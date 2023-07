„Die größte Geschichte, die nie erzählt wurde“

Die Geschichte auf einen Blick

Ivor Cummins interviewt Jacob Nordangard, einen schwedischen Forscher und Autor, über The Great Reset und Pläne für eine totalitäre Zukunft

Das Interview nimmt Sie mit auf eine Reise vom späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart und zeigt den ruchlosen Weg auf, wie wir an den Punkt gelangt sind, an dem wir uns heute befinden, am Rande der Machtübernahme durch einige wenige Korrupte

Nordangard ist der Autor von „Rockefeller: Controlling the Game“, ein Buch, das untersucht, wie diese prominente Familie mit Hilfe von Propagandatechniken Schlüsselaspekte der Gesellschaft finanzierte und gestaltete, von der Umwelt- und Klimaforschung bis hin zu Bildung, Medizin, Politik und Landwirtschaft

Das Ziel der Rockefellers war die Umwandlung der Weltwirtschaft, der Kultur und der Regierungen in eine neue Weltordnung – mit den Rockefellers und ihren ausgewählten Kumpanen an der Spitze

Ein Großteil der Pläne der neuen Weltordnung basiert auf Krisenmanagement und der Vorstellung, dass eine große Krise eintreten wird, die zu einem großen Übergang führen wird, bei dem die Globalisten einspringen werden, um den Tag zu retten und die Gesellschaft in das versprochene Paradies zu verwandeln – was in Wirklichkeit die Souveränität wegnimmt

Während der COVID-19-Pandemie wurde von den Staats- und Regierungschefs der Welt ein gemeinsames Mantra skandiert – ein „Great Reset“ sei notwendig, um die Krise zu überwinden und eine neue nachhaltige Zukunft zu schaffen. Diese Zukunft wird von einem mächtigen globalen Kartell angeführt, das die Kontrolle über die Gesellschaft und letztlich die Menschheit erlangen will.

Aber diese Botschaft von einer neuen Weltordnung, die die Massen vor einem furchterregenden Feind retten soll, entstand nicht erst während der Pandemie. Ihre Ursprünge liegen viel tiefer.

Im obigen Video interviewt Ivor Cummins, ein biochemischer Ingenieur mit Erfahrung in der Entwicklung medizinischer Geräte und der Leitung von Teams bei der Lösung komplexer Probleme, Jacob Nordangard, einen schwedischen Forscher und Autor mit einem Doktortitel in Technologie und sozialem Wandel, einem Master of Social Science in Geografie und einem Master of Social Science in Kultur und Medienproduktion.

Nordangard ist der Autor von „Rockefeller: Controlling the Game“, ein Buch, das untersucht, wie diese prominente Familie mit Hilfe von Propagandatechniken Schlüsselaspekte der Gesellschaft finanzierte und gestaltete, von der Umwelt- und Klimaforschung bis hin zu Bildung, Medizin, Politik und Landwirtschaft. Ihr Ziel war die Umgestaltung der Weltwirtschaft, der Kultur und der Regierungen in eine neue Weltordnung – mit den Rockefellers und ihren ausgewählten Kumpanen am Ruder.

Das Interview nimmt Sie mit auf eine Reise vom späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart und legt den ruchlosen Weg dar, wie wir an den Ort gelangt sind, an dem wir uns heute befinden, am Rande der Machtübernahme durch einige wenige Korrupte.

Während die behandelten Themen einen guten Einstieg darstellen, ist es wichtig zu verstehen, dass das Interview keine Informationen über Rockefellers Verbindung zur Rothschild-Familie aufdeckt, die exponentiell reicher ist, da sie schon seit Jahrhunderten vor den Rockefellers globale Bankiers waren und wahrscheinlich heimlich ihre Fäden ziehen.

Der Aufstieg der Rockefellers zur Macht

Im späten 19. Jahrhundert wurde John D. Rockefeller zum reichsten Mann der Welt. Er gründete 1870 die Standard Oil Corporation, die bald unter Beschuss geriet. Im Jahr 1911 wurde Standard Oil als unangemessenes Monopol eingestuft und in 34 Unternehmen aufgeteilt, aus denen Exxon, Mobil, Chevron, Amoco, Marathon und andere hervorgingen.

Um sein Image zu verbessern und mehr Kontrolle über die Welt auszuüben, engagierte sich Rockefeller in der Philanthropie, was ihm ermöglichte, Steuern zu vermeiden und Geld in die Gesellschaft zu stecken, das seinen Unternehmen zugute kam. Rockefeller gründete die University of Chicago und das Rockefeller Institute for Medical Research, wodurch er die Forschungsagenda zur Förderung seiner eigenen Interessen bestimmen konnte.

Im Jahr 1913 gründete John D. Rockefeller die Rockefeller Foundation. Etwa zur gleichen Zeit wurde Andrew Carnegie, der in der Stahlindustrie tätig war, ebenfalls sehr wohlhabend und gründete eine Stiftung. Nordangard erklärt:

„Die Idee war, dieses Geld zu haben und es für … eine neue Weltordnung arbeiten zu lassen, und das sollte auf einer Management-Philosophie aufgebaut werden, weil sie dachten, dass die damalige Regierung nicht effizient war – sie war ineffizient. Also dachten sie, es ist besser für uns, die Politik zu beeinflussen und sie internationaler auszurichten, denn das ist eine sehr wichtige Sache bei der Gründung ihrer Arbeit … es war ein internationalistischer Kurs und es ging nur darum, diese gute Welt zu schaffen, in der wir eine große menschliche Familie haben würden und all diese Schlagworte, aber es ging mehr um das Geschäft.“

Zu dieser Zeit hatte Rockefeller immer noch ein Imageproblem. Die Stiftung, die er unter seinem Namen gegründet hatte, wurde als „Bedrohung für das zukünftige politische und wirtschaftliche Wohlergehen der Nation“ angesehen.

In Zusammenarbeit mit Andrew Carnegie und dem Pädagogen Abraham Flexner machte sich die Stiftung daran, die medizinische Ausbildung in den USA zu zentralisieren und an der „Keimtheorie“ von Krankheiten auszurichten, die besagt, dass Keime allein für Krankheiten verantwortlich sind und der Einsatz von Arzneimitteln zur Bekämpfung dieser Keime erforderlich ist.

Mit dieser Theorie in der Hand finanzierte Rockefeller die Kampagne zur Konsolidierung der Schulmedizin, zur Übernahme der Philosophien der wachsenden Pharmaindustrie und zur Ausschaltung ihrer Konkurrenz.

Rockefellers Kreuzzug führte zur Schließung von mehr als der Hälfte der medizinischen Fakultäten in den USA, förderte die Verachtung der Öffentlichkeit und der Presse für Homöopathie, Osteopathie, Chiropraktik, Ernährungsmedizin, ganzheitliche, funktionelle, integrative und natürliche Medizin und führte zur Inhaftierung vieler praktizierender Ärzte.

Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass die Rockefeller-Stiftung der Vorläufer der Weltgesundheitsorganisation war und auch eine wichtige Rolle beim Übergang des Völkerbundes zu den Vereinten Nationen spielte.

Die Gestalter unserer Zukunft

1940 wurde der Rockefeller Brothers Fund als philanthropischer Arm für die fünf Rockefeller-Brüder, die Enkel von John D. Rockefeller – John, Nelson, Laurance, Winthrop und David – gegründet. Auch hier war die Rede von der Weltherrschaft durch eine neue Weltordnung. Im Jahr 1959 verkündete der Rockefeller Brothers Fund:

„Wir können uns der Aufgabe, die uns die Geschichte auferlegt hat, nicht entziehen und sollten sie sogar begrüßen. Es ist die Aufgabe, eine neue Weltordnung in all ihren Dimensionen – geistig, wirtschaftlich, politisch, sozial – mitzugestalten.“

Schließlich betrachteten die Rockefellers, die maßgeblich an der Gründung der Vereinten Nationen beteiligt waren, diese als ihren eigenen Privatclub, und jeder der Enkel wurde auf seine Weise mächtig. Nelson Rockefeller wurde Vizepräsident der USA, während David Rockefeller zum Beispiel Chef der Chase Manhattan Bank wurde. Der Fonds stellte verschiedenen Aktivistengruppen Geld zur Verfügung, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, und bediente sich auch der Philanthropie als Teil seiner Propaganda.

Um das Vertrauen und die Gunst der Öffentlichkeit zu gewinnen, muss man jedoch die Wahrheit sagen. Um dies zu erreichen, konzentrierten sie sich darauf, die Wahrnehmung dessen, was wahr ist, so umzugestalten, dass es ihrer Agenda entsprach, so dass das, was sie sagten, auch stimmte. Wenn Sie eine Verbindung zu den Ereignissen während der Pandemie feststellen, bei denen die Faktenprüfer aufgefordert wurden, die Wahrheit so umzugestalten, dass sie in ein übergreifendes Narrativ passt, dann ist das kein Zufall.

Anfangs war die Öffentlichkeit über Rockefellers Imperium empört, weil die Menschen glaubten, er würde kleine Unternehmen ruinieren und versuchen, die Regierung zu kontrollieren. Also engagierte er Ivy Lee, die als Vater der PR bekannt ist, um sein Image aufzupolieren. Schon bald zeigten die Medien Bilder von Rockefeller, wie er seine Enkelkinder umarmte und armen Kindern ein paar Cent schenkte.

Auch hier ist eine Verbindung zum heutigen Bill Gates zu erkennen, der mit seinem Softwareunternehmen Microsoft versuchte, den frühen Computermarkt zu monopolisieren. Mit Hilfe von PR und Philanthropie gelang es ihm, sein rücksichtsloses Firmenimage in das eines großzügigen Philanthropen zu verwandeln. Doch wie Rockefeller nutzt auch Gates seine Spenden, um seinen eigenen Reichtum zu mehren, denn das für „Wohltätigkeit“ ausgegebene Geld kommt letztlich seinen eigenen Investitionen und/oder Geschäftsinteressen zugute.

Probleme von globalem Ausmaß schaffen

Um eine neue Weltordnung zu schaffen, braucht man Probleme von globalem Ausmaß. Die Rockefellers setzten sich mit einflussreichen Leuten in Verbindung, um zu erörtern, welche Probleme in Frage kämen, und einigten sich auf die Wissenschaft als Schlagwort: globale Gesundheit und Pandemien sowie Ozeanografie und Meteorologie als Bereiche, die verwaltet werden müssen. „Sie sind perfekt geeignet, um eine globale Angstgeschichte zu erzählen“, sagt Cummins.

Er paraphrasiert eine Aussage von Nick Hudson, dem Vorsitzenden und Gründer von Pandemics Data & Analysis (PANDA), der betonte, wie wichtig es sei, jedes „globale“ Problem zu hinterfragen, das die Welt dazu auffordere, sich zusammenzuschließen, um es zu lösen. Wie Sie sehen, gibt es diese Probleme schon seit Jahrzehnten, aber sie haben sich während der Pandemie verschärft:

„Er sagt, wenn irgendetwas herauskommt, das offensichtlich ein globales Problem ist, das wir alle gemeinsam angehen müssen, aber die einzig zulässige Lösung ist eine globale und beinhaltet die Übertragung von mehr Machtbefugnissen an globale Organisationen – und wenn die Abstammung in irgendeiner Weise unterdrückt oder bekämpft wird und in irgendeiner Weise Zensur ausgeübt wird oder es eine statische Vorstellung von der Wissenschaft gibt und ein Konsens behauptet wird, der keine Wissenschaft ist – das ist das Gegenteil von Wissenschaft. Wissenschaft ist immer ein Diskussionsprozess. Wenn … ein oder zwei oder mehr Kriterien zusammenkommen, sagt er, dass man sich nicht die … man muss sich nicht die Mathematik ansehen, man muss sich nicht die Wissenschaft ansehen. Man weiß, dass es ein Betrug ist, wenn diese Bedingungen erfüllt sind.“

In den 1950er Jahren holten die Rockefellers Henry Kissinger ab, der Klaus Schwab, den Mitbegründer und Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums, als Mentor unterstützte. Kissinger warb Schwab bei einem internationalen Seminar in Harvard an, das von der US-CIA finanziert wurde.

Die Rockefellers und die frühen WEF-Verbindungen können auch mit dem Club of Rome in Verbindung gebracht werden, einer Denkfabrik, die sich dem Neo-Malthusianismus anschloss – der Idee, dass eine zu große Bevölkerung die Ressourcen dezimieren würde – und die Absicht hatte, eine globale Entvölkerungsagenda umzusetzen.

Im Jahr 1972 fand dann ein Treffen der Vereinten Nationen zum Thema Klimawandel statt, bei dem ein Plan für einen nachhaltigen Umgang mit dem Planeten entwickelt werden sollte. Daraus entstand die Agenda 21 (Agenda für das 21. Jahrhundert) – der Bestandsaufnahme- und Kontrollplan für alles Land, Wasser, Mineralien, Pflanzen, Tiere, Bauwerke, Produktionsmittel, Nahrungsmittel, Energie, Informationen, Bildung und alle Menschen auf der Welt.

Der große Übergang

Ein Großteil der Pläne der neuen Weltordnung basiert auf dem Krisenmanagement und der Vorstellung, dass eine große Krise eintreten wird, die zu einem großen Übergang führen wird, bei dem die Globalisten einspringen werden, um den Tag zu retten und die Gesellschaft in das versprochene Paradies zu verwandeln.

Die Idee des großen Übergangs entstand im Jahr 2002, da die 2000er Jahre als entscheidende Jahre für das Vorantreiben der Agenda 21 angesehen wurden. Aber die COVID-19-Pandemie diente letztlich diesem Zweck. Cummins erklärt:

„Sie [die Pandemie] war wirklich ein Auslöser. Sie schuf schreckliche Dystopie-Mandate. Anti-Wissenschaft wurde die neue Wissenschaft. Jede einzelne Sache in COVID war antiwissenschaftlich. Im Grunde genommen wissen wir das, aber es war der Auslöser für einen massiven Anstieg all ihrer Klimastrategien, die Strategien zur Atomisierung der Transgender-Gesellschaft sind explodiert, und es gibt auch eine massive Veränderung der Einwanderung … Wir wollen in dieser Diskussion nicht auf die Einwanderung eingehen, aber sie wurde schon oft als Mittel zur Zerschlagung des Nationalismus identifiziert … die Vereinten Nationen … haben deutlich gemacht, dass wir nationale, souveräne Nationen zerstören müssen …“

In der Zwischenzeit führte das WEF den Stakeholder-Kapitalismus und sein Programm für junge globale Führungskräfte ein, zusammen mit der Idee, Probleme mit Hilfe von öffentlich-privaten Partnerschaften zu lösen. Das „Young Global Leaders“-Programm des WEF ist im Wesentlichen eine fünfjährige Indoktrination in die WEF-Prinzipien, mit dem Ziel, Weltführer zu schaffen, die sich nicht vor ihrem Volk, sondern vor ihren Chefs beim WEF verantworten müssen.

Zu den Absolventen gehören der kanadische Premierminister Justin Trudeau, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Alicia Garza, die Mitbegründerin der Black-Lives-Matter-Bewegung, und sogar der Schauspieler Leonardo DiCaprio. Die jährlichen „Global Risks Reports“ des WEF wurden 2004 ins Leben gerufen, um die schwerwiegendsten Risiken zu umreißen, denen wir in den kommenden Jahren ausgesetzt sein könnten. Anschließend werden Arbeitsgruppen zusammengestellt, die sich hauptsächlich aus multinationalen Unternehmen zusammensetzen und an der großen Agenda arbeiten.

Im Jahr 2019 ging das WEF eine strategische Allianz mit den Vereinten Nationen ein, in deren Rahmen die UNO aufgefordert wurde, „öffentlich-private Partnerschaften als Modell für fast alle von ihr umgesetzten Maßnahmen zu nutzen, insbesondere für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, die manchmal auch als Agenda 2030 bezeichnet werden“. Die Agenda 2030 besteht aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung mit 169 spezifischen Vorgaben, die weltweit umgesetzt werden sollen.

Der große Neustart wird eingeleitet

Schon bald nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie riefen die führenden Politiker der Welt und das WEF zum „Great Reset“ auf. So kündigte König Charles, der damalige Prinz von Wales, im Juni 2020 an, dass er zusammen mit dem WEF und der Sustainable Markets Initiative seiner königlichen Hoheit eine „neue globale Initiative, The Great Reset“, ins Leben rufen werde. In einem Tweet aus dem Clarence House hieß es:

„Die Initiative #TheGreatReset soll dafür sorgen, dass Unternehmen und Gemeinden bei der Erholung von der Coronavirus-Pandemie nachhaltige Geschäftspraktiken in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellen, um sich besser zu erholen.“

Eingebettet in diese künftige Weltordnung sind eine weitreichende Digitalisierung, Datenerfassung und digitale IDs, mit denen die Weltbevölkerung verfolgt werden kann. Der Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen ist für das Jahr 2024 geplant und wird sich auf die „dreifache planetarische Krise“, die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine konzentrieren, um Angst zu schüren und ihre Agenda voranzutreiben.

Beschrieben als „einmalige Gelegenheit, die Zusammenarbeit bei kritischen Herausforderungen zu verbessern und Lücken in der Weltordnungspolitik zu schließen, bestehende Verpflichtungen, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und der Charta der Vereinten Nationen, zu bekräftigen und ein neu gestärktes multilaterales System anzustreben, das besser in der Lage ist, das Leben der Menschen positiv zu beeinflussen“ – dies ist nur ein weiteres Häkchen auf dem Weg zur neuen Weltordnung, die sich die Rockefellers vor so vielen Jahren ausgedacht haben.

Um in diesem brutalen Klima zu überleben, sei ein neuer Gesellschaftsvertrag notwendig, sagen sie – einer, in dem wir alle zu Weltbürgern werden. Wie Cummins sagt:

„Die Bürger, die souverän und national waren, hatten all diese wunderbare Vielfalt auf der ganzen Welt und die Menschen reisten zwischen allen Kulturen. Jetzt sind wir alle als eine Art globales Pfand dafür verantwortlich, dabei zu helfen, die erfundenen, unsinnigen Krisen zu lösen, die sie geschaffen haben.“

Und ein großer Teil des Plans wird darin bestehen, sich auf die nächste Krise vorzubereiten – und ihre Befehle zu befolgen, wie man reagieren soll, wenn sie eintritt. Sie werden Notstandsplattformen einrichten, mit dem Versprechen, dass sie sich auflösen werden, sobald die Krise überwunden ist. Aber wenn die Krise nie endet, wird es auch ihr neues autoritäres Regime nicht.

Nordangard fügt hinzu: „Das ist ein sehr wichtiger Teil davon, also sollte jeder auf eine Krise vorbereitet sein, und sie werden auch Protokolle haben, die ihnen sagen, was zu tun ist, wenn die Krise eintritt … jeder muss gehorchen.“ Für weitere Details und eine Dokumentation dieser wichtigen Geschichtslektion, die selten erzählt wird, sollten Sie sich ein Exemplar von Nordangards Buch „Rockefeller: Controlling the Game“.

