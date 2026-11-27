Verfasst von Jessica Rose

Der Plan und die Lösung

Es gab einen Plan. Einen heimtückischen Plan, an dem viele Personen beteiligt waren, die berühmt werden und auf Kosten der gesamten Menschheit unvorstellbare Summen Geld verdienen wollten. Dazu gehörte ein neuartiger Krankheitserreger namens SARS-CoV-2 – ein chimäres Virus, dessen künstlich hergestelltes Spike-Protein zur Vorlage für eine experimentelle Technologie werden sollte. Eine experimentelle Technologie, die auf fremden, synthetischen genetischen Sequenzen beruhte, eingeschlossen in Lipidnanopartikeln in einer 300-µl-Lösung – verkauft als «Impfstoff». Am 26. Januar 2021 wurde das Wort «Impfstoff» neu definiert als eine Injektion, die eine Immunantwort stimulieren soll, statt Immunität zu vermitteln.

Es gab eine Lösung. Eine Lösung, von der man dir sagte, sie würde deinem Leiden ein Ende setzen. Eine Lösung, die dir eine Fahrkarte aus dem Isolationsgefängnis verschaffen würde. «Tu es zum Wohl aller!» riefen sie. Du wirst kein COVID-19 bekommen, wenn du dich impfen lässt! Nebenbei bemerkt, würdest du auch nicht deinen Job verlieren. Den Menschen wurde jedoch nicht gesagt, dass es sich dabei nicht um herkömmliche Impfstoffe handelte – sondern um neuartige, genbasierte Prodrugs, verpackt in Partikel mit ungeklärten Toxizitätsproblemen.

Eine Lösung, die so wirksam war, dass die «Ungeimpften» als Unreine behandelt, gasbeleuchtet und als «ungeschützte» Aussenseiter gebrandmarkt wurden – und als der Grund für Tod und Leid unter den Menschen. Eine Lösung, die auf der theatralischen Inszenierung der «Pandemie der Ungeimpften» beruhte, bei der ständig Propaganda verbreitet wurde, um jene Menschen zu beschämen, die vorausschauend genug waren, nicht auf den Betrug hereinzufallen, und ihnen Schuldgefühle einzureden, damit sie sich spritzen liessen.

Eine Lösung, die so wirksam war, dass sie vorgeschrieben werden musste. Wenn du gegen eine Impfpflicht bist, bist du gegen Impfungen. Worte des Regierungschefs des australischen Northern Territory im Rahmen seiner von Wut geprägten Kampagne, jene Menschen zu beschämen, die nicht glaubten, was er glaubte.

Eine Lösung, die Worte als Waffe einsetzte, um Menschen Schuldgefühle einzureden und sie zu Verhaltensweisen zu bewegen, denen sie sich ohne Zwang niemals angeschlossen hätten. Die Namen spiritueller Führer wurden in bizarren, vom Teleprompter abgelesenen Produktionen im Rahmen von «Impfappellen» ins Spiel gebracht. Ein guter Bürger warst du nur dann, wenn du dich spritzen liessest.

Und so ging es immer weiter. Diese Lösung lief auf einen umfassenden Angriff auf die Menschheit selbst hinaus – Integrität, Anstand und gesunder Menschenverstand wurden beiseitegeworfen wie der Müll von gestern.

Wie das Raubtier nachts seine Beute verfolgt,

Wurde unser Wunsch, das Richtige zu tun,

gepackt und verdreht, als Nahrung für sie genutzt –

Futter für die Kampagne, den Hunger, das Verlangen.

Mit diesem reinen Wunsch versetzten sie den Schlag,

und metzelten uns mit dem nieder, was wir als gut kennen.

Jessica Rose

Gates’ Rolle und seine Verbindungen zu Fauci

Ein Plan war in Gates’ Memo «Die erste moderne Pandemie» klar dargelegt – lange bevor irgendjemand sterben musste – und sah vor, jeden einzelnen lebenden Menschen mit diesen experimentellen, genbasierten Prodrugs zu spritzen. Dieses Memo, das an Anthony Fauci geschickt und von David Morens bearbeitet wurde, ist in der Veröffentlichung Rand Paul Reading Room «Bill Gates hatte eine Q-Freigabe und einen privaten Redakteur bei den NIH» zu finden. Darin wurde erläutert, wie Bill Gates – ein Geschäftsmann – «über die COVID-Pandemie in ihren verschiedenen Aspekten nachdachte». Er gliederte die zur Beendigung der Pandemie nötigen Innovationen (die er mit Innovationen im Zweiten Weltkrieg verglich) in fünf Kategorien: Behandlungen, Impfstoffe, Tests, Kontaktverfolgung und Massnahmen zur Wiederöffnung.

All das steht darin.

Diese E-Mail von Gates an Fauci wurde am 22. April 2020 verschickt. Es hätte Zeit gebraucht, ein elfseitiges Memo mit 4’500–5’000 Wörtern zu diesem Thema zu verfassen.

Anthony Fauci hatte Anfang des Monats, am 1. April 2020 – auf Seite 81–, «ein gutes Gespräch mit Bill Gates» geführt, um sich mit der Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) und BARDA zusammenzutun und «Impfstoffe, Therapeutika» hochzuskalieren, wie seinem Tagebucheintrag vom 1. April 2020 zu entnehmen ist.

Ja. Es gab einen Plan.

Am 28. März 2020 – gerade einmal 11 Tage nach der Veröffentlichung des Papiers Proximal Origin – schrieb Emily Erbelding ihren Kollegen eine E-Mail zu frühen Experimenten mit nichtmenschlichen Primaten (NHP), die im Zusammenhang mit dem mRNA-«Impfstoff» von Moderna durchgeführt wurden. Offenbar waren die Leute in der Integrated Research Facility (IRF) in Fort Detrick (dem Hochsicherheitslabor-Komplex der BSL-4-Stufe von NIAID) darüber nicht informiert, was auf ein «gravierendes Versagen der Kommunikation» zurückzuführen war. Kommt das oft vor?

Fauci setzte sie unter Druck und drängte darauf, den mRNA-«Impfstoff» von Moderna in Phase-2-Studien zu bringen, obwohl eine impfstoffbedingte Verstärkung der Krankheit weiterhin nicht ausgeschlossen war. Sie mussten nachweisen, dass dies «kein zusätzliches Risiko» darstellen würde – obwohl die Forscher nicht auf dem Laufenden waren –, weshalb die Beschleunigung der NHP-Experimente für NIAID höchste Priorität erhielt.

Vielleicht hätten die Beteiligten Faucis Fuss nehmen, ihn an ein paar Stellen brechen und die Wahrheit sagen sollen, denn die Folgen der Covid-«Impfstoffe» von Moderna und Pfizer sind noch heute spürbar. Als ein Beispiel für solche Folgen braucht man nur die interne E-Mail zu lesen, die Drew Weissman (LNP- Interessenkonflikte) am 8. Februar 2021 an Anthony Fauci schickte, und dann einen Blick auf VAERS und die Fachliteraturzu werfen.

VAERS wurde dazu entwickelt, Sicherheitssignale in Daten zu erkennen. Die anomale Zahl der Meldungen im Jahr 2021 ist ein Sicherheitssignal (mit dokumentierten PRR-Werten über 2; mit dokumentierten PRR-Werten über 2 , d. h. fetaler Hypokinesie).

Die Notwendigkeit des Proximal-Origin-Papiers und Faucis Rolle bei seiner Veröffentlichung

Einer der Gründe dafür, dass die Lügen über den «Nassmarkt» und die Geschichte vom «natürlichen Ursprung» so erfolgreich in den Köpfen der Bevölkerung verankert wurden, war das Papier Proximal Origin (PO). Verfasst wurde es von Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin, Edward C. Holmesund Robert F. Garry ; veröffentlicht wurde es am 17. März 2020 in Nature Medicine.

Anthony Fauci (und Francis Collins) sorgte dafür, dass dieses Papier zustande kam, wie aus der Telefonkonferenz vom 1. Februar 2020 hervorgeht, die von Jeremy Farrar vom Wellcome Trustorganisiert worden war.

Ich verweise auf die Eröffnungsrede des Vorsitzenden Brad Wenstrup(R-OH) bei der Anhörung des Ausschusses des Repräsentantenhauses mit dem Titel: «Untersuchung des Proximal-Origin-Papiers zur Vertuschung», um zu hören, wie sich alles schlagartig änderte, als Anthony Fauci sich in den berüchtigten Telefonanruf vom 1. Februareinschaltete.

Nur 45 Tage später wurde das PO-Papier veröffentlicht. Fünfundvierzig Tage. Wer schon einmal eine von Fachleuten begutachtete wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht hat, weiss, dass das ausserordentlich schnell und ungewöhnlich ist.

Ich frage mich, wer die Begutachtung durchgeführt hat.

Anthony Fauci musste sicherstellen, dass die Theorie eines Laborlecks beziehungsweise einer gentechnischen Veränderung vollständig verworfen wurde. In seinem Tagebucheintrag vom 26. Januar 2020 (Seite 8) schreibt er: «Der Markt war nicht die Quelle, sondern der Verstärker.»

Es wäre ein Versäumnis, wenn ich euch Matt Orfalea nicht vorstellen würde (ORF). Einfach genial.

Das PO-Papier hatte alles zu bieten: das Label Nature, die «Experten» als Autoren, Anthony Faucis «Billigung» und jene «Antwort», die wir alle von den «vertrauenswürdigen Autoritäten» hören wollten.

Gut, dass es natürlich entstanden war, oder?

Das bedeutete also, dass verrückte Wissenschaftler SARS-CoV-2 ganz bestimmt nicht mithilfe rekombinanter DNA-Techniken im Labor konstruiert hatten, oder?

Das Spike-Protein konnte also unmöglich amyloidogene Sequenzen, dem Menschen homologe Motive (wie TQLPP) oder superantigene Stellen enthalten, oder?

Und das Spike-Protein hatte ganz sicher keine ungewöhnliche, ausserhalb des Leserasters liegende Furin-Spaltstelle (PRRA), die SARS-CoV-2 für Menschen ansteckender machte, oder?

Und deshalb konnten die nukleosidmodifizierten mRNA-«Impfstoffe», die für [eine Version] desselben Spike-Proteins (Doppel-P-Mutationen) codieren, unmöglich gefährlich sein.

Seht ihr, warum es so wichtig war, die Geschichte vom natürlichen Ursprung in einer der renommiertesten Fachzeitschriften der Welt zu veröffentlichen? Wenn die Inszenierung der Plandemie planmässig ablaufen sollte, durfte kein Raum für Zweifel bleiben.

Der Artikel PO änderte tatsächlich alles, und diejenigen, die den wahren Ursprung von SARS-CoV-2 vertuschen – und selbst zugeben, dass sie sich über seinen Ursprung nicht sicher sind –, benutzen ihn seit Jahren als Grundlage für ihre Argumente zugunsten eines natürlichen Ursprungs.

Erinnert ihr euch an das Gaslighting?

Peter Daszak im Guardian (9. Juni 2020): «Ignoriert die Verschwörungstheorien: Wissenschaftler wissen, dass Covid-19 nicht in einem Labor geschaffen wurde.»

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/09/conspiracies-covid-19-lab-false-pandemic

Die Lancet -Stellungnahme (19. Februar 2020): 27 Wissenschaftler (darunter Daszak) erklärten: «Wir stehen zusammen, um Verschwörungstheorien, die behaupten, COVID-19 habe keinen natürlichen Ursprung, entschieden zu verurteilen.»

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext

USA Today Faktencheck (21. März 2020, später überarbeitet): Er trug den Titel «Faktencheck: Hat das Coronavirus seinen Ursprung in einem chinesischen Labor?» und stufte die Behauptung eines Laborursprungs ursprünglich als FALSCH / Verschwörung ein. Dabei hiess es, die überwältigende wissenschaftliche Beweislage spreche für einen natürlichen Ursprung (Nassmarkt/zoonotisch).

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/03/21/fact-check-did-coronavirus-originate-chinese-laboratory/2881150001/

Snopes (1. April 2020): «Die Ursprünge und wissenschaftlichen Mängel der COVID-19-‹Biowaffen›-Verschwörungstheorie» — bezeichnete die Idee eines Laborursprungs als Verschwörungstheorie und erklärte, die Merkmale des Virus seien «ein Beleg für natürliche Selektion, nicht für Bioengineering».

https://www.snopes.com/news/2020/04/01/covid-19-bioweapon/

Als kalte Dusche gegen das Gaslighting und die «Faktenchecks» veröffentlichte Paul Thacker diesen Artikel in der BMJ mit dem Titel: « Die Covid-19-Laborleck-Hypothese: Wurde die Presse Opfer einer Desinformationskampagne?» Darin weist er darauf hin, dass «mehrere prominente Wissenschaftler, die einst die Vorstellung herabwürdigten, das Virus könnte aus einem Labor stammen, inzwischen erste Schritte unternommen haben, um eine offene Untersuchung zum Ursprung der Pandemie zu fordern.»)

Hier sind die erweiterten Eröffnungsbemerkungen (mit dem Miauen meiner Katze), in denen Vorsitzender Wenstrup auf die Neuheitvon SARS-CoV-2 und darauf eingeht, wie die Frage nach seinem Ursprung «ausgebremst» wurde.

Wir untersuchen, ob die wissenschaftliche Integrität zugunsten politischer Zweckmässigkeit missachtet wurde.

Einige Dinge wissen wir mit Sicherheit: Die Ausarbeitung, Abstimmung und Veröffentlichung von PO sowie die Verharmlosung des Laborlecks standen im Widerspruch zur Wissenschaft.

N.B. Fauci war tatsächlich bei der Telefonkonferenz am 1. Februar 2020 dabei, die alles veränderte und den PO-Artikel in Windeseile direkt in die *Nature Medicine*brachte. Am 31. Januar 2020, Wochen bevor Proximal Origin überhaupt veröffentlicht wurde, sagte Fauci zu Andersen ganz direkt, er solle seine Bedenken wegen der Furin-Spaltstelle dem FBI und im Vereinigten Königreich dem MI5 vortragen. Ich frage mich, wo diese Bedenken gelandet sind.

Kristian Andersen war sehr besorgt wegen der Furin-Spaltstelle, veröffentlichte aber aus irgendeinem Grund einen ganzen Artikel, in dem er diese Sorge nicht thematisierte.

In den folgenden Tagen koordinierte Anthony Fauci persönlich Andersens und Holmes’ nächste Schritte, während der Öffentlichkeit gesagt wurde, die Frage sei geklärt. Sie war sogar tabu. Später zitierte Fauci den Artikel öffentlich und spielte dabei seine frühere Beteiligung und die privaten Zweifel, die bei der Telefonkonferenz am 1. Februar geäussert worden waren, herunter oder liess sie unerwähnt.

Vergesst nie: Die Wiesel haben einen Wieselhirten, der einen Wieselhirten hat, der wiederum einen Wieselhirten hat …

Wiesel, so weit das Auge reicht?

N.B. Am 8. Februar 2020 sprach sich Kristian dagegen aus, die Arbeit in ihrer damaligen Form zu veröffentlichen.

Nachdem wir nun die Bedeutung der PO-Arbeit für die Vertuschung des wahren Ursprungs von SARS-CoV-2 festgestellt haben, werfen wir einen genaueren Blick auf einen der weniger bekannten Autoren.

Ian Lipkin, die PO-Arbeit, die CIA und Pangoline

Ian Lipkin ist ein amerikanischer Epidemiologe und «Pathogenjäger», der als John Snow Professor für Epidemiologie und Direktor des Zentrums für Infektion und Immunität an der Mailman School of Public Health der Columbia Universitytätig ist. Am bekanntesten ist er für seine Pionierarbeit bei molekularen Methoden zum Nachweis und zur Identifizierung von Viren.

Während des SARS-Ausbruchs von 2002–2003 beriet Lipkin die chinesische Regierung und die WHO zu Diagnostik, Überwachung und Massnahmen. Sein Labor trug später zur Forschung über verwandte Coronaviren bei, darunter Arbeiten zu den Ursprüngen und zum Nachweis von SARS-CoV-2.

Kürzlich erhielt ich eine E-Mail mit einem Link zu einem Thread, der einige interessante Fragen aufwarf. Eine dieser Fragen betraf Ian Lipkin und seine Rolle als CIA-«Informant» in diesem heimtückischen Covid-19-Debakel.

Hier ist der Thread auf X von Gilles Demaneuf, der DRASTIC mitbegründet hat – (Dezentralisiertes Radikales Autonomes Suchteam zur Untersuchung von COVID-19).

Im ersten Screenshot dieses Threads, der darauf hindeutet, dass Ian Lipkin ein CIA-«Maulwurf» im Autorenteam von Proximal Origin war, weist Gilles darauf hin, dass Ian Lipkin sich bei seinem Interview vor dem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Pandemieverplapperte und beinahe herausplatzte, dass er C__ war. Lipkin sagt sogar, es sei «offensichtlich», dass er mit der CIA zusammenarbeitet.

Die CIA und die Nachrichtendienste sind mit Covid-19, Pandemien und SARS bestens vertraut. In den transkribierten Interviews des Sonderunterausschusses für Aufsicht des Repräsentantenhauses finden sich in Ian Lipkins Interview (6. April 2023) mindestens 3–5 Erwähnungen der CIA, in Kristian Andersens Interview (16. Juni 2023) mindestens 8–12 ausdrückliche Erwähnungen von «CIA und FBI» sowie der «Nachrichtendienste» und in Robert Garrys Interview (9. Juni 2023) 1–3 Erwähnungen aus zweiter Hand einer Beteiligung der Nachrichtendienste.

Auch in den Unterlagen zur Freigabe von Baric stand die Intelligence Community bereits Jahre vor der Pandemie mit Baric in Kontakt (Brief und Anlagen vom 30. Okt. 2025); CIA und Nachrichtendienste werden darin 6 beziehungsweise 22 Mal erwähnt. Und in den Slack-Nachrichten (vormittagsund nachmittägliche Veröffentlichungen – 21. Juli 2026) wird die CIA zwar nicht ausdrücklich erwähnt, doch Nachrichtendienste werden 7 Mal genannt.

Die CIA wird in Fauchis zwei Jahrzehnte währender Beziehung zu den Nachrichtendiensten (Unterlagenpaket vom 6. Juni 2026) 14 Mal erwähnt, und Nachrichtendienste werden 47 Mal genannt. Fauci «erhielt» am 4. Juni 2021 zudem «eine äusserst merkwürdige [und] unerwartete Unterrichtung durch die CIA zum Ursprung des Virus», wie er in seinem Tagebuchschrieb. Ich frage mich, was sie ihm erzählten, das ihn derart verärgerte, dass er die Agentin als «erbärmlich naiv» bezeichnete, als sie Fauci über «den Transfer von Pangolinviren durch eine Gruppe in Peking nach [Wuhan]» informierte.

Die PO-Jungs hingegen hielten die Pangolin-Geschichte für ziemlich wichtig. Ich frage mich, warum Fauci sie mit so viel … Giftigkeit abtat. Eddie teilte seinen Mitautoren heimlich mit, sie hätten «bei diesem Pangolinvirus vielleicht den Ball fallen lassen».

Kristian sagt sogar der leitenden Redaktorin von Nature Clare Thomas , dass Pangoline keine Zwischenwirte sind und dass die Pangolin-Geschichte – selbst wenn sie dazu gedacht war – einen «Laborursprung nicht widerlegt». Er schreibt, «die Möglichkeit muss als ernstzunehmende wissenschaftliche Theorie betrachtet werden».

Das war am 20. Februar 2020 – nach dem Telefonat zwischen Fauci und Collins – und bevor die Arbeit veröffentlicht wurde.

Letztlich wurden die Pangolin-Daten im Februar 2020 von «jemandem» eingebracht, weil sie zu diesem Zeitpunkt der beste «verfügbare Kandidat natürlichen Ursprungs» waren. Es scheint offensichtlich, dass diese Daten in einer Weise verstärkt und dargestellt wurden, die dem institutionellen Ziel diente, die Laborleck-Hypothese ins Abseits zu drängen.

War dieser «jemand» ein Informant der CIA? Wenn die Pangolin-Geschichte hauptsächlich der Steuerung der Erzählung diente, wäre ein plausibles Motiv für das Interesse der Nachrichtendienste das Management geopolitischer Risiken. Ein bestätigter oder auch nur stark vermuteter Laborursprung am Wuhan Institute of Virology hätte unmittelbare Kosten verursacht: Er hätte Forschung mit Verbindungen zum chinesischen Militär ins Spiel gebracht, möglicherweise US-Finanzierungs- oder Kooperationskanäle offengelegt und die Spannungen zwischen den USA und China in einer ohnehin von grossen Reibungen geprägten Zeit verschärft.

Eine Geschichte über einen Zwischenwirt, die sich um eine gehandelte Wildtierart drehte, bot eine klare Erklärung ohne Beteiligung eines Staates, die rasch über wissenschaftliche Kanäle verbreitet werden konnte. Nachrichtendienste (einschliesslich der CIA) untersuchten bereits Anfang 2020 den Ursprung und hatten zuvor Kontakte zu wichtigen Virologen geknüpft. Falls manche Beteiligte aus diplomatischen oder operativen Gründen eine Darstellung als natürlichen Übertritt bevorzugten, wäre es mit dieser Präferenz vereinbar gewesen, den stärksten verfügbaren Kandidaten natürlichen Ursprungs (Pangoline) diskret zu fördern oder zu verbreiten.

Kehren wir zu Ian Lipkin zurück. Interessanterweise zeigen die privaten Slack-Nachrichten der Autoren von Proximal Origin (in denen Ian Lipkin übrigens nicht enthalten war), dass auch sie selbst über Ian Lipkins Rolle und seine Aufnahme als Autor in den PO-Artikel im Unklaren waren.Kristian schreibt: «WER HAT VORGESCHLAGEN, DIESEN WICHSER ALS AUTOR AUFZUNEHMEN??? WER, HÄ?»

Anmerkung: Eddie Holmes ermöglichte es Lipkin, als Autor aufgenommen zu werden.

Interessante Formulierung mit Andersens Bezug auf die «WHO». Lipkin leitete das

WHO-Kooperationszentrum für Diagnostik, Überwachung und Immuntherapeutika bei neu auftretenden Infektions- und Zoonosekrankheiten am Center for Infection and Immunity der Columbia University. Die WHO lud ihn auch ein, während der SARS-Epidemie 2003 zu helfen. Offenbar brachte er 10’000 diagnostische Testkits persönlich nach Peking, schulte örtliche Mikrobiologen und unterstützte die Überwachungs- und Eindämmungsstrategien. Warum ermöglichte Eddie Holmes Ian Lipkins Aufnahme als Autor in den PO-Artikel? Ich nehme an, es war «ein cleverer Weg, einen Teil des Beschusses von [Kristian Andersen] abzulenken», wie er in der geheimen Slack-Nachrichtengruppe schrieb. Interessante Begründung, Eddie. Und welcher Beschuss genau? Der Beschuss durch die Leute, mit denen du am

Februar telefoniert hattest und die wussten, dass die Hypothese eines natürlichen Ursprungs eben nur eine Hypothese war? Am Ende waren sie sich alle (Kristian Andersen, Andrew Rambaut, Eddie Holmes und Robert Garry) einig, Ian Lipkin (alias «WICHSER»; «Hinternläsion») als Autor aufzunehmen. Kristian Andersen deutet sogar an, Lipkin könnte «SARS-CoV-2 entdeckt» und «patentiert» haben. «Vielleicht hat er das.» War das ein Witz, Kristian?

Die PO-Jungs hassten die Yan-Berichte, die den Ursprung mit der KPCh in Verbindung bringen

Die Yan-Berichte sind drei selbst veröffentlichte wissenschaftliche Berichte (Preprints), die 2020–2021 von

Dr. Li-Meng Yan

, einer chinesischen Virologin, die aus Hongkong floh und als Whistleblowerin auftrat. Sie verfasste sie gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern, überwiegend unter dem Dach der «Rule of Law Society/Rule of Law Foundation», die mit

Steve Bannon undGuo Wengui . . ..

Kurz gesagt: Der 1. Yan-Bericht legt offen, dass SARS-CoV-2 ungewöhnliche genomische Merkmale aufweist, die mit einer natürlichen Evolution unvereinbar sind, und im Labor unter Verwendung der Fledermaus-Coronaviren ZC45/ZXC21 als Vorlage verändert wurde. Der 2. Yan-Bericht erörtert SARS-CoV-2 als eine von Militärwissenschaftlern der KPCh geschaffene «uneingeschränkte Biowaffe», die durch gross angelegten organisierten wissenschaftlichen Betrug und eine absichtliche Freisetzung ermöglicht wurde. Und schliesslich bekräftigt der 3. Yan-Bericht die Schlussfolgerung eines Laborursprungs weiter und verweist auf das Scheitern und die Mängel zweier ungebetener kritischer «Peer-Reviews».

Ganz schön heisse Kartoffeln.

Die PO-Jungs waren wegen der Yan-Berichte wirklich besorgt. In privaten Slack-Nachrichten diskutierten sie eifrig darüber und machten sie schlecht. Am 16. Oktober 2020 schrieb Robert Garry Folgendes:

Robert Garry geht auch den dritten Yan-Bericht an und scheint sich um Lipkins Verbindung zur KPCh zu sorgen.

Wer also ist Ian Lipkin?

Kurz gesagt: Ian Lipkin war 2003 während der SARS-Epidemie eng mit China verbandelt und arbeitet für die CIA, wie er selbst zugibt.

In welcher Beziehung stand Ian Lipkin zu Ralph Baric?

Lipkin arbeitete zusammen mit Baric an Forschungsarbeiten und bewegte sich in sich überschneidenden Netzwerken, die sich mit der Pathogenese von Coronaviren, Überwachung und Gegenmassnahmen befassten. Laut einem Artikel in The News & Observer waren sie beste Freunde. Dort schreibt Lipkin:

«Er ist ein herausragender Wissenschaftler», sagte Lipkin über Baric, den er in einem Interview mit The N&O in dieser Woche als engen Freund bezeichnete. «Ich vertraue ihm uneingeschränkt und ausdrücklich.»

Die Slack-Nachrichten der PO-Jungs scheinen eine Art Verbundenheit zwischen Ian Lipkin und Ralph Baric zu bestätigen, wie ein Artikel der Washington Post vom 18. Mai 2021 nahelegt. Robert Garry sagt, weder Lipkin noch Baric hätten sich offenbar darum «gekümmert, welche Art» von Medienaufmerksamkeit sie bekamen. Das klingt für mich fast wie eine Operation: Auch schlechte Presse ist gute Presse? Das Ergebnis ist dasselbe: Die Wahrheit wird verschleiert und die Öffentlichkeit verwirrt.

Als Baric 2024 wegen Beschreibungen und Berichterstattung zu Gain-of-function-Forschung mit einem Verfahren der US-Regierung zur Aussetzung von Fördermitteln und zum Ausschluss von Förderungen konfrontiert war , verteidigte Lipkin ihn öffentlich und nannte Baric «einen brillanten und prinzipientreuen Wissenschaftler», dessen Arbeit für die Pandemievorbereitung wichtig sei. Brillant und prinzipientreu, ja? Da würde ich vielleicht widersprechen .

Die PO-Jungs schienen Baric ebenfalls nicht besonders zu mögen – sie bezeichneten ihn und Peter Daszak als «Arschlöcher».

Baric wurde gereizt, als die PO-Jungs lediglich vorschlugen, sich die Frage der Furin-Spaltstelle anzusehen.

Für Kristian war Ralph Baric ein «hinterhältiger Bastard». Ich kann fast nachvollziehen, warum er das gesagt hat.

Die PO-Jungs nannten Ian Lipkin «Butt Lesion» – und nein, ich weiss nicht warum und will es auch nicht wissen. Offenbar wurde Butt Lesion zu einer Wunde in ihren Hintern, denn im Mai 2021 begann er, vor «gefährlichen» Arbeiten mit Fledermausviren in BSL-2-Laboren zu warnen und darauf hinzuweisen, dass die Laborthese wahrscheinlicher sei.

Was ist die wahrscheinlichste Erklärung: Tier oder Labor? – Die Einschätzung verschiebt sich immer mehr in Richtung Letzteres. Ian Lipkin.

Lipkin wurde in Bezug auf einen natürlichen Ursprung immer «skeptischer». Vielleicht war er das schon immer. Was wusste er als jemand, der für die CIA arbeitete?

Die PO-Jungs bezeichnen Ian Lipkin auch als jemanden, der auf den «Lab Leak Bandwagon» aufgesprungen sei. Wenn ich raten müsste, waren die PO-Jungs auch ehrlich verwirrt über Lipkins Rolle, und vielleicht hat ihn jemand auf das PO-Papier gesetzt. Vielleicht handelte er auf Anweisung eines möglichen Führungsoffiziers, um «das Narrativ zu kontrollieren» und/oder womöglich sogar das Papier zu diskreditieren? Wenn ja, warum? Lipkin war schliesslich sehr wankelmütig.

Die Frage ist: War das Absicht? War er ein CIA-Maulwurf?

Vielleicht gab es einen guten Grund, weshalb Ian Lipkin – auch bekannt als Butt Lesion – nicht in die private Slack-Nachrichtengruppe eingeladen wurde. Die PO-Jungs wussten später, dass er Fauci E-Mails schrieb, aber nicht warum. Robert Garry nennt eine kürzlich erfolgte FOIA-Anfrage von US Right to Know (RTK) als möglichen Grund.

Sie wussten alle, dass ein Laborleck oder eine technische Veränderung im Raum stand

Wenn wir ehrlich sein wollen: Sie wussten alle, dass SARS-CoV-2 möglicherweise technisch verändert worden war – keiner von ihnen schloss das aus.

Haltet es geheim. Haltet es sicher.

Nicht nur Ian Lipkin war unentschlossen. Sie waren es alle. Die Frage ist: warum? Um das Gesicht zu wahren? Um intern Verwirrung zu stiften und Chaos zu verursachen? Am 26. Mai 2021 erinnerte Anthony Fauci uns in seinem Tagebuch daran, dass er sich nie zu 100 % über den Ursprung von SARS-CoV-2 sicher war.

Und vergesst nicht, dass Kristian mit der Frage der Furin-Spaltstelle «wirklich zu kämpfen» hatte.

Das Relman-Papier

Die PO-Jungs waren auch dagegen, als das berüchtigte Relman-Papier erschien. Es brachte sie alle dazu, sich zu verrenken. Dieses Papier wurde am 3. November 2020 vom Stanford-Mikrobiologen David A. Relmanveröffentlicht und ist eine sehr vernünftige Lektüre.

Relman schreibt:

Klingt fair, oder?

Am 28. Februar 2023 erklärte sogar der FBI-Direktor: «COVID-19 ist aus einem Labor entwichen.» Er meinte SARS-CoV-2, aber egal.

Die PO-Jungs sahen das nicht so.

Robert Garry bezeichnet Relman als «ein ganz besonderer Fall».

Also, was ist hier los? Und spielt es überhaupt eine Rolle, welche Absichten jemand hatte? Das Ergebnis war dasselbe. Sie waren alle Komplizen. Etwas, das Anthony Fauci den PO-Jungs Anfang Februar sagte, verlangte, dass die Hypothese eines Laborlecks oder einer technischen Veränderung vergessen werden sollte. (Ich würde liebend gern an die privaten Telefonate aus jener Zeit herankommen – besonders an jene zwischen Fauci und Lipkin.)

In einer E-Mail vom 5. Mai 2020schrieb Lipkin direkt an Fauci: «Wir wissen Ihre Bemühungen um die Steuerung und die Kommunikation sehr zu schätzen.»

Und wer hätte es gedacht: Noch am selben Tag, dem 5. Mai 2020, wies Fauci die Laborthese öffentlich zurück, wie in diesem National Geographic -Artikelbeschrieben. Lipkin leitete in derselben Nachricht diese E-Mail des chinesischen Amtsträgers Chen Zhu weiter, und Zhus Antwort ist fast vollständig geschwärzt.

Abschliessende Gedanken

Von Lipkin und seiner möglichen Rolle als Maulwurf über die PO-Jungs, die auf seine Maulwurfsmasche hereinfielen, bis hin zu Fauci und Collins, die dafür sorgten, dass das Papier der PO-Jungs bekannt wurde, und der ganzen Vertuschungscrew, die dafür sorgte, dass dies ein halbes Jahrzehnt lang weiterging – meiner Meinung nach geschah all dies, um Bill Gates’ kurzfristiges Ziel zu erfüllen, «die ganze Welt zu impfen»,

mit dem übergeordneten Ziel, «mRNA» zu «der Technologie» zu machen, die «bei [allen] künftigen Ausbrüchen» eingesetzt werden wird.

Bill Gates hängt so sehr an seinen eigenen Impfstoffideen, dass er sich mit seinem Memo in der Hand an Fauci wandte, um seinen Plan, «die Welt zu impfen», in Stein zu meisseln. Damit sich der Plan so entwickeln konnte, wie er es tat, durfte es keinerlei Zweifel geben. Die Erzählung vom natürlichen Ursprung musste sich durchsetzen.

Wir, das Volk, haben keine Ahnung, wie weit oben das reicht. Doch um etwas derart Episches und global Umfassendes wie die «Covid-19-Pandemie» mitsamt all ihren «Gegenmassnahmen» durchzuziehen, war zweifellos ein gut etabliertes Netzwerk mächtiger und einflussreicher Personen erforderlich. Und es war gut finanziert.

Es gibt weit mehr schuldige Personen, als in diesem Beitrag erwähnt werden.

Fairerweise glaube ich, dass es in allen Behörden gute und schlechte Menschen gibt – sogar bei der CIA. Und ich glaube, dass es für die Guten sehr schwierig sein muss, von abtrünnigen Schakalen mit Hintergedanken, die wahrscheinlich von grenzenlos reichen Verrückten angestachelt werden, beharrlich und systematisch untergraben zu werden.

Den Guten sende ich Kraft und Energie, damit sie die Extrameile gehen und jene stoppen, die sich gegen uns verschwören. Seid mutig. Bleibt euch treu. Gott ist auf eurer Seite.

Und an den Vorsitzenden Rand Paul und Senator Ron Johnson: Ich danke Ihnen persönlich – von ganzem Herzen –, dass Sie zu den guten Männern gehören. Sie werden immer meine Feder und mein Schwert haben.

Bill hat es übrigens auf eure Säuglinge abgesehen.