Verfasst von Larry C. Johnson

Schiffe gehen in Hormus in die Luft, und Washington ist auffallend still geworden. Entweder sind CENTCOM die Ziele ausgegangen, die Flugzeuge oder jemandem wurde gesagt, er solle das Feuer einstellen, während die Erwachsenen reden.

In der Strasse von Hormus geschieht etwas Merkwürdiges, und es sind nicht die Explosionen. Die sind so alltäglich geworden wie eine Pressemitteilung von CENTCOM. Alle paar Tage verkündet die Marine der IRGC mit der Pünktlichkeit eines Schweizer Zuges, dass ein weiterer Tanker von seiner «genehmigten Route» abgekommen und auf eine Mine gelaufen sei. Diese Woche waren es am Mittwoch zwei Tanker und am Freitag zwei weitere, einer davon an der Einfahrt zu Omans Hafen Khasab. In den Warnungen der UKMTO ist von «Flugkörpern» die Rede – so schreibt man, wenn der Kapitän eines Schiffs nur weiss, dass etwas mit einem Knall explodiert ist. Drohnen und Seezielflugkörper machen auf dem Anflug Lärm, und keines der getroffenen Schiffe hat, soweit ich feststellen kann, einen solchen gemeldet. Alles deutet auf Minen hin, die vor Wochen gelegt wurden und nun geduldig ihre Arbeit verrichten, während sich die Ankerplätze östlich der Meerenge weiter füllen.

Das Merkwürdige ist, was nicht geschieht.

Vor einem Monat folgte auf eine iranische Provokation in Hormus ein US-Angriff. Am 2. November, am Vorabend der Zwischenwahlen, griffen amerikanische Flugzeuge die Insel Qeshm an. Am 6. November folgten weitere Angriffe. Am 17. November zerstörten US-Kampfflugzeuge einen mutmasslichen Raketenstartplatz der IRGC in Nariman auf Qeshm, am engsten Punkt der Meerenge. Dann blieben die Erfolgsmeldungen aus. Zehn Tage sind nun vergangen, ohne dass CENTCOM einen Angriff auf iranischem Boden bestätigt hat, während Teheran weiterhin neue Treffer verkündet. Und das von einer Regierung, deren Präsident im März darüber sinnierte, die Insel Kharg noch einmal zu bombardieren, «einfach so zum Spass». Der Spass wird offenbar inzwischen rationiert.

Bevor die Falken meinen Posteingang füllen: Ja, CENTCOM gab am Freitag bekannt, dass ein US-Flugzeug am Donnerstag im Golf von Oman Präzisionsmunition am Heck der M/V Pacific Archer einschlagen liess. Lesen Sie die Einzelheiten. Ein Massengutfrachter unter Flagge von Palau, der aus Bandar Abbas ausgelaufen war. Antrieb ausser Betrieb. Besatzung unverletzt. Das ist keine Vergeltung gegen Iran. Das ist ein Strafzettel für einen Blockadebrecher. So geht man vor, wenn man seinen besten Verhandlungshebel, die Blockade, auf dem Tisch behalten will, ohne den Tisch umzuwerfen. Ich habe 23 Jahre lang Übungen für Leute ausgearbeitet, die beruflich Dinge kaputt machen, und ich versichere Ihnen: So sieht Zurückhaltung aus, wenn sie möglichst unauffällig bleiben will.

Und genau deshalb sind die Minen wichtig. Ein vor Wochen gelegtes Minenfeld ist die einzige Waffe, mit der Teheran die Meerenge weiter unter Druck setzen kann, ohne etwas Neues zu unternehmen. Eine neue Salve aus Drohnen oder Seezielflugkörpern würde Washington einen Fall für Selbstverteidigung auf dem Silbertablett servieren und einen willkommenen Vorwand liefern, den Verhandlungstisch zu verlassen. Minen, die bereits im Wasser liegen, geben dem Pentagon nichts Neues, worauf es schiessen könnte, und dem Weissen Haus nichts Neues, das es erklären müsste. Iran hält den Druck aufrecht, Trump hält die Gespräche am Laufen, und alle können die Explosionen als höhere Gewalt behandeln, für die zufällig ein Pressestab der IRGC zuständig ist.

Folgen wir nun den Diplomaten, die deutlich geschäftiger sind als die Bomber.

Am Montag brachte Katars Ministerpräsident und Aussenminister, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, seinen Gesandten Ali al-Thawadi nach Washington und traf sich getrennt mit Vizepräsident JD Vance und Aussenminister Marco Rubio. Das Aussenministerium bezeichnete das Treffen mit Rubio als achte Runde des strategischen Dialogs zwischen den USA und Katar – diplomatisch ausgedrückt: «Wir haben über das Wetter gesprochen.» Eine mit den Treffen vertraute Quelle sagte, es sei um Verhandlungen mit Teheran gegangen, und wollte keine weiteren Angaben machen. In dieser Stadt sagt niemand, er wolle keine weiteren Angaben machen, wenn es nicht noch mehr zu erzählen gibt.

Das kam nicht aus heiterem Himmel. Ende Oktober schickte Vance über katarische Vermittler einen Brief an Mohsen Rezaei, den Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans. Anfang November sandte Teheran über Doha einen Nuklearvorschlag zurück, versehen mit seinen sieben Vorbedingungen. Katar hat einen Tausch vorgeschlagen: UN-Inspektoren sollen wieder Zugang zu Irans Nuklearanlagen erhalten, im Gegenzug für die Aufhebung der Seeblockade und das Freigeben einiger iranischer Vermögenswerte. Und am Donnerstag sagte Aussenminister Abbas Araghchi, dass die katarischen und pakistanischen Vermittler weiterhin Ideen und Vorschläge hin und her tragen. Wenn der Aussenminister eines Landes, mit dem man sich im Krieg befindet, sagt, der Gesprächskanal sei offen, und der eigene Vizepräsident an den Treffen teilnimmt, dann ist der Gesprächskanal offen.

Dann ist da noch das Geld.

Diese Woche gab es Berichte, wonach ein Flugzeug aus einem der Golfstaaten mit US-Dollar an Bord im Iran gelandet sei. Ich konnte das nicht bestätigen, und es wäre falsch, nicht darauf hinzuweisen, dass das «mysteriöse Flugzeug voller iranischem Geld» in diesem Krieg zu einem eigenen Genre geworden ist. Im Juni soll eine UAE Royal Jet 737 eine Tranche von 3 Milliarden Dollar nach Mehrabad gebracht haben. Im August unternahm ein weiteres Flugzeug der Royal Jet zwei einstündige Hin- und Rückflüge nach Teheran und Karadsch und soll dabei Gold transportiert haben; Abu Dhabi dementierte dies, und Washington bezeichnete die ganze Geschichte als absurd. Im Oktober landete eine nicht identifizierte C-130 mit ausgeschaltetem Transponder in Mehrabad, und die Gerüchteküche erledigte den Rest. Also: Betrachten Sie den Flug dieser Woche mit der gebotenen Skepsis.

Aber nehmen wir an, es stimmt. Das Freigeben iranischer Vermögenswerte gehört seit Langem zu Teherans Forderungen, ist ausdrücklich im katarischen Vorschlag enthalten, und Präsident Pezeshkian spricht von rund 6 Milliarden Dollar, die in Katar liegen. Keine Golfmonarchie fliegt Paletten voller Bargeld in ein Land, das von der US-Marine blockiert wird, ohne dass das Finanzministerium zumindest ein Auge zudrückt. Eine Geldlieferung wäre kein Abkommen. Sie wäre eine Anzahlung auf die Idee eines Abkommens – eine Geste, wie man sie macht, wenn die andere Seite einen Beweis für die eigene Ernsthaftigkeit verlangt, bevor sie sich an einen Tisch setzt, den sie öffentlich zu meiden geschworen hat.

Fügen Sie alles zusammen. Die Geschütze, die auf iranisches Gebiet gerichtet sind, sind verstummt. Die Blockade wird mit der Behutsamkeit eines Parkwächters durchgesetzt. Katars Premierminister pendelt zwischen dem Vizepräsidenten und dem Aussenminister hin und her. Irans Aussenminister bestätigt öffentlich, dass die Vermittler viel zu tun haben. Und möglicherweise fliesst Geld. In meinem früheren Beruf nannten wir das ein Muster, und wir brauchten kein unterzeichnetes Memorandum, um es zu erkennen.

Nichts davon bedeutet, dass Frieden unmittelbar bevorsteht. Wir waren schon einmal an diesem Punkt. Vance leitete im April Gespräche in Islamabad. Ein im Juni von Pakistan und Katar vermitteltes Abkommen stoppte die Kämpfe kurzzeitig, zerbrach dann aber, wobei jede Seite der anderen vorwarf, sich nicht an die Vereinbarung gehalten zu haben. Vor den Zwischenwahlen berichtete das Wall Street Journal, Trump habe die Verbündeten am Golf aufgefordert, sich auf einen kurzen, intensiven Feldzug einzustellen. Erst am Montag befahl Irans Armeechef seiner Marine, die Meerenge «Tag für Tag weiter» zu schliessen, bis Washington Teherans Bedingungen erfüllt. Beide Seiten verhandeln weiterhin so, wie sie kämpfen: lautstark in der Öffentlichkeit, vorsichtig im Privaten.

Trotzdem würde ich auf das Schweigen setzen. Washington ist nie stiller, als wenn es kurz davorsteht, zu verkünden, dass es die ganze Zeit recht hatte. Sollte in den kommenden Wochen ein Abkommen zustande kommen, wird man es als das grösste Abkommen der Geschichte bezeichnen; das eingefrorene Geld wird als Irans eigenes Geld dargestellt werden, das wir grosszügigerweise freigegeben haben; und niemand wird die zehn Tage im November erwähnen, in denen die Bomber Urlaub machten und die Katarer Überstunden leisteten.

Sie haben es hier zuerst gehört. Ganz leise.