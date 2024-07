Kamala Harris ist die »neue Galionsfigur« des Deep State

Kamala Harris sei das „neue Aushängeschild des Tiefen Staates“ und wäre als Oberkommandierende „unglaublich gefährlich“. Das sagte die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard in einem Video in den sozialen Medien. Sie ruft ihre Anhänger dazu auf, Donald Trump zu wählen.

„Täuschen Sie sich nicht: Die Politik ändert sich nicht. Kamala Harris wird nicht das Sagen haben, genauso wenig wie Joe Biden das Sagen haben wird“, betonte Gabbard.

„Sie ist das neue Aushängeschild des Deep State und die Dienerin von Hillary Clinton, der Königin der Kriegstreiber-Clique“, fuhr sie fort. Der „Deep State“ sähe die Welt am liebsten im Krieg versinken und wolle uns unsere Freiheit nehmen, so die ehemalige Kongressabgeordnete.

Biden’s out, Kamala is in. Don’t be fooled: policies won’t change. Just like Biden wasn’t the one calling the shots, Kamala Harris won’t be either. She is the new figurehead for the deep state and the maidservant of Hillary Clinton, queen of the cabal of warmongers. They will… pic.twitter.com/pdwLQwJzR8