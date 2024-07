Durch den National Defense Authorization Act, sind die USA unter „medizinischem Kriegsrecht“!

„Der National Defense Authorization Act von 2023… bedeutet, dass das Militär für alle öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen verantwortlich ist, dass jeder für unsere öffentliche Gesundheit verantwortlich ist… [wir sind immer noch unter] medizinischem Kriegsrecht…“

Der Anwalt Todd Callender beschreibt, wie die USA buchstäblich unter „medizinischem Kriegsrecht“ stehen. Der Anwalt weist darauf hin, dass die Verabschiedung des National Defense Authorization Act im Jahr 2023 dem Militär die vollständige Kontrolle über „alle Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ gegeben hat.

Callender weist auch darauf hin, dass derzeit in einem „öffentlichen Gesundheitsnotstand“ aufgrund des Marburg-Virus befinden, der die Tür für Maßnahmen des medizinischen Kriegsrechts (wie die Internierung und „Quarantäne“ von Menschen in Lagern) bis August 2025 offen lässt.

Teilweise übersetzung des Clips:

„Das ist medizinisches Kriegsrecht. Das ist genau das, was vorgefallen ist. Und es ist wegen dieser Rechtsstreitigkeiten. Sie haben lange gebraucht, um das, was passiert ist, in Kraft zu setzen. Und ich zeige nur, wie etwas Harmloses plötzlich zu etwas Schrecklichem wurde.

„Also von der Zeit im Jahr 2019, als die Executive Order erlassen wurde, und dann wurde es in den National Defense Authorization Act aufgenommen, bis heute wegen des National Defense Authorization Act im Jahr 2023. Das ist dieses Jahr. Wir haben einige Fortschritte in Bezug auf die Impfpflicht des Verteidigungsministeriums gemacht. Sie wurde zurückgenommen. Gleichzeitig wurde aber auch die Überführung des öffentlichen Gesundheitswesens in die Defense Health Agency abgeschlossen. Das bedeutet, dass das Militär jetzt für alle Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit verantwortlich ist, dass jeder für unsere öffentliche Gesundheit verantwortlich ist…

„Und wer, glauben Sie, ist für unsere Volksgesundheit verantwortlich, wenn die sechs magischen Worte gesagt werden? Nun, die drei magischen Worte bedeuten, dass die USA unter medizinisches Kriegsrecht gestellt werden, unter die Macht des Gesundheitsministers. Und wenn die sechs magischen Worte ausgerufen werden, ein ‚öffentlicher Gesundheitsnotstand von nationaler Bedeutung‘, dann sind alle Wetten ungültig. Dann übernimmt Tedros Adhanom die Welt. Und in diesem Fall möchte ich Ihnen einige der Dinge zeigen, an denen die Gesundheitsbehörde der Regierung arbeitet, als Teil ihrer, Sie wissen schon, Abteilung für öffentliche Gesundheit, die die Impfstoffherstellung und den Apparat zur Bestimmung übertragbarer Krankheiten und ihrer Verbreitung umfasst. Der gesamte Apparat wurde aus der Gesundheitsbehörde ausgegliedert, nicht nur die Reaktionsmechanismen selbst.

„Und hier hat die Verteidigungsgesundheitsbehörde mit etwas, das sich Global Health Engagement Partners nennt, einen gesamtstaatlichen Ansatz gewählt. Gesamtstaatlich bedeutet, dass jeder in der Regierung zusammenarbeitet, wenn es einen öffentlichen Gesundheitsnotfall gibt. Ist das richtig? Und das haben wir gesehen. Alle staatlichen Gesundheitsbehörden, die Bezirksgesundheitsbehörden, bis hin zur Bundesregierung, überall dazwischen. Sie werden auch feststellen, dass die Defense Health Agency, wenn es um den gesamten Regierungsapparat geht, das Landwirtschaftsministerium, USAID einschließt. Das ist die Auslandshilfe.

„Das heißt also extraterritorial. Und dann sagen sie Privatsektor. Das ist das, was sie gerne öffentlich-private Partnerschaft nennen. Das heißt, die US-Regierung investiert dann in Firmen und Unternehmen. Wenn das in Kraft ist, und das ist immer der Fall, wenn es einen öffentlichen Gesundheitsnotstand gibt, ist die tatsächliche Machtstruktur meines Landes und übrigens auch Ihres, wenn es sich um einen internationalen öffentlichen Gesundheitsnotstand handelt, die gleiche. Alles ist militarisiert und gibt Tedros Adhanom die Macht, der globale Diktator zu sein. Das Traurige daran ist, dass es derzeit einen Gesundheitsnotstand gibt, der erst am 1. August 2025 endet. Das ist noch lange hin. Das ist mehr als ein Jahr entfernt.

„Mein Kongress, meine Regierung hat für das Jahr 2020 einen öffentlichen Gesundheitsnotstand für die Marburg-Pandemie, eine virale hämorrhagische Fieberkrankheit, ausgerufen. Anscheinend hatten wir das. Niemand hat es bemerkt. Niemand hat es gemeldet. Aber anscheinend hatten wir es, weil unser Kongress es so erklärt hat. Sie haben das Geld von unserem Medicare, Medicaid und Medicare ausgegeben. Und sie haben damit unter anderem Quarantänezentren gebaut. Der Punkt ist, dass diese Erklärung nicht nur gemacht wurde, sondern dass sie jetzt existiert. Was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass meine Regierung unter medizinischem Kriegsrecht stand, steht und mindestens bis zum 1. August 2025 stehen wird. Und im Moment hat die Regierung das Recht, jeden, den sie will, auf unbestimmte Zeit zu internieren. Sie können sie zwangsweise mit allem behandeln, was sie wollen, und wir können nichts dagegen tun, weil die Artikel-3-Gerichte unsere Fälle nicht anhören werden“.

