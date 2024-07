BIZ an der Spitze der globalen Steuerungshierarchie – globale Steuerung wird nicht wirklich von den Vereinten Nationen durchgeführt

Global Governance wird nicht wirklich von den Vereinten Nationen ausgeübt… Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich… steht an der Spitze… Wenn man die Geldmenge der Welt kontrollieren könnte… und es den Regierungen für ihre Verwaltungshaushalte leihen könnte, was könnte man dann nicht alles besitzen?

🔥"The global governance isn't really done by the United Nations…the Bank for International Settlements…is at the very top…If you could make the world's money supply…loan it to governments to provide their operating budgets, then, you know, what couldn't you own?"🔥… pic.twitter.com/TTiJj9yEBe