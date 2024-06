Blind und taub: Wie Israel den Norden verlor

Israel steht jetzt täglich unter Beschuss und unter Feuer. Der libanesische Widerstand hat systematisch Israels Geheimdienst-Außenposten ins Visier genommen und zerstört sie täglich vor laufender Kamera.

Es ist faszinierend langweilig, wie die Hisbollah die “Augen und Ohren” Israels dezimiert hat. Monatelang waren die Videos des libanesischen Widerstands methodisch banal: Sie sprengten diesen Kommunikationsturm, jenes Gebäude, diese Abhörstation.

Es scheint ein Haufen Nichts zu sein, aber es summiert sich. Die Hisbollah verfügte über eine Liste der israelischen Abhörstationen im Norden und hat sie monatelang methodisch ins Visier genommen, wie Odysseus und der Zyklop. Jetzt ist das israelische Militär – so groß es auch sein mag – praktisch geblendet.

Die Karte zeigt die neue Pufferzone im Norden, wie von Haaretz berichtet

Da die Hisbollah immer größere Lücken in die Luftabwehr des Besatzungsstaates reißt, kann sie immer häufiger größere Raketen auf Israel abfeuern, die besser und tiefer eindringen. Für Israel stellt diese Zermürbung ein zunehmendes Problem dar. Die israelische Luftverteidigung ist ein zusammenhängendes System, und das Netz wird immer mehr zu einem 404. Ein Beispiel dafür ist die Zerstörung des 230 Millionen Dollar teuren SKYDEW-Luftschiffs/Spionageballons.

Dieser Ballon wurde entwickelt, um niedrig fliegende Drohnen und Raketen aufzuspüren, was besonders wichtig ist, da dies der vom Widerstand am häufigsten genutzte Vektor ist. SKYDEW kann viel länger in der Luft bleiben – und ist relativ billiger – als Flugzeuge und kann viel weiter “sehen” als bodengestützte Systeme. Außerdem wurde sie in einem strategisch wichtigen Gebiet platziert, das es ihnen ermöglichte, Angriffe aus Syrien, dem Irak und – in geringerem Maße – der Hisbollah, insbesondere auf den Hafen von Haifa, abzudecken. Aber jetzt ist die Party vorbei. Sehen Sie sich jetzt den Ballon an:

SKYDEW ist jetzt geschrumpft und nutzlos – ein großer Verlust, der auch ein großes Scheitern signalisiert. Wie es auf der SKYDEW-Zielkarte (des Hisbollah-Geheimdienstes) heißt, war es “durch ein elektronisches Überwachungs- und Störsystem gegen Drohnen und UAVs geschützt” und “durch drei Schichten von Raketenabfangsystemen gesichert”: Iron Dome, David’s Sling und Hetz [Pfeil]”. Das alles wurde wie die Schichten einer Zwiebel durchgeschnitten, so dass die israelische Verteidigung nackt dasteht.

Die Nordfront ist jetzt durchlässig, wie die israelischen Siedler besser als jeder andere wissen. Um Moshe Davidovitz, den Vorsitzenden des Regionalrats von Asher, zu zitieren:

“Zehn Raketen sind im Zentrum des Landes eingeschlagen und die Medien sind in Aufruhr – das Land ist in Aufruhr”, schrieb er. “Aber jeden Tag werden Dutzende von Raketen auf die Siedlungen an der Konfrontationslinie und auf Galiläa abgefeuert, darunter Panzerabwehrraketen und Selbstmorddrohnen, und das Land schweigt. Das ist einmal mehr der Beweis dafür, dass der Norden nicht gezählt wird”.

Der Luftwaffenstützpunkt Meron, einer der beiden Hauptstützpunkte “Israels

Natürlich hat die Hisbollah den Norden gezählt. Sie haben eine Liste mit israelischen Militärzielen und gehen diese nach und nach durch. Nehmen Sie zum Beispiel den Luftraumüberwachungsstützpunkt Mount Meron, einen der beiden wichtigsten Stützpunkte des Besatzungsstaates. Das sagt ein hochrangiger Beamter der israelischen Luftwaffe in einem Artikel von Maariv aus dem Jahr 2016 über diesen Stützpunkt:

“Das Luftüberwachungssystem ist entscheidend für die Einsatzfähigkeit der Luftwaffe. Seine Hauptaufgabe ist es, den besetzten Luftraum zu schützen. Über das Kontrollsystem aktivieren wir alle Fähigkeiten zum Schutz des Luftraums, einschließlich Hubschrauber, Flugzeuge, Raketen und andere klassifizierte Systeme.”

Und das ist es, was der Hisbollah-Geheimdienst bei der Bombardierung der Stadt veröffentlichte:

“Erstens befindet sich der Luftraumüberwachungsstützpunkt Meron auf dem Gipfel des Berges Jarmaq [“Berg Meron”] im Norden des besetzten Palästina, dem höchsten Gipfel im besetzten Palästina. Der Stützpunkt Meron ist das einzige Verwaltungs-, Überwachungs- und Luftüberwachungszentrum im nördlichen Teil des usurpierten Gebiets, und es gibt keine nennenswerte Alternative zu ihm. Sie ist eine von zwei Hauptbasen in der gesamten Besatzungszone: “Meron” im Norden und “Mitzpe Ramon” im Süden. Der Stützpunkt Meron ist für die Organisation, Koordinierung und Leitung aller Luftoperationen in Richtung Syrien, Libanon, Türkei, Zypern und den nördlichen Teil des östlichen Mittelmeers zuständig. Darüber hinaus ist dieser Stützpunkt ein Hauptzentrum für elektronische Störaktionen in den genannten Richtungen und ist mit einer großen Anzahl von Eliteoffizieren und Soldaten der zionistischen Streitkräfte besetzt. Zweitens haben die Kämpfer des islamischen Widerstands am Samstag, den 6. Januar 2024 um 07:50 Uhr als Teil der vorläufigen Antwort auf das Verbrechen der Ermordung des großen Führers Scheich Saleh Al-Arouri und seiner Märtyrerbrüder im südlichen Vorort [Dahiyeh] von Beirut den Luftraumüberwachungsstützpunkt Meron mit 62 Raketen verschiedener Typen beschossen, die direkte und bestätigte Treffer erzielten.”

Die Hisbollah hat ihre Angriffe auf den Luftwaffenstützpunkt Meron in zahllosen Videos festgehalten, und sie sind unerbittlich. Es kann langweilig werden, weil das Ganze nie in die Hose geht, aber jeder kleine Treffer zählt. Jedes Mal, wenn sich eine Lücke in der israelischen Luftverteidigung auftut, wird das Loch größer, denn die Hisbollah beschädigt komplexe, miteinander verbundene Systeme.

Heute kann der Stützpunkt Meron kaum noch sich selbst verteidigen, geschweige denn die Region. Tel Aviv hat mit der Ermordung von Hisbollah- und verbündeten Führern reagiert, aber der Widerstand benennt die Raketen einfach nach diesen Märtyrern und schickt weitere.

Dies ist eine Zermürbungsschlacht, und die Hisbollah passt auf, während Israel kopflos um sich schlägt. Völlig abgelenkt durch seine brutalen militärischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung im südlichen Gazastreifen hat Israel die Schlacht um den Norden verloren.

Nach monatelanger langweiliger Verwaltungsarbeit ist die Hisbollah endlich bei den guten Dingen angekommen. Die Luftverteidigung des Besatzungsstaates im Norden ist heute wie ein lumpiges altes Moskitonetz, durch das der Hund die Katze gejagt hat. Es ist voller Löcher, und zwar großer Löcher. Die Hisbollah kann zunehmend nach Belieben und mit immer präziseren Waffen feuern. Hier sieht man zum Beispiel, wie die Hisbollah eine SKYSTAR 330 durch einen Drohnenangriff auf den Bediener des Bataillons 869 abschiesst.

In diesem Fall zielte die Hisbollah nicht auf den Spionageballon selbst, sondern auf die Ballonführer, und zwar an drei Orten gleichzeitig. Nachdem die Bediener ausgeschaltet waren, geriet der Ballon außer Kontrolle und landete im Libanon, wo ihn einige Kinder bargen. Das sind die Augen und Ohren des Staates Israel im Norden. Sie sind auf dem Boden.

Eiserne ‘Erledigung’

Israel hat im Norden nichts mehr, was man Luftverteidigung nennen könnte. Die Eisenkuppel ist erledigt. Die Hisbollah kann nach Belieben feuern, und das tut sie nun schon seit sieben Monaten jeden einzelnen Tag. Die Raketen des irakischen Widerstands fliegen direkt über sie hinweg, in Richtung Haifa. Der Iran kann das gesamte nationale System überwältigen, wann immer er will. Israel kann immer noch sein Gewissen beleidigen, aber es ist jetzt schutzlos gegen Raketen. Sogar die Hamas schlägt zu, aus dem traumatisierten Gazastreifen heraus. Es ist Jagdsaison, und die Siedler wissen das.

Überall in der hebräischen Presse beklagen die israelischen Siedler offen ihren unruhigen Zustand. Einige waren so verärgert, dass sie damit drohten, sich vom gesamten Staat abzuspalten und den neuen Staat Galiläa zu gründen. Wie die Jerusalem Post sagte:

“Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war die Antwort des Premierministers bei der Kabinettssitzung auf eine Frage von Benny Gantz, wie N12 berichtet. Gantz wollte wissen, ob die Bewohner am 1. September zum Beginn des Schuljahres in ihre Häuser zurückkehren würden, und Netanjahu antwortete: “Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn sie ein paar Monate nach dem 1. September zurückkehren?”

Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Israels jahrzehntelanges Bemühen, internationale Akteure dazu zu bringen, schlechtes Verhalten von Tel Aviv zu akzeptieren und zu erwarten, beruht auf der Prämisse, dass sie tun können, was sie wollen. Wenn die Eisenkuppel nicht funktioniert, funktioniert Israel nicht, und jetzt funktioniert die Eisenkuppel nicht. Jetzt ist es das Eiserne Sieb. Heilige Krieger haben es mit Löchern durchlöchert.

Eine Iron-Dome-Batterie im Visier der Hisbollah

Das ist ein großes Problem, denn die Eisenkuppel ist nicht nur Israels physischer Verteidigungsmechanismus, sondern auch sein psychologischer Verteidigungsmechanismus. Sie macht das ganze koloniale Projekt glaubhaft, nämlich dass Israel jeden in der Region tyrannisieren kann, ohne Konsequenzen zu befürchten. Der Glaube an die “Eisenkuppel” ist der Glaube an “Israel”, und beides ist nicht mehr glaubwürdig. Die jüdischen Siedlungen im Norden haben sich geleert, und sie werden so schnell nicht wiederkommen. Wie das Resistance News Network (RNN) sagte (am 29. Mai):

“Nach Angaben des zionistischen Kriegsministeriums wurden seit dem 7. Oktober in 86 Siedlungen im Norden des besetzten Palästina 930 Häuser von Siedlern durch Raketen der Hisbollah beschädigt. In Al-Manara zum Beispiel wurden 130 von 155 Häusern zerstört. In Metulla leben nur noch 34 Bewohner in der Siedlung. In Kiryat Shmona, einer der größten (nördlichen) Siedlungen, ist die Einwohnerzahl von 24.000 auf unter 4.000 gesunken, und 124 Häuser wurden beschädigt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass mehr als 200.000 Siedler im Norden durch den Widerstand vertrieben wurden und ihr eigenes Flüchtlingslager errichtet haben. Einige wollen sich von “Israel” abspalten und einen eigenen Staat gründen, während andere, wie die Siedlung “Margaliot”, seit gestern ihre Verbindungen zu dem Gebilde abgebrochen haben. Verblüffenderweise plant die IOF Berichten zufolge, die Zahl ihrer Soldaten an der Nordgrenze und in den nahegelegenen Siedlungen erheblich zu reduzieren, entweder aus finanziellen Gründen oder um der Hisbollah weniger Angriffsflächen zu bieten.”

Betrachten wir ein Beispiel für die Eliminierung eines Ziels durch die Hisbollah: eine Iron-Dome-Batterie. Sie tut dies systematisch und immer wieder. In diesem Bericht wird beschrieben, wie die Hisbollah die Batterie zunächst dazu bringt, sich zu erkennen zu geben, indem sie sie mit Müll beschießt, und sie dann mit Drohnen angreift.

Das exklusive Filmmaterial zeigt die Überwachungs- und Aufklärungsoperationen, die es der Hisbollah ermöglichten, die Positionen der “Iron Dome”-Batterien in der Nähe der Siedlung “Kfar Blum” mit einer Taktik namens “Feuerköder” aufzudecken.

Das Filmmaterial zeigt, wie die Hisbollah Munition auf die Standorte abfeuert und den Abfangvorgang durch die “Iron Dome”-Batterie dokumentiert, der es der Hisbollah ermöglichte, eine hochpräzise qualitative Operation durchzuführen.

Die Szenen um 4:25 Uhr zeigen ein erfolgreiches Anvisieren der Iron-Dome-Batterien, ohne dass diese in der Lage waren, den Angriff zu entdecken, zu verfolgen oder zu vereiteln. Veröffentlichte Fotos zeigen auch, dass die Hisbollah die israelischen Soldaten in diesen neu errichteten Anlagen nachrichtendienstlich überwacht und in der Lage ist, die geografischen Details und die Größe der verwendeten Befestigungen zu dokumentieren.

Die Hisbollah hat dies immer wieder getan und methodisch eine nach der anderen Iron-Dome-Batterie gejagt und aufgespürt. Da die restliche Überwachungsausrüstung der Hisbollah dezimiert ist und sie nicht sehen kann, was auf sie zukommt, ist Israel gezwungen, seine militärischen Mittel noch weiter von der Grenze abzuziehen. Andernfalls passiert genau das:

Dies ist der Moment, in dem die Hisbollah die Garnisonseinheit von Barkat Risha mit einer iranischen Almas Top-Attack ATGM [Anti-Tank Guided Missile] beschießt. Anders als die Hisbollah und die Hamas hat Israel in den letzten 20 Jahren keine unterirdischen Tunnel angelegt, so dass seine Truppen ohne die eiserne Kuppel ungeschützt sind. Nehmen wir zum Beispiel das Hauptquartier der 769. Brigade der IOF, oder was davon übrig ist.

Das koloniale Projekt wird ohne Luftverteidigung schnell schrumpfen. Wenn die Soldaten abziehen, müssen auch die Siedler gehen. Das ist kein strategischer Rückzug, es ist eine strategische Niederlage. Das ist keine Lösung, nur eine Auflösung. Aber es ist alles, was Israel tun kann. Es hat nicht nur die Kontrolle über den Norden verloren, sondern auch die Kontrolle über das Tempo dieses Krieges. Die Hisbollah kann die Hitze so lange erhöhen, bis Israel gekocht ist. Sehen Sie sich Kiryat Shmona (das besetzte al-Khalisa) an, das vor ein paar Tagen buchstäblich in Flammen stand:

Das liegt direkt daran, dass die Eiserne Kuppel keine Drohnen abfängt und die Hisbollah die gesamte Region unter Beschuss hat. Deshalb brennt es. Die Siedler sehen jetzt eine “Willkommen”-Tafel, die buchstäblich geschmolzen ist.

Da sich Israel immer weiter von seiner Grenze zum Libanon zurückzieht, öffnet der Zusammenbruch der Nordfront den Besatzungsstaat auch für Angriffe aus Syrien und dem Irak, die direkt durchfliegen können. All dies verursacht massive psychologische Schäden in Israel, da die “eiserne Kuppel” der wichtigste Schutzwall war.

Berichten zufolge hat die Hisbollah seit dem 8. Oktober 2023 über 1.650 Geräte zur Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung (ISR) zerstört. Der libanesische Widerstand hatte eine echte Strategie, während Israel wild Krankenwagen und Häuser ohne militärischen Wert bombardierte. Jetzt hat Israel den Norden Palästinas verloren, und es kommt nicht mehr zurück.