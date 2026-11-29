Verfasst von Tyler Durden

Die Ukraine bereitet weitere Angriffe vor, um den Rest der Krim-Brücke zum Einsturz zu bringen, teilten Beamte in Kyjiw The Telegraphmit, nachdem Drohnen und Marschflugkörper vor elf Tagen einen Strassenabschnitt der Kertsch-Brücke ins Meer gestürzt hatten. Gut informierten Militärquellen zufolge teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Kommandeuren mit, er wolle den Rest der Brücke durchtrennen lassen, darunter auch den verstärkten Eisenbahnabschnitt, der noch steht.

«Der Präsident will, dass sie vollständig zerstört wird», sagte eine Militärquelle der Zeitung und fügte hinzu, dass weitere Angriffe vorbereitet würden.

Der Befehl ergeht, während Moskau warnt, die NATO-Manöver neben Kaliningrad übten «einen direkten Weg in einen Atomkrieg» ein, und Selenskyj der BBC sagt, Putin sei «ein Mörder», der nicht mit Präsident Trump befreundet sein könne.

Der Angriff vom 17. November liess einen vierspurigen Strassenabschnitt samt seiner Stützbogenkonstruktion in die Meerenge stürzen. Selenskyj bezeichnete ihn als «eine beispiellose Operation als Reaktion auf russische Angriffe auf unsere Infrastruktur» und als siebte Phase einer wochenlangen Kampagne, bei der zunächst mit elf verschiedenen ukrainischen Waffen Luftabwehrsysteme, Radaranlagen und elektronische Kampfausrüstung rund um die Brücke ausgeschaltet wurden – von Palianytsia-Drohnen bis zu Flamingo- und Neptune-Raketen.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to… pic.twitter.com/pgUxGrE61K — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

«Russland greift unsere Infrastruktur jeden Tag an, darunter Brücken in Saporischschja, Dnipro, Kyjiw und der Region Odesa», schrieb Selenskyj an diesem Tag und warnte, dass «der Krieg immer dorthin zurückkehren wird, wo er begonnen hat.»

Der Generalstab der Ukraine erklärte an diesem Tag, der Strassenverkehr zur besetzten Krim sei eingestellt worden, während der Eisenbahnabschnitt mit beschädigtem Bogen noch stehe.

The Defence Forces hit the Crimean Bridge: span down, road traffic to occupied Crimea halted



During the night of 17 November, the Defence Forces of Ukraine struck the Kerch Bridge. For years, russia built the myth of a “forever russian” Crimea around this bridge, and now that… pic.twitter.com/AyfvzIwg8r — General Staff of the Armed Forces of Ukraine (@GeneralStaffUA) November 17, 2026

Die Neptune-Raketenbrigade der Marine erhielt den Auftrag, den Eisenbahnabschnitt anzugreifen, der für den Transport von Güterzügen gebaut wurde. Dem Bericht von The Telegraph über die Operation zufolge feuerte die Brigade in der ersten Nacht eine Salve auf den Eisenbahnabschnitt ab und kehrte in der folgenden Nacht auf direkten Befehl Selenskyjs zurück. Der Generalstab erklärte am 19. November, Neptune-Raketen hätten in der Nähe des Bogens und auf den Gleisen eingeschlagen und der Zugverkehr sei eingestellt worden. Es war der dritte Angriff auf die Brücke innerhalb einer Woche, und Russland reagierte mit Vergeltungsangriffen auf die Ukraine.

Der britische Militärnachrichtendienst erklärte in seinem Freitagsbericht, die Strassenbrücke sei unbenutzbar gemacht worden, aber ein Gleis sei «wahrscheinlich» noch in Betrieb; zudem hätten die Trümmer sämtliche Schifffahrtsrouten zwischen dem Asowschen Meer und dem Schwarzen Meer blockiert, bis die Fahrrinne geräumt sei.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 October 2026.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/19TZcq6cYJ#StandWithUkraine pic.twitter.com/Y3WjWqeJi5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2026

Frühere Einsätze gegen die Brücke seien hochkomplex gewesen, und Russland habe ihre Verteidigung in den Wochen seither wahrscheinlich verstärkt, merkte die Zeitung an. Moskau hat versprochen, sie wieder aufzubauen und sie rasch «noch besser» zu machen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am 17. November gegenüber Izvestia , «es besteht kein Zweifel, dass die Brücke wiederhergestellt wird». Der ukrainische Militärluftfahrtexperte Andrii Kharuk sagte gegenüber dem Kyiv Independent , die Wiederherstellung des Abschnitts «wird nicht nur Monate, sondern ein Jahr oder sogar länger dauern».

Selenskyj argumentiert, Russland habe angefangen: Am 21. November sagte er, russische Streitkräfte hätten 109 Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Brücken durchgeführt, bevor Kyjiw die Krim-Brücke ins Visier nahm. Sein Verteidigungsminister Yevhenii Khmara sagte, russische Ingenieure würden mehrere Monate brauchen, nur um den eingestürzten Bogen und den Brückenabschnitt anzuheben und abzutransportieren, berichtete der Kyiv Post.

Putin liess die 12 Meilen lange Brücke bauen, nachdem Russland 2014 die Krim annektiert hatte, und fuhr selbst mit einem Lastwagen darüber, als sie 2018 eröffnet wurde. Seit der umfassenden Invasion 2022 hat Kyjiw wiederholt Angriffe auf sie unternommen, darunter den Lastwagenbombenanschlag im Oktober 2022, bei dem zwei Fahrbahnabschnitte einstürzten; bis Februar 2023 hatte Russland jede Fahrspur wiedereröffnet . Am Donnerstag wurde die besetzte Krim von einem Stromausfall heimgesucht, der in Sewastopol den Strom kappte und Teile von Kertsch ohne Heizung liess.

Die Waffe, auf die Kyjiw setzt, ist die Neptune, ein im eigenen Land entwickelter Anti-Schiffs-Marschflugkörper, der auf sowjetischen Entwürfen beruht und im April 2022 durch die Versenkung des Flaggschiffs der Schwarzmeerflotte, der Moskva, bekannt wurde. 2023 folgte eine Version für Angriffe auf Bodenziele, die von auf Lastwagen montierten Startgeräten jeweils vier Raketen auf einmal abfeuert, und eine verbesserte Neptune mit grösserer Reichweite, die rund 620 Meilen (1.000 km) weit fliegen kann, wurde laut The Telegraph eingesetzt, um sechs Jagdbomber auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Borisoglebsk zu treffen.

Oleg Korostelov, ein 77-jähriger Ingenieur, der an der Entwicklung des Flugkörpers mitgewirkt hat, sagte der Zeitung, die Neptune-Produktion werde in diesem Jahr mehrere Hundert Stück erreichen. Ukrainischen Medienberichten zufolge könnte Selenskyj Geld aus dem Flamingo-Programm in die Produktion weiterer Neptunes umschichten.

Die militärische Quelle stellte die Kampagne als Vergeltung für Russlands Angriffe auf ukrainische Brücken dar. „Dieselbe Logik gilt für unsere Kraftwerke“, sagte die Quelle. „Sind die Russen bereit, sich den unmittelbar bevorstehenden Folgen zu stellen, wenn wir zurückschlagen?“

„Ein direkter Weg zum Atomkrieg“

Russlands Gesandter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sagte am Donnerstag vor der Organisation in Wien, dass die NATO-Manöver in der Nähe der russischen Grenzen eine Übung zur Einnahme Kaliningrads seien und die Welt näher an einen Atomkrieg heranführten.

Dmitri Poljanski, Russlands Ständiger Vertreter bei der OSZE, sagte, die Übungen seien Teil eines einzigen Operationsplans, der auch Truppenverlegungen in die Ukraine, eine Blockade der Region Kaliningrad und eine Bedrohung für Belarus umfasse, berichtete TASS. Er sagte, er habe keinen Zweifel daran, dass die Manöver in der Nähe der Grenzen der Exklave darauf abzielten, sie zu Land, in der Luft und zu Wasser einzunehmen.

„Mit anderen Worten: Ein direkter Weg zum Atomkrieg mit Russland wird geprobt“, sagte Poljanski.

„Auch dadurch rücken wir dem immer näher: durch die direkte Beteiligung bestimmter NATO-Staaten an Terroranschlägen auf russische zivile Schiffe in der Ostsee“, sagte er.

Damit bezog er sich auf die Sparta II, ein russisches Frachtschiff mit Ziel Kaliningrad, das vergangenen Samstag im Finnischen Meerbusen von Drohnen getroffen wurde . Die Besatzung wurde evakuiert und das Schiff nach St. Petersburg geschleppt. Selenskyj hat inzwischen bestätigt , dass Kyjiw hinter dem Angriff stand, dem ersten Angriff im Krieg auf ein Handelsschiff im Finnischen Meerbusen. Poljanski nannte die NATO-Staaten, die seiner Aussage nach beteiligt waren, nicht.

Die von ihm beschriebenen Manöver sind zwei von Deutschland geführte Übungen in Litauen: Freedom Shield 26-II und Grand Eagle 26. Gemeinsam bringen sie mehr als 6.000 Soldaten ab dem 6. November ins Feld. Sie dauern bis zum 3. Dezember und finden auf den Truppenübungsplätzen Rūdninkai und General Silvestras Žukauskas statt. Beteiligt sind die deutsche Panzerbrigade 45 Lietuva und die mechanisierte Infanteriebrigade 37 sowie niederländische, norwegische, tschechische, kroatische, belgische und luxemburgische Soldaten aus der multinationalen NATO-Brigade in Litauen. Laut TASS sagte Poljanski, bei den Manövern werde die Freigabe des Suwalki-Korridors geübt, jenes Abschnitts der polnisch-litauischen Grenze, der Kaliningrad von Belarus trennt.

Die NATO betont, sie sei ein rein defensives Bündnis.

Die Warnung kam einen Tag, nachdem Präsident Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte Moskau gewarnt hatten, jegliche «Handlungen zu vermeiden, die den Krieg» in der Ukraine «absichtlich oder unbeabsichtigt ausweiten» könnten – eine Warnung, die der Kreml an Kyjiw zurückrichtete. Am Donnerstag schrieb Trump ausserdem, er wolle, dass Putin «alle militärischen Aggressionen gegen Gebiete in ganz Europa zurückfährt», und nannte den Krieg «EIN VOLLSTÄNDIGES BLUTBAD».

Am Montag legte der frühere Präsident Dmitri Medwedew, heute stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, dar, in der Moskauer Zeitschrift für internationales Recht, unter welchen Umständen Russland zuerst zuschlagen könnte. Er schrieb, ein «massiver Einsatz nichtnuklearer Mittel für Luft- und Weltraumangriffe» könne einen Präventivschlag «zu einer praktischen Erwägung» machen, und das Staatsoberhaupt wäre dann «nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, Atomwaffen einzusetzen».

Kaliningrad ist in dieser Rhetorik seit Monaten der Auslöser. Putin selbst sagte beim Waldai-Diskussionsklub, wenn Russland direkt angegriffen werde, «in diesem Fall in Kaliningrad und möglicherweise in einigen anderen Gebieten», werde der Einsatz aller Waffen aus Russlands Arsenal «zwangsläufig und unausweichlich auf die Tagesordnung kommen».

Auch das Risiko einer Ausweitung ist nicht mehr nur hypothetisch: Russische Raketen stürzten letzte Woche während eines massiven Angriffs auf die Ukraine in Ostpolen ab, und Trump tat das als Versehen ab.

All das geschieht ohne einen Vertrag, der die beiden grössten Atomwaffenarsenale der Welt begrenzt: New START, das letzte Rüstungskontrollabkommen zwischen den USA und Russland, lief im Februar aus.

«Er kann kein Freund sein»

Im BBC-Interview sagte Selenskyj, Präsident Trump finde es «seltsam», Wladimir Putin als seinen Freund zu bezeichnen, und verglich dies damit, Hitler während des Zweiten Weltkriegs einen guten Freund zu nennen.

Auf die Frage in seinem Büro in Kyjiw, wie es sich anfühle, Trump dabei zu sehen, wie er «Wladimir Putin umarmt, ihn seinen Freund nennt und dieses Foto postet», antwortete Selenskyj auf Englisch: «Natürlich ist das Sache des Präsidenten der Vereinigten Staaten, aber es ist seltsam.»

«Er ist ein Aggressor … und ein Mörder. Er kann kein Freund sein. Einfach nicht», sagte Selenskyj über Putin. «Es ist dasselbe, als würde jemand über Hitler während des Zweiten Weltkriegs sagen, er sei ein guter Freund. Nein, er ist kein Freund.»

Zelensky on Trump calling Putin his friend: "He's an aggressor… and a killer. He can't be a friend. Just cannot be. It's the same that somebody say about Hitler during the Second World War that he's a good friend." pic.twitter.com/VFf9X1X8pj — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) November 28, 2026

Trump begrüsste Putin am 19. November beim trilateralen Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Shenzhen als «meinen Freund» und postete anschliessend auf Truth Social ein Foto ihres Händedrucks mit der Bildunterschrift «Mein Freund». Die Bemerkung löste Kritik bei demokratischen Abgeordneten und ausländischen Staatsoberhäuptern aus, und das Weisse Haus musste sie verteidigen.

Selenskyj nutzte das Interview, um Washington dazu zu drängen, Druck auf Moskau auszuüben, statt als neutraler Vermittler aufzutreten. «Wir brauchen eine amerikanische Haltung, die eine amerikanische Haltung ist», sagte er. «Wir brauchen keine Signale aus den Vereinigten Staaten, die wir auch aus Russland bekommen können.»

US too focused on Middle East and not pushing Russia hard enough, Zelensky tells BBC https://t.co/GTLWXndgpL — BBC News (UK) (@BBCNews) November 27, 2026

«Sie müssen Druck auf die Situation ausüben. Russland ist der Aggressor – deshalb sind sie Vermittler», sagte er über die USA und fügte hinzu: «Es geht nicht um bequeme Gespräche, sondern um ein starkes Land, das Druck ausüben kann.» Die von den USA vermittelten Gespräche bräuchten «mehr Fortschritte», sagte er. Zudem kritisierte er die USA dafür, den Nahen Osten der Ukraine vorzuziehen, während sich die Lieferungen von Raketen zur Abwehr ballistischer Raketen verzögerten.

Anfang der Woche hatte Selenskyj gesagt, die USA hätten die Lieferung von Patriot-Raketen verzögert, während Russland seine Winterangriffe vorbereitet. Bloomberg sagte er ausserdem, falls kein Friedensabkommen zustande komme, werde er beim von den Demokraten kontrollierten Kongress, der im Januar seine Arbeit aufnimmt, ein neues Militärhilfspaket beantragen.

Bei einem Treffen mit Putin am 21. Oktober in Sankt Petersburg, an dem Tag, an dem Russland Stephen Hubbard freiliess,sagte ihm Trumps Sondergesandter Steve Witkoff: «Auch Sie sind ein Menschenfreund, mein Herr, und dafür zolle ich Ihnen Anerkennung. Ich spreche Ihnen mein Lob aus.» Putin wird vom Internationalen Strafgerichtshof aufgrund eines Haftbefehls wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Deportation ukrainischer Kinder gesucht.

An Thanksgiving sagte Trump den Reportern in Mar-a-Lago, Putin könne «sicherlich» am G20-Gipfel des nächsten Monats in Trumps Resort Doral in der Nähe von Miami teilnehmen.