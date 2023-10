Robert Malone: Krankheit X ist 20 Mal tödlicher als COVID-19!

Das sagen zumindest die „Experten“.

Von Robert W Malone MD, MS

Das MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis (MRC GIDA) am Imperial College of London ist ein „WHO Collaborating Centre for infectious disease modelling“. Dies ist die Organisation, die den Modellierer Dr. Neil Fergusen unterstützt. Er ist derjenige, der die apokalyptische Vorhersage einer Sterblichkeitsrate von 3,4 % für COVID im Jahr 2020 veröffentlicht hat, die von Regierungen in aller Welt zur Rechtfertigung von Abriegelungsmaßnahmen herangezogen wurde. Diese Modellierung war fehlerhaft – mehr als das, sie war unverantwortlich und hat der Welt großen Schaden zugefügt, indem sie eine solche nachweislich falsche Zahl veröffentlichte.

Die Abriegelungen „haben dazu beigetragen, die Wirtschaftstätigkeit zu verringern, die Arbeitslosigkeit zu erhöhen, die Schulbildung einzuschränken, politische Unruhen zu verursachen, zu häuslicher Gewalt beizutragen und die liberale Demokratie zu untergraben“ heißt es in einer Studie von John’s Hopkins aus dem Jahr 2022.

Der Bericht des Imperial College war auch die Grundlage für einen Großteil der von COVID Act Now (einer von demokratischen Aktivisten geleiteten gemeinnützigen Organisation) verwendeten Modelle, auf die sich auch lokale und bundesstaatliche Behörden in den USA stützten. Dies führte dann zu „shelter-in-place“-Mandaten (Wahnsinn). COVID Act Now verfügt über ein Online-Mapping-Tool, das Modelle zur Vorhersage von Coronavirus-Krankenhausaufenthalten erstellt, die sich ebenfalls bereits als äußerst ungenau erwiesen haben.

Jessica Hamzelou von New Scientist dokumentiert die systematischen Fehler, die Forscher und Wissenschaftler bei der Modellierung durch Neil Fergusen/MRC GIDA gefunden haben, auf die sich COVID Act Now stützt:

Chen Shen vom New England Complex Systems Institute, einer Forschungsgruppe in Cambridge, Massachusetts, und seine Kollegen argumentieren, dass das Modell des Imperial-Teams fehlerhaft ist und „falsche Annahmen“ enthält. Sie weisen darauf hin, dass das Modell des Imperial-Teams weder die Verfügbarkeit von Tests noch die Möglichkeit von „Super-Spreader-Ereignissen“ bei Versammlungen berücksichtigt und noch andere Probleme aufweist.

Spitzname: „Der Meister der Katastrophe“.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Dr. Fergusen/MRC GIDA eine weit verbreitete Panik verursacht. Sie haben eine lange Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, neue Ausbrüche von Infektionskrankheiten zu modellieren, die unerhört sind.

Im Jahr 2002 sagte Ferguson voraus, dass bis zum Jahr 2080 bis zu 150 000 Menschen an BSE (Rinderwahnsinn) im Rindfleisch sterben könnten. Im Vereinigten Königreich gab es nur 177 Todesfälle durch BSE. Im Jahr 2005 sagte Ferguson voraus, dass bis zu 150 Millionen Menschen an der Vogelgrippe sterben könnten. Letztlich starben zwischen 2003 und 2009 weltweit nur 282 Menschen an dieser Krankheit. Im Jahr 2009 sagte eine Schätzung der Regierung, die sich auf Fergusons Rat stützte, dass die Schweinegrippe im schlimmsten Fall zu 65.000 britischen Todesfällen führen würde. Am Ende starben 457 Menschen in Großbritannien an der Schweinegrippe. Im vergangenen März gab Ferguson zu, dass sein Modell der COVID-19-Krankheit am Imperial College auf einem undokumentierten, 13 Jahre alten Computercode basierte, der für eine befürchtete Grippepandemie und nicht für ein Coronavirus gedacht war. Ferguson lehnte es ab, seinen ursprünglichen Code zu veröffentlichen, damit andere Wissenschaftler seine Ergebnisse überprüfen konnten. Erst letzte Woche hat er mit sechswöchiger Verspätung einen stark überarbeiteten Code veröffentlicht. Der eigentliche Skandal ist also: Warum hat überhaupt jemand auf diesen Mann gehört?

Welchen Schaden hat seine fehlerhafte Modellierung weltweit angerichtet?

In Südafrika wurden 73.000 Soldaten eingesetzt, um viele Menschen, die von „Mahlzeit zu Mahlzeit“ leben, abzusperren. Diese drakonische Reaktion der Regierung wurde überall auf der Welt wiederholt. In den USA zum Beispiel gab es auf Hawaii 1,5 Jahre lang verschiedene Quarantänen, Reisebeschränkungen und Abriegelungsauflagen. In vielen ärmeren Ländern verloren Menschen ihr Leben aufgrund der Abriegelungen. Natürlich wurde dies von der WHO oder den Regierungen nicht dokumentiert, aber die überhöhte Sterblichkeit im Jahr 2020 in vielen „weniger entwickelten“ Ländern, in denen es keine schweren COVID-Ausbrüche gab, lässt sich nicht leugnen.

Dennoch ist das MRC GIDA bis heute ein WHO-Kooperationszentrum für die Modellierung von Infektionskrankheiten. Selbst nach all dem nutzt die WHO immer noch Dr. Ferguson und sein Team, um zukünftige Ausbrüche von Infektionskrankheiten zu „modellieren“.

Das MRC Centre unterhält enge Kooperationspartnerschaften mit öffentlichen und globalen Gesundheitsbehörden (insbesondere mit der Weltgesundheitsorganisation, bei der wir ein Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling sind), Regierungen und Nichtregierungsorganisationen in der ganzen Welt. Mit über 200 Forschern sind wir eines der größten Zentren unserer Art. Dadurch sind wir in der Lage, auf neu auftretende Bedrohungen mit Echtzeitanalysen und Vorhersagemodellen für epidemiologische und genomische Daten zu reagieren und rechtzeitig evidenzbasierte Beiträge zu dringenden politischen Fragen für wichtige endemische Krankheiten wie HIV, Malaria und Tuberkulose zu liefern. Ein Großteil unserer Arbeit ist hochgradig interdisziplinär und umfasst die Bereiche Epidemiologie, mathematische Modellierung, Erregergenomik, Implementierungswissenschaft und Gesundheitsökonomie.

Schlechte Wissenschaft und schlechte Modellierung, die weltweit Schaden anrichtet, einschließlich erheblicher Todesfälle, sollten nicht belohnt werden. Allerdings hat die WHO von dieser Panikmache enorm profitiert. Sie hat Millionen, wenn nicht gar Milliarden von den Regierungen erhalten, um die Pandemie zu bekämpfen, sie baut ihre weltweite Präsenz im Bereich der öffentlichen Gesundheit aus, und – was noch wichtiger ist – COVID-19 hat es ihr ermöglicht, ihre Kontrolle über die Regierungen weltweit auszuweiten und die Unterstützung für eine „Eine-Welt-Regierung“ zu fördern, von der sie finanziell und politisch profitieren würde. Dies wird in den neuen, geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften festgeschrieben. Demnach kann der Generaldirektor der WHO einen Gesundheitsnotstand ausrufen und auch erklären, was weltweit dagegen unternommen werden muss.

Wenn Dr. Tedros Waffengewalt zu einem internationalen Gesundheitsnotfall erklären will, kann er dies im Rahmen der neuen IHR tun.

Aber zurück zum MRC GIDA. Es gab buchstäblich keine Konsequenzen für die Veröffentlichungen des MRC GIDA, die die Todesfälle bei mehreren Ausbrüchen über Jahrzehnte hinweg grob überschätzt haben. MRC GIDA sammelt immer noch aktiv Geld für die Modellierung von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Nachstehend finden Sie die für diesen Vertrag zuständigen WHO-Beamten und Fachbeauftragten. Ihre beruflichen Kontakte (nicht persönlich – ich will niemanden verdächtigen) sind ebenfalls unten aufgeführt. Bitte erwägen Sie, sie anzurufen oder ihnen eine E-Mail zu schicken, um Ihre Enttäuschung über die fortgesetzte Finanzierung des MRC für die Modellierung von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten durch die WHO zum Ausdruck zu bringen. Das MRC und die WHO haben jahrzehntelang weltweit Panik ausgelöst und großen Schaden angerichtet, indem sie fehlerhafte Modelle erstellt und fehlerhafte Modelle verwendet haben, um die Sperrung der Bevölkerung, die Maskierung und jetzt auch die Impfpflicht durchzusetzen. Zukünftige Pläne beinhalten Impfpässe. Die Verwendung von Modellen zur Vorhersage künftiger Ausbrüche hat sich noch nie bewährt und wird von der traditionellen öffentlichen Gesundheitspolitik nicht unterstützt.

Verantwortlicher Beauftragter:

SHINDO, Nahoko Telefon: +41 22 791 3446

+41 22 791 3446 E-Mail: shindon@who.int

Technisches Pendant:

PEBODY, Richard: Telefon: +4545336676

+4545336676 E-Mail: pebodyr@who.int

„Krankheit X“ ist das neueste Ablenkungsmanöver, um weltweit Angst zu schüren

Die WHO hat eine künftige (nicht existierende) Infektionskrankheit unbekannten Ursprungs mit dem Namen „Krankheit X“ erfunden, die laut anonymen WHO-„Experten“ Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen auslöschen wird. Es heißt, die Krankheit X sei eine Tatsache und wir müssten uns jetzt darauf vorbereiten. Tatsächlich stellen britische Wissenschaftler bereits einen Impfstoff her !

Einige aktuelle Schlagzeilen über Krankheit X:

Wer braucht schon fehlerhafte Modellierer, wenn die WHO einfach Panik aufgrund einer fiktiven Krankheit schüren kann? Den obigen Schlagzeilen zufolge „entschlüsselt“ die WHO den Erreger bereits, bevor er überhaupt identifiziert ist. Das ist wirklich eine erstaunliche Leistung der Wissenschaft . Das ist die öffentliche Gesundheitskrise, auf die sich die WHO vorbereitet hat! Die WHO kann jetzt den weltweiten Tod und die Zerstörung modellieren, noch bevor das Virus überhaupt identifiziert ist. Dies ist eine weitere Permakrise!

Krieg, Klimawandel, wirtschaftliche Stagnation, politische Polarisierung – an Krisen scheint es in diesen Tagen keinen Mangel zu geben. Die Situation ist sogar so gefährlich, dass die selten hysterische Financial Times im vergangenen Jahr den Begriff „Polykrise“ zu einem ihrer Wörter des Jahres ernannt hat, indem sie ihn als „eine Ansammlung miteinander verbundener globaler Risiken mit sich verstärkenden Auswirkungen definiert, so dass die Gesamtauswirkungen die Summe der einzelnen Teile übersteigen“. Das Konzept wurde ursprünglich von Adam Tooze propagiert und wird inzwischen sogar vom Weltwirtschaftsforum unterstützt. Die UN ziehen es vor, von „sich überschneidenden Krisen“ zu sprechen.

Denken Sie daran, dass ein Großteil der WHO-Finanzierung von Big Pharma und Big Tech stammt. Tatsächlich gibt die WHO nicht bekannt, wie viel Prozent ihrer Finanzmittel nun von Unternehmen und NRO im Vergleich zu Regierungen stammen. Offen gesagt, Krankheit X riecht für mich nach regulatorischer Vereinnahmung!

Die Welt verdient in Zukunft etwas Besseres als dies.

Die aktualisierten internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) werden derzeit von der WHO entwickelt. Sie erfordern eine noch strengere weltweite Kontrolle durch die UN/WHO, verbunden mit dem Verlust der Souveränität der unabhängigen Nationalstaaten. Das ist nicht akzeptabel. Es ist Zeit für die USA, einfach Nein zu sagen. Es ist an der Zeit, dass sich die USA endgültig aus der WHO zurückziehen.

Deshalb brauchen wir einen starken Präsidenten, der bereit ist, „Nein“ zu sagen zu der selbsternannten „internationalen Gesundheitsgemeinschaft“ unter der Führung der WHO. Die öffentliche Gesundheit wird als Waffe eingesetzt, um eine neue Weltordnung zu schaffen, die der UNO die Kontrolle über die Welt gibt.

Aus diesem Grund darf Präsident Biden nie wieder gewählt werden. Wahlen haben Konsequenzen. Es ist Zeit für einen grundlegenden Wechsel im Repräsentantenhaus, im Senat und in der Präsidentschaft.