Von Alan Macleod

Von Gizmodo als einflussreichste Nachrichtenquelle zu Israel/Palästina auf Twitter/X bezeichnet, ist Visegrád 24 schlagartig bekannt geworden und hat auf verschiedenen Social-Media-Plattformen mehr als eine Million Follower gewonnen. Dennoch verbreitet der Account konsequent offensichtlich falsche Informationen, um die Unterstützung für die Verbrechen des Staates Israel im Gazastreifen zu verstärken. Schlimmer noch: Der halb-anonyme Account, der weltweit eine rechtsextreme Agenda verbreitet, wird bekanntermaßen von der zutiefst konservativen polnischen Regierung finanziert.

Ein viraler Hit

Wer nach dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen auch nur ein wenig Zeit in den sozialen Medien verbracht hat, ist mit Sicherheit auf Visegrád 24 und dessen extrem virale Inhalte gestoßen. Der polnische Nachrichtenaggregator ist vielleicht ein eher unwahrscheinlicher Kandidat, um zu einem Schlüsselakteur im Informationskrieg zu werden. Doch in nur wenigen Wochen hat er auf seinen Plattformen, insbesondere auf Twitter und TikTok, Hunderttausende von Followern gewonnen (derzeit 843.000 bzw. 183.000 Follower).

Eine vom Center for an Informed Public der University of Washington veröffentlichte Studie mit dem Titel „The New Elites of X“ identifizierte „Visegrád 24“ als den einflussreichsten Account im Diskurs um Israel und Palästina. Ein Maß für seine Reichweite ist, dass in den ersten drei Tagen nach dem Überraschungsangriff der Hamas die sechs traditionellen Medien mit den meisten Followern auf Twitter/X (CNN Breaking News, CNN, die New York Times, BBC Breaking News, BBC World News und Reuters), die zusammen fast 300 Millionen Follower haben, 112 Millionen Aufrufe für Inhalte zum Thema Israel/Palästina verzeichneten. Visegrád 24 verzeichnete im Vergleich dazu im gleichen Zeitraum 370 Millionen Aufrufe. Seitdem hat sein Einfluss nur noch zugenommen.

Seine enorme Reichweite hat viele dazu veranlasst, den Account mit Zuverlässigkeit gleichzusetzen, und er wird regelmäßig in etablierten Medien wie Newsweek oder Fox News zitiert. Doch davon kann keine Rede sein. Tatsächlich scheinen seine Accounts dazu da zu sein, Israel und seine Unterstützer zu verherrlichen, Palästina und seine Unterstützer zu dämonisieren, Panikmache in Bezug auf Flüchtlinge zu betreiben und generell ultrakonservative Politik zu fördern.

Fake-News-Fabrik

Ein Grund, warum der Aufstieg von Visegrád 24 problematisch ist, ist seine Neigung, unverhohlen gefälschte Nachrichten zu veröffentlichen. Anfang dieses Monats veröffentlichte der Sender beispielsweise ein Video, in dem der israelische Satiriker Yoni Sharon eine Figur spielt, die sich über Palästinenser lustig macht, und seinem Publikum erzählte, er sei ein echter Palästinenser.

„Ein palästinensischer Mann dankt der Hamas dafür, dass sie dafür gesorgt hat, dass alle Palästinenser, die früher zur Arbeit nach Israel pendelten, nun arbeitslos sind. Er dankt der Hamas auch dafür, dass palästinensische Kinder nun keine Operationen mehr in Israel erhalten. Großartige Arbeit!“, schrieb der Sender.

A Palestinian man thanks Hamas for making sure that all the Palestinian people who used to commute into Israel to work will now be unemployed. He also thanks Hamas for making sure Palestinian kids will no longer receive surgeries in Israel Great job! https://t.co/NJz05eMW9E — Visegrád 24 (@visegrad24) November 12, 2023

Übersetzung von „X“: Ein palästinensischer Mann dankt der Hamas dafür, dass sie dafür gesorgt hat, dass alle Palästinenser, die früher zur Arbeit nach Israel pendelten, nun arbeitslos sein werden.

Er dankt der Hamas auch dafür, dass sie dafür gesorgt hat, dass palästinensische Kinder in Israel keine Operationen mehr erhalten werden.

Tolle Leistung!

Am schamlosesten ist jedoch wohl, dass „Visegrád 24“ mehrfach Bildmaterial von Motaz Azaiza, einem palästinensischen Fotografen, der für MintPress News gearbeitet hat, verwendet und die Bilder von israelischen Verbrechen verdreht hat, um den Apartheidstaat in einem guten Licht darzustellen. Azaizas Video, das zeigt, wie israelische Streitkräfte auf eine große Karawane flüchtender Menschen schießen, wurde mit der Bildunterschrift „Hamas-Terroristen schießen auf eine große Gruppe von Palästinensern, die versuchen, entlang der von Israel eingerichteten humanitären Korridore nach Süden zu fliehen“ neu verpackt.

Spooky propaganda accounts @TheMossadIL and @visegrad24 lied and claimed a video of Israeli soldiers opening fire on Palestinian civilians fleeing south actually showed Hamas militants shooting at them. But @azaizamotaz9, the journalist who filmed the shooting, called them out. Busted! — Dan Cohen (@dancohen3000) November 19, 2023

Übersetzung von „X“: Die unheimlichen Propaganda-Accounts @TheMossadIL und @visegrad24 haben gelogen und behauptet, ein Video, das zeigt, wie israelische Soldaten das Feuer auf palästinensische Zivilisten eröffnen, die nach Süden fliehen, zeige in Wirklichkeit, wie Hamas-Kämpfer auf sie schießen. Doch @azaizamotaz9, der Journalist, der die Schießerei gefilmt hat, hat sie entlarvt.

Erwischt!

Ein anderes Mal teilte „Visegrád 24“ ein Video von Azaiza, in dem behauptet wurde, es zeige die barmherzige israelische Luftwaffe, die Flugblätter abwarf, in denen die Bewohner des Gazastreifens darauf hingewiesen wurden, dass das Gebiet nicht sicher sei, und sie gebeten wurden, sich zu ihrem eigenen Wohl nach Süden zu begeben. „Hört auf mit den Lügen“, antwortete Azaiza, „ich bin derjenige, der das gefilmt hat. In den Flugblättern stand: Wenn ihr Informationen über die entführten [Israelis] habt, ruft uns an.“

Darüber hinaus hat der Kanal die Falschmeldung über enthauptete Babys wiederholt und weiterverbreitet, dazu aufgerufen, die Finanzmittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) zu streichen, die Klimaaktivistin Greta Thunberg als „Hamas-Propagandistin“ bezeichnet und pro-palästinensische Demonstranten als „Schläger“ und „Pöbel“ abgestempelt.

Sie hat sich auch nicht gescheut, rassistisch unsensible Inhalte zu teilen, in denen Palästina-Unterstützer als ahnungslose Liberale dargestellt werden, die sofort hingerichtet würden, wenn sie einen Fuß nach Gaza setzen würden, oder provokante Fragen zu stellen wie: „Nennen Sie, ohne zu googeln, etwas, das im Laufe der Jahrhunderte von Muslimen erfunden, entdeckt oder geschaffen wurde.“ Die Frage impliziert eindeutig, dass Muslime der Gesellschaft noch nie etwas beigetragen hätten, was vielleicht erklärt, warum „Visegrád 24“ so viel Energie darauf verwendet, Panik vor einer Welle muslimischer Einwanderer nach Europa zu schüren.

Go educate yourself! https://t.co/oNErqOEPly — Visegrád 24 (@visegrad24) November 13, 2023

Übersetzung von „X“: Informier dich doch mal!

Folge dem Geld

„Visegrád 24“ begann Anfang 2020 als Twitter-Account. Doch lange Zeit blieben die Finanzierung und die Identitäten der wichtigsten Mitarbeiter im Dunkeln. Der Nachrichtenaggregator verfügt nicht einmal über eine eigene Website; stattdessen verweist er die Leser auf eine Crowdfunding-Plattform, aus der hervorgeht, dass nur 723 Spenden eingegangen sind.

Für einen Betrieb, der vermutlich aus etwa 12 Personen besteht, reicht dies eindeutig nicht aus, um finanziell tragfähig zu sein. Es gibt jedoch eine weitere bestätigte Finanzierungsquelle: die ultrakonservative Regierung Polens. Im vergangenen Oktober gewährte das polnische Kanzleramt „Visegrád 24“ 1,4 Millionen PLN (etwa 350.000 US-Dollar) – eine Entscheidung, die von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gebilligt wurde. Es ist nicht bekannt, ob „Visegrád 24“ seitdem weitere staatliche Mittel erhalten hat.

Etwa zur gleichen Zeit, als das Projekt staatliche Gelder erhielt, identifizierten polnische Medien einige der Schlüsselfiguren, die den Betrieb leiteten. Einer davon ist Adam Starzynski, ein in Schweden geborener polnischer Journalist, der zuvor bei der englischsprachigen Sendung „Poland Daily“ tätig war, die von TV Republika produziert wurde. Starzynski verfügt über Erfahrung in der Führung konservativer Social-Media-Kanäle, da er den ultrakonservativen Twitter-Account @BasedPoland betrieb. @BasedPoland verbreitete nationalistische Propaganda und antimuslimische Inhalte und gewann mehr als 150.000 Follower, bevor der Account gesperrt wurde.

Starzynski ist eine Schlüsselfigur in der wiederauflebenden osteuropäischen konservativen Bewegung. Diese „Make Europe Great Again“-Bewegung unterstützt rechtsextreme Populisten wie Donald Trump, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro.

Eine zweite Schlüsselfigur in dem, was „Visegrád 24“ als seine Gruppe konservativer Freunde bezeichnet, ist Stefan Tompson, ein polnisch-südafrikanischer PR-Stratege. Tompson wuchs in London auf und sammelte erste Erfahrungen bei der „Leave“-Kampagne während des Brexit-Referendums – einer Abstimmung, die von weit verbreiteten Fake News und Desinformation überschattet war. Er betreibt einen eigenen YouTube-Kanal über polnische Geschichte und ist als Autor für den staatlichen polnischen Fernsehsender „Telewizja Polska“ tätig. Berichten zufolge bereitet er die Gründung eines brandneuen Medienunternehmens vor, um vom Erfolg von „Visegrád 24“ zu profitieren.

Ukraine Brain

„Visegrád 24“ etablierte seine Marke und baute eine Anhängerschaft auf, indem es Inhalte veröffentlichte, die das ukrainische Militär und dessen Bemühungen, die russische Invasion abzuwehren, nachdrücklich unterstützten. Polen und die anderen osteuropäischen NATO-Staaten haben sich besonders lautstark gegen Russland ausgesprochen. Obwohl sich der Kanal mittlerweile auf Inhalte zum Thema Israel/Palästina konzentriert, veröffentlicht er weiterhin Beiträge, in denen ein stärkeres europäisches Engagement in dem Krieg gefordert wird. So teilte er beispielsweise letzte Woche ein Video eines sterbenden ukrainischen Soldaten und stellte die Fragen: „Warum hält der Westen der Ukraine entscheidende Waffensysteme vor?“ und „Warum darf sie Russland nicht angreifen?“

19-y-old Ukrainian soldier records a video after his unit is surrounded He says they won’t make it out alive. He was right Can somebody explain why the West is holding back crucial weapon systems from Ukraine? Why they aren’t allowed to strike Russia? https://t.co/wsZ2So6nVb — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2023

Übersetzung von „X“: 19-jähriger ukrainischer Soldat nimmt ein Video auf, nachdem seine Einheit eingekesselt wurde

Er sagt, sie würden es nicht lebend herausschaffen. Er hatte Recht

Kann mir jemand erklären, warum der Westen der Ukraine entscheidende Waffensysteme vorenthält?

Warum dürfen sie Russland nicht angreifen?

Leider zeigte der Nachrichtenaggregator dieselbe Neigung, falsche Informationen über die Ukraine zu veröffentlichen, wie er es auch bei Israel tut. Zu den von ihm verbreiteten Falschmeldungen gehören unter anderem:

Der Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio spendet 10 Millionen Dollar für die Ukraine.

Polnische Politiker befürworten eine polnisch-ukrainische Union.

PornHub wird in Russland gesperrt.

In ihrem Eifer, Unterstützung für die ukrainische Sache zu mobilisieren, haben die westlichen Medien die innerhalb der ukrainischen Streitkräfte aktiven faschistischen oder neonazistischen Elemente oft übersehen oder beschönigt. An erster Stelle steht dabei das Asow-Bataillon, eine Gruppe, deren Abzeichen direkt von der 2. Waffen-SS-Panzerdivision übernommen wurde – einer Einheit, die für die Begehung einiger der schlimmsten Verbrechen von Hitlers Holocaust verantwortlich war. Andriy Biletsky, der Gründer des „Asow“-Bataillons, erklärte 2010, er sehe es als Aufgabe der Ukraine an, „die weißen Rassen der Welt in einem letzten Kreuzzug … gegen die von Semiten angeführten Untermenschen anzuführen“ – ein Begriff, den Hitler zur Bezeichnung von Juden, Polen, Ukrainern und anderen Völkern verwendete, die er zur Ausrottung bestimmt hatte.

„Es ist möglich, sowohl den Kampf der Ukraine gegen die russische Aggression zu unterstützen als auch den neonazistischen Elementen in der ukrainischen Armee kritisch gegenüberzustehen“, schrieb „Visegrád 24“ einmal auf Twitter. Bei der Analyse aller Inhalte von „Visegrád 24“, die das Wort „Asow“ enthalten, ist es jedoch schwierig, Beiträge zu finden, die auch nur einen neutralen Ton anschlagen, geschweige denn einen kritischen.

Somit wirkten sie oft wie eine inoffizielle Presseagentur der Gruppe. Viele Beiträge vermenschlichen die Soldaten, zeigen ihre Mütter und Ehefrauen oder stellen sie als tapfere Verteidiger des Vaterlandes dar. Andere sind überschwängliche Nachrufe auf heldenhafte „Azov“-Kämpfer, die ihr Leben verloren haben.

Heartbreaking messages from the mothers and wives of the 53 Azov soldiers killed in the prison camp at Olenivka. https://t.co/TeZvCVtj8N — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2022

Übersetzung von „X“: Herzzerreißende Botschaften der Mütter und Ehefrauen der 53 Soldaten der „Asow“-Einheit, die im Gefangenenlager in Olenivka getötet wurden.

„Jedes Jahr versammeln sich die Soldaten des Asow-Regiments in der kürzesten Nacht des Jahres, um ihre gefallenen Waffenbrüder zu ehren. In diesem Jahr, insbesondere nach [der Schlacht um] Asowstal, gab es mehr Männer zu ehren als je zuvor. Durch neue Rekruten ist die Gruppe seit Asowstal deutlich gewachsen“, schrieben sie im Dezember.

Während die europäische extreme Rechte durchweg und oft äußerst aggressiv antisemitisch ist, bekundet sie regelmäßig starke Unterstützung für den Staat Israel und dessen Politik und betrachtet den von Israel geschaffenen Ethnostaat als Vorbild für ihre eigenen Pläne. So besteht nun ein ungewöhnliches Bündnis zwischen faschistischen Bewegungen in Europa und dem Staat, in dem heute die Nachkommen jener Menschen leben, die diese Gruppen vor gerade einmal 80 Jahren nicht ausrotten konnten.

Informationskrieg

„Israel verliert den Informationskrieg“, beklagte Stefan Tompson von Visegrád 24 auf Twitter. „Die sozialen Medien werden von pro-palästinensischen, anti-israelischen, wenn nicht sogar offen pro-Hamas- und/oder antisemitischen Inhalten dominiert. Wenn sich das Blatt nicht wendet, wird es der Hamas-Lobby gelingen, den ‚Holocaust‘ nicht nur für sich zu vereinnahmen, sondern auch neu zu definieren“, fügte er hinzu.

Abgesehen von dieser dramatischen Vorhersage hat Tompson Recht damit, dass es Israel schwerfällt, die weltweite öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die genozidale Zerstörung hat Millionen Menschen weltweit auf die Straße getrieben, um an Märschen, Vorträgen, Protesten und Demonstrationen teilzunehmen. Schätzungsweise eine Million Menschen füllten am 11. November die Straßen von London, obwohl die Regierung ausdrücklich davon abgeraten hatte.

Auch in den Vereinigten Staaten hat die Lage in Gaza massive Reaktionen ausgelöst, wobei in praktisch jeder größeren Stadt Hunderte großer Demonstrationen stattfanden. Pro-israelische Demonstrationen waren dagegen vergleichsweise schlecht besucht. Präsident Bidens Unterstützung für Israel ist ein wesentlicher Grund für seine sinkenden Umfragewerte.

Die Biden-Regierung steht weiterhin hinter Israel bei den Vereinten Nationen. Doch sie ist zunehmend isoliert. Im Oktober stimmten die USA gegen eine UN-Resolution, die ein Ende der Gewalt forderte – als eines von nur einer Handvoll Ländern, die dies taten.

Auch die einst felsenfeste Unterstützung Israels unter den Amerikanern gerät ins Wanken. Eine aktuelle Umfrage der Quinnipiac University ergab, dass die allgemeine Sympathie für Israel seit Oktober um sieben Punkte auf 54 % der Amerikaner gesunken ist, während 24 % angaben, sie sympathisierten eher mit Palästina.

Am besorgniserregendsten für die Unterstützer Israels ist, dass sie offenbar die nächste Generation verlieren. Dieselbe Quinnipiac-Umfrage deckte eine enorme Generationskluft im Verständnis des Konflikts auf. Während ältere Wähler fest hinter Israel standen, gab eine Mehrheit der Amerikaner im Alter von 18 bis 34 Jahren an, ihre Sympathien lägen bei den Palästinensern, während nur 29 % sagten, sie würden Israel unterstützen.

Ein Großteil dieser Kluft lässt sich dadurch erklären, wie die verschiedenen Generationen ihre Nachrichten beziehen. Ältere Amerikaner verlassen sich weiterhin auf etablierte traditionelle Medien wie Kabelnachrichten und Printmedien, die nach wie vor eine außerordentliche Voreingenommenheit zugunsten Israels an den Tag legen. Jüngere Generationen nutzen hingegen vor allem soziale Medien. Auch wenn sie kaum frei von Einschränkungen sind, ermöglichen Plattformen wie Twitter oder TikTok die Verbreitung eines weitaus umfassenderen Spektrums an Nachrichten und Ansichten, einschließlich der Meinungen von ganz normalen Menschen.

Israel hat versucht, dieses System zu seinem Vorteil zu nutzen, und gab viel Geld für Anzeigen aus, die sich an ein westliches Publikum richteten. Zwischen dem 7. und 19. Oktober gab das israelische Außenministerium (MOFA) mehr als 7 Millionen Dollar für YouTube-Werbung aus, was fast einer Milliarde Aufrufe entspricht. Die fünf wichtigsten Zielländer waren Frankreich, Deutschland, Belgien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Das MOFA führte zudem Werbekampagnen auf Instagram, Facebook, in Handyspielen und Apps wie dem Sprachlernprogramm Duolingo durch.

Unterdessen versuchten pro-israelische Trolle auf Twitter, die Funktion „Community Notes“ zu missbrauchen, indem sie polemische Anmerkungen und Warnhinweise anbrachten, um jeden Beitrag zu untergraben, der Israel in einem negativen Licht darstellte. Und mehrere prominente TikTok-Creators gaben bekannt, dass ihnen große Geldsummen angeboten wurden, um einfache Videos aufzunehmen, in denen sie das Vorgehen Israels befürworteten.

Dennoch gab es eine beispiellose Welle der Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung. Auf TikTok beispielsweise wurden zwischen dem 23. und 30. Oktober 87.000 Beiträge mit dem Hashtag #StandWithPalestine veröffentlicht, die 285 Millionen Aufrufe erzielten. Der entsprechende pro-israelische Hashtag #StandWithIsrael generierte hingegen nur 9.000 Beiträge und 64 Millionen Aufrufe.

Als Reaktion auf die Nachricht, dass ihre Bürger nicht die gewünschte Botschaft zum Thema Israel/Palästina erhalten, drängen Vertreter der US-Regierung darauf, TikTok als Lösung des Problems einfach gänzlich zu verbieten. Die republikanischen Präsidentschaftskandidaten Chris Christie und Nikki Haley haben wiederholt ein vollständiges Verbot der beliebten App gefordert. Senator Marco Rubio (R—FL) forderte, es sei „Zeit, dass TikTok verschwindet“, und warf dem Unternehmen vor, „den Terrorismus der Hamas herunterzuspielen“.

Die Demokraten haben bewiesen, dass Zensur ein parteiübergreifendes Thema ist. Senator Chris Murphy (D—NJ) beispielsweise beschrieb TikTok als eine von China kontrollierte Plattform, die durch die Verbreitung von „hasserfüllten pro-Hamas- und antisemitischen Inhalten“ „Amerika gegeneinander aufbringt“.

Diese Forderungen fanden ihren Widerhall beim israelischen Präsidenten Isaac Herzog, der beklagte, dass Nutzer durch pro-palästinensische Inhalte einer „Gehirnwäsche“ unterzogen würden. TikTok verteidigte sich mit der Behauptung, dass seine Algorithmen keine Partei ergreifen und dass junge Menschen Palästina einfach mit mehr Sympathie begegnen.

Im Gegensatz zu TikTok gab es keine offiziellen Forderungen nach einem Verbot von Twitter, Instagram, Facebook oder anderen Social-Media-Plattformen – vielleicht, weil diese mit den Behörden zusammenarbeiten, um abweichende Stimmen zu zensieren. Twitter gab kürzlich bekannt, dass es mehr als 325.000 Tweets im Zusammenhang mit der Gewalt gelöscht und mehr als 3.000 Konten gesperrt habe, von denen viele mit der Hamas in Verbindung standen. Es wurden jedoch keine Konten gelöscht, die der israelischen Regierung nahestehen. Instagram hat eine Reihe der prominentesten pro-palästinensischen Konten gesperrt, darunter „Eye On Palestine“ (mit 9,2 Millionen Followern).

Unterdessen gab die israelische Generalstaatsanwaltschaft bekannt, dass etwa 94 % der 9.500 Anträge, die sie an Meta (die Muttergesellschaft von Facebook, WhatsApp und Instagram) zur Löschung von Inhalten gestellt hatte, bewilligt worden seien.

Literally all Arab dishes. “Israeli food” doesn’t exist. — Asa Winstanley (@AsaWinstanley) November 23, 2023

Übersetzung von „X“ Im wahrsten Sinne des Wortes alle arabischen Gerichte. „Israelisches Essen“ gibt es nicht.

Genauso wichtig wie die Truppen vor Ort ist der Informationskrieg, der sich im Cyberspace abspielt. Israel könnte seine Aktionen ohne die Unterstützung der westlichen Öffentlichkeit nicht durchführen. An dieser Front hat es in „Visegrád 24“ einen wichtigen Verbündeten gefunden, einem Nachrichtenaggregator, dessen Popularität und Einfluss in letzter Zeit explosionsartig zugenommen haben. Leider berichtet diese undurchsichtige, von der polnischen Regierung finanzierte Organisation nicht nur aus einer pro-israelischen Perspektive über Fakten, sondern veröffentlicht auch regelmäßig offensichtlich falsche oder irreführende Inhalte. Dies ist jedoch keineswegs ungewöhnlich. Im Krieg ist die Wahrheit immer das erste Opfer. Der rasante Aufstieg von Visegrád 24 ist ein Beleg dafür.