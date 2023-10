Bis zu 50 % der Arbeitsplätze könnten wegfallen – haben Sie sich darauf vorbereitet?

Link zum Video

Das Buch von Kai-Fu Lee, „AI Superpowers: China, Silicon Valley und die neue Weltordnung“ erörtert die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz, um den Menschen zu helfen, in den kommenden Jahrzehnten klügere Bildungs- und Karriereentscheidungen zu treffen

Während KI eine Reihe von Berufen, wie z. B. Rechtsanwälte, Ärzte, Regierungsbeamte, CEOs und Wissenschaftler, verbessern und mit ihnen symbiotisch zusammenarbeiten kann, werden viele Berufe obsolet werden, wenn KI beginnt, die menschliche Leistung zu übertreffen

Telemarketingjobs, Kreditsachbearbeiter, Kundendienst, Obst- und Beerenpflücker, Tellerwäscher, Fahrer, Fließbandkontrolleure und viele andere werden irgendwann der Vergangenheit angehören

In vielerlei Hinsicht sind die Chinesen dem Silicon Valley einen großen Schritt voraus. WeChat bietet beispielsweise die Funktionen von Facebook, iMessage, Uber, Expedia, Evite, Instagram, Skype, PayPal, Grubhub, Amazon, LimeBike und WebMD – alles in einer einzigen Smartphone-App

Die KI wertet riesige Datenmengen aus, z. B. das Kaufverhalten bei Amazon, um Ihre Vorlieben und Gewohnheiten zu erlernen, sowie Audio- und Videodaten, gepaart mit Gesichts- und Spracherkennung. All diese Nutzerdaten werden schließlich zur Entwicklung von autonomen Robotern und Fahrzeugen führen

Kai-Fu Lee, Ph.D., ein führender Experte für künstliche Intelligenz (KI), ein Risikokapitalgeber und Autor von „AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order„, hat jahrzehntelang für Tech-Giganten wie Apple, Microsoft und Google gearbeitet, sowohl in China als auch im Silicon Valley. Er promovierte an der Carnegie Mellon University, einer der renommiertesten KI-Institutionen der USA, wenn nicht sogar der Welt.

Seine beruflichen Erfolge hatten jedoch ihren Preis. Im Jahr 2013 erkrankte Lee an einem Lymphom der Stufe 4. Auch wenn der Schwerpunkt dieses Interviews auf den Auswirkungen der KI liegt, ist seine gesundheitliche Entwicklung ein interessantes Zeugnis dafür, was passieren kann, wenn man zu hart arbeitet.

„Ich war im Grunde mein ganzes Leben lang ein Workaholic, bis zu meiner Krankheit“, sagt Lee. „Ich war so arbeitssüchtig, dass ich, als ich Präsident von Google China war, 100-Stunden-Wochen gearbeitet habe. Und nicht nur das: Ich bin automatisch zweimal pro Nacht aufgewacht, um meine E-Mails zu beantworten, weil ich mit den Leuten in der Zentrale wegen der Zeitverschiebung sprechen musste. Aber ich glaube, ich wollte auch mit gutem Beispiel vorangehen, damit mein Team denkt, dass ich wirklich hart arbeite und sie das auch tun würden. Einmal wurde ich operiert und habe mir einen speziellen Computer anfertigen lassen, damit ich arbeiten konnte, während ich im Bett lag und mich von der Operation erholte … Wir wissen natürlich nicht genau, was die Gründe dafür sind, aber bei mir wurde ein Lymphom im Stadium 4 diagnostiziert. Als ich das erfuhr, hat das mein ganzes Leben verändert. Zuerst ist da die normale Phase der Verleugnung: ‚Warum ich?‘ Und dann schließlich die Akzeptanz. Als ich mich damit abgefunden hatte, begann ich auf mein Leben zurückzublicken und erkannte, dass mein Lebensstil wahrscheinlich zu dieser Krankheit geführt hat … Schlafmangel, zu viel Stress, ungesunde Ernährung … Aber was noch wichtiger war, ich erkannte, dass … ich mich ausschließlich auf meine Arbeit und meine Leistungen konzentriert und all die anderen Dinge übersehen hatte, die wichtiger waren. Als mir klar wurde, dass ich vielleicht nur noch ein paar hundert Tage zu leben habe, bedeutete es mir nichts mehr, hart zu arbeiten. Was wichtig war, war, den Menschen, die ich liebe, Liebe zurückzugeben, Zeit mit ihnen zu verbringen und natürlich zu bedauern, dass ich nicht so gelebt habe.“

Das Bedauern der Sterbenden

Während seiner Krankheit las er das Buch von Bronnie Ware „The Top Five Regrets of the Dying: Ein Leben, das durch den lieben Verstorbenen verändert wird“. Als Krankenschwester hat sie die letzten Tage von etwa 2.000 Menschen miterlebt. Bevor diese starben, fragte sie sie nach ihrem Bedauern. Eines der Hauptbedauern war, zu hart gearbeitet zu haben.

An erster Stelle stand das Bedauern darüber, nicht mehr Zeit mit den Menschen, die sie liebten, verbracht zu haben. Ein weiteres wichtiges Bedauern war, dass sie nicht die Dinge taten, für die sie sich wirklich begeisterten, und stattdessen auf die Erwartungen anderer hörten und ihnen folgten. „Das hat meine Sichtweise verändert“, sagt Lee, der jetzt in Remission ist und seine Prioritäten im Leben geändert hat.

Auf die Frage, was diese unglaubliche Arbeitsmoral in China antreibt – insbesondere in der Startup-Umgebung – erklärt Lee:

„Viele junge chinesische Unternehmer, deren Familien seit 10 oder 20 Generationen arm sind. Sie sind ein Einzelkind. Ihre beiden Eltern und ihre Großeltern haben nur dieses eine Kind oder Enkelkind, auf das sie sich freuen können, um das Leben der gesamten Familie zu verbessern. Der Druck ist groß und die Erwartungen sind hoch. In der Regel haben sie gute Schulen besucht, so dass die Erwartungen noch höher sind. Sie haben hochbezahlte Jobs aufgegeben, um dieses riskante Start-up zu gründen… Ein Beispiel: Ein Start-up wirbt mit einer sehr guten Work-Life-Balance. ‚Kommen Sie zu uns und Sie müssen nicht so hart arbeiten wie in Ihrem jetzigen Startup, denn wir arbeiten nur von 9 bis 6. Das bedeutet: 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends, sechs Tage die Woche. Bei vielen Start-ups ist es eher 10-12-7. Das heißt 10 Uhr morgens bis Mitternacht, sieben Tage die Woche … Es gibt nicht einmal eine Mittagspause oder eine Abendessenspause. Man sieht die Leute vor ihren Computern essen. Das sind 14 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche. Das sind ungefähr 100 Stunden. Es ist wirklich wie verrückt.“

Sinovation Ventures

Lees Buch, „AI Superpowers: China, Silicon Valley und die neue Weltordnung“ hilft uns, die potenziellen Auswirkungen der KI zu verstehen, die eindeutig eines der heißesten Themen in der Welt der Technik ist. Die meisten großen Unternehmen investieren massiv in diese Technologie.

Seine eigene Risikokapitalfirma Sinovation Ventures, die vor etwa 10 Jahren gegründet wurde, hat seitdem 15 so genannte „Einhörner“ finanziert – Unternehmen, deren Wert auf über 1 Milliarde Dollar gestiegen ist.

„Unsere Fonds gehören zu den leistungsstärksten. Einer der Gründe, warum es so viele Einhörner gibt, ist unser Wissen über Technologie und KI. Dank meines eigenen Doktortitels in KI und des technischen Hintergrunds meiner Partner konnten wir wirklich die besten technischen Unternehmer auswählen und ihnen dann bei der geschäftlichen Seite helfen. Ich meine, wir haben in diese Unternehmen investiert, als sie eine Bewertung von 10 bis 30 Millionen Dollar hatten. Jetzt sind sie zwischen 1 und 15 Milliarden Dollar schwer. Unsere Investitionen haben sich für diese 15 Unternehmen zwischen 50 und 100 Mal rentiert. Natürlich gibt es auch andere Unternehmen, die gescheitert sind. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, haben wir mit diesen Unternehmen eine sehr, sehr gute Performance erzielt. Fünf dieser Unternehmen sind Kern-KI-Unternehmen. Die anderen 10 sind keine KI-Unternehmen, aber sie nutzen KI, so dass wir in der Lage waren, die Macht der KI zu beobachten und zu sehen, wie sie alle Arten von Nutzungen und Anwendungen verändert“ sagt Lee.

Lees beruflicher Werdegang

Bevor er Sinovation Ventures gründete, war Lee einer der weltweit führenden KI-Forscher und für die Gründung von Google China verantwortlich. Seine Doktorarbeit war eine der ersten, die sich mit Spracherkennung und maschinellem Lernen beschäftigte.

Nach seiner Promotion leitete er die KI-, Grafik- und Multimediagruppen bei Apple, bevor er zu Silicon Graphics, Inc. (SGI) wechselte, gefolgt von Microsoft, wo er mit dem Aufbau des Microsoft-Forschungslabors in China betraut wurde, in dem etwa 5.000 Mitarbeiter eine KI-Ausbildung erhalten haben.

„Im Grunde genommen wurden die Chief Technology Officers (CTOs) aller führenden chinesischen Unternehmen, vielleicht 70 %, von uns in der Microsoft-Forschung geschult“, sagt er. Danach arbeitete er fünf Jahre lang mit Bill Gates in der Zentrale zusammen, bevor er mit dem Aufbau von Google China beauftragt wurde.

„Ich stellte fest, dass viele meiner klügsten Leute Google China verließen, um ihre eigenen Unternehmen zu gründen. Ich hatte das Gefühl, dass der Unternehmergeist phänomenal sein würde, und ich wollte mich dem anschließen“, sagt Lee. „Also verließ ich das Unternehmen 2009, woraufhin sich Google leider ebenfalls zurückzog. Das war mein beruflicher Werdegang. In den letzten neun bis zehn Jahren habe ich in China investiert, hauptsächlich in KI und Technologien.“

Chinas technologischer Vorsprung

In vielerlei Hinsicht – insbesondere bei der Umsetzung – sind die Chinesen dem Silicon Valley haushoch überlegen. WeChat bietet beispielsweise die Funktionen von Facebook, iMessage, Uber, Expedia, Evite, Instagram, Skype, PayPal, Grubhub, Amazon, LimeBike und WebMD – alles in einer einzigen Smartphone-App. Etwa 75 % von Lees eigener Handynutzung erfolgt über WeChat.

„Ich bin überall dabei. Ich bin auf Facebook. Ich bin auf Twitter. Ich benutze Google. Ich benutze YouTube und andere chinesische Apps. Das sind 75% für mich. Das bedeutet mehrere Dinge. Erstens, dass die chinesischen Unternehmen, insbesondere Tencent, die WeChat entwickelt haben, eine unglaubliche Plattform aufgebaut haben, die … eine enorme Menge an Nutzerdaten sammelt. Wenn Sie denken, dass Facebook eine Menge Ihrer Daten hat, dann hat WeChat noch viel mehr. Aber es sind nicht nur ihre Daten. Sie gehen Partnerschaften mit Menschen ein. Sie arbeiten mit Lebensmittellieferanten, Fahrradverleihern, dem Uber von China und anderen Unternehmen zusammen. Außerdem benutzen die Menschen in China das Mobiltelefon zum Bezahlen. In China gibt es fast kein Bargeld mehr. Die Leute zahlen einfach mit WeChat oder Alipay. Das sind die beiden Möglichkeiten. Wenn Sie auf einen Bauernmarkt gehen, in ein Lebensmittelgeschäft oder sogar zu einem Verkäufer auf der Straße, halten sie ein Schild hoch, auf dem steht: „Scannen Sie mich“, nicht: „Geben Sie mir Geld.“ Scannen ist die Art und Weise, in der Sie Ihre mobile App, WeChat, zum Bezahlen verwenden.“

KI ist ein unglaublich leistungsfähiger Algorithmus, der von Daten lebt. Daten sind für KI das, was Benzin für Autos ist. Wie Lee erklärt, funktioniert die KI anders als das menschliche Gehirn. Sie sieht sich einfach riesige Datenmengen an, z. B. das Kaufverhalten auf Amazon, wodurch sie Ihre Vorlieben lernt und Ihnen dann mehr Dinge anbietet, die Ihrem Kaufverhalten entsprechen.

Dasselbe gilt für die Muster dessen, was Sie online lesen oder auf Facebook mögen. Die KI arbeitet auch mit Datenströmen aus Audio- und Videodaten und nutzt Gesichts- und Spracherkennung. All diese Daten werden schließlich zur Entwicklung von autonomen Robotern und Fahrzeugen führen, sagt Lee.

„All diese Dinge gelten für das Internet, die Wirtschaft, einschließlich Banken, Versicherungen, Bildung, Einzelhandel, Produktion und Gesundheitswesen, sowie für die Robotik und autonome Fahrzeuge. Alle diese KI-Anwendungen werden in den nächsten fünf bis 15 Jahren auf den Markt kommen. Die Internetanwendungen sind bereits auf dem Markt, aber die anderen werden bald folgen. Chinas Vorteil ist, dass es über einen Ozean von Daten verfügt. Im Zeitalter der KI sind Daten das neue Öl, und China ist das neue Saudi-Arabien. Das ist der Vorteil Chinas. Was die Forschung, die Kernkompetenz in der Forschung angeht, sind die USA immer noch viel stärker. Vielleicht zehnmal stärker. Aber die Akademiker veröffentlichen in der Regel Papiere und ziehen weiter. Unternehmer in China, den USA und anderswo können das nutzen. Normalerweise sind die Ergebnisse frei zugänglich, ohne Schutz durch Internetprotokolle (IP) oder Patente, weil Universitätsprofessoren einfach nur Papiere schreiben wollen … China ist besser darin, all diese Daten zu nehmen und 100 Stunden pro Woche daran zu arbeiten, die Daten zu Geld zu machen, um Anwendungen zu schaffen, die die KI nutzen, um Anwendungen zu entwickeln, die das Bankwesen, das Versicherungswesen und schließlich die medizinische Industrie verändern.“

China führt den Trend bei den mobilen Zahlungen an

Die Daten zum mobilen Zahlungsverkehr sind unglaublich wichtig, sagt Lee. Nur wenige Chinesen tragen noch Bargeld oder gar Kreditkarten bei sich. Die meisten Transaktionen, sowohl online als auch offline, werden mit dem Mobiltelefon getätigt. Der Gesamtbetrag der Transaktionen belief sich 2017 auf 17 Billionen US-Dollar, was größer ist als das gesamte Bruttoinlandsprodukt Chinas.

Es gibt etwa 800 Millionen Chinesen im Internet, und davon nutzen etwa 600 Millionen mobile Zahlungen über WeChat Pay oder Alipay. Mit WeChat Pay kann man jeden bezahlen, nicht nur Händler, und es fallen keinerlei Aufschläge oder Provisionen an. Lee erklärt die Auswirkungen dieser Finanzdaten:

„Dies sind die hochwertigsten Daten aller Zeiten. Wenn Sie an die Diagnose eines Arztes für einen Patienten denken, dann könnte der Arzt einen Fehler gemacht haben. Wenn Sie an die Entscheidung eines Kreditsachbearbeiters denken, einen Kredit zu gewähren, könnte der Kreditsachbearbeiter einen Fehler gemacht haben. Denken Sie daran, dass Sie eine Seite auf Amazon durchstöbern, vielleicht haben Sie kein wirkliches Interesse an dem Produkt, es war nur zum Spaß, um zu stöbern. Aber wenn Sie für etwas bezahlen, ist das eine eindeutige Transaktion, die einen hohen Wert hat. Chinesische Unternehmen verfügen über 50 Mal mehr Daten dieser Art als die US-Unternehmen. Auf der Grundlage dieser Daten werden Technologien entwickelt, wie z. B. zielgerichtete Kredite, bei denen man sich sofort Geld leihen kann, wie z. B. die Gestaltung von Versicherungspolicen auf der Grundlage des Nutzungsverhaltens, wie z. B. Empfehlungen, wie man sein Geld anlegen sollte, und so weiter und so fort. Außerdem können Sie Ihre Bankgeschäfte und Finanztransaktionen vollständig online abwickeln. Sobald Sie online bezahlen, können Sie auch online sparen. Sie können auch online investieren. Man kann auch Versicherungen online abschließen. Das bedeutet einen totalen Umbruch in allen Finanzangelegenheiten, denn wenn es erst einmal bargeldlose und rein elektronische Transaktionen gibt, dann wird alles elektronisch. Dann hat jeder Daten, und dann hat jeder KI. Das ist es, was China bei den KI-Anwendungen vorantreibt. Die USA sind führend in der Forschung, aber China ist wirklich führend in der Anwendung.“

Die Zukunft der autonomen Fahrzeuge

Ein Bereich, in dem die USA führend sind, sind autonome Fahrzeuge. Es stellt sich jedoch die Frage, ob Amerika bei der Umsetzung die Nase vorn haben wird. Die chinesische Regierung ist bereits dabei, eine Infrastruktur aufzubauen, die es chinesischen Unternehmen ermöglichen könnte, autonome Fahrzeuge schneller auf den Markt zu bringen.

„Zum Beispiel Autobahnen, die mit den Autos kommunizieren, Städte, in denen neue Straßen asphaltiert werden, zwei Ebenen in der Innenstadt, eine Ebene für Menschen zum Gehen, eine Ebene für Autos, um Zusammenstöße mit Menschen zu vermeiden“, sagt Lee. „China beobachtet [Berichte über Vorfälle mit autonomen Fahrzeugen] und sagt: ‚Nun, unsere Unternehmen sind im Rückstand. Warum bauen wir nicht Straßen, die es den Unternehmen erleichtern, ihr Produkt auf den Weg zu bringen, auch wenn sie nicht so gut sind wie die amerikanischen Pendants? Aber wir machen es sicherer, indem wir die Fußgänger wegschaffen.‘ Nun, es muss Dutzende oder Hunderte von Milliarden Dollar kosten, eine zweigleisige Innenstadt für wie viele Städte auch immer neu zu gestalten, aber das ist die Art von Anstrengung, die die chinesische Regierung unternimmt … Die Regierung gibt Ermutigung und baut Infrastruktur und Subventionen, um China dabei zu helfen, ein Führer in der Welt der KI zu werden.“

Prioritäten setzen

Lee gibt zwar zu, dass er immer noch etwa 60 Stunden pro Woche arbeitet, aber er hat in einigen Bereichen seines Lebens neue Prioritäten gesetzt: Zeit für die Familie, Stressabbau, Schlaf und eine gesunde Ernährung.

„Das heißt nicht, dass ich nicht hart arbeite. Aber es geht darum, die Dinge in den Vordergrund zu stellen. Es geht nicht darum, meine Arbeitszeit zu reduzieren und sie meiner Familie zu geben. Die Familie will nicht nur Stunden. Sie wollen sehen, dass man sich wirklich kümmert. Wenn meine Töchter Urlaub haben, nehme ich meinen Urlaub so, wie sie ihn nehmen, nicht umgekehrt. Meine Frau reist mit mir, wohin wir auch gehen. Wenn sie mit mir reist und nichts zu tun hat, komme ich um 2 oder 3 Uhr nachmittags zurück und gehe mit ihr irgendwo hin. Das ist eines der guten Dinge daran, Risikokapitalgeber zu sein und ein eigenes Unternehmen zu haben – ich muss einige Stunden arbeiten, aber ich kann arbeiten, wann ich will. Es ist kein 9-to-5-Job. Im Grunde kann ich die Bedürfnisse meiner Familie an die erste Stelle setzen und die Arbeit später…“

Nach seiner Lymphom-Diagnose verbrachte Lee Zeit mit einem brillanten buddhistischen Mönch, der ihn vor der Sucht nach Ruhm und Reichtum warnte.

Er sagte: „Du machst dir keine Sorgen darüber, dass KI zu Menschen wird, aber ich mache mir Sorgen darüber, dass Menschen zu Maschinen werden. Er sagte: ‚Was du wirklich tun solltest, ist darüber nachzudenken, was der Welt wichtig ist. Gebt Liebe zurück. Gebt Wissen zurück. Gebt Weisheit zurück. Ihr seid in einem Alter, in dem ihr nichts mehr beweisen müsst“ sagt Lee.

Die Auswirkungen der KI auf Bildung und Berufswahl

Er gibt als Grund für sein Buch an, die Menschen über die bevorstehenden Veränderungen zu informieren, damit sie klügere Entscheidungen in Bezug auf Ausbildung und Karriere treffen können, da Arbeitsplätze unweigerlich verloren gehen werden, wenn KI beginnt, die menschliche Leistung zu übertreffen.

Während KI eine Reihe von Berufen wie Rechtsanwälte, Ärzte, Regierungsbeamte, CEOs und Wissenschaftler verbessern und mit ihnen symbiotisch zusammenarbeiten kann, werden Berufe wie Telemarketing, Kreditsachbearbeiter, Kundendienst, Obst- und Beerenpflücker, Tellerwäscher, Fahrer und Fließbandkontrolleure irgendwann der Vergangenheit angehören.

„Ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass sie ihre Routinejobs aufgeben müssen, und dass die Unternehmen erkennen, dass sie eine Verantwortung für ihre Mitarbeiter haben, selbst wenn sie planen, sie durch KI zu ersetzen“, sagt Lee. „Was die Bildung angeht, so müssen Eltern wissen, dass man seine Kinder nicht zu Routinejobs erzieht. Was ist ein Routinejob? Ich denke, die meisten Arztberufe sind offensichtlich keine Routine, aber einige große Teile einiger Arztberufe sind Routine, [wie] Radiologie und Pathologie. Nicht heute, aber in 15 Jahren würde die künstliche Intelligenz die Diagnose und das Ablesen von Daten übernehmen, was einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit ausmacht. Ich denke, die Eltern müssen das verstehen. Diejenigen, die Medizin studieren, sollten sich fragen: „Was ist der nachhaltigste medizinische Beruf? Wahrscheinlich in der Forschung, und „Was ist am wenigsten nachhaltig? Wahrscheinlich Radiologie und Pathologie. Das sind wichtige Botschaften für die Menschen … Der Inhalt, den ich wirklich vermitteln möchte, ist, dass wir als Arbeitgeber, Eltern, Menschen, die Unternehmen leiten, Arbeitnehmer, wirklich für uns selbst planen müssen angesichts der Tatsache, dass die KI in den nächsten 15 bis 25 Jahren zwischen 30 und 50 % der Arbeitsplätze übernehmen wird.“

Wenn Sie mehr über künstliche Intelligenz und ihre Bedeutung für die Zukunft erfahren möchten, sollten Sie sich unbedingt Lees Buch „AI Superpowers: China, Silicon Valley und die neue Weltordnung„. Es ist eine faszinierende Lektüre.

„Ich denke, die wichtigsten Punkte sind, dass China und die USA die beiden riesigen KI-Motoren sind, die diese technologische Revolution hervorbringen werden, die mit der industriellen Revolution vergleichbar ist, aber wahrscheinlich sogar noch schneller, weil kein Stromnetz aufgebaut werden muss“, sagt Lee. „KI funktioniert schon heute. Sie läuft als Software. Diese KI kann der Menschheit enormen Wohlstand bringen und Armut und Hunger verringern. Aber gleichzeitig bringt KI auch viele Probleme mit sich, darunter Datenschutz, Sicherheit, Wohlstand, Ungleichheit und Arbeitsplatzverlagerungen. Mein Buch ist eine Zusammenfassung all dieser Themen.“

