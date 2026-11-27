Verfasst von Greg Hunter via USAWatchdog,

Der Wall-Street-Fondsmanager und Finanzanalyst Ed Dowd von PhinanceTechnologies.com sagt, es gebe zahlreiche Faktoren, die zusammenkommen und fast überall grosses «Chaos» verursachen könnten. Beginnen wir mit künstlicher Intelligenz. Im August sagte Dowd voraus, dass der KI-Crash unausweichlich sei. Hohe Investitionskosten und geringe Erträge bedeuteten Probleme, die KI-Technologie nicht beheben konnte.

Dowd sagt: «Jede neue Technologie geht mit dem Ausbau einer Infrastruktur einher … Als Geschichtsstudent wusste ich, dass viele dieser Ausbauten durch Schulden finanziert werden. Irgendwann wird die Infrastruktur übermässig ausgebaut. Die Preise sinken, die Schulden werden abgeschrieben, und es entsteht ein Boom-Bust-Phänomen. Was übrig bleibt, ist die Infrastruktur … aber es kommt immer zu einem Crash. Vor einigen Wochen gab ich auf X bekannt, dass die KI-Blase offiziell geplatzt ist, und ich nutzte die Halbleiter-Charts, um das zu erkennen.» Am Freitag stürzte der technologieintensive NASDAQ an einem einzigen Tag um mehr als 5 % ab, und Dowd zufolge stehen weitere Verluste bevor.

[ZH: Er hat recht: Heute sehen wir, wie die Gewinne des «Jensen-Jolts» zu Wochenbeginn wieder verpuffen.]

Alle halten China für so stark, doch Dowd sagt: «China ist dabei, zu implodieren und in die akute Phase seiner Immobilienkrise einzutreten. Die Entwicklung beschleunigt sich nach unten. (Dowds frisch aktualisierten China-Bericht gibt es hier.) Es sieht düster aus … China steckt tief in der Patsche.»

Dowd sagt, wohin man auch schaut, herrschten schwere finanzielle Probleme. China stehe an erster Stelle, dicht gefolgt von Europa. Dowd sagt: «Wenn man euch sagt, ihr sollt euch vorbereiten, ist es wirklich ganz einfach. Denkt nicht zu viel darüber nach. Sie sehen, dass die globalen Konflikte zunehmen. Macht euch bereit … Ich rechne mit mehr Kriegen; es geht dabei um Demografie und die finanzielle Lage der Regierungen weltweit, einschliesslich schrumpfender Bevölkerungsgruppen. Das werden die interessantesten vier oder fünf Jahre, die wir je erlebt haben … Wenn Regierungen in grosse Schwierigkeiten geraten, führen sie ihre Völker in den Krieg.»

Dann gibt es noch die «Blaue Welle des Wahlbetrugs» , die Jerome Corsi, Doktor der Politikwissenschaften aus Harvard, als «grössten Skandal der US-Geschichte» bezeichnet. Dr. Corsi sagt, sie hätten Beweise dafür, dass die Demokraten bei den Zwischenwahlen betrogen hätten. Dr. Corsi sagt, Trump werde handeln. Ed Dowd ist sich da nicht so sicher. Dowd sagt: «Wurde betrogen? Ich bin sicher, dass das der Fall war … Die Frage wird lauten: Wird Trump etwas dagegen unternehmen, und kann er dem amerikanischen Volk beweisen, dass es sich um ein Problem der nationalen Sicherheit handelte? Das ist eine schwierige Aufgabe. Ich bin einfach ein Mann, der Wahrscheinlichkeiten einschätzt, und ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass Trump das tut, auf 10 % bis 15 % ein.»

Der renommierte Journalist James Howard Kunstler schätzte die Wahrscheinlichkeit, dass Trump handelt, auf nahezu 100 %. Warum? Kunstler sagt: «Man kann um keinen New Yorker Augenblick lang glauben, dass Donald Trump eine Wiederholung der Verfolgungen zulassen wird, die er und viele andere erlitten haben durch Joe Biden, Norm Eisen, Chris Wray, Merrick Garland, Jack Smith, Jamie Raskin, Adam Schiff, Mary McCord, Letitia James, Alvin Bragg, Fani Willis … Das wird nicht passieren.» (*[*Kunstler verfasste auf Kunstler.com eine ausführliche Analyse mit dem Titel «IF».)](https://www.kunstler.com/p/if)

Kunstler sagt ausserdem voraus: «Irgendwann in diesem Winter werden in den USA eine Art Kriegsrecht herrschen , während der Präsident und seine Regierung die Bedingungen für eine Wiederholung der Wahl festlegen und sich mit den Verbrechen befassen, die die Wahl im Vorfeld des Novembers manipuliert haben.»

Abschliessend weist Dowd darauf hin: «Wenn Dr. Jerome Corsi recht hat und es massiven Betrug gab, und er ihn beweisen und die Wahlergebnisse für ungültig erklären sowie das Kriegsrecht ausrufen kann – Gott bewahre –, wird es als Analyst betrachtet Chaos geben, Punkt.»

Im 39-minütigen Interview gibt es noch mehr.

Sehen Sie sich Greg Hunter von USAWatchdog im persönlichen Gespräch mit dem Fondsmanager und Anlageexperten Ed Dowd an, der erklärt, warum Chaos überall unvermeidlich ist.