Stille unsichtbare Killer

Toby Ruckert

Vor ein paar Jahren scannte ich Quittungen in meinen Computer ein. Als ich sie mit bloßen Händen anfasste, wies mich ein Freund, der mich dabei beobachtete, darauf hin, dass ich beim Umgang mit Thermopapier Handschuhe tragen sollte. Ich wusste nicht, warum.

Es stellte sich heraus, dass diese Quittungen oft mit Bisphenol A oder „BPA“ beschichtet sind, einem gefährlichen Umweltgift.

Bisphenole sind endokrin wirksame Chemikalien, die Hormone wie Östrogen und Schilddrüsenhormone imitieren. Studien haben gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen erhöhten BPA-Werten im menschlichen Urin und einer Reihe von Gesundheitsproblemen gibt, darunter ein erhöhtes Risiko für Fehl- und Frühgeburten sowie Prostatakrebs“, erklärt Dr. Nancy L. Wayne, Professorin am Institut für Physiologie der UCLA School of Medicine.

Ich wusste nicht, dass eine einzige Quittung aus Thermopapier mehr BPA enthält als die Gesamtmenge, die aus einer jahrelang benutzten Wasserflasche aus Polycarbonat austritt.

Ich wusste auch nicht, dass die Aufnahme von BPA über die Haut im Vergleich zur Aufnahme über die Nahrung zu einer längeren Exposition führt (d. h. der Körper nimmt die Chemikalie noch lange nach dem Wegwerfen des Kassenbons auf).

Aber woher weiß man, welche Materialien oder Gegenstände mit giftigen Chemikalien, schädlichen Toxinen oder vielleicht sogar unerwünschter Nanotechnologie bedeckt sind, die durch bloße Berührung in unseren Körper gelangt?

Momentan wissen wir das nicht. Doch die Technologien zum Nachweis der verschiedenen Komponenten, die unsere biologischen Systeme stören, sind seit Jahrzehnten ausgereift und könnten uns leicht dabei helfen, festzustellen, was wir gefahrlos anfassen können und wo wir besser die Handschuhe anziehen sollten.

Der Einsatz von Spektroskopie vor Ort in Kombination mit Backend-Datenanalyse in Echtzeit würde uns in die Lage versetzen, unser Wissen über schädliche toxische Substanzen ständig zu erweitern und potenzielle Bedrohungen zu analysieren, wenn, wo und wann sie auftauchen.

Ebendarum habe ich die Crowdfunding-Kampagne für den Magic Pencil von Vispek unterstützt:

Ich habe mein Gerät letzte Woche erhalten und bin mit den ersten Ergebnissen zufrieden, aber die wirkliche Leistung für meinen speziellen Anwendungsfall kommt erst, wenn wir in der Lage sind, BPA und andere Verbindungen zu identifizieren, z. B. durch die Nutzung ihrer Entwicklerlizenz.

Dies ist eine großartige Gelegenheit für jemanden, sich an die Spitze dieses Themas zu setzen und einen Einblick in eine ansonsten unsichtbare Welt zu geben, die täglich unwissentlich Menschen weltweit vergiftet. Sicherlich gäbe es einen Markt für ein Produkt, das einem durch einen einfachen Scan in wenigen Sekunden mitteilt: „Sicher zum Anfassen“.

Wenn Sie mehr über BPA erfahren möchten, lesen Sie den Artikel von Well+Good (hier von Google übersetzt), und wenn Sie daran interessiert sind, einen Weg zu finden, den Magic Pencil (oder ähnliche Produkte) zu verwenden, um die Auswirkungen auf unser biologisches System bei der Berührung bestimmter Materialien zu ermitteln, senden Sie mir bitte eine E-Mail, ich würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten oder eine solche Forschung unterstützen.

Nachdem ich diesen Beitrag veröffentlicht hatte, stieß ich auf ein weiteres interessantes Produkt – einen „Obst- und Gemüsesauberkeitsdetektor“:

Das Prinzip ist einfach. Das Gemüse oder Obst wird von Schmutz befreit und in eine Schüssel mit Wasser gelegt. Nach 2 bis 3 Minuten wird das Gerät ebenfalls hineingelegt und zeigt an, wie stark das Wasser mit Pestiziden verschmutzt ist, und die Farbe des Indikators zeigt an, ob man die Lebensmittel abspülen muss, um Pestizidrückstände loszuwerden. Wenn es dieses Gerät schon gibt, kann man nur hoffen, dass bald auch etwas für BPA und andere Giftstoffe gefunden wird.