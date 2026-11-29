Kit Knightly

Eine kurze Fortsetzung unseres Beitrags vom Mittwoch, der die Pandemie von Cyberangriffenkatalogisierte und die Liste um die jüngsten Hacks, Datenpannen und «Cybervorfälle» der letzten vierundzwanzig Stunden ergänzt.

Es gab jede Menge davon, und es geht immer weiter.

Sie sagten ja, Cyberangriffe würden zur neuen Normalität, und es sieht so aus, als hätten sie es ernst gemeint.

Heute früh meldete das Pentagon, dass Cloud One – die Cloud-Computing-Plattform der US-Luftwaffe – von Hackern angegriffen worden sei.

Die allgegenwärtige Frage stellt sich erneut: Warum sollte man der Welt erzählen, dass dies geschehen ist?

Gestern meldete auch die FIFA einen eigenen «kriminellen Cyberangriff» . Die Verantwortung für den Angriff – der sich angeblich vor mehreren Wochen ereignet hat – hat die «Handsome Boy Hacking Group» übernommen.

Interessant ist, wie viele dieser jüngsten Angriffe angeblich vor Wochen oder sogar Monaten stattfanden, aber erst jetzt gemeldet werden. Was hat sich geändert, dass plötzlich alle über ihre Defizite in der Cybersicherheit berichten?

Die internationale Nachrichtenagentur Agence France-Presse wurde Berichten zufolge gestern angegriffen; Hacker legten die Medienverteilungsplattform AFP Forum lahm. Bislang hat sich niemand zu dem Angriff bekannt, und AFP hat niemandem die Schuld zugeschrieben.

Heute früh «bestätigte» die Schweizer Regierung, dass Hacker mit Unterstützung von KI in die Infrastruktur der Regierung eingedrungen waren.

Gestern Abend wurde berichtet, dass es im israelischen Stromnetz zu Ausfällen und Blackouts gekommen sei. Spekulationen machten einen Cyberangriff dafür verantwortlich, doch die offizielle Erklärung lautet, es handle sich um ein «Systemupdate». Heute Morgen behaupten israelische Quellen, das Gesundheitssystem sei in «höchster Alarmbereitschaft» und bereite sich auf einen Hack vor, der auf die medizinischen Einrichtungen des Landes ziele.

In etwas kleinerem Massstab behauptet eine Schule in Kirkby , sie sei gehackt worden. Dasselbe gilt für den West Norfolk Council.

Die grosse Hackermeldung aus Grossbritannien: Die Websites des Ministeriums für Arbeit und Renten wurden wegen eines «schwerwiegenden Cybervorfalls» abgeschaltet. Dadurch können Millionen nicht auf ihre Konten zugreifen oder ihre Renten- beziehungsweise Sozialleistungszahlungen erhalten.

Eine Erklärung wurde nicht geliefert, aber die Regierung hat es «abgelehnt, einen böswilligen Akteur auszuschliessen», und Abgeordnete nennen den Vorfall einen «Weckruf»:

Dame Chi Onwurah, Vorsitzende des Wissenschafts- und Technologieausschusses des Unterhauses, sagte, die Störung sollte angesichts der wachsenden Besorgnis über Cybersicherheit ein «Weckruf» sein.

Hmm.

Ein «Weckruf», der genau welche Massnahmen fordert?

Noch sagt es niemand, aber dieser stetige Strom von Vorfällen muss ja auf etwas hinauslaufen.

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