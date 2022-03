BlackRocks Larry Fink sagt, dass die Invasion der Ukraine den ESG- und Digitalwährungswandel „beschleunigt“

„Larry Fink ist einer der Hauptverantwortlichen für den Great Reset des Weltwirtschaftsforums. Er sieht den Krieg zwischen der Ukraine und Russland als Beschleuniger für die ‚Neuordnung der Weltwirtschaft, während die alte Weltordnung zerbröckelt‘. Dies deckt sich mit der Analyse von Technocracy News, und Fink selbst hat bestätigt, dass dies tatsächlich der Fall ist. Der Great Reset setzt voraus, dass die ‚alte Ordnung‘ zerstört und die ’neue Ordnung‘ etabliert wird. Wenn man zum Beispiel eine Stoppuhr zurücksetzt, geht sie auf Null zurück und fängt von vorne an. Die Lieferketten werden neu ausgerichtet, um dieser ’neuen Ordnung‘ zu dienen, und werden die ‚alte Ordnung‘ abwürgen.“ – Patrick M. Wood, „Technocracy News“

Der jährliche Brief des CEO von BlackRock, Larry Fink, an die Aktionäre wird inzwischen genauso genau unter die Lupe genommen wie der von Berkshire Hathaway-Chef Warren Buffett und JP Morgan-Chef Jamie Dimon. Fink, der Chef des mit 10 Billionen Dollar größten Vermögensverwalters der Welt, der mehr Geld als die US-Notenbank Fed verwaltet, teilte den Aktionären mit, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine die Weltwirtschaft grundlegend umgestalten und die Inflation in die Höhe treiben würde, da die Lieferketten neu geordnet würden.

„Die russische Invasion in der Ukraine hat der Globalisierung, die wir in den letzten drei Jahrzehnten erlebt haben, ein Ende gesetzt“, schrieb Fink.

Fink prophezeite, dass „Unternehmen und Regierungen ihre Abhängigkeiten von anderen Ländern auf breiterer Basis überprüfen werden. Dies könnte dazu führen, dass Unternehmen einen größeren Teil ihrer Aktivitäten ins Ausland verlagern, was zu einem schnelleren Rückzug aus einigen Ländern führen wird.

Infolgedessen „wird eine groß angelegte Neuausrichtung der Lieferketten von Natur aus inflationär sein“, sagte er und wies darauf hin, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Viruspandemie die Inflation in den USA schon vor dem Ausbruch des Konflikts in Osteuropa auf den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten gebracht hätten.

Das heutige inflationäre Umfeld, das am Rande einer Stagflation steht, stellt die Zentralbanken vor „schwierige Entscheidungen darüber, wie schnell sie die Zinsen anheben sollen. Sie stehen vor einem Dilemma, mit dem sie seit Jahrzehnten nicht mehr konfrontiert waren und das sich durch geopolitische Konflikte und die daraus resultierenden Energieschocks noch verschlimmert hat. Die Zentralbanken müssen sich entscheiden, ob sie mit einer höheren Inflation leben oder die Wirtschaftstätigkeit und die Beschäftigung bremsen wollen, um die Inflation schnell zu senken“, so Fink.

Wie schon in seinem letzten Brief an die Aktionäre konzentrierte sich Fink auf das Engagement des Unternehmens in den Bereichen „ESG“ und „grüne Technologien“. Diesmal sagte er, dass die Invasion „die Umstellung auf umweltfreundlichere Energiequellen in vielen Teilen der Welt tatsächlich beschleunigen wird“, weil höhere Preise für fossile Brennstoffe die Umstellung auf erneuerbare Energien finanziell wettbewerbsfähig machen werden.

„Wir haben bereits erlebt, dass europäische Politiker Investitionen in erneuerbare Energien als wichtige Komponente der Energiesicherheit fördern“, sagte er. „Mehr denn je müssen Länder, die keine eigenen Energiequellen haben, diese finanzieren und entwickeln – was für viele bedeuten wird, in Wind- und Solarenergie zu investieren.“

Kurzfristig werden Alternativen zu russischen Energieprodukten „unweigerlich den Fortschritt der Welt in Richtung Netto-Null [Emissionen] verlangsamen“, fügte er hinzu. BlackRock ist der weltweit größte Vermögensverwalter, der eine „ESG“-Politik vorantreibt, die amerikanischen Unternehmen mit fossilen Brennstoffen schadet, und dabei im Wesentlichen dem Drehbuch des Weltwirtschaftsforums (WEF) folgt.

In Bezug auf digitale Währungen sagte Fink, der Ukraine-Konflikt habe „potenzielle Auswirkungen auf die Beschleunigung digitaler Währungen. Der Krieg wird die Länder dazu veranlassen, ihre Währungsabhängigkeiten neu zu bewerten“. Er sprach über digitale Zentralbankwährungen (CBDC) und wie sie „die Abwicklung internationaler Transaktionen verbessern und gleichzeitig das Risiko von Geldwäsche und Korruption verringern können.“ Auch hier folgt Fink dem Skript des WEF, neue Formen digitaler Währungen einzuführen, die den Regierungen mehr Kontrolle über die Menschen geben.

Fink lobte auch, wie sich die globalen Unternehmenseliten nach der Invasion Russlands zusammenschlossen und Moskau über Nacht vom globalen Finanzsystem isolierten, wodurch die Wirtschaft des Landes lahmgelegt wurde. Er sagte, der private Sektor habe die Macht der Kapitalmärkte demonstriert:

„Russland wurde im Wesentlichen von den globalen Kapitalmärkten abgeschnitten, was das Engagement der großen Unternehmen zeigt, im Einklang mit ihren Grundwerten zu handeln. Dieser „Wirtschaftskrieg“ zeigt, was wir erreichen können, wenn Unternehmen, unterstützt von ihren Stakeholdern, im Angesicht von Gewalt und Aggression zusammenkommen“, sagte er.

Fink hat deutlich gemacht, dass der Konflikt in der Ukraine als Beschleuniger für die Umstrukturierung der Weltwirtschaft genutzt wird, während die alte Weltordnung zerbröckelt und eine multipolare Welt entsteht. Lieferketten werden ausgelagert oder näher an den Heimatort verlagert, und die WEF-Agenda einer grünen neuen Welt, einer stärkeren Überwachung der Unternehmen und rückverfolgbaren Geldes ist in diesem Jahrzehnt unvermeidlich.

