BlackRock ist mehr, als Sie es sich jemals vorstellen können

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

Eine praktisch unregulierte Investmentfirma übt heute mehr politischen und finanziellen Einfluss aus als die Federal Reserve und die meisten Regierungen auf diesem Planeten. Die Firma BlackRock Inc. ist der größte Vermögensverwalter der Welt und investiert weltweit schwindelerregende 9 Billionen Dollar an Kundengeldern, eine Summe, die mehr als doppelt so hoch ist wie das jährliche BIP der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Koloss sitzt an der Spitze der Pyramide des weltweiten Firmenbesitzes, seit neuestem auch in China. Seit 1988 hat sich das Unternehmen in eine Position gebracht, in der es de facto die Federal Reserve, die meisten Mega-Banken der Wall Street, einschließlich Goldman Sachs, das Davoser Weltwirtschaftsforum Great Reset, die Biden-Administration und, wenn es nicht kontrolliert wird, die wirtschaftliche Zukunft unserer Welt kontrolliert. BlackRock ist der Inbegriff dessen, was Mussolini Korporatismus nannte, wo eine nicht gewählte Unternehmenselite der Bevölkerung von oben nach unten diktiert.

Wie die größte „Schattenbank“ der Welt diese enorme Macht über die Welt ausübt, sollte uns zu denken geben. BlackRock hat es seit der Gründung durch Larry Fink im Jahr 1988 geschafft, eine einzigartige Finanzsoftware und ein Vermögen zusammenzustellen, wie es kein anderes Unternehmen hat. BlackRocks Aladdin-Risikomanagementsystem, ein Software-Tool, das den Handel verfolgen und analysieren kann, überwacht mehr als 18 Billionen Dollar an Vermögenswerten für 200 Finanzunternehmen, darunter die Federal Reserve und die europäischen Zentralbanken. Wer „überwacht“, der weiß auch, so können wir uns vorstellen. BlackRock wurde als finanzielles „Schweizer Taschenmesser“ bezeichnet – institutioneller Investor, Vermögensverwalter, Private-Equity-Firma und globaler Regierungspartner in einem. Dennoch behandeln die Mainstream-Medien das Unternehmen als ein weiteres Finanzunternehmen der Wall Street.

Es gibt eine nahtlose Schnittstelle, die die UN-Agenda 2030 mit dem Great Reset des Weltwirtschaftsforums in Davos und der aufkommenden Wirtschaftspolitik der Biden-Administration verbindet. Diese Schnittstelle ist BlackRock.

Team Biden und BlackRock

Mittlerweile sollte jedem, der sich die Mühe macht, hinzusehen, klar sein, dass die Person, die behauptet, US-Präsident zu sein, der 78-jährige Joe Biden, keine Entscheidungen trifft. Er hat sogar Schwierigkeiten, einen Teleprompter zu lesen oder vorbereitete Fragen von befreundeten Medien zu beantworten, ohne Syrien und Libyen zu verwechseln oder überhaupt zu wissen, ob er Präsident ist. Er wird von einer Gruppe von Handlangern mikromanagt, um ein geskriptetes „Bild“ eines Präsidenten aufrechtzuerhalten, während die Politik hinter den Kulissen von anderen gemacht wird. Es erinnert unheimlich an die Filmfigur Chauncey Gardiner in Being There von Peter Sellers aus dem Jahr 1979.

Was weniger öffentlich ist, sind die Schlüsselpersonen, die die Wirtschaftspolitik für Biden Inc. betreiben. Sie sind einfach gesagt, BlackRock. Ähnlich wie Goldman Sachs die Wirtschaftspolitik unter Obama und auch Trump leitete, füllt heute BlackRock diese Schlüsselrolle aus. Der Deal wurde offenbar im Januar 2019 besiegelt, als Joe Biden, der damalige Kandidat und aussichtsreiche Kandidat gegen Trump, sich mit Larry Fink in New York traf, der Berichten zufolge dem „Joe der Arbeiterklasse“ sagte: „Ich bin hier, um zu helfen.“

Jetzt als Präsident ernannte Biden in einer seiner ersten Ernennungen Brian Deese zum Direktor des National Economic Council, dem wichtigsten Berater des Präsidenten für die Wirtschaftspolitik. Eine der ersten Executive Orders des Präsidenten befasste sich mit Wirtschaft und Klimapolitik. Das ist nicht überraschend, denn Deese kam von Finks BlackRock, wo er Global Head of Sustainable Investing war. Bevor er zu BlackRock kam, bekleidete Deese unter Obama hochrangige Wirtschaftsposten, unter anderem als Nachfolger von John Podesta als Senior Adviser to the President, wo er an der Seite von Valerie Jarrett arbeitete. Unter Obama spielte Deese eine Schlüsselrolle bei der Aushandlung des Pariser Abkommens zur globalen Erwärmung.

In der Schlüsselposition als stellvertretender Finanzminister unter Ministerin Janet Yellen finden wir den in Nigeria geborenen Adewale „Wally“ Adeyemo. Adeyemo kommt ebenfalls von BlackRock, wo er von 2017 bis 2019 Senior-Berater und Stabschef von BlackRock-CEO Larry Fink war, nachdem er die Obama-Regierung verlassen hatte. Seine persönlichen Verbindungen zu Obama sind stark, da Obama ihn 2019 zum ersten Präsidenten der Obama Foundation ernannte.

Und eine dritte hochrangige BlackRock-Person, die jetzt in der Administration die Wirtschaftspolitik leitet, ist ebenfalls in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Michael Pyle ist der Senior Economic Adviser von Vizepräsidentin Kamala Harris. Er kam nach Washington von der Position als Global Chief Investment Strategist bei BlackRock, wo er die Strategie für die Anlage von rund 9 Billionen Dollar an Geldern überwachte. Bevor er auf höchster Ebene zu BlackRock kam, war er auch in der Obama-Regierung als leitender Berater des Unterstaatssekretärs des Finanzministeriums für internationale Angelegenheiten tätig und wurde 2015 Berater der Präsidentschaftskandidatur von Hillary Clinton.

Die Tatsache, dass drei der einflussreichsten Wirtschaftsbeauftragten der Biden-Administration von BlackRock kommen, und davor alle aus der Obama-Administration, ist bemerkenswert. Es gibt ein eindeutiges Muster und deutet darauf hin, dass die Rolle von BlackRock in Washington viel größer ist, als uns gesagt wird.

Was ist BlackRock?

Nie zuvor war ein Finanzunternehmen mit so viel Einfluss auf die Weltmärkte so sehr vor der Öffentlichkeit verborgen. Das ist kein Zufall. Da es technisch gesehen keine Bank ist, die Kredite vergibt oder Einlagen entgegennimmt, entzieht es sich der Regulierungsaufsicht durch die Federal Reserve, obwohl es das tut, was die meisten Megabanken wie HSBC oder JP MorganChase tun – Wertpapiere kaufen und verkaufen, um Profit zu machen. Als es einen Vorstoß des Kongresses gab, Vermögensverwalter wie BlackRock und Vanguard Funds unter das Dodd-Frank-Gesetz nach 2008 als „systemrelevante Finanzinstitutionen“ oder SIFIs aufzunehmen, beendete ein riesiger Lobbying-Vorstoß von BlackRock die Bedrohung. BlackRock ist im Wesentlichen ein Gesetz auf sich selbst. Und in der Tat ist es „systemrelevant“ wie kein anderes, mit möglicher Ausnahme von Vanguard, von dem man sagt, dass es auch ein Großaktionär von BlackRock ist.

BlackRock-Gründer und CEO Larry Fink ist offensichtlich daran interessiert, sich global Einfluss zu erkaufen. Er machte den ehemaligen deutschen CDU-Bundestagsabgeordneten Friederich Merz zum Chef von BlackRock Deutschland, als es so aussah, als könnte er die Nachfolge von Bundeskanzlerin Merkel antreten, und den ehemaligen britischen Schatzkanzler George Osborne zum „politischen Berater“. Fink berief die ehemalige Stabschefin von Hillary Clinton, Cheryl Mills, in den Vorstand von BlackRock, als es sicher schien, dass Hillary bald im Weißen Haus sitzen würde.

Er hat ehemalige Zentralbanker in seinen Vorstand berufen und sich daraufhin lukrative Verträge mit deren ehemaligen Institutionen gesichert. Stanley Fisher, ehemaliger Chef der Bank of Israel und später auch stellvertretender Vorsitzender der Federal Reserve, ist jetzt Senior Adviser bei BlackRock. Philipp Hildebrand, ehemaliger Präsident der Schweizerischen Nationalbank, ist stellvertretender Vorsitzender bei BlackRock, wo er das BlackRock Investment Institute beaufsichtigt. Jean Boivin, der frühere stellvertretende Gouverneur der Bank of Canada, ist globaler Leiter des Research im Investmentinstitut von BlackRock.

BlackRock und die Fed

Es war dieses Ex-Zentralbank-Team bei BlackRock, das im März 2019 einen „Notfall“-Rettungsplan für Fed-Chef Powell entwickelte, als die Finanzmärkte am Rande einer weiteren „Lehman-Krise“ von 2008 zu stehen schienen. Als „Dankeschön“ beauftragte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell BlackRock mit der Verwaltung aller Kaufprogramme für Unternehmensanleihen der Fed, einschließlich der Anleihen, in die BlackRock selbst investiert. Interessenkonflikt? Eine Gruppe von etwa 30 Nichtregierungsorganisationen schrieb an den Fed-Vorsitzenden Powell: „Indem die Fed BlackRock die volle Kontrolle über dieses Anleihekaufprogramm gibt, … macht sie BlackRock noch wichtiger für das Finanzsystem. Dennoch unterliegt BlackRock nicht der aufsichtsrechtlichen Kontrolle, die selbst kleinere systemrelevante Finanzinstitute haben.“

In einem ausführlichen Bericht aus dem Jahr 2019 stellte die gemeinnützige Forschungsgruppe Campaign for Accountability in Washington fest: „BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, hat eine Strategie der Lobbyarbeit, der Wahlkampfspenden und der Drehtür-Einstellungen umgesetzt, um die Regulierung durch die Regierung abzuwehren und sich als eines der mächtigsten Finanzunternehmen der Welt zu etablieren.“

Die New Yorker Fed beauftragte BlackRock im März 2019 mit der Verwaltung ihres Programms für gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere und ihrer Primär- und Sekundärkäufe von Unternehmensanleihen und ETFs im Wert von 750 Mrd. US-Dollar in No-Bid-Verträgen. Die US-Finanzjournalisten Pam und Russ Martens bemerkten in ihrer Kritik an dieser undurchsichtigen Rettungsaktion der Fed für die Wall Street im Jahr 2019: „Zum ersten Mal in der Geschichte hat die Fed BlackRock angeheuert, um „direkt“ vorzugehen und für 750 Milliarden Dollar sowohl primäre als auch sekundäre Unternehmensanleihen und Anleihen-ETFs (Exchange Traded Funds) aufzukaufen, ein Produkt, bei dem BlackRock einer der größten Anbieter der Welt ist.“ Sie fuhren fort: „Was die Empörung noch vergrößert, ist die Tatsache, dass das von BlackRock betriebene Programm 75 Milliarden Dollar der 454 Milliarden Dollar an Steuergeldern erhalten wird, um die Verluste aus den Käufen von Unternehmensanleihen aufzufangen, zu denen auch die eigenen ETFs gehören, die die Fed zu kaufen erlaubt…“

Fed-Chef Jerome Powell und Larry Fink kennen sich anscheinend gut. Selbst nachdem Powell BlackRock den äußerst lukrativen No-Bid-Deal „Go Direct“ gegeben hatte, ließ Powell weiterhin dieselbe BlackRock geschätzte $25 Millionen von Powells privaten Wertpapieranlagen verwalten. Öffentliche Aufzeichnungen zeigen, dass Powell in dieser Zeit direkte vertrauliche Telefongespräche mit BlackRock-CEO Fink führte. Gemäß der vorgeschriebenen finanziellen Offenlegung gelang es BlackRock, den Wert von Powells Investitionen gegenüber dem Vorjahr zu verdoppeln! Kein Interessenkonflikt, oder?

Ein sehr BlackRock in Mexiko

Die düstere Geschichte von BlackRock in Mexiko zeigt, dass Interessenkonflikte und Einflussnahme auf führende Regierungsstellen nicht nur auf die USA beschränkt sind. PRI-Präsidentschaftskandidat Peña Nieto besuchte während seines Wahlkampfes im November 2011 die Wall Street. Dort traf er Larry Fink. Was auf den Sieg von Nieto im Jahr 2012 folgte, war eine enge Beziehung zwischen Fink und Nieto, die von Interessenkonflikten, Vetternwirtschaft und Korruption durchzogen war.

Höchstwahrscheinlich um sicher zu sein, dass BlackRock auf der Gewinnerseite des korrupten neuen Nieto-Regimes stand, berief Fink den 52-jährigen Marcos Antonio Slim Domit, den Milliardärssohn von Mexikos reichstem und wohl korruptesten Mann, Carlos Slim, in den Vorstand von BlackRock. Marcos Antonio leitet heute zusammen mit seinem Bruder Carlos Slim Domit das riesige Geschäftsimperium des Vaters. Carlos Slim Domit, der älteste Sohn, war 2015 Co-Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums Lateinamerika und ist derzeit Vorstandsvorsitzender von America Movil, wo BlackRock ein Großinvestor ist. Kleine gemütliche Welt.

Der Vater, Carlos Slim, seinerzeit von Forbes zur reichsten Person der Welt gekürt, baute ein Imperium auf, das auf der Übernahme von Telemex (später America Movil) durch ihn basierte. Der damalige Präsident, Carlos Salinas de Gortari, schenkte Slim 1989 das Telekommunikationsimperium. Salinas floh später aus Mexiko unter dem Vorwurf, mehr als 10 Milliarden Dollar aus der Staatskasse gestohlen zu haben.

Wie bei vielem in Mexiko seit den 1980er Jahren spielte Drogengeld offenbar eine große Rolle bei dem älteren Carlos Slim, dem Vater von BlackRock-Direktor Marcos Slim. Im Jahr 2015 veröffentlichte WikiLeaks firmeninterne E-Mails des privaten Nachrichtendienstes Stratfor. Stratfor schreibt in einer E-Mail vom April 2011, der Zeit, in der BlackRock seine Mexiko-Pläne aufstellt, dass ein US-DEA-Spezialagent, William F. Dionne, die Verbindungen von Carlos Slim zu den mexikanischen Drogenkartellen bestätigt. Stratfor fragt Dionne: „Billy, ist der MX (mexikanische) Milliardär Carlos Slim mit den Narcos verbunden?“ Dionne antwortet: „Was Ihre Frage betrifft, der MX-Telekommunikationsmilliardär ist es.“ In einem Land, in dem 44% der Bevölkerung in Armut leben, wird man nicht in nur zwei Jahrzehnten zum reichsten Mann der Welt, indem man Pfadfinderkekse verkauft.

Fink und die mexikanische PPP

Mit Marcos Slim im Vorstand von BlackRock und dem neuen Präsidenten Enrique Peña Nieto war Larry Finks mexikanischer Partner in Nieto Peñas 590-Milliarden-Dollar-Allianz für PublicPrivatePartnership (PPP), BlackRock, bereit, die Ernte einzufahren. Zur Feinabstimmung seiner neuen mexikanischen Aktivitäten ernannte Fink 2013 den ehemaligen mexikanischen Unterstaatssekretär für Finanzen Gerardo Rodriguez Regordosa zum Leiter der BlackRock Emerging Market Strategy. Im Jahr 2016 ernannte Peña Nieto dann Isaac Volin, damals Chef von BlackRock Mexiko, zur Nummer 2 bei PEMEX, wo er Korruption, Skandale und den größten Verlust in der Geschichte von PEMEX, 38 Milliarden Dollar, leitete.

Peña Nieto hatte das riesige staatliche Ölmonopol PEMEX zum ersten Mal seit der Verstaatlichung in den 1930er Jahren für private Investoren geöffnet. Der erste, der davon profitierte, war Finks BlackRock. Innerhalb von sieben Monaten sicherte sich BlackRock $1 Milliarde in PEMEX-Energieprojekten, als einziger Bieter. Während der Amtszeit von Peña Nieto, einem der umstrittensten und unpopulärsten Präsidenten, gedieh BlackRock durch die vertrauten Beziehungen. Schon bald war BlackRock unter Peña Nieto an hochprofitablen (und korrupten) Infrastrukturprojekten beteiligt, darunter nicht nur Öl- und Gaspipelines und -brunnen, sondern auch Mautstraßen, Krankenhäuser, Gaspipelines und sogar Gefängnisse.

Bemerkenswert ist, dass BlackRocks mexikanischer „Freund“ Peña Nieto nicht nur mit Carlos Slim, sondern auch mit dem Chef des berüchtigten Sinaloa-Kartells, „El Chapo“ Guzman, „befreundet“ war. In einer Gerichtsaussage im Jahr 2019 in New York sagte Alex Cifuentes, ein kolumbianischer Drogenboss, der sich selbst als El Chapos „rechte Hand“ bezeichnet hat, aus, dass Peña Nieto kurz nach seiner Wahl im Jahr 2012 250 Millionen Dollar vom Sinaloa-Kartell gefordert hatte, bevor er sich auf 100 Millionen Dollar einigte. Wir können nur raten, wofür.

Larry Fink und WEF Great Reset

2019 trat Larry Fink dem Vorstand des Weltwirtschaftsforums in Davos bei, der in der Schweiz ansässigen Organisation, die seit rund 40 Jahren die wirtschaftliche Globalisierung vorantreibt. Fink, der dem Technokraten-Chef des WEF, Klaus Schwab, nahe steht, ist nun in der Lage, das enorme Gewicht von BlackRock zu nutzen, um das zu schaffen, was möglicherweise, wenn es nicht vorher zusammenbricht, der größte Ponzi-Betrug der Welt ist: ESG-Unternehmensinvestitionen. Fink treibt mit $9 Billionen die größte Kapitalverschiebung der Geschichte in einen Betrug an, der als ESG-Investing bekannt ist. Die UN-Agenda „Nachhaltige Wirtschaft“ wird im Stillen von denselben globalen Banken umgesetzt, die die Finanzkrisen im Jahr 2008 verursacht haben. Diesmal bereiten sie den Klaus Schwab WEF Great Reset vor, indem sie Hunderte von Milliarden und bald Billionen an Investitionen in ihre handverlesenen „wachen“ Unternehmen lenken, und weg von den „nicht wachen“ wie Öl- und Gasunternehmen oder Kohle. BlackRock ist seit 2018 Vorreiter bei der Schaffung einer neuen Investment-Infrastruktur, die „Gewinner“ oder „Verlierer“ für Investitionen danach auswählt, wie ernst das Unternehmen ESG – Umwelt, soziale Werte und Governance – nimmt.

Zum Beispiel erhält ein Unternehmen positive Bewertungen für die Ernsthaftigkeit, mit der es geschlechterdifferenzierte Führungskräfte und Mitarbeiter einstellt oder Maßnahmen ergreift, um seinen Kohlenstoff-Fußabdruck“ zu beseitigen, indem es seine Energiequellen grün oder nachhaltig macht, um den UN-Begriff zu verwenden. Wie Unternehmen zu einer globalen nachhaltigen Regierungsführung beitragen, ist der vageste Teil der ESG und könnte alles von Unternehmensspenden an Black Lives Matter bis hin zur Unterstützung von UN-Organisationen wie der WHO beinhalten. Ölkonzerne wie ExxonMobil oder Kohlekonzerne, egal wie klar, sind dem Untergang geweiht, da Fink und Freunde nun ihren finanziellen Great Reset oder Green New Deal vorantreiben. Deshalb hat er einen Deal mit der Biden-Präsidentschaft 2019 gemacht.

Follow the money. Und wir können davon ausgehen, dass die New York Times BlackRock zujubeln wird, während es die Weltfinanzstrukturen zerstört. Seit 2017 ist BlackRock der größte Aktionär der Zeitung. Carlos Slim war der zweitgrößte. Sogar Carl Icahn, ein skrupelloser Vermögensabstreifer der Wall Street, nannte BlackRock einmal „ein extrem gefährliches Unternehmen… Ich habe immer gesagt, dass die Mafia einen besseren Ethikkodex hat als ihr.“