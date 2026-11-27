Verfasst von Finian Cunningham

Die westlichen Eliten treiben in einem verzweifelten Kriegsdrang die Eskalation voran, weil sie wissen, dass sie bei den eigenen Leuten längst jede Unterstützung verspielt haben.

Das ist kein Zufall, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Die NATO-Kriegsmaschinerie und ihr politischer Arm, die Europäische Union, stehen wegen ihres katastrophalen Stellvertreterkriegs in der Ukraine gegen Russland unter wachsendem, massivem Druck von innen – sowohl auf den Strassen Europas als auch von einer zunehmenden Zahl abweichender Regierungen.

Die altbewährte «Lösung» (zumindest für die Eliten) besteht darin, einen umfassenden Krieg anzuzetteln – in der Hoffnung, den internen Aufstand in Blutvergiessen und chauvinistischer Kriegsbegeisterung zu ertränken.

Nun läuft die Kriegspropaganda auf Hochtouren: Diese Woche erschienen Berichte in deutschen Medien (von der deutschen Nachrichtendienstbehörde BND vorbereitet), wonach Russland noch vor Jahresende atomar bewaffnete Satelliten ins All bringen wolle. Moskau erklärte, die Behauptungen seien haltlos. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz las sein Skript vor: «Das zeigt, zu welchem Ausmass an Eskalation Russland offenbar bereit ist.»

Merz meinte eigentlich: «Das zeigt das Ausmass der NATO-Eskalation durch Panikmache.»

Vor diesem Hintergrund ist die Serie «spektakulärer» Angriffe des NATO-gestützten ukrainischen Regimes auf russische Schiffe vor der Küste Libyens in dieser Woche zu verstehen. Sie folgte auf die Sprengung der Kertsch-Brücke auf der Krim und einen Drohnenangriff auf ein russisches Frachtschiff im Finnischen Meerbusen.

Die NATO heizt den Krieg mit Russland bewusst weiter an. Einen umfassenden Konflikt zu provozieren, ist der einzige Weg, auf dem die Euro-Eliten ihr katastrophales politisches Schicksal abwenden können. Die eigens für das Fernsehen produzierten Videos, die zeigen, wie Drohnen in die Kertsch-Brücke und ein in Bengasi angedocktes russisches Kriegsschiff einschlagen, verbunden mit der Prahlerei, Präsident Putin einen Schlag versetzt zu haben, sollen Moskau so provozieren, dass es mit wütender Vergeltung zurückschlägt.

Zusätzlichen Effekt sollen unbestätigte Berichte über russische Raketen erzielen, die in Polen abgestürzt seien. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk warf Russland vor, drei Kh-101-Marschflugkörper abgefeuert zu haben, die auf polnischem Gebiet niedergegangen seien. Seltsamerweise gab es keine Explosionen. Polnische Ermittler berichteten lediglich von Bruchstücken mutmasslicher Kh-101-Raketen. Es ist unklar, um welche Gegenstände es sich handelte. Wie einfach wäre es, Bruchstücke zu platzieren, die angeblich von russischer Munition stammen? Doch der offenbar angestrebte Effekt besteht darin, die Hysterie zu schüren, Russland greife die NATO an.

All dies geschieht, während Brüssel diese Woche zum Schauplatz wochenlanger, unablässiger öffentlicher Proteste gegen Sparpolitik und Krieg wurde. Ein ganztägiger Generalstreik legte am Montag die gesamte belgische Hauptstadt lahm. Denken Sie über die Folgen nach. Die Bürger, wütend über Krieg und Armut, setzen die Hauptsitze der Europäischen Union und der NATO von der Strasse aus unter Druck.

Der Flugverkehr kam zum Erliegen, Züge blieben stehen, während die Bevölkerung gegen die geplanten Sparmassnahmen protestierte. Dies ist der jüngste Ausdruck des Volksaufstands in ganz Europa: in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Portugal, Griechenland und anderswo. Die Demonstrationen breiten sich aus, werden grösser und vereinen sich hinter derselben Forderung: Die Finanzierung des Kriegs in der Ukraine muss gestoppt und der Klassenkrieg gegen die europäische Gesellschaft beendet werden, der geführt wird, um diesen Krieg zu bezahlen.

Für die Eliten der EU und der NATO läuft dies auf eine existenzielle politische Herausforderung hinaus. Brüssel, die Hauptstadt der EU und der NATO, steht nun unter der Belagerung von Bürgern und Arbeitern, die ausdrücklich den Zusammenhang zwischen dem Krieg in der Ukraine und ihrer eigenen Unterdrückung herstellen.

Eine Bloomberg- Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen ein Ende der endlosen Finanzierung der Ukraine fordert, mit der ein aussichtsloser Krieg gegen Russland geführt wird.

Unterdessen setzen sich der verhasste Kanzler Friedrich Merz und andere EU-Spitzenpolitiker dafür ein, das bestehende «Darlehen» von 90 Milliarden Euro an die Ukraine für 2026 und 2027 um weitere 45 Milliarden Euro aufzustocken. Zugleich verlangen dieselben Eliten von ihren Bürgern, drastische Kürzungen bei Sozialleistungen und öffentlichen Dienstleistungen hinzunehmen.

Natürlich verstehen die Menschen auf der Strasse den Zusammenhang. Er ist offensichtlich. Auf Plakaten und mit wütenden Slogans fordern sie die Kriegstreiber auf, ihrem Krieg und ihrer falschen Propaganda, die Russland dämonisiert, um Militarismus und Klassenkrieg zu rechtfertigen, ein «Genug» entgegenzusetzen. Bezeichnenderweise tun die westlichen Nachrichtenmedien ihr Bestes, um die Proteste und die Politik, die sie antreibt, zu ignorieren.

Selbst auf Regierungsebene wächst der Widerstand. Die Tschechische Republik ist das jüngste EU- und NATO-Mitglied, das erklärt, es werde keine weitere Militärhilfe leisten, um das korrupte ukrainische Regime auf Kosten der eigenen Bürger zu stützen. Die Slowakei, Ungarn und Bulgarien haben bereits erklärt, sie würden nicht länger zum Kriegsunternehmen Brüssels beitragen. Die EU und die NATO spalten sich sogar auf offizieller Ebene.

Für jene Eliten in der EU und der NATO, die dieses fünfjährige Abschlachten in der Ukraine angeheizt haben – mit Millionen Opfern und bankrotten europäischen Gesellschaften als Folge, in denen Familien es sich nicht mehr leisten können, ihre Wohnungen zu heizen, Essen auf den Tisch zu bringen oder überhaupt ein Dach über dem Kopf zu bezahlen –, zeichnet sich ein Tag der politischen Abrechnung ab.

Die Wut auf den Strassen und an den Arbeitsplätzen entlädt sich umso heftiger, weil sie politisch bewusst ist und genau weiss, dass der gesellschaftliche Zerfall infolge der wirtschaftlichen Verarmung unmittelbar durch eine betrügerische Kriegsagenda verursacht wird. Diese ideologische Agenda wird von der Russophobie der europäischen herrschenden Klasse angetrieben, die zunehmend als Feind wahrgenommen wird – und nicht Russland.

Angesichts einer existenziellen Bedrohung durch die eigenen Bürger setzen die Eliten alles auf eine Karte. Es ist der einzige Ausweg aus der Sackgasse, die sie selbst geschaffen haben.

Als sich US-Präsident Donald Trump vergangene Woche mit Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Shenzhen traf, um Frieden zu verkünden, war die Panik unter den Atlantikern in Washington und Europa unverkennbar. Die Europäer scharten sich in Berlin als «Koalition der Willigen» zusammen, um ihr Engagement für den Krieg in der Ukraine zu bekräftigen.

Trumps Friedensabsichten mögen fragwürdig sein. Doch schon der blosse Anschein einer diplomatischen Annäherung an Putin und Xi war den Kriegstreibern auf beiden Seiten des Atlantiks ein Gräuel, einschliesslich ihrer medialen Lautsprecher.

Die jüngsten «spektakulären» Angriffe der Ukraine auf die Kertsch-Brücke sowie auf Schiffe im Finnischen Meerbusen und vor der Küste Libyens waren zweifellos von der NATO orchestrierte Operationen, möglicherweise mit ukrainischer Beteiligung. Es gibt glaubwürdige Berichte, wonach amerikanische Aufklärungsflugzeuge an den Angriffen beteiligt waren und niederländische Raketen eingesetzt wurden, um die Brücke zur Krim zu treffen.

Tag für Tag steigert sich die verzweifelte Kriegshetze der westlichen Eliten, weil sie wissen, dass ihre Tage bei den eigenen Bevölkerungen gezählt sind.