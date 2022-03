Was Mütter über COVID und COVID-19-Impfstoff für Kinder wissen sollten – Sie haben die Wahl: Möglicher Tod – oder eine Erkältung?

Mercola.com

Die Gesundheitsbehörden wollen, dass Ärzte den mRNA-Impfstoff COVID-19 der am stärksten gefährdeten Altersgruppe verabreichen, nämlich Säuglingen und Kleinkindern unter 5 Jahren

Es handelt sich um die schnellste Entwicklung und Massenverabreichung eines experimentellen Impfstoffs an gesunde Menschen in der Geschichte und um den ersten Impfstoff, der im Rahmen einer Notfallgenehmigung für den Massengebrauch verteilt und empfohlen wird

Im Juni 2020 schützte der Kongress die Impfstoffhersteller und alle Personen, die den COVID-Impfstoff verabreichen, vollständig vor Produkthaftungsklagen und Klagen wegen Kunstfehlern vor Zivilgerichten.

Studien haben gezeigt, dass die meisten gesunden Säuglinge und Kinder, die an COVID erkrankt sind, entweder keine oder viel mildere Symptome als Erwachsene haben, die etwa eine Woche andauern

Bis zum 4. Februar 2022 wurden dem U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) über 1,1 Millionen Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-19-Impfungen übermittelt.

Sie haben das moralische Recht und müssen das gesetzliche Recht haben, sich zu informieren, einen Arzt zu konsultieren und Ihrem Bauchgefühl zu folgen, wenn Sie eine Entscheidung darüber treffen, ob Ihr Kind geimpft werden soll oder nicht – ohne von irgendjemandem gezwungen oder für Ihre Entscheidung sanktioniert zu werden

Am 11. März 2022 veröffentlichten CDC-Forscher die Ergebnisse einer kleinen Studie mit Kindern im Alter von 5 bis 15 Jahren, die zwei Dosen des mRNA-COVID-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatten. Die Schlussfolgerung der Studie, die viele Vorbehalte enthielt, lautete, dass die COVID-Erkrankung bei nur 31 % der Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren gegenüber 59 % der Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren reduziert wurde.

Trotz der fragwürdigen Verringerung des Krankheitsrisikos, die sich aus den eigenen Daten ergab, lautete die Empfehlung, dass alle Kinder im Alter von 5 Jahren geimpft werden sollten.

Auch wenn sich Väter heute die Kindererziehung zunehmend mit den Müttern teilen, zeigen nationale Erhebungen, dass Frauen mit minderjährigen Kindern in Amerika nach wie vor die Hauptbetreuerinnen sind.

Die Mütter, die normalerweise die Kinder zum Arzt bringen, werden bald an vorderster Front über die Verabreichung des neuen gentechnisch hergestellten Impfstoffs COVID-19 von Pfizer an Säuglinge im Alter von 6 Monaten entscheiden, wenn die FDA ihn voraussichtlich in diesem Frühjahr für den Notfalleinsatz zulässt.

Die Gesundheitsbehörden wollen, dass Ärzte den mRNA-Impfstoff, der die Körperzellen zur Herstellung des SARS-CoV-2-Spike-Proteins zwingt, der am stärksten gefährdeten Altersgruppe verabreichen, den winzigen Säuglingen und Kleinkindern unter fünf Jahren, deren Immunsystem und Gehirn noch nicht voll entwickelt sind. Es handelt sich um eine Altersgruppe, für die Mütter seit jeher am meisten Verantwortung tragen, um sie zu pflegen und vor Schaden zu bewahren.

Schnellste Entwicklung einer experimentellen Spritze in der Geschichte

Die COVID-Impfung von Säuglingen und Kleinkindern erfolgt zwei Jahre, nachdem die US-Regierung im Januar 2020 den Gesundheitsnotstand wegen des Coronavirus ausgerufen und Pfizer und sechs weiteren Pharmafirmen 9 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt hatte, um in Windeseile einen Impfstoff gegen das Coronavirus herzustellen.

Die meisten Impfstoffe benötigen mindestens 10 Jahre, um den Entwicklungs- und Testlizenzierungsprozess zu durchlaufen, bevor sie von der U.S. Food and Drug Administration für den Vertrieb zugelassen werden.

Pfizer hat seinen experimentellen COVID-Impfstoff in nur 248 Tagen getestet und dabei eine noch nie zuvor zugelassene Technologie eingesetzt, bei der synthetische mRNA, die in Lipid-Nanopartikeln verkapselt ist, in den Körper injiziert wird, um die Zellen zur Herstellung des SARS-CoV-2-Spike-Proteins zu veranlassen und sie – in den Worten des Weltwirtschaftsforums – zu „Impfstoffproduktionsanlagen“ zu machen.

Im Dezember 2020 erteilte die FDA Pfizer und seinem deutschen Partnerunternehmen BioNTech eine Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization – EUA) für die Freigabe des nicht lizenzierten mRNA-Impfstoffs zur Verwendung durch alle Personen über 16 Jahren. Dieser EUA folgte sechs Monate später eine Genehmigung für Kinder ab 12 Jahren, und fünf Monate später eine Genehmigung für Kinder ab 5 Jahren.

Es handelt sich um die schnellste Entwicklung und Massenverabreichung eines experimentellen Impfstoffs an gesunde Menschen in der Geschichte, und um den ersten Impfstoff, der im Rahmen einer Notfallzulassung vertrieben und für den Massengebrauch empfohlen wurde. Obwohl die FDA den Impfstoff Comirnaty von Pfizer im August 2021 als „sicher, rein und wirksam“ für 16-Jährige zugelassen hat, ist er immer noch nicht offiziell für Kinder zugelassen, die jünger sind.

Die Notfallzulassung der FDA ist mit großen Annahmen verbunden

Bis Februar 2022 hatten nur etwa 55 % der Kinder über 12 Jahren in Amerika zwei Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer erhalten, während nur 30 % der 5- bis 11-Jährigen mindestens eine Dosis erhalten hatten.

Vielleicht sind die Mütter nicht beeindruckt von den fragwürdigen Begründungen, mit denen die FDA-Beamten die Erteilung der EUA an Pfizer rechtfertigten, indem sie vage Formulierungen mit weitreichenden Annahmen verwendeten, wie z. B., dass „vernünftigerweise anzunehmen ist“, dass der Impfstoff „wirksam sein könnte“, und dass „vernünftigerweise auf der Grundlage der Gesamtheit der verfügbaren wissenschaftlichen Beweise zu schließen ist“, dass die „bekannten und potenziellen Vorteile … die bekannten und potenziellen Risiken des Impfstoffs überwiegen“.

Diese Art von pauschalen Vorbehalten zeigt deutlich, dass eine EUA einen niedrigeren Standard für den wissenschaftlichen Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts zulässt als eine vollständige Zulassung. Tatsächlich ist es nicht unvernünftig, zu dem Schluss zu kommen, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer immer noch ein Prüfpräparat ist, immer noch experimentell, wenn er einem Kind unter 16 Jahren verabreicht wird.

Bislang sind die Eltern in Amerika geteilter Meinung, wenn es darum geht, jungen Kindern den neuen COVID-19-Impfstoff von Pfizer zu verabreichen. Die Hälfte der Eltern hat kein gutes Gefühl dabei, synthetische mRNA, die in Lipid-Nanopartikel eingeschlossen ist, in die Körperzellen ihres Kindes zu injizieren, was einen schweren Fall von COVID-Krankheit verhindern soll – aber nicht unbedingt verhindert, dass ihr Kind mit dem Virus infiziert wird und es auf andere überträgt.

Da Forscher herausgefunden haben, dass viele SARS-CoV-2-Infektionen bei Kleinkindern asymptomatisch sind und unentdeckt bleiben, und da es Belege dafür gibt, dass die natürliche Immunität gegen die Infektion breit gefächert und anhaltend ist, stellen Eltern berechtigte Fragen darüber, warum ihre Kleinkinder Kandidaten für diesen Impfstoff sind.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass die Hälfte der Eltern besorgt ist über (1) die Frage, ob der Impfstoff lange genug an Kindern untersucht wurde; (2) die Frage, ob es langfristige Nebenwirkungen gibt; (3) die Frage, ob die experimentelle mRNA-Technologie des Impfstoffs sicher ist; (4) die Frage, ob der Impfstoff wirkt, und (5) die Frage nach den Auswirkungen kurzfristiger Nebenwirkungen.

Eine im Februar 2022 veröffentlichte Studie ergab, dass ein Drittel der Eltern abwarten will, bevor sie ein Kind unter fünf Jahren impfen lassen, und 26 % sagen, dass sie ihrem Säugling oder Kleinkind den COVID-Impfstoff „auf keinen Fall“ geben werden.

Die Mehrheit der Eltern ist besorgt darüber, ob der COVID-Impfstoff von Pfizer inakzeptable Risiken birgt, ob er wirksam ist oder ob er für ihr Kind notwendig ist. Welche Art von Informationen über die COVID-Krankheit und den Impfstoff erhalten Mütter, die ihre Kinder zu Kinderärzten im ganzen Land bringen?

Erhalten Mütter vollständige Informationen über COVID-Impfungen?

Sind die Informationen korrekt und vollständig? Behandeln die Kinderärzte die Mütter mit Respekt und erlauben ihnen, im Namen ihres minderjährigen Kindes eine freiwillige, informierte Zustimmung zur COVID-Impfung zu geben, oder werden die Mütter bedroht und bestraft, wenn sie „nein danke“ sagen? Wie viele Ärzte planen, Kindern die medizinische Versorgung zu verweigern, wenn ihre Mütter die COVID-Impfung ablehnen?

In einer Studie aus dem Jahr 2020 wurde berichtet, dass mehr als die Hälfte der US-Kinderärzte sich weigern, ein Kind zu behandeln, wenn die Mütter auch nur eine der vier Dutzend Dosen anderer Impfstoffe ablehnen, die laut CDC alle Kinder vor dem sechsten Lebensjahr erhalten müssen.

Um Mütter daran zu hindern, im Namen ihrer Kinder eine informierte Zustimmung zur Impfung zu geben, haben medizinische Fachverbände Lobbyarbeit betrieben, um Gesetze zu verabschieden, die es Ärzten erlauben, Kindern im Alter von bis zu 11 Jahren ohne Wissen ihrer Eltern die Zustimmung zu jeder Art von Impfung zu entziehen. Im Jahr 2020 war der District of Columbia der erste Staat, der ein solches Gesetz verabschiedete.

Fünf Bundesstaaten (Alabama, Oregon, South Carolina, North Carolina und Rhode Island) haben Gesetze erlassen, die es Ärzten erlauben, Kinder zwischen 14 und 16 Jahren zu einer COVID-Impfung zu überreden, ohne die Eltern zu informieren.

Wenn Sie sich fragen, ob Ihr 11-jähriges Kind oder Ihr Teenager intellektuell, psychologisch und emotional in der Lage ist, die potenziellen Vorteile und Risiken eines Impfstoffs richtig abzuwägen und dem Druck eines Arztes zu widerstehen, der ihm sagt, was es tun soll,45 sind Sie nicht allein.

Als Mitbegründerin des gemeinnützigen National Vaccine Information Center, das 1982 gegründet wurde, um Impfschäden und Todesfälle durch öffentliche Aufklärung zu verhindern, war ich noch nie so besorgt über einen neuen Impfstoff, den die Regierung jedem Säugling und Kind verabreichen will.

Als Mutter von drei Kindern und jetzige Großmutter, als Frau mit Hochschulausbildung, die meinem Kinderarzt voll und ganz vertraute, als ich 1980 meinen gesunden 2,5 Jahre alten Sohn zur DPT-Impfung brachte und dann mit ansehen musste, wie er einen Krampfanfall, einen Kollaps und eine Gehirnentzündung erlitt, die ihn in eine Sonderschulklasse brachte, fordere ich alle Mütter auf, sich umfassend über die SARS-CoV-2-Infektion und den COVID-19-Impfstoff zu informieren, bevor sie eine Impfentscheidung für ein Kind jeden Alters treffen.

Alle Impfstoffe sind mit zwei Risiken behaftet

Impfstoffe sind pharmazeutische Produkte, die zwei Risiken mit sich bringen: das Risiko, dass der Impfstoff eine Reaktion hervorruft, die Schaden verursachen könnte, und das Risiko, dass der Impfstoff nicht vor einer Infektion und der Übertragung einer Krankheit schützt, die Schaden verursachen könnte.

Da wir alle Individuen sind, die mit unterschiedlichen Genen und Umwelteinflüssen geboren werden, kann das Risiko für Krankheitskomplikationen oder Impfkomplikationen bei einigen größer sein, je nach genetischen, epigenetischen, umweltbedingten und anderen biologischen Faktoren, die für die jeweilige Person einzigartig sind.

Sollten sich die Risiken der COVID-Impfung für Ihr Kind als hundertprozentig erweisen – sei es, weil der Impfstoff eine schwere Reaktion hervorruft oder schwere Komplikationen der Krankheit nicht verhindert -, sollten Sie wissen, dass der Kongress im Juni 2020 die Impfstoffhersteller und alle Personen, die den COVID-Impfstoff verabreichen, vollständig vor Produkthaftung und Klagen wegen Fehlverhaltens vor Zivilgerichten geschützt hat. Was auch immer passiert, Sie sind also auf sich allein gestellt.

Im National Vaccine Information Center geben wir keine Empfehlungen zur Verwendung von Impfstoffen ab, aber wir verteidigen kompromisslos das Menschenrecht auf eine freiwillige, informierte Zustimmung zur Übernahme medizinischer Risiken. Sie haben das moralische Recht und sollten das gesetzliche Recht haben, einen Impfstoff für sich oder Ihr minderjähriges Kind zu akzeptieren oder abzulehnen, ohne in irgendeiner Weise sanktioniert zu werden.

Dieser Kommentar bietet einen Überblick über die COVID-Krankheit und den Impfstoff, wobei der Schwerpunkt auf dem von Pfizer hergestellten gentechnisch veränderten mRNA-COVID-Impfstoff liegt, der von Bundesbehörden und medizinischen Fachverbänden in den USA für Kinder empfohlen wird. Ich empfehle Ihnen, die Bibliothek mit mehr als 200 Live-Links, die diesem Kommentar auf NVIC.org zugrunde liegt, zu lesen, um den Inhalt zu überprüfen und eigene Nachforschungen anzustellen.

Die meisten Coronaviren verursachen milde Symptome wie bei einer Erkältung

Coronaviren sind eine Gruppe verschiedener, einzelsträngiger RNA-Viren, die seit Tausenden von Jahren existieren und sowohl Tiere als auch Menschen infizieren.

Coronaviren verursachen in der Regel milde Atemwegs- und Magen-Darm-Symptome wie bei einer Erkältung, mit Ausnahme des Schweren Akuten Respiratorischen Syndroms (SARS), das 2002 in China auftrat, und des Coronavirus, das das Middle East Respiratory Syndrom (MERS) verursachte, das 2012 in Jordanien und Saudi-Arabien festgestellt wurde – beide Fälle hatten eine hohe Sterblichkeitsrate.

Etwa 20 % der jährlichen Erkältungen oder grippeähnlichen Infektionen der oberen Atemwege werden durch Coronaviren verursacht, und es gibt Hinweise darauf, dass viele Menschen bereits eine zumindest teilweise natürliche Immunität gegen häufige Coronavirus-Infektionen besitzen.

Einige Forscher vermuten, dass dies ein Grund dafür sein könnte, warum die aktuelle SARS-CoV-2-Infektion bei den meisten gesunden Kindern und vielen Erwachsenen asymptomatisch oder mild verläuft, und warum COVID-19-Tests falsch-positive Ergebnisse liefern können, weil die Tests Hinweise auf frühere Coronavirus-Infektionen aufgreifen.

Kontroverse über den Ursprung von COVID, die Wirksamkeit der Impfung und die Sicherheit

Seit Anfang 2020 beharren Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens darauf, dass das SARS-CoV-2-Virus spontan von einer Fledermaus in einem chinesischen Lebensmittelmarkt auf einen Menschen übergesprungen sei und die einzige Möglichkeit, die Pandemie zu beenden, darin bestehe, alle Menschen abzuriegeln, zu maskieren und zu impfen. Es gibt prominente Wissenschaftler, Ärzte, Ethiker, Anwälte, Gesetzgeber und Journalisten auf der ganzen Welt, die dieser Ansicht nicht zustimmen. Sie weisen darauf hin, dass es zwingende Beweise gibt:

dass das SARS-CoV-2-Virus in einem Labor erzeugt wurde und hochrangige Gesundheitsbeamte nicht wollten, dass die Öffentlichkeit davon erfährt;

dass die im Schnellverfahren hergestellten mRNA-COVID-Impfstoffe von den Arzneimittelherstellern nicht gründlich getestet wurden, da diese nicht alle Daten aus klinischen Studien veröffentlicht haben, und dass sowohl die Unternehmen als auch die Gesundheitsbehörden schwerwiegende impfstoffbezogene Reaktionen und Todesfälle herunterspielen;

dass der am weitesten verbreitete mRNA-Impfstoff COVID, der von Pfizer und Moderna hergestellt wird, zwar schwerwiegende Krankheitskomplikationen verhindern kann, geimpfte Menschen sich aber dennoch mit dem neuen Coronavirus infizieren und es auf andere Menschen übertragen können und dass jeglicher vorübergehende Schutz vor COVID-Erkrankungen nach der Impfung schnell nachlässt;

dass die SARS-CoV-2-Infektion bei gesunden Kindern und jungen Erwachsenen meist asymptomatisch oder mild verläuft und dass die natürlich erworbene Immunität gleichwertig oder breiter und länger anhaltend ist als die durch die COVID-Impfung erworbene künstliche Immunität; und

dass die Regierungen durch die Abschottung der Gesellschaft und die Einführung von Maskierungs- und Impfvorschriften mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben;

Im Folgenden finden Sie vier Fragen, die Sie bei der Entscheidung über die COVID-19-Impfung für Ihr minderjähriges Kind beachten sollten:

WIE ERNST IST DIE COVID-19-ERKRANKUNG BEI KINDERN?

Bis Februar 2022 hatte sich das neue Coronavirus von der ursprünglichen Alpha-Variante, mit der die menschliche Bevölkerung keine immunologische Erfahrung hatte, über die übertragbarere und schwerere Delta-Variante, die im Sommer 2021 auftauchte, bis zur Omicron-Variante entwickelt, die Ende 2021 vorherrschend wurde.

Omikron ist hochgradig ansteckend, verursacht aber weniger Komplikationen und Krankenhausaufenthalte als Delta, und es gibt Spekulationen, dass die Tatsache, dass so viele Menschen einen unterschiedlichen Grad an natürlicher Immunität gegen SARS-CoV-2 entwickelt haben, ein Grund dafür ist, dass Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in den USA zurückgehen.

Mit Stand vom 14. Februar 2022 schwankten die von den Bundesstaaten in den vorangegangenen sieben Tagen gemeldeten COVID-19-Todesfälle zwischen 0,26 und etwa 1,5 Todesfällen pro 100.000 Menschen.

Um den schlimmsten Fall von 1,5 COVID-bedingten Todesfällen pro 100.000 Menschen in die richtige Perspektive zu rücken, ist zu bedenken, dass die jährliche Todesrate für einige der häufigsten Todesursachen in den USA im Jahr 2014 bei 193 Todesfälle pro 100.000 für Herzerkrankungen; 186 pro 100.000 für Krebs; 46 pro 100.000 für chronische Atemwegserkrankungen; 24 pro 100.000 für Diabetes; 15 pro 100.000 für Drogenüberdosierungen.

Schwere COVID am wahrscheinlichsten bei chronisch kranken Menschen über 65

Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie wurde deutlich, dass die meisten schweren Komplikationen der COVID-19-Erkrankung, die zu Krankenhausaufenthalten und zum Tod führen, nicht bei Kindern oder gesunden jungen Erwachsenen auftreten, sondern bei Menschen über 65 Jahren, insbesondere wenn sie ein oder mehrere chronische Gesundheitsprobleme haben.

Für das Jahr 2020 prognostizierten Forscher, dass etwa 45 Prozent der erwachsenen US-Bevölkerung aufgrund von Herz- oder Atemwegserkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck und Krebs ein erhöhtes Risiko für Komplikationen durch SARS-CoV-2-Infektionen haben.

Eine große, von der CDC geförderte Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen Grunderkrankungen und schweren Erkrankungen bei mehr als 500.000 Erwachsenen mit COVID-19, die in den Jahren 2020 und 2021 in 800 US-Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Forscher fanden heraus, dass 95 Prozent der erwachsenen COVID-Patienten mindestens eine schlechte Grunderkrankung wie Bluthochdruck und Fettleibigkeit hatten. Die stärksten Risikofaktoren für den Tod waren Fettleibigkeit, Angst- und Furchtstörungen sowie Diabetes mit Komplikationen.

Auch bei Kindern mit chronischen Gesundheitsproblemen besteht ein Risiko für COVID-Krankheitskomplikationen. Auf der Website der CDC heißt es: „In den Vereinigten Staaten haben mehr als 40 % der Kinder und Jugendlichen im Schulalter mindestens ein chronisches Gesundheitsproblem, wie z. B. Asthma, Fettleibigkeit, andere körperliche Erkrankungen und Verhaltens-/Lernprobleme“.

Die meisten schwerwiegenden COVID-19-Erkrankungen treten bei chronisch kranken Kindern auf

Eine große, von der CDC finanzierte Querschnittsstudie untersuchte die Krankenakten von mehr als 43.000 Patienten unter 18 Jahren mit einer COVID-Diagnose, die im Jahr 2020 oder im Januar 2021 die Notaufnahme aufsuchten oder in 900 US-Krankenhäusern aufgenommen wurden.

Das Durchschnittsalter der kindlichen COVID-Patienten war 12 Jahre alt. Die Forscher fanden heraus, dass etwa 29 Prozent der COVID-Patienten unter chronischen Grunderkrankungen wie Asthma, Fettleibigkeit sowie neurologischen Entwicklungsstörungen, Depressionen, Angstzuständen und Angststörungen litten.

Die stärksten Risikofaktoren für einen Krankenhausaufenthalt waren Typ-1-Diabetes und Fettleibigkeit. Die stärksten Risikofaktoren für schwere COVID-Erkrankungen waren Typ-1-Diabetes und angeborene Herz- und Kreislaufprobleme. Frühgeburtlichkeit war ein Risikofaktor für schwere COVID-Erkrankungen bei Kindern unter zwei Jahren.102 Die Kinder mit einer COVID-Diagnose machten nur etwa 1 % aller Kinder aus, die eine Notaufnahme aufsuchten oder ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Mehr als 81 % der COVID-bedingten Todesfälle in den USA traten bei Senioren über 65 Jahren auf, und die Zahl der Todesfälle in dieser Altersgruppe ist 80-mal höher als bei Menschen zwischen 18 und 29 Jahren. Die COVID-Todesfallrate bei Kindern wurde im Februar 2022 in den USA mit weniger als einem Prozent angegeben.

Gesunde Säuglinge und Kinder haben in der Regel keine oder nur leichte Symptome

Studien haben gezeigt, dass die meisten gesunden Säuglinge und Kinder mit einer COVID-Erkrankung entweder keine oder viel mildere Symptome als Erwachsene haben, die etwa eine Woche andauern. Die Symptome der COVID-Erkrankung ähneln bei den meisten gesunden Kindern einer Erkältung oder grippeähnlichen Erkrankung und reichen von Fieber, Halsschmerzen, Müdigkeit und Körperschmerzen bis hin zu laufender Nase und Verstopfung, Kopfschmerzen, Husten, Übelkeit und Durchfall.

Wie bei den meisten Atemwegserkrankungen besteht immer die Gefahr einer Lungenentzündung, und das Risiko für COVID-Komplikationen ist bei Kindern mit bestimmten Arten von chronischen Grunderkrankungen eindeutig höher.

Schwere Komplikationen der COVID-19-Erkrankung bei einigen Personen scheinen mit einer hyperinflammatorischen Reaktion des Immunsystems auf die Infektion mit SARS-CoV-2 zusammenzuhängen. Dies kann zu einem Zytokinsturm mit erhöhten Konzentrationen zirkulierender Zytokine und einer Hyperaktivierung der Immunzellen führen, die zu schwerer Atemnot und zum Tod führen können, wenn die Entzündung nicht abklingt.

Es gibt eine Erkrankung, die als Multisystem-Inflammationssyndrom bei Kindern (MIS-C) bezeichnet wird und über die nur selten berichtet wurde, wobei fettleibige Kinder besonders gefährdet sind. Zu den Symptomen gehören lang anhaltendes Fieber, ungewöhnliche Müdigkeit, Erbrechen und Durchfall, roter Hautausschlag, Bauchschmerzen, rote Lippen und Augen sowie geschwollene Hände oder Füße.

Kinder mit COVID haben ein sehr geringes Risiko für Krankenhausaufenthalte und Tod

Während die meisten Menschen, bei denen die COVID-Krankheit diagnostiziert wird, leichte bis mittelschwere Symptome haben, erkranken etwa 10 bis 15 % schwer und fünf Prozent sogar lebensbedrohlich. Die meisten erholen sich innerhalb von zwei bis drei Wochen, aber die Forscher schätzen, dass bei etwa einem von fünf Menschen die Symptome fünf oder mehr Wochen andauern und bei einem von zehn Menschen die Symptome 12 Wochen oder länger andauern.

Zu den Symptomen von „Long Covid“ können Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Husten, Brustschmerzen, veränderter Geruch und Geschmack, Durchfall, Schwierigkeiten beim klaren Denken, Gedächtnisverlust, Angstzustände und Schlafstörungen gehören. Bei etwa vier Prozent der Kinder können „langanhaltende“ Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Geruchsverlust auftreten, und die meisten erholen sich innerhalb von acht Wochen.

Wenn sie mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind, haben gesunde Kinder ein sehr geringes Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben. Ein von der American Academy of Pediatrics am 3. Februar 2022 veröffentlichter Bericht über die Daten der US-Bundesstaaten ergab, dass von den etwa 1,2 Millionen COVID-bedingten Krankenhauseinweisungen nur 3 % Kinder waren. Von den 821.369 gemeldeten COVID-Todesfällen in den USA betrafen 828 dieser Todesfälle oder 0,01 % Kinder.

GIBT ES MÖGLICHKEITEN, COVID-KOMPLIKATIONEN ZU VERHINDERN ODER ZU BEHANDELN?

Eine der großen Tragödien der Coronavirus-Pandemie in den letzten zwei Jahren besteht darin, dass nur sehr wenige Medikamente und wirksame medizinische Protokolle von der Regierung zugelassen wurden, um Menschen bei der Vorbeugung oder Genesung von der SARS-CoV-2-Infektion zu helfen.

Etwa 95 Prozent der öffentlichen Mittel, die von den USA und anderen Regierungen zur Finanzierung der weltweiten Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie bereitgestellt wurden, gingen an multinationale Pharmaunternehmen zur Entwicklung und Bereitstellung von Impfstoffen, während nur fünf Prozent für die Erforschung von Therapien zur Behandlung der COVID-Krankheit ausgegeben wurden. Es gibt immer noch sehr wenige von der FDA zugelassene Medikamente oder Therapien, die Ärzten zur Behandlung der COVID-Krankheit zur Verfügung stehen.

Die meisten der von der FDA im Rahmen einer EUA zugelassenen antiviralen COVID-Medikamente sind sehr teuer und es gibt unbeantwortete Fragen zu den Risiken und zur Wirksamkeit. Anfang 2020 begannen praktizierende Ärzte, die nach Möglichkeiten suchten, Menschen mit COVID zu helfen, damit, bereits zugelassene Medikamente für den Off-Label-Gebrauch umzuwidmen, eine gängige Praxis, die nach FDA-Recht seit vielen Jahren erlaubt ist.

Einige Ärzte verwenden neu zugelassene Medikamente zur Behandlung von COVID

Zu den erschwinglicheren zugelassenen Medikamenten, die in den letzten zwei Jahren von Ärzten zur Behandlung von COVID eingesetzt wurden, gehört das mit dem Nobelpreis ausgezeichnete antiparasitäre, antivirale und entzündungshemmende Medikament Ivermectin.

Zu den Vitaminen, Mineralien und Nahrungsergänzungsmitteln, die zur Vorbeugung oder Behandlung von COVID-Komplikationen eingesetzt wurden, gehören die Vitamine D,127,128 C,129 und B-Komplex; Magnesium; Quercetin; Melatonin,Curcumin, Zink, NAC, Probiotika,Omega-3-Fettsäuren,Glutathionund Aspirin.

Wie bei allen Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln ist es wichtig, dass ein sachkundiger Arzt die Behandlung in der richtigen Dosierung und über den richtigen Zeitraum hinweg anordnet, denn was in einem Stadium der Krankheit wirksam und sicher ist, ist es in einem anderen Stadium möglicherweise nicht.

Die Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCCA) und der World Council for Health sind zwei Gruppen von Ärzten, die COVID-19-Behandlungsprotokolle entwickelt haben, die zwar nicht von staatlichen Gesundheitsbehörden gebilligt werden, aber von einer Reihe von Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt zur Behandlung von Erwachsenen und Kindern mit COVID eingesetzt werden.

Hohe Sterblichkeitsrate bei COVID-Patienten, die in den USA ins Krankenhaus eingeliefert werden

Angesichts einer durchschnittlichen Sterblichkeitsrate von 38 Prozent bei schwerkranken COVID-Patienten, die im Jahr 2020 in US-Krankenhäuser eingeliefert werden, und einer 45- bis 85-prozentigen Sterblichkeitsrate bei COVID-Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden, ist es nicht verwunderlich, dass unabhängige Ärzte nach Möglichkeiten suchen, COVID-Komplikationen zu reduzieren und Patienten aus Krankenhäusern herauszuhalten.

Diese Ärzte werden jedoch von Gesundheitsbehörden kritisiert, die von der Verwendung von wiederverwendeten, zugelassenen Medikamenten wie Ivermectin und frei verkäuflichen Nahrungsergänzungsmitteln abraten, die in Peer-Review-Studien nachgewiesen haben, dass sie entweder schwere Erkrankungen verhindern und die Überlebensrate verbessern oder verbessern können.

In einigen Bundesstaaten versuchen die Ärztekammern, diesen Ärzten die Zulassung zu entziehen, und es kann schwierig sein, in den USA einen Arzt zu finden, der bereit ist, von den wenigen staatlich genehmigten medizinischen Protokollen zur Behandlung von COVID abzuweichen. Die National Institutes of Health warnen, dass:

Die Forschung hat nicht eindeutig gezeigt, dass ein Nahrungsergänzungsmittel zur Vorbeugung von COVID-19 beiträgt oder den Schweregrad der COVID-19-Symptome verringern kann. Nur Impfstoffe und Medikamente können COVID-19 vorbeugen und seine Symptome behandeln.

Keine speziell für die Behandlung von Kindern mit COVID zugelassenen Medikamente

Die einzigen von den Centers for Disease Control veröffentlichten Richtlinien für die Behandlung von Kindern mit COVID stammen vom Dezember 2020 und besagen: „Derzeit gibt es keine von der FDA speziell für die Behandlung von COVID-19 bei Kindern zugelassenen Medikamente.

Die NIH haben einen Leitfaden für die Behandlung von Kindern herausgegeben, in dem es heißt: „Die meisten Kinder mit einer SARS-CoV-2-Infektion benötigen keine spezifische Therapie“ und „Es gibt nur begrenzte Daten über die Pathogenese und das klinische Spektrum der COVID-19-Erkrankung bei Kindern.“ Weiter heißt es dort:

Es gibt keine pädiatrischen Daten aus placebokontrollierten randomisierten klinischen Studien und nur begrenzte Daten aus Beobachtungsstudien, die als Grundlage für die Entwicklung pädiatriespezifischer Empfehlungen für die Behandlung von COVID-19 dienen könnten.

Nach den Abriegelungen und Zwangsverschleierungen und einem Jahr, in dem viele Amerikaner COVID-Zwangsimpfungen vornehmen mussten, um öffentliche Räume zu betreten und ihren Arbeitsplatz zu behalten, ist es sehr traurig, dass Regierungsbeamte so wenig getan haben, um Therapien gegen die COVID-Krankheit zu erforschen und zu genehmigen.

Eine politische Erklärung dafür ist, dass gemäß den FDA-Bestimmungen Arzneimittelhersteller keine Notfallgenehmigung für den Vertrieb von experimentellen Schnellimpfstoffen (oder Medikamenten) erhalten können, wenn es „angemessene, zugelassene und verfügbare Alternativen“ gibt.

WIE WIRKSAM IST DER COVID-IMPFSTOFF VON PFIZER?

Nachdem die Coronavirus-Pandemie Anfang 2020 von den Gesundheitsbehörden ausgerufen wurde und die Regierungen die Arzneimittelhersteller aufforderten, die Entwicklung experimenteller COVID-Impfstoffe zu beschleunigen, gab die FDA Richtlinien heraus, in denen den Unternehmen zugesichert wurde, dass die Impfstoffversuche nur eine „mindestens 50-prozentige“ Wirksamkeit bei der Verhinderung schwerer COVID-19-Erkrankungen nachweisen müssten.

Die Unternehmen mussten nicht nachweisen, dass ihre COVID-Impfstoffe die Infektion und Übertragung des SARS-CoV-2-Virus verhindern. Vielleicht ist das ein Grund, warum die Impfstoffe COVID-Impfstoffe und nicht SARS-CoV-2-Impfstoffe genannt werden.

Aber die Öffentlichkeit hat den Unterschied nicht verstanden und versteht ihn immer noch nicht. Das liegt daran, dass den Menschen seit mehr als einem Jahrhundert sorgfältig beigebracht wird, dass ein Impfstoff eine künstliche Immunität im Körper erzeugt, um die Übertragung von ansteckenden Krankheiten auf andere Menschen zu verhindern.

Die CDC hat die Definition von „Impfstoff“ und „Impfung“ geändert

CDC-Beamte haben Impfstoffe häufig als „Immunisierungen“ bezeichnet. Aber im Jahr 2021 änderte die CDC plötzlich ihre Definition von „Impfstoff“ von „ein Produkt, das das Immunsystem einer Person stimuliert, um Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen“ zu „ein Präparat, das verwendet wird, um die Immunantwort des Körpers gegen Krankheiten zu stimulieren“.

Das Merriam Webster Dictionary änderte ebenfalls seine Definition von „Impfstoff“, um das Konzept, dass ein Impfstoff die „Immunität“ stimuliert, zu eliminieren und es durch das Konzept zu ersetzen, dass Impfstoffe eine „Immunreaktion“ hervorrufen.

Bislang waren die Wörter „Impfstoff“ und „Impfung“ gleichbedeutend mit der Schaffung einer „künstlichen Immunität“ bei Menschen und Tieren.

Die Neuformulierung dieser Definition dahingehend, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Impfstoffe Immunität verleihen, sondern nur die Immunreaktion des Menschen verändern, ist erstaunlich, da die Gesetze zur Impfpflicht in der Vergangenheit auf der allgemeinen Überzeugung beruhten, dass alle Säuglinge und Kinder geimpft werden müssen, um eine „Herdenimmunität“ zu schaffen und die Übertragung ansteckender Krankheiten innerhalb einer Gemeinschaft zu verhindern.

Wenn die Definition von „Impfstoff“ und „Impfung“ nicht mehr das Konzept der Immunität umfasst, dann haben sich auch die Definitionen der „Wirksamkeit“ und „Effektivität“ von Impfstoffen für immer verändert.

Die Öffentlichkeit wird darüber getäuscht, dass Impfungen eine Infektion und Übertragung verhindern

Um die EUA Ende 2020 zu erhalten, veröffentlichte Pfizer klinische Studiendaten von etwa 43.000 Teilnehmern über 16 Jahren, von denen mehr als 21.000 den experimentellen mRNA-COVID-Impfstoff des Unternehmens injiziert bekamen. Laut Pfizer zeigten die Daten, dass zwei Dosen des Impfstoffs eine 95-prozentige Wirksamkeit zur Verhinderung einer schweren COVID-Erkrankung aufweisen.

Die meisten Mainstream-Medien, die über die Ergebnisse der klinischen Studie von Pfizer berichteten, täuschten die Öffentlichkeit in dem Glauben, dass eine 95-prozentige „Wirksamkeit“ bedeute, dass der Impfstoff zuverlässig eine SARS-CoV-2-Infektion verhindere. Amerikaner, die sich an die vor der Freigabe des Impfstoffs eingeführte Maskenpflicht hielten, gingen davon aus, dass sie die Maske ablegen und die soziale Distanzierung aufgeben könnten, sobald sie geimpft seien.

Doch als die CDC-Beamten Anfang 2021 nicht von der Maskenpflicht für geimpfte Personen abrückten, begannen die Menschen zu ahnen, dass an dieser Annahme etwas nicht stimmte. Vollständig geimpften Personen wurde gesagt, sie sollten die Masken aufbehalten und sich sozial distanzieren wie ungeimpfte Personen.

Die logische Frage war: Warum müssen vollständig geimpfte Menschen befürchten, sich anzustecken oder andere Menschen anzustecken?

Die Antwort auf diese Frage wurde offensichtlich, als eine Studie nach der anderen, die seit Dezember 2020 in der medizinischen Fachliteratur veröffentlicht wurde, zeigte, dass zwei oder drei Dosen des mRNA-COVID-Impfstoffs von Pfizer eine symptomatische oder asymptomatische Infektion und Übertragung des SARS-CoV-2-Virus nicht zuverlässig verhindern, und dass der Impfstoff nur eine sehr kurze Haltbarkeit des Schutzes gegen die COVID-Erkrankung hat und innerhalb weniger Monate nach der Impfung nachlässt.

In der Zwischenzeit zeigen Studien, dass die natürlich erworbene Immunität gegen das neue Coronavirus breit angelegt ist und lange anhält, vielleicht zwei Jahre oder länger.

Weitere COVID-Auffrischungsimpfungen oder jährliche Nachimpfung?

Nur vier Monate nach der Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer durch die FDA forderte der CEO des Unternehmens im April 2021 eine dritte Impfung – eine Auffrischungsdosis – und deutete an, dass geimpfte Personen möglicherweise jedes Jahr nachgeimpft werden müssten.

Sieben Monate später genehmigte die FDA pflichtbewusst die Pfizer-Auffrischungsimpfung für alle über 18-Jährigen, und erweiterte am 3. Januar 2022 die EUA, um eine dritte Auffrischungsimpfung für Kinder ab 12 Jahren zu ermöglichen. Jetzt ist eine vierte Auffrischungsimpfung im Gespräch. Und der Pfizer-CEO fordert erneut jährliche COVID-Impfungen in der Zukunft.

Am 1. Februar 2022 beantragte Pfizer eine EU-Zulassung für die Verabreichung seines COVID-Impfstoffs an Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren.

Doch innerhalb von 10 Tagen wurde der Antrag plötzlich zurückgezogen, nachdem es Hinweise darauf gab, dass zwei 3-Mikrogramm-Dosen des Impfstoffs in dieser Altersgruppe keine COVID-Krankheitssymptome verhindern und eine dritte Dosis erforderlich wäre, um die Wirksamkeit nachzuweisen.

WIE REAKTIV IST DER IMPFSTOFF UND GIBT ES ERNSTHAFTE RISIKEN?

Nachdem die FDA dem Unternehmen Pfizer im Dezember 2020 eine Notfallgenehmigung für den Vertrieb des COVID-Impfstoffs erteilt hatte, beantragte die gemeinnützige Gruppe Public Health and Medical Professionals for Transparency (Public Health and Medical Professionals for Transparency) bei der FDA die sofortige Freigabe von 450.000 Seiten mit Testdaten des Impfstoffs von Pfizer, auf die sich die Behörde bei der Erteilung der EUA stützte.

Die FDA-Beamten lehnten den Antrag mit der Begründung ab, dass es 75 Jahre dauern würde, bis sie alle Versuchsdaten der Öffentlichkeit zugänglich machen könnten. Es wurde eine Klage eingereicht, und am 6. Januar 2022 ordnete ein texanischer Bundesrichter an, dass die FDA alle 30 Tage 55.000 Seiten freigeben müsse, bis alle angeforderten Seiten veröffentlicht seien.

Die Notwendigkeit einer vollständigen Offenlegung wurde durch die Anschuldigung einer Informantin verstärkt, die für einen Unterauftragnehmer gearbeitet hatte, der an der ersten klinischen COVID-Impfstoffstudie beteiligt war, die Pfizer im Jahr 2020 durchführte. Sie warf dem Unternehmen schwerwiegende Unregelmäßigkeiten in der Studie vor, darunter die Fälschung von Daten, die fehlende Überwachung von Studienteilnehmern nach der Impfung und das Versäumnis, Patienten, bei denen unerwünschte Ereignisse auftraten, unverzüglich weiterzuverfolgen.

Fragen zu den Sicherheitstests des Impfstoffs, mangelnde Transparenz

Pfizer wird von Fragen darüber heimgesucht, was es über die Reaktivität und die Langzeitnebenwirkungen seines COVID-Impfstoffs weiß und was nicht, seit die FDA nach nur neunmonatigen Tests die Notfallzulassung erteilt hat.

Um die Sicherheit nachzuweisen, mussten Arzneimittelhersteller in der Vergangenheit den experimentellen Impfstoff zunächst im Tierversuch auf Toxizität testen, gefolgt von klinischen Studien der Phasen 1 und 2 am Menschen, in denen der Impfstoff an einigen hundert Freiwilligen getestet wurde, um häufige Nebenwirkungen festzustellen; anschließend wurden Studien der Phase 3 durchgeführt, an denen Tausende von Menschen teilnahmen, um weitere potenzielle schwerwiegende Reaktionen zu ermitteln.

Obwohl Pfizer einige kleine Tierstudien veröffentlichte, in denen der mRNA-COVID-Impfstoff an Mäusen, Ratten und Affen getestet wurde, lag der Schwerpunkt auf dem Nachweis der Wirksamkeit des Impfstoffs und nicht auf seiner Sicherheit.

Um das Testverfahren für den COVID-Impfstoff zu beschleunigen, erlaubte die FDA Pfizer und anderen Arzneimittelherstellern, einige der klinischen Tier- und Humanstudien gleichzeitig und nicht nacheinander durchzuführen.

Um die Zulassung weiter zu beschleunigen, erlaubte die FDA den Unternehmen auch, Testdaten aus früheren Forschungsarbeiten zu anderen Arten von experimentellen mRNA-Impfstoffen als vorläufigen Beweis für die Wirksamkeit und Sicherheit der COVID-mRNA-Impfstoffe vorzulegen, obwohl diese anderen mRNA-Impfstoffe nie zugelassen wurden.

Mehrheit der klinischen Studien von Pfizer hatte unerwünschte Ereignisse

Im Dezember 2020 veröffentlichte Pfizer die Ergebnisse einer randomisierten, placebokontrollierten klinischen Phase-2/3-Studie mit Kochsalzlösung, um als erstes Unternehmen von der FDA eine Notfallgenehmigung für den Vertrieb eines COVID-Impfstoffs für den Massengebrauch zu erhalten.

Das Unternehmen testete zwei 30-Mikrogramm-Dosen des Impfstoffs, die im Abstand von 21 Tagen an etwa 21700 gesunde Freiwillige im Alter von 16 Jahren und älter verabreicht wurden, bei denen zuvor keine COVID-Diagnose gestellt worden war, und verfolgte sie nach der zweiten Dosis über einen Zeitraum von sieben Tagen bis zu mehreren Monaten, um häufige und schwerwiegende unerwünschte Ereignisse zu ermitteln.204

Bei der Mehrheit der geimpften Teilnehmer trat eine lokale oder systemische Reaktion auf, wobei jüngere Menschen häufiger über Nebenwirkungen wie Schmerzen an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Fieber und geschwollene Lymphdrüsen berichteten, die laut Pfizer häufiger nach der zweiten Dosis auftraten und mehrere Tage andauerten, dann aber wieder abklangen.

Die wenigen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, die im Rahmen der Studie nach der Impfung aufgezeichnet wurden, wie Herzrhythmusstörungen und ein Todesfall durch Herzstillstand, wurden von den Forschern als nicht auf den Impfstoff zurückzuführen abgetan.

Im Jahr 2021 veröffentlichte Pfizer die Ergebnisse von klinischen Studien der Phase 2/3, in denen zwei 30-Mikrogramm-Dosen des COVID-Impfstoffs an etwa 1.100 gesunden 12- bis 15-Jährigen getestet wurden. In einer weiteren Studie wurden zwei 10-Mikrogramm-Dosen an etwa 1.500 gesunden 5- bis 11-Jährigen getestet, bei denen nie eine COVID-Diagnose gestellt worden war.

Die Kinder wurden sieben Tage, einen Monat und sechs Monate lang beobachtet. Bei den 5- bis 11-jährigen Kindern in der klinischen Phase-2/3-Studie, die den COVID-Impfstoff von Pfizer erhielten, reduzierten die Forscher die Dosis von 30 Mikrogramm auf 10 Mikrogramm, um das Auftreten von systemischen Reaktionen wie Fieber zu verringern.

Auf der CDC-Website gibt die CDC in einer Zusammenfassung der Reaktionen und Nebenwirkungen des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer/BioNTech an, dass innerhalb von sieben Tagen nach der Impfung über 90 % der Studienteilnehmer im Alter von 12 bis 15 Jahren mindestens eine lokale oder systemische Reaktion berichteten, und bei den Studienteilnehmern im Alter von 5 bis 11 Jahren berichteten etwa 86 % über mindestens eine lokale Reaktion und etwa 66 % über mindestens eine systemische Reaktion wie Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit, Kopfschmerzen, neue oder verschlimmerte Muskelschmerzen oder geschwollene Lymphknoten.208

Pfizer entblindete Impfversuche, geimpfte Placebo-Teilnehmer

Obwohl Pfizer angibt, die Teilnehmer der klinischen Studie aller Altersgruppen zwei Jahre lang nachverfolgen zu wollen, hat das Unternehmen im März 2021 die Studie entblindet und den COVID-Impfstoff Placebo-Teilnehmern angeboten, was die Auswertungen und Vergleiche langfristiger Gesundheitsprobleme bei geimpften und ungeimpften Teilnehmern wissenschaftlich beeinträchtigt. Die Entblindung einer klinischen Studie bei laufender Nachverfolgung der Teilnehmer wurde noch nie zuvor durchgeführt – sie ist beispiellos.

Aus diesen Phase-2/3-Studien, einschließlich einer sechsmonatigen Nachbeobachtungsstudie, und aus anekdotischen Erfahrungen von Personen, die den Impfstoff von Pfizer erhalten haben, geht hervor, dass der mRNA-COVID-Impfstoff ziemlich reaktiv ist.

Bei der Mehrheit der Geimpften, vor allem wenn sie jünger sind und eine zweite Dosis erhalten haben, treten akute Reaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, geschwollene Lymphdrüsen und körperliche Beschwerden auf, die manchmal so stark sind, dass sie ein oder zwei Tage Erholung erfordern, was auch bedeuten kann, dass man von der Arbeit zu Hause bleiben muss.

Ein CDC-Beamter kommentierte schon früh, dass „die Menschen darauf vorbereitet sein sollten, nach der Impfung Schmerzen zu haben“, und deutete an, dass Schmerzen ein Zeichen dafür sind, dass „Ihr Körper eine Immunreaktion auf das Protein aufbaut, das die Krankheit imitiert“.

Andere Ärzte weisen darauf hin, dass starke Reaktionssymptome wie hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen sowie behindernde Müdigkeit Anzeichen für eine Entzündungsreaktion des angeborenen Immunsystems sind und dass später vom adaptiven Teil des Immunsystems Antikörper gebildet werden. Es ist seit langem bekannt, dass starke Reaktionen auf pharmazeutische Produkte ein Grund zur Vorsicht sein können, insbesondere bei wiederholter Verabreichung.

Blut-, Herz- und Hirnleistungsstörungen nach COVID-Impfungen von Pfizer

Seit der Freigabe des Impfstoffs von Pfizer im Rahmen einer EUA wurden in der medizinischen Fachliteratur und von Personen, die den Impfstoff erhalten haben, schwerwiegende Blut-, Herz- und Hirnstörungen gemeldet.

Zu den schwerwiegenderen gehören die immunthrombozytopenische Purpura, die zu inneren Blutungen führt, weil das Immunsystem die Blutplättchen angreift und das Blut nicht gerinnen kann, Herzentzündungen, die eine Vielzahl von Herzproblemen verursachen können, und immunvermittelte entzündliche neurologische Störungen wie das Guillain-Barre-Syndrom, die Bellsche Lähmung und die akute disseminierte Enzephalomyelitis.

CDC-Beamte haben nur zwei schwerwiegende Reaktionen im Zusammenhang mit dem Komirnaty-Impfstoff anerkannt: (1) Anaphylaxie, eine schwere allergische Reaktion, die auch als Schock bezeichnet wird und Symptome wie Atembeschwerden, Anschwellen der Zunge und des Rachens, Nesselsucht und Blutdruckabfall aufweist; und (2) Herzentzündung, die üblicherweise als Myokarditis oder Perikarditis diagnostiziert wird und Symptome wie Brustschmerzen, schnelles Schlagen, Herzflattern oder Herzklopfen und Kurzatmigkeit aufweist.

Nach COVID-Spritzen von Pfizer gemeldete Herzentzündungen

Eine Entzündung des Herzens ist keine triviale Komplikation, egal ob sie durch eine Infektion oder einen Impfstoff verursacht wird. Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels und tritt häufiger bei Säuglingen und Jugendlichen auf, kann aber in jedem Alter auftreten, insbesondere nach einer Virusinfektion.

Man geht davon aus, dass Myokarditis und Perikarditis, d. h. die Entzündung des Gewebes, das das Herz umgibt, weitgehend immunvermittelt sind und in schweren Fällen zu Herzrhythmusstörungen, Herzschäden, Herzversagen und Tod führen können.

Jedes Jahr sterben fast 660.000 Amerikaner an einer Herzerkrankung – jeder Vierte. Sie ist die häufigste Todesursache in den USA bei Männern und Frauen aller Rassen und kostet die Nation jährlich 363 Milliarden Dollar. Myokarditis ist eine bekannte Komplikation der Pockenimpfung und wurde nach der Grippeimpfung und jetzt nach den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna gemeldet.4

Eine kontrollierte Studie, bei der große nationale Gesundheitsdatenbanken des US Department of Veterans Affairs verwendet wurden, ergab, dass Personen mit einer akuten COVID-19-Erkrankung ein erhöhtes Risiko für viele Arten von Herz-Kreislauf-Problemen haben, darunter Myokarditis und Perikarditis, Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz, ischämische und nicht-ischämische Herzerkrankungen, die einen Schlaganfall verursachen können, sowie thromboembolische Erkrankungen oder tiefe Venenthrombosen mit Blutgerinnseln.

Obwohl die Forscher sagten, dass das größte Risiko für COVID-bedingte Herzentzündungen bei ungeimpften Personen bestand, war das Myokarditis-Risiko auch bei geimpften Personen, die COVID bekamen, erhöht.

Eine von CDC-Forschern durchgeführte deskriptive Studie analysierte Meldungen an die Bundesdatenbank VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) von Dezember 2020 bis August 2021 und stellte fest, dass die rohen Melderaten von Myokarditis innerhalb von sieben Tagen nach mRNA-Impfungen in mehreren Altersgruppen und sowohl bei Frauen als auch bei Männern höher waren als erwartet.

Die Raten der Myokarditis-Fälle waren nach der zweiten Dosis bei männlichen Jugendlichen am höchsten, mit etwa 70 gemeldeten Myokarditis-Fällen pro einer Million Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer bei 12- bis 15-jährigen Männern und etwa 106 Myokarditis-Fällen pro einer Million Dosen bei Männern im Alter von 16 bis 17 Jahren. Die meisten Myokarditis-Symptome scheinen nach der Impfung schneller aufzutreten und abzuklingen als nach einer Viruserkrankung.

Die Forscher räumten jedoch ein, dass „die Risiken und Folgen einer Myokarditis nach einer COVID-19-Impfung unklar sind“.

Blutgerinnungs- und Blutgefäßstörungen nach Impfungen

Es wurde auch über Blutgerinnungs- und Blutgefäßstörungen nach einer Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer berichtet. Eine selbstkontrollierte Fallserienstudie untersuchte die Patientenakten von 29 Millionen Menschen, die in England geimpft und zwischen Dezember 2020 und April 2021 ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Neun Millionen Patienten in der Gesundheitsdatenbank erhielten den Impfstoff von Pfizer, und die Forscher entdeckten innerhalb von 15 bis 21 Tagen nach der Impfung ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnungs- und Blutgefäßstörungen, die zum Tod führen können.

Die Schlussfolgerung lautete, dass nach der Verabreichung des COVID-mRNA-Impfstoffs von Pfizer ein erhöhtes Risiko für arterielle Thromboembolien besteht, d. h. ein Blutgerinnsel in einer Arterie, das den Blutfluss zu einem Organ oder einem anderen Körperteil unterbricht; und für einen ischämischen Schlaganfall, bei dem ein Blutgerinnsel die Blutzufuhr zum Gehirn unterbricht und die Gehirnzellen innerhalb von Minuten abzusterben beginnen; und für eine zerebrale Venensinusthrombose (CVST), bei der sich ein Blutgerinnsel in den Venensinus des Gehirns bildet und den Abfluss des Blutes aus dem Gehirn verhindert.

Die Forscher wiesen darauf hin, dass diese Störungen der Blutgerinnung und der Blutgefäße auch Komplikationen von SARS-CoV-2-Infektionen sind und bei schwerkranken Patienten, die positiv auf COVID getestet wurden, häufiger auftreten als nach der COVID-Impfung.

Über 1 Million Berichte über COVID-Impfstoffreaktionen eingereicht

Bis zum 4. Februar 2022 wurden beim U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das im Rahmen des National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 eingerichtet wurde, über 1,1 Millionen Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-19-Impfungen eingereicht.

Die COVID-Meldungen über Impfreaktionen machen mehr als 50 Prozent der insgesamt fast zwei Millionen Meldungen über unerwünschte Ereignisse aus, die VAERS für alle staatlich empfohlenen Impfstoffe seit der Inbetriebnahme des Meldesystems für Impfreaktionen im Jahr 1990 eingegangen sind. Es wird geschätzt, dass nur zwischen einem und 10 % der in den USA auftretenden Impfstoffnebenwirkungen an VAERS gemeldet werden.

Mit Hilfe von MedAlerts, einer 2003 eingerichteten unabhängigen Suchmaschine für VAERS, führte ich in der ersten Februarwoche 2022 eine Suche durch und fand heraus, dass etwa 624.000 der COVID-Impfstoff-Nebenwirkungsmeldungen mit dem Pfizer Comirnaty-Impfstoff in Verbindung standen, darunter über 130.000 Ereignisse, die als „schwerwiegend“ eingestuft wurden, und etwa 15.500 Todesfälle.

Ein Teil dieser Meldungen wurde von Einwohnern anderer Länder eingereicht, die den COVID-Impfstoff von Pfizer erhalten haben, und die Gesundheitsbehörden warnen davor, dass es keinen Beweis für die Verursachung eines bestimmten, bei VAERS gemeldeten unerwünschten Ereignisses gibt.

Wenn Ihr Arzt sich weigert, ein schwerwiegendes Gesundheitsproblem, das Sie oder Ihr Kind nach einer Impfung erlitten haben, an VAERS zu melden, informieren Sie sich auf NVIC.org, wie Sie es selbst melden können.

Starke Entzündungsreaktionen im Zusammenhang mit mRNA-Impfungen

Was macht den mRNA-Impfstoff von Pfizer so reaktionsfreudig? Da die Zulassung des Comirnaty-Impfstoffs im Eilverfahren erfolgte und nicht alle Daten aus klinischen Tier- und Humanstudien veröffentlicht wurden, gibt es Spekulationen über die möglichen biologischen Mechanismen der durch den Impfstoff ausgelösten Entzündungsreaktionen, die die Herzgefäße, das Gehirn und andere Teile des Körpers betreffen.

Die Hauptbedenken hinsichtlich der Reaktivität des Comirnaty-Impfstoffs beruhen auf der Tatsache, dass er eine neue mRNA-Technologieplattform verwendet, die synthetische mRNA, die mit Lipid-Nanopartikeln beschichtet ist, in die Körperzellen einschleust, um die Zellen zur Produktion des SARS-CoV-2-Spike-Proteins zu zwingen. Dies ist der erste mRNA-Impfstoff, der Menschen in großem Umfang injiziert wird, und der erste, der ein Lipid-Nanopartikel-Verabreichungssystem verwendet.

Eine Suche in der medizinischen Fachliteratur und in den Mainstream-Medien zeigt schnell, dass akademische Forscher zwei Jahre bevor Pfizer und Moderna eine EUA für den Vertrieb ihrer mRNA-Impfstoffe erhielten, vor potenziellen Sicherheitsproblemen mit der Plattform warnten, z. B. vor lokalen und systemischen Entzündungen, der Stimulierung hyperinflammatorischer Immunreaktionen, die zu chronischen Entzündungen und Autoimmunität führen; und dem Vorhandensein extrazellulärer RNA, die Ödeme und die Bildung von Blutgerinnseln verursachen kann.

Die Lipid-Nanopartikel, die die synthetische mRNA in den COVID-Impfstoffen umhüllen, können hochgradig entzündlich sein, wie eine kürzlich durchgeführte Studie an Mäusen gezeigt hat. Dies ist der erste Impfstoff für den Menschen, der Lipid-Nanopartikel enthält, und es gibt noch offene Fragen über die biologische Verteilung im Körper und ob sie sich in verschiedenen Organen des Körpers wie der Leber, der Milz, der Lunge und den Nieren anreichern und möglicherweise die Blut-Hirn-Schranke überwinden können.

Es gab eine Debatte darüber, ob mit Lipid-Nanopartikeln umhüllte mRNA, die Zellen zur Bildung des SARS-CoV-2-Spike-Proteins anregt, in den Eierstöcken landet und möglicherweise die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnte, wobei einer der Erfinder der mRNA-Technologie und andere Wissenschaftler sagten, dass dies passieren könnte, während andere Wissenschaftler sagten, dass dies nicht möglich sei.

Gleichzeitig läuft in Europa eine Untersuchung über Menstruationsunregelmäßigkeiten und spontane Blutungen bei Frauen in den Wechseljahren, die mRNA-Impfstoffe erhalten haben.

Es gibt auch Fragen zum Antikörper-abhängigen Enhancement (ADE), das dazu führen könnte, dass bestimmte Personen, die bereits Coronavirus-Antikörper haben, weil sie geimpft wurden oder eine frühere Infektion hatten, anfälliger für eine schwere COVID-Erkrankung sind, wenn sie mit SARS-CoV-2 infiziert oder erneut infiziert werden.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens bestreiten, dass der COVID-Impfstoff zu einer Antikörper-abhängigen Verstärkung führen kann, und behaupten, dass geimpfte Personen, die COVID bekommen, mildere und nicht schwerere Erkrankungen haben.

Fragen zu wenigen Kontraindikationen, langfristiger Sicherheit

Das fast völlige Fehlen von Kontraindikationen, d. h. von Gründen, die gegen die Verabreichung des Comirnaty-Impfstoffs sprechen, und von Empfehlungen, nach einer früheren Reaktion eine weitere Dosis zu verabreichen, wirft Fragen auf. Hinzu kommt das Fehlen veröffentlichter Beweise für die pauschale Empfehlung, dass es sicher ist, den Comirnaty-Impfstoff gleichzeitig mit allen anderen staatlich empfohlenen Impfstoffen zu verabreichen.

Die größten Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Verabreichung des mRNA-Impfstoffs von Pfizer an Kinder bestehen darin, dass er nicht lange genug untersucht wurde, um festzustellen, ob er sich langfristig negativ auf die Gesundheit von Kindern auswirken wird.

Bedeutende Wissenschaftler und Ärzte in den USA und auf der ganzen Welt haben die offiziellen Darstellungen über die COVID- und COVID-19-Impfstoffe in Frage gestellt und die richtigen Fragen gestellt. Ein US-Senator hat auf dem Capitol Hill Podiumsdiskussionen abgehalten, um diesen Wissenschaftlern und denjenigen, die durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden oder deren Recht auf informierte Zustimmung verletzt wurde, eine Stimme zu geben.

Amerikaner im ganzen Land haben die bürgerlichen Freiheiten und das Recht auf informierte Zustimmung in vielen verschiedenen öffentlichen Foren verteidigt, auch wenn sie mit Zensur und Missbrauch durch diejenigen konfrontiert sind, die versuchen, die öffentliche Diskussion über Impfungen, Gesundheit und Autonomie zum Schweigen zu bringen.

Besorgnis über die COVID-Impfpflicht für Säuglinge und Kinder

Abschließend ist es wichtig, daran zu erinnern, dass der COVID-19-Impfstoff der 17. Impfstoff ist, den die US-Gesundheitsbehörden jetzt Ärzten empfehlen, Kindern im Alter von nur fünf Jahren zu verabreichen. Wenn die FDA Pfizer grünes Licht gibt, Comirnaty an Kinder zu verteilen, die noch jünger sind, wird der Impfstoff sechs Monate alten Babys verabreicht werden.

Nach 40 Jahren der Beobachtung von Wissenschaft, Politik, Recht und Ethik im Zusammenhang mit Impfungen ist meine größte Sorge, dass dieser neue Impfstoff schließlich für alle Säuglinge und Kinder vorgeschrieben wird, so wie fast alle Impfstoffe, die die Industrie im letzten Jahrhundert entwickelt hat, vorgeschrieben wurden.

Wir sind dafür verantwortlich, unsere Kinder vor Schaden zu bewahren, unsere Kinder, die heute die meisten chronisch kranken und behinderten Kinder in der Geschichte unserer Nation sind.

Zwei von fünf Kindern zwischen sechs und 17 Jahren leiden an einer entzündlichen Immun- oder Hirnkrankheit wie Asthma, Diabetes und Epilepsie, und eines von sechs Kindern ist entwicklungsverzögert, aber die Gesundheitsbehörden geben keine glaubwürdigen Erklärungen dafür ab, warum so viele unserer Kinder krank und behindert aufwachsen und ein Leben lang mit chronisch schlechter Gesundheit zu kämpfen haben.

Die Debatte über Impfungen ist mehr als 200 Jahre alt

Vor der aktuellen öffentlichen Debatte über den COVID-Impfstoff gab es öffentliche Debatten über die Sinnhaftigkeit der Verabreichung vieler anderer Impfstoffe an Kinder, die sehr reaktiv waren. Gemeinsam mit Eltern von Kindern, die durch die DPT-Impfung geschädigt wurden, habe ich 1982 die moderne Bewegung für Impfstoffsicherheit und informierte Zustimmung ins Leben gerufen, weil wir wollten, dass der toxische, hoch entzündliche Keuchhustenimpfstoff, der unsere Kinder geschädigt hatte, vom Markt genommen wird.

Wir folgten Müttern und Vätern im 19. Jahrhundert, die gegen die Reaktivität des Pockenimpfstoffs protestierten.

Auf unseren Aktivismus im späten 20. Jahrhundert folgten Eltern, die sich Anfang der 1990er Jahre darüber äußerten, was mit ihren Kindern geschah, nachdem ihnen der erste gentechnisch hergestellte Impfstoff gegen Hepatitis B verabreicht worden war, gefolgt von jungen Müttern und Vätern, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts erneut die Regierung, die Industrie und das medizinische Establishment aufforderten, das Wissen über die Nebenwirkungen von Impfstoffen zu erweitern und zu klären, wer das höchste Risiko trägt.

Die aufgeladenen Debatten über fehlerhafte Impfstoffwissenschaft und die Verletzung der Menschenrechte durch die Impfpflicht haben sich seit zweihundert Jahren nicht geändert. Die Tatsache, dass die Debatte über Impfungen nicht verschwinden wird – ganz gleich, wie viel Geld und politische Macht eingesetzt wird, um sie zu beenden -, bestätigt nur die universelle Notwendigkeit von Impfungen.

Moralisches und rechtliches Recht auf freiwillige Impfentscheidungen

Als Mutter haben Sie das moralische Recht und müssen das gesetzliche Recht haben, so viele Informationen wie möglich über die COVID-Krankheit und den COVID-Impfstoff zu sammeln, sich von einer vertrauenswürdigen medizinischen Fachkraft beraten zu lassen und dann Ihrem Gewissen und Ihrem Bauchgefühl zu folgen, wenn Sie eine Entscheidung darüber treffen, ob Ihr Kind geimpft werden soll oder nicht – ohne von irgendjemandem für die von Ihnen getroffene Entscheidung gezwungen oder sanktioniert zu werden.

Wenn Sie sich in Ihrem Bundesstaat für den Schutz Ihres Rechts auf eine freiwillige Impfentscheidung einsetzen wollen, gehen Sie zu NVICdvocacy.org und werden Sie registrierter Nutzer des kostenlosen NVIC Advocacy Portals, damit Sie über gute oder schlechte Gesetzesentwürfe in Ihrem Bundesstaat informiert bleiben und aktiv werden können.

Letztes Jahr, nachdem NVIC mit Familien im ganzen Land zusammengearbeitet hat, um staatliche COVID-Impfvorschriften erfolgreich aufzuhalten, nachdem die Bundesregierung strenge Impfvorschriften für Bundes- und Privatangestellte erlassen hatte, haben etwa 20 Staaten Gesetze verabschiedet, die COVID-Impfvorschriften oder Impfpässe in irgendeiner Form verbieten.

Kein einziger Bundesstaat hat ein Gesetz verabschiedet, das den COVID-Impfstoff vorschreibt, obwohl Gouverneure und lokale Beamte in einigen Bundesstaaten COVID-Impfvorschriften erlassen haben, ohne die Zustimmung des Parlaments einzuholen.

Melden Sie sich für den NVIC-SMS-Service an und erhalten Sie die wöchentliche NVIC-Zeitschrift The Vaccine Reaction in Ihr E-Mail-Postfach, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Lesen und laden Sie Informationen zur Impfaufklärung von NVIC.org herunter und leiten Sie diese an Ihre Freunde, Familie, Gesetzgeber und Vordenker in Ihrer Gemeinde weiter.

Seien Sie derjenige, der nie sagen muss, dass er heute nicht getan hat, was er hätte tun können, um morgen etwas zu ändern. Es geht um Ihre Gesundheit, Ihre Familie, Ihre Entscheidung. Und unsere Mission geht weiter: Keine Zwangsimpfung. Nicht in Amerika.

