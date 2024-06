Russland könnte ernsthaft in Erwägung ziehen, sich auf seinen strategischen Partner Iran zu verlassen, um die Achse des Widerstands zu bewaffnen, um entweder einen demütigenden Rückzug der USA aus zumindest Teilen Westasiens, insbesondere Syriens, zu erzwingen oder sie in einen größeren regionalen Konflikt kurz vor den Wahlen im November zu ziehen.

Präsident Putin antwortete am Donnerstag kryptisch auf die Frage, wie sein Land darauf reagieren würde, dass der Westen der Ukraine erlaubt, seine Waffen gegen Ziele innerhalb der allgemein anerkannten Grenzen Russlands einzusetzen: “Wenn jemand es für möglich hält, solche Waffen in das Kriegsgebiet zu liefern, um unser Territorium anzugreifen… warum sollten wir dann nicht ähnliche Waffen in diese Regionen der Welt liefern, wo sie gegen sensible Einrichtungen dieser Länder eingesetzt werden? Wir können asymmetrisch reagieren. Wir werden darüber nachdenken.”

Die Achse des Widerstands ist die einzige Kraft, die den politischen Willen hat, sensible westliche Einrichtungen anzugreifen. Diese mit dem Iran verbündeten Gruppen haben bereits amerikanische Stützpunkte in Syrien, Irak und Jordanien angegriffen, von denen die ersten ohne die Zustimmung von Damaskus gebaut wurden, während die anderen diese illegale Besetzung unterstützen. Seit dem letzten Krieg zwischen Israel und der Hamas haben sie ihre Angriffe verstärkt und manchmal eine überwältigende Reaktion hervorgerufen, aber die USA bleiben weiterhin an Ort und Stelle, da ein Rückzug für die Achse des Widerstands einen großen Sieg bedeuten würde.

Darin liegt der Grund, warum Russland ernsthaft in Erwägung ziehen könnte, seinen strategischen Partner Iran zur Bewaffnung dieser Gruppen heranzuziehen, um entweder einen demütigenden Rückzug der USA aus zumindest Teilen Westasiens, insbesondere Syriens, zu erzwingen oder sie kurz vor den Wahlen im November in einen größeren regionalen Konflikt hineinzuziehen. Die Öffentlichkeit hat keine Lust auf einen weiteren Krieg in diesem Teil der Welt, und sie will auch keinen finanzieren, der auch nur annähernd so groß ist wie der in der Ukraine, und das Pentagon muss seine Vorräte auffüllen.

Hinzu kommt, dass Israel seine Ziele im Gazastreifen nur mit Mühe erreichen kann, so dass es ebenfalls nicht auf einen weiteren großen regionalen Konflikt vorbereitet ist. Der selbsternannte jüdische Staat könnte allenfalls mehr Luftangriffe gegen die Achse des Widerstands durchführen und vielleicht die Ukraine mit Angriffswaffen ausstatten, um auf die russische Bewaffnung syrischer und irakischer Gruppen über den Iran zu reagieren, insbesondere wenn diese Waffen an die Hisbollah liefern. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Israel eine umfassende iranische Vergeltung riskiert, indem es seine roten Linien überschreitet, so dass das Eskalationsrisiko wahrscheinlich minimal bleiben würde.

Der Grund, warum Russland dies noch nicht getan hat und nach den Worten von Präsident Putin erst jetzt “darüber nachdenkt”, ist, dass diese Politik zu sehr negativen unbeabsichtigten Folgen führen könnte. Er ist ein vollendeter Pragmatiker und im Allgemeinen sehr vorsichtig, wenn es darum geht, große Schritte zu unternehmen, die er erst nach sorgfältiger Prüfung aller möglichen Aspekte unternimmt, und selbst dann meist erst im letztmöglichen Moment. Die Krim, Syrien und die Sonderoperation sind perfekte Beispiele für diesen Ansatz.

Während viele gerne sehen würden, wie Russland dem Iran dabei hilft, den USA in Westasien über die Achse des Widerstands eine blutige Nase zu verpassen, ist der Kreml besorgt, dass dies dazu führen könnte, dass die USA in der Ukraine maximal “eskalieren, um zu deeskalieren”, indem sie NATO-Truppen über den Dnjepr schicken und sich Russlands neuen Grenzen bedrohlich nähern. In diesem gefährlichen Spiel mit dem nuklearen Huhn könnte Moskau als letztes Mittel zur Selbstverteidigung auf taktische Atomwaffen zurückgreifen, was eine Reihe sich schnell überschlagender Ereignisse auslösen könnte, die in der Apokalypse enden.

Auch wenn es eine gewisse poetische Gerechtigkeit ist, dass Russland den Iran benutzt, um die USA aus Westasien zu vertreiben, so wie die USA die Ukraine benutzt haben, um Russland aus dem Schwarzen Meer zu vertreiben (so sehen es zumindest einige im Westen), besteht immer die Gefahr, dass die regionale Eskalation außer Kontrolle gerät, weil Netanjahu eine tickende Zeitbombe ist. Netanjahu steht innenpolitisch und international unter Druck wie nie zuvor und könnte ernsthaft in Erwägung ziehen, gegen den Iran zu “eskalieren, um zu eskalieren”, so wie es die USA gegen Russland tun könnten (ob koordiniert oder nicht).

Aus seiner Sicht könnte Russland, das sich darauf verlässt, dass der Iran die Achse des Widerstands mit besseren Waffen ausrüstet, um die regionalen Stützpunkte der USA anzugreifen, das Kräfteverhältnis zwischen Israel und der Hisbollah kippen und damit den selbsternannten jüdischen Staat gegenüber seinen Gegnern verwundbarer denn je machen. So wie die USA den NATO-Truppen den Befehl erteilen könnten, den Dnjepr zu überqueren und sich bedrohlich den neuen Grenzen Russlands zu nähern, könnte Israel damit drohen, die roten Linien der Hisbollah zu überschreiten, was in beiden Fällen zum Dritten Weltkrieg führen könnte.

Selbst wenn die USA und Israel nicht überreagieren, weil Russland möglicherweise die Achse des Widerstands über den Iran bewaffnet, könnten einige dieser Waffen auch an die Houthis im Jemen geliefert werden, die damit Saudi-Arabien bedrohen könnten. Präsident Putin ist mit dem Kronprinzen des Königreichs bestens befreundet, und die beiden Länder verwalten gemeinsam den globalen Ölmarkt. Das Szenario, dass sich ihre Beziehungen verschlechtern, wenn russische Waffen an die Houthis geliefert werden, könnte auch ihn dazu veranlassen, diese Option zweimal zu überdenken.

Alles in allem ist die wahrscheinlichste asymmetrische Reaktion darauf, dass der Westen der Ukraine erlaubt, seine Waffen für Angriffe auf Ziele innerhalb der allgemein anerkannten Grenzen Russlands einzusetzen, dass Russland die Achse des Widerstands über den Iran mit besseren Waffen ausstattet, damit sie eine größere Chance hat, die US-Stützpunkte in Westasien zu zerstören. Allerdings hat sich Präsident Putin noch nicht zu diesem Vorgehen entschlossen, da er aus Angst vor unbeabsichtigten Folgen immer zögert, größere Schritte zu unternehmen, aber er scheint auf jeden Fall darüber nachzudenken.