Bitte Weitergehen! Hier gibt’s nichts zu sehen

Eine Betrachtung von Werner Roth

Jeder beherzte und entschlossene Griff ins Klo des „Imperiums der Lügen“ bringt aus der toxischen Giftbrühe eine entlarvte Lüge nach der anderen ans Licht. Jede war dazu gedacht, Angst hochzukochen, die sich möglichst bis zur Panik auswächst.

Welchen Weltuntergangsgrund hätten‘s denn gern? Klimaverkochung? Eroberung und Unterjochung durch Russen/Chinesen/Mullahs/Aliens? Machtergreifung durch Nazis? Die ultimative Killervirus-Pandemie? Oder durch irgendeine andere, aus infizierter Angst geronnene Todes-Psychose.

Daneben gibt es aber auch noch eine Reihe von wirklichkeitsnahen Armageddon-Szenarien. Da wäre u.a. der wirklich endgültige Zusammenbruch des globalen Finanzsystems mit gleichzeitiger Implosion der Volkswirtschaft. Der Atomkrieg. Oder doch die völlige Digitalisierung mit einhergehender totalen Kontrolle bis zum Transhumanismus.