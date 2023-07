Wirtschaftlicher und demografischer Niedergang der Ukraine

Angesichts des seit über einem Jahr dauernden Krieges in der Ukraine und den gegen Russland gerichteten westlichen Sanktionen richtet sich die Aufmerksamkeit der internationalen Medien und Experten fast ausschließlich auf die russische Seite. Die realen Zustände in der Ukraine hingegen werden vom westlichen Medien-Mainstream bislang eher selten oder kaum ausführlich thematisiert. Dabei ist die Entwicklung in diesem Krisenland unlängst besorgniserregend, vor allem was die Bevölkerung und die Wirtschaft angeht. Denn diese Bereiche sind unlängst in einem Niedergang begriffen.

Grundsätzlich ist zu betonen, dass dieser Niedergang nicht erst mit dem russischen Einmarsch 2022 eingesetzt hat, sondern bereits viel früher. Schon mit der Auflösung der Sowjetunion wurden in den frühen 1990er Jahren die ersten alarmierenden negativen Erscheinungen deutlich – vor allem in der Wirtschaft und bei der Demografie –, die sich im Laufe der Jahre zum Leidwesen der Ukrainer zunehmend verschärften.