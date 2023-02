Black Hawk Down-Darsteller Matthew Marsden verteidigt den Verzicht auf den Covid-Impfstoff, obwohl es seine Karriere ruiniert hat: „Wenn mehr Leute aufstehen und etwas sagen würden, würde das alles aufhören“.

Der 49-jährige englisch-amerikanische Schauspieler ist ein lautstarker Kritiker des Covid-19-Impfstoffs

Er erzählte Fox Nation’s ‚Tucker Carlson Today‘, dass er aufgrund seiner Haltung Rollen verloren habe

Marsden bestand darauf, dass es sich lohne, seine Karriere zu opfern, und forderte andere auf, sich gegen die Impfpflicht zu wehren

Der „Black Hawk Down“-Darsteller Matthew Marsden hat erklärt, dass er zu seiner Entscheidung steht, sich nicht gegen Covid impfen zu lassen, obwohl er zugegeben hat, dass ihn das Rollen in Hollywood gekostet hat.

Marsden, der auch für seine Rollen in „Transformers: Die Rache der Gefallenen“ und der Amazon-Serie „Reacher“ bekannt ist, forderte mehr Menschen auf, sich gegen die Impfpflicht aufzulehnen und fügte hinzu: Wenn mehr Menschen aufstehen und etwas sagen würden, würde das alles aufhören.

Der 49-jährige englisch-amerikanische Star erzählte in der Fox Nation-Sendung „Tucker Carlson Today“, dass ihm ein Job angeboten wurde, bei dem jeder am Set geimpft werden musste, er aber versuchte, eine religiöse Ausnahmegenehmigung zu beantragen und fügte hinzu: Sie können sich vorstellen, wie das in Hollywood ankam“.

Marsden hat die Reaktion der Regierung auf die Covid-19-Pandemie heftig kritisiert, indem er häufig Abriegelungen, das Tragen von Masken und Pflichtimpfungen anprangerte.

Er sagte, er sei bereit, seine Karriere zu opfern, um sicherzustellen, dass die Freiheiten der USA nicht „weggenommen“ würden.

Ich habe viel mit Soldaten gearbeitet, und es fällt mir wirklich schwer zu sagen, dass es eine schwierige Entscheidung ist, meine Karriere zu verlieren, um für das Richtige einzutreten, wenn sie gehen und sterben und alles verlieren“, sagte er zu Carlson.

Das alles passiert, weil wir es zulassen“, sagte er und warnte: „Es spielt keine Rolle, wer du bist, sie werden hinter dir her sein… sie sind unerbittlich.

Marsden hatte im Dezember enthüllt, dass er aufgrund seiner Ansichten über Impfungen seinen Job verloren hatte.

Es ist unklar, ob er sich in seinem jüngsten Interview auf die gleiche Rolle bezog.

Er sagte: „Wenn mehr Menschen aufstehen und etwas sagen würden, dann würde das alles aufhören.

Wir sind dieses großartige Land, das die letzte Hoffnung für die Welt ist. Es geht nicht nur um dieses Land, es geht um die ganze Welt.

Ich weiß es, weil ich es gesehen habe. Ich weiß es, weil ich dort war und davon träumte, hierherzukommen. Ich bin dieser Typ.‘

Er fügte hinzu: „Ich bin nicht Bürger dieses Landes geworden, um mir meine Rechte aus dem ersten Verfassungszusatz und meine anderen Rechte [wegnehmen zu lassen]… dass ich mir Sorgen machen muss, dass ich über etwas wie eine Impfung lügen muss, halte ich für einen Eingriff in die Privatsphäre. Ich halte das nicht für richtig.

Marsden ist bekannt für seine konservativen Ansichten und seine Äußerungen gegen die Ideologien der „Woken“.

Im Dezember kommentierte er, dass rechtsgerichtete Prominente eher wegen ihrer Meinung „gelöscht“ würden, während linksgerichtete Prominente ihre Meinung frei äußern könnten.

Als Beispiele nannte er Mark Ruffalo, Ron Pearlman und Sean Penn.

Konservative in Hollywood erheben ihre Stimme gegen die Tyrannei, und wir werden abgesetzt. Das Telefon klingelt dann nicht mehr“, schrieb er auf Twitter.

Das ist alles, was sie zu tun haben. Ruffalo, Pearlman und Penn sagen alles Mögliche und es passiert ihnen nichts. Im Gegenteil, sie werden wegen ihrer „mutigen Haltung“ gesucht.

Kürzlich schrieb er auf der Mikroblogging-Website: Wenn alle geimpft sind, gibt es keine Kontrollgruppe. Vergesst das nicht.