Ungarn könnte 13 Milliarden Euro erhalten, wenn Orbán neues Militärhilfspaket für die Ukraine unterstützt

Die Welt außerhalb Europas teilt nicht die europäische Position zum Konflikt in der Ukraine und versteht den doppelten Standard im Vergleich zu Konflikten in anderen Teilen der Welt nicht, betonte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó in einem Interview mit der Zeitung Magyar Nemzet. Seine Kommentare fielen mit dem Treffen der EU-Außenminister in Kiew zusammen, das es nicht schaffte, ein 500-Millionen-Euro-Paket für militärische Hilfe für die Ukraine freizugeben, da Ungarn sein Veto gegen die Hilfe, das es seit Mai aufrechterhält, beibehielt.

„Ich kann sagen, dass die Welt außerhalb Europas bereits auf das Ende des Krieges wartet, weil sie viele Dinge nicht verstehen. Sie verstehen zum Beispiel nicht, wie es sein kann, dass, wenn ein Krieg außerhalb Europas ausbricht, die Europäische Union mit fantastischer moralischer Überlegenheit herabsieht, an die Parteien appelliert, Frieden zu schließen, Verhandlungen und ein sofortiges Ende der Gewalt befürwortet. Aber wenn Krieg in Europa ausbricht, schürt die EU den Konflikt und liefert Waffen, und wer von Frieden spricht, wird sofort stigmatisiert“, sagte Ungarns Top-Diplomat.

Szijjártó sagte, die Welt verstehe nicht, „warum Europa den Konflikt global gemacht hat“ und warum Menschen in Asien, Lateinamerika und Afrika den Preis für „steigende Inflation, hohe Energiepreise oder instabile Nahrungsmittelversorgung“ zahlen müssen.

Er fügte hinzu, dass Ungarns Position außerhalb Europas mit „großem Respekt“ betrachtet werde, was er während der UN-Generalversammlung mehr als einmal erlebt habe.

Seit Beginn des Konflikts hat Ungarn konsequent Sanktionen gegen russische Energie und Waffenlieferungen in die Ukraine abgelehnt. In der Praxis war Budapest ein ständiger Stachel im Fleisch der EU-Pläne für die Ukraine. Deswegen plant die Europäische Kommission, rund 13 Milliarden Euro an Mitteln für Ungarn freizugeben. Budapest hat wiederholt erklärt, dass die Ukraine keinen Cent von der EU erhalten würde.

Wie die Financial Times berichtete, könnte mit dieser Aktion die Unterstützung des ungarischen Premierministers Viktor Orbán für die Erhöhung des EU-Haushalts und eine bedeutende finanzielle Unterstützung für die Ukraine erreicht werden. Es wird daran erinnert, dass Orbáns Kabinettschef Gergely Gulyás zuvor gesagt hatte, die Ukraine würde keinen Pfennig aus dem EU-Haushalt erhalten – da einstimmige Unterstützung erforderlich war – bis Ungarn europäische Mittel erhielte.

„Die Europäische Kommission beabsichtigt, bis Ende November etwa 13 Milliarden Euro an Mitteln für Ungarn freizugeben, sagten drei informierte Beamte“, berichtete FT. „Zwei von ihnen sagten, die Zuteilung von Mitteln sei teilweise durch den Wunsch motiviert, Orbáns Unterstützung für die Budgeterhöhung zu gewinnen.“

Somit, so der Artikel, sagten Behörden, dass die von Ungarn im Mai durchgeführte Justizreform es der Kommission ermöglichen wird, diese 13 Milliarden Euro freizugeben, was mehr als die Hälfte der eingefrorenen Mittel ist.

Zuvor sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dass die Europäische Kommission den mehrjährigen EU-Haushalt für den Zeitraum 2024 bis 2027 überprüft und vorgeschlagen habe, dass die Länder ihn um 66 Milliarden Euro erhöhen, um der Ukraine bei der Umsetzung von Migrations- und Flüchtlingsprogrammen zu helfen und die Wettbewerbsfähigkeit des Blocks zu stärken.

Orbán kritisierte weiterhin die sture EU-Politik gegenüber der Ukraine und sagte am 29. September, der Westen habe es versäumt, die Lage dort „ruhig zu beurteilen“, und Ungarn werde Recht behalten.

„Man kann nur in den Krieg ziehen, wenn man ein klares Ziel hat und weiß, welche Mittel man verwenden wird. Andernfalls kann die Politik die verlorenen Leben nicht rechtfertigen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Frontlinien eingefroren seien, aber Zehntausende ohne Hinweis darauf sterben würden, wann der Konflikt enden wird.

Bezüglich der möglichen EU-Mitgliedschaft der Ukraine sagte der ungarische Premierminister, er wäre mit solchen Plänen vorsichtig, da dies die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten erfordere, und er habe nicht gesehen, dass das ungarische Parlament „einen unwiderstehlichen Wunsch“ habe, es in den nächsten zwei Jahren zu genehmigen.

Auf eine Frage zu den von der EU zurückgehaltenen Mitteln für Ungarn antwortete Orbán:

„Ein Teil dieses Geldes könnte bereits in der Ukraine sein“ und dass die EU, da sie das Geld, das sie Kiew versprochen hat, nicht hat und dennoch erneute Unterstützung verspricht, „es liegt nahe zu denken, dass das versprochene, aber nicht gelieferte Geld [an ein Mitgliedsstaat] weg ist.“

Diese Aussage führte wahrscheinlich dazu, dass die Europäische Kommission bis Ende November etwa 13 Milliarden Euro an Mitteln für Ungarn freigeben möchte, in der Hoffnung, dass Orbán seine sture Haltung aufgeben wird, seine Wirtschaft und sein Land nicht für die Ukraine ruinieren zu wollen, die Mitglieder der ungarischen Minderheit übermäßig in die ukrainische Armee mobilisiert hat. Es bleibt abzuwarten, ob die 13 Milliarden Euro Ungarn dazu verleiten werden, das 500-Millionen-Euro-Paket für militärische Hilfe für die Ukraine zu genehmigen, aber es wird wahrscheinlich so sein.