Ex-Spione leiten Zensurmaßnahmen für Tech-Giganten. Top-Positionen in den Tech-Firmen werden jetzt von Leuten besetzt, die direkt von Geheimdiensten kommen!

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge seiner Sendung „System Update“ erklärte der Journalist Glenn Greenwald, wie der „zensurindustrielle Komplex“ Medienkonzerne, Big Tech und den Sicherheitsstaat zusammenführt, um gegen Andersdenkende vorzugehen.

Ehemalige Mitarbeiter des Sicherheitsstaates besetzen die höchsten Positionen bei Big-Tech-Internetplattformen und sind für die Zensur politischer Inhalte und die Einschränkung der öffentlichen Debatte verantwortlich, berichtete Glenn Greenwald am Dienstag.

Die Amerikaner wissen seit den 1970er-Jahren von den Bemühungen des Sicherheitsstaates, die Berichterstattung in den Medien zu kontrollieren. Damals deckte der Church-Ausschuss des Senats die Operation Mockingbird der CIA auf, so Greenwald gegenüber den Hörern seines Podcasts „System Update“.

Im Rahmen dieses Programms infiltrierten und beeinflussten CIA-Agenten verdeckt die größten Nachrichtenorganisationen des Landes.

Die Aufdeckung des Project Mockingbird brachte die Medien und die Regierung in große Verlegenheit, da es der CIA verboten ist, die amerikanische Öffentlichkeit ins Visier zu nehmen, so Greenwald.

In den vergangenen zehn Jahren hat eine Reihe von Whistleblowern aufgedeckt, dass der US-Sicherheitsstaat seine verdeckte Überwachung amerikanischer Bürger wieder verstärkt hat, insbesondere seit dem Beginn des Krieges gegen den Terror nach dem 11. September 2001.

Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt galten Nachrichten, dass Geheimdienste Amerikaner ausspionierten oder die Nachrichtenmedien infiltrierten, als skandalös.

Aber heute haben sich die Dinge geändert, so Greenwald. In der Tat ist es üblich geworden, dass führende Nachrichtenagenturen ehemalige Agenten des US-Sicherheitsstaates anstellen, um über die Nachrichten zu berichten und sie zu kommentieren.

Und in den vergangenen Monaten haben die Twitter-Akten und die jüngste Entscheidung im Fall Missouri gegen Biden deutlich gemacht, wie aggressiv das Zensurregime geworden ist.

Die US-Regierung diktiert zum Teil, welche Inhalte soziale Medienplattformen auf ihren Seiten zulassen sollen, so Greenwald. Aber, fügte er hinzu:

„Es gibt noch ein weiteres Element, eine weitere Ebene, die darin besteht, dass sie diese großen Technologieunternehmen infiltriert haben – diese Ex-CIA-Agenten haben sie infiltriert – genau wie sie die Nachrichtenkanäle der Unternehmen infiltriert haben. Sie sind überall in diesen Zensurregimen.“

Greenwald sagte, dass Top-Positionen in den Tech-Firmen jetzt von Leuten besetzt sind, die direkt von Geheimdiensten kommen.

So arbeitete James Baker, der laut den Twitter-Akten an den meisten Zensurentscheidungen vor der Übernahme der Plattform durch Elon Musk beteiligt war, als Chefsyndikus für das FBI, bevor er stellvertretender Justiziar von Twitter wurde.

„Das FBI schickte also seinen Top-Anwalt, um in dem Teil von Twitter zu arbeiten, der politische Inhalte zensiert“, sagte Greenwald. „Verstehen Sie das? Das ist das FBI, das unseren innenpolitischen Diskurs und dessen Grenzen kontrolliert.“

MintPress News hat in einem Artikel vom Juli 2022, den Greenwald geteilt hat, eine Reihe ehemaliger CIA-Agenten porträtiert, die jetzt die Desinformationspolitik von Facebook verwalten und entwickeln.

Dem Artikel zufolge besteht das Problem nicht darin, dass diese Leute inkompetent sind. „Das Problem ist, dass die Tatsache, dass so viele ehemalige CIA-Mitarbeiter die wichtigsten Informations- und Nachrichtenplattformen der Welt leiten, nur einen kleinen Schritt davon entfernt ist, dass der Geheimdienst selbst darüber entscheidet, was man online sieht und was nicht – und das alles im Wesentlichen ohne öffentliche Kontrolle.“

Greenwald sagte, dass dies den Geheimdiensten erlaubt, einen bedeutenden Einfluss auf die Nachrichten- und Informationsflüsse zu behalten, während sie „eine gewisse Fassade der plausiblen Bestreitbarkeit“ aufrechterhalten.

Die US-Regierung muss den Plattformen nicht sagen, was sie zu tun haben, weil die Leute, die die Entscheidungen treffen, zuerst in den Reihen des Nationalen Sicherheitsstaates aufgestiegen sind – „was bedeutet, dass ihre Ansichten mit denen Washingtons übereinstimmen“, sagte Greenwald und zitierte MintPress News.

Greenwald sagte, dies sei ein Beweis für eine mehrgleisige Anstrengung, bei der einerseits ehemalige Sicherheitsstaatsagenten das amerikanische Volk in den Unternehmensmedien propagieren und andererseits kontrollieren, was auf den größten Big-Tech-Plattformen gesagt werden kann.

Das Ergebnis sei, dass das gesamte Spektrum abweichender Meinungen „einfach verboten“ werde.

Der „zensur-industrielle Komplex

Der Twitter-Account @NameRedacted247 verfolgt die Bewegung von Agenten des Sicherheitsstaates in soziale Medienunternehmen, wo sie an Fehlinformationen und Desinformationen arbeiten.

Der Account stellte einen Thread zur Verfügung, den Greenwalds Team bestätigte, und berichtete, dass Google im Dezember 2022 mindestens 165 Personen in hochrangigen Positionen aus der Geheimdienstgemeinschaft beschäftigte.

Im gesamten Unternehmen gab es 27 ehemalige CIA-Agenten, 52 ehemalige FBI-Agenten, 30 Personen, die von der National Security Agency (NSA) kamen, 50 vom U.S. Department of Homeland Security (DHS) und sechs vom Director of National Intelligence.

Facebook hatte mindestens 115 ehemalige Mitarbeiter des Sicherheitsstaates in hochrangigen Positionen – 17 von der CIA, 37 vom FBI, 23 von der NSA und 38 vom DHS.

Das „Vertrauens- und Sicherheitsteam“ von Google, das verwaltet, welche Inhalte auf der Plattform zugelassen sind, wird von drei ehemaligen CIA-Agenten geleitet, die Fehlinformationen und Hassreden kontrollieren.

Einer von ihnen, Nick Rossman, bezeichnete „Impfgegner“ auf Twitter als „Nazis“ und „Konföderierte“, sagte Greenwald und fragte nach:

„Glauben Sie, dass diese Leute objektive Schlichter von Fehlinformationen sind? Oder glauben Sie, dass sie ihre Zensurmacht innerhalb von Big Tech auf dieselbe Art und Weise nutzen, wie Leute innerhalb der Konzernmedien sie nutzen, um die Propagandaspiele dieser Agenturen gegen ihre eigenen Bürger voranzutreiben?“

Greenwald stellte eine Reihe von Online-Profilen von Personen vor, die jahre- oder jahrzehntelang bei den Geheimdiensten gearbeitet haben, bevor sie in jüngster Vergangenheit in ihre neuen Rollen bei Big Tech wechselten.

Matt Taibbi berichtete, dass die Unternehmen damit begannen, ehemalige Geheimdienstmitarbeiter nach der Wahl 2016 einzustellen, als das FBI seine auf soziale Medien ausgerichtete Task Force, die Foreign Influence Task Force (FITF), einrichtete.

Seitdem ist ein massiver „zensur-industrieller Komplex“ entstanden, so Greenwald, der den US-Staat, philanthropische Stiftungen, „Fact-Checking“-Organisationen, Big Tech, Universitäten, Think Tanks, gemeinnützige Organisationen und private Auftragnehmer umfasst.

Das „Markenzeichen des Totalitarismus

Das Erstaunlichste an dieser Geschichte sei jedoch, so Greewnald, dass sich die Liberalen, die früher die Hauptkritiker des Sicherheitsstaates waren, nicht dagegen wehrten. „Zentral für die linksliberale Politik war die Ansicht, dass diese Agenturen ruchlos sind“, sagte er. Aber das hat sich mit der Trump-Präsidentschaft geändert:

…2015, 2016 hat sich der US-Sicherheitsstaat gegen Donald Trump verbündet und sich der Sabotage erst der Trump-Kampagne und dann der Trump-Präsidentschaft gewidmet.

Von dort kam Russiagate. Von dort kamen all diese Betrügereien, einschließlich der Lüge im Jahr 2020, dass der Laptop von Hunter Biden eine Fehlinformation sei.

Und weil es nur noch sehr wenige Medien gebe, die kritisch über diese Agenturen berichteten, seien sie „auf dem Höhepunkt ihrer Macht, mächtiger als je zuvor“, sagte er.

Ebendarum seien sie in die größten Unternehmen eingebettet, die Informationen und Propaganda in den USA kontrollieren – Konzernmedien und Big Tech.

Greenwald schloss:

Deshalb sind sie so besessen davon, die wenigen Vorposten unabhängiger Medien zu zerstören, die wenigen Orte, die sie nicht kontrollieren können, denn ohne diese haben sie wirklich ein vollständig geschlossenes Informationssystem.

Und ein vollständig geschlossenes Informationssystem ist das Markenzeichen des Totalitarismus. Wenn man kontrollieren kann, wie die Menschen denken, und sie daran hindert, eine andere Meinung zu hören, kann man alle ihre Handlungen kontrollieren, weil ihre Handlungen auf ihren Gedanken beruhen.