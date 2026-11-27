Verfasst von Anonymous

Eine russische Molniya-Drohne, gesteuert von einem Nvidia-Jetson-Orin-Computer, wählte ihr eigenes Ziel und tötete am 6. Juli drei Menschen an einer Tankstelle in Saporischschja, laut ukrainischen Forensikern.

Tetiana Bubynets, eine 19-jährige Studentin der Rechnungslegung, und zwei Männer im Alter von 41 und 48 Jahren kamen ums Leben. Kateryna Bondar, Senior Fellow am Center for Strategic and International Studies, einem Forschungsinstitut in Washington, sagte, es handle sich um den ersten dokumentierten Fall, bei dem Zivilisten durch eine russische Drohne mit vollständig autonomer Zielerfassung getötet worden seien. Ukrainische Ermittler haben das Modul in der Loitering-Munition V2U, einer verbesserten Shahed-Drohne, dem Marschflugkörper S-71M Monochrome und der Molniya gefunden. Der ukrainische Militärnachrichtendienst, bekannt als HUR, hatte bis Anfang August 5.816 im Ausland hergestellte Komponenten in 202 russischen Waffensystemen katalogisiert.

Auf Donald Trump, den US-Präsidenten, lautende Konten hielten Ende 2025 Nvidia-Aktien im Wert von 12,5 bis 58 Millionen US-Dollar, und Nvidia sagte 25 Millionen US-Dollar für den Ballsaal zu, den Trump im Weissen Haus bauen lässt, nachdem er dem Unternehmen erlaubt hatte, den Chipverkauf nach China wieder aufzunehmen. Seine Regierung setzte sich beim US-Kongress dafür ein, die von Nvidia abgelehnten Beschränkungen für Chipexporte aufzuheben. Das US-Handelsministerium, das die Exportkontrollen durchsetzt, leitete den Kontakt seiner Ermittler mit Nvidia über einen politischen Beauftragten, nachdem der Chefsyndikus des Unternehmens ihn angerufen hatte. Seit dem 9. Oktober 2025 hat das Ministerium kein Unternehmen mehr auf die Entity List gesetzt, die schwarze Liste der US-Regierung für ausländische Käufer, die ohne Lizenz keine US-Technologie erhalten dürfen; dazu gehört auch Megaspeed International, dessen Aufnahme andere US-Behörden vorgeschlagen hatten. Trumps Regierung verhängte 2025 mindestens sechs Monate lang keine neuen Sanktionen gegen Russland und ergriff keine neuen Exportkontrollmassnahmen gegen das Land. Am 23. November sagte Trump, er habe den Vorstand von Nvidia dazu bewogen, seinen CEO Jensen Huang wieder einzusetzen.

In den 17 Monaten nach der Invasion gelangten mindestens 30 Lieferungen von in Israel hergestellter Ausrüstung zur Halbleiterfertigung nach Russland, wie aus russischen Zolldaten hervorgeht, die das Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) ausgewertet hat. Israel verfügt über keine umfassende Kontrolle von Dual-Use-Exporten, und seit 2022 sind zwei israelische Staatsangehörige vor US-Gerichten wegen der Belieferung russischer Käufer verurteilt worden. Nvidia erzielt in Israel jährlich rund 10 Milliarden NIS an Steuereinnahmen. Der israelische Präsident Isaac Herzog rief Huang wenige Stunden nach der Abstimmung des Vorstands an, um ihm zu gratulieren.

Nvidia sagte, die Jetson-Orin-Geräte seien Produkte für den Verbrauchermarkt, die «in Russland nicht erhältlich und nicht für militärische Zwecke ausgelegt» seien. Gebrauchte Geräte würden über Wiederverkäufer in Umlauf gebracht; das Unternehmen könne Produkte nach dem Verkauf nicht nachverfolgen und werde handeln, wenn es feststelle, dass ein Kunde gegen US-Exportkontrollen verstosse. Nvidias eigener Entwicklerblog bezeichnet den Jetson Orin NX 16 GB, das Modell, das HUR in der Monochrome gefunden hat, als ideal für Produkte wie Drohnen und Handgeräte. Ein Sprecher des US-Handelsministeriums sagte, sein Büro für die Durchsetzung der Exportbestimmungen setze alle Bestimmungen strikt nach Vorschrift durch.

«Maschinen treffen die Entscheidung zum Angriff», sagte Oberst Serhiy Minaiev, Kommandant der Luftverteidigung von Saporischschja. Die Drohne, die die Tankstelle traf, flog laut ukrainischen Luftverteidigungsbeamten in einer Gruppe von etwa sechs Drohnen, die keinerlei Funkverkehr aussandten. Russische Konstrukteure hatten künstliche Intelligenz zuvor nur auf den letzten paar hundert Metern des Fluges eingesetzt, um Störmassnahmen zu überwinden, doch bei den von Mai bis Juli über Saporischschja getesteten Drohnen wurde die Entscheidung zum Angriff vollständig dem Jetson überlassen, wie die Ermittler herausfanden. Die geborgenen Module waren unverschlüsselt, sodass die Ermittler ihre Geländekarten und den Zielerfassungscode auslesen konnten.

Die Leetop-Platinen

HUR veröffentlichte am 9. Juni 2025 seine erste Demontageanalyse der V2U. Der Computer der Drohne war ein chinesischer Leetop-Mini-Computer , der auf einem Jetson-Orin-Modul basierte; die meisten übrigen Teile, darunter der Motor, die Servos und die Batterien, stammten laut der Behörde aus China. Die V2U war in der Region Sumy im Kampfeinsatz seit Februar 2025. HUR sagte, man habe zwei russische und zwei chinesische Unternehmen identifiziert, die an der Lieferung und Montage der Drohne beteiligt waren, nannte sie aber nicht öffentlich.

Leetop Technology (Shenzhen) stellt Trägerplatinen her, die Jetson-Module mit Kameras, Funkgeräten und Stromversorgung verbinden. In einer Produktanzeige auf Newegg wird das Unternehmen als «Elite-Partner» von Jetsonbezeichnet. Auf Nvidias Jetson-Ökosystem-Seite, auf der mehrere chinesische Unternehmen in der Elite-Kategorie aufgeführt sind, war Leetop am 23. November nicht gelistet. Auf der Platine im Wrack in Saporischschja stand «Made in China».

HUR gab am 12. August bekannt, dass man ein Jetson-Orin-Modul in der luftgestützten Marschflugkörperdrohne S-71M Monochrome gefunden habe, und sagte, es könnte auf in die Waffe integrierte künstliche Intelligenzhindeuten. Die Kennzeichnung des Moduls, TE980M-A1, entspricht dem Jetson Orin NX 16 GB; Seriennummernmarkierungen zeigten, dass es 2025 verpackt wurde, mehr als drei Jahre nachdem Nvidia im März 2022 die Lieferungen nach Russland eingestellt hatte.

Hongkong und Indien

Laut russischen Zolldokumentenverschifften Absender aus Hongkong zwischen August und Dezember 2023 Nvidia-Waren im Wert von 17,6 Millionen US-Dollar nach Russland. Die Waren waren zuvor über China, Taiwan, die Türkei, Thailand, Serbien und die Vereinigten Arabischen Emirate gehandelt worden und umfassten Jetson-TX2-Systeme – ein älteres Modell, das die Ukraine in Drohnen gefunden hatte. Malachor Electronics, ein Unternehmen mit Sekretariatsadresse im Central District von Hongkong, schickte zwei Nvidia-Lieferungen im Wert von 1,58 Millionen und 1,21 Millionen US-Dollar an Lotos, ein Unternehmen mit Sitz in Moskau.

John Rizzo, ein Sprecher von Nvidia, gab im Juli 2024 dieselbe Erklärung zu Wiederverkaufskanälen ab wie das Unternehmen im August 2026. Ein Beamter des US-Handelsministeriums sagte im selben Monat, dass der Umschlag von Gütern mit hoher Priorität über Hongkong von Januar bis Mai 2024 um 28 Prozent zurückgegangen sei, und erklärte, China bleibe das Hauptanliegen der US-Regierung.

Shreya Life Sciences, ein indisches Pharmaunternehmen, das 1995 in Moskau gegründet wurde, lieferte zwischen April und August 2024 1.111 Dell-PowerEdge-XE9680-Server nach Russland, wie indische Exportdaten zeigen. Die Server sind mit Nvidia-H100- oder AMD-MI300X-Prozessoren ausgestattet und wurden im April mit einem Wert von rund 260.000 US-Dollar pro Stück deklariert. Sie gingen an Main Chain Ltd und I.S LLC, nachdem die US-Regierung Shreyas frühere russische Kunden Lanprint und Silkway sanktioniert hatte. In den Versanddokumenten war Malaysia als Herkunftsland von mehr als 800 der Server aufgeführt.

Russische Käufer importierten 2024 Tausende Server der H100-Klasse, 2025 Hunderte und 2026 Dutzende, sagte Sergei Minevich, Mitgründer des russischen Vertriebshändlers ServerICT, im Mai. Er führte den Rückgang auf die Kundenprüfungen und die Nachverfolgung anhand von Seriennummern zurück, die Nvidia ab Ende 2024 eingeführt hatte. Zudem sagte er, chinesische Käufer, die Aufpreise von 200 bis 300 Prozent zahlten, hätten russische Käufer überboten. Der gesamte russische Markt für KI-Beschleuniger war 2025 laut der IT-Holding T1 62,7 Milliarden Rubel (rund 700 Millionen US-Dollar) wert.

Eine teilweise geschwärzte Nachricht, die ein Hardware-Nachrichtenkanal veröffentlichte, zeigt, wie eine nicht näher bezeichnete chinesische Fabrik bei einem US-Computerunternehmen H100- und H200-Karten anfragt, weil russische Kunden sie wollten. Laut dem Kanal lehnte das US-Unternehmen ab. Die Nachricht wurde nicht unabhängig überprüft. Ein Online-Shop in St. Petersburg, ServerFlow, führt eine Nvidia-Jetson-Trägerplatine zur Lieferung überall in Russland sowie Mellanox-InfiniBand-Switches.

Die israelischen Beschaffungsfälle

Ilya Kahn, ein 66-jähriger Staatsbürger der USA, Israels und Russlands, dessen Adressen in Gerichtsunterlagen mit Israel, Brooklyn und Los Angeles angegeben sind, bekannte sich am 7. November 2024 vor einem Bundesgericht der USA in Brooklyn, New York, schuldig, sich verschworen zu haben, gegen den US-amerikanischen Export Control Reform Act zu verstossen und versucht zu haben, Steuern zu hinterziehen. Auf von ihm kontrollierten Konten gingen zwischen 2012 und 2022 mehr als 50 Millionen US-Dollar von Elvees, einem russischen Chipentwickler, und verbundenen Unternehmen ein. Er erklärte sich bereit, 4,9 Millionen US-Dollar einzubüssen.

Zu den Kunden von Elvees gehören Teile des russischen Verteidigungsministeriums und des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB), heisst es in der Klage gegen Kahn . Das US-Handelsministerium nahm Elvees im März 2022 in die Entity List auf, und die US-Regierung verhängte im September desselben Jahres Sanktionen gegen das Unternehmen. Nachdem eine taiwanesische Giesserei, die von Elvees entwickelte Chips herstellte, sich geweigert hatte, sie nach Russland zu liefern, liess Kahn die Chips in die USA schicken und über einen Spediteur am New Yorker Flughafen John F. Kennedy reexportieren. Im Mai 2022 mailte er der Giesserei zudem Designanweisungen, sagten die Staatsanwältetausende mit dem Markennamen Elvees versehene Chips gelangten über ein Hongkonger Schifffahrtsunternehmen zu einem Unternehmen auf dem chinesischen Festland. Kahn teilte der Hongkonger Firma mit, er habe wegen des chinesischen Käufers einen «Anruf aus Russland» erhalten.

Gal Haimovich, ein 49-jähriger israelischer Spediteur, organisierte zwischen April 2022 und April 2023 mehr als 160 Lieferungen von Flugzeugteilen und Avionik aus den USA nach Russland, von denen einige für Anwendungen in der Raketentechnologie geeignet waren, wie aus seinem Schuldbekenntnis hervorgehtEr wurde im Februar 2025 zu zwei Jahren Haft verurteilt . Sein Fall wurde von der Task Force KleptoCapture koordiniert, einer 2022 eingerichteten Einheit des US-Justizministeriums, die gegen die Umgehung von Sanktionen gegen Russland vorgehen sollte. Die Trump-Regierung löste die Einheit im Februar 2025 auf.

Alexey Brayman, ein Einwohner des US-Bundesstaats New Hampshire, der in israelischen Medienberichten als israelischer Staatsbürgerbeschrieben wurde, wurde im Dezember 2022 zusammen mit sechs weiteren Personen aus dem Serniya-Netzwerk angeklagt. Die Staatsanwälte erklärten, das Netzwerk habe unter der Leitung des russischen Geheimdienstes gearbeitet und das Verteidigungsministerium sowie den FSB mit Komponenten beliefert, darunter die Direktion für wissenschaftliche und technische Aufklärung, bekannt als Direktion T. Vadim Konoshchenok, ein Mitangeklagter, bezeichnete sich in Nachrichten als FSB-Oberst. Alle drei Fälle wurden von US-Staatsanwälten vor US-Gerichten verhandelt.

Israelische Chipfertigungsanlagen in Russland

Israel «scheint Russland den Kauf von Anlagen zum Zerteilen und Prüfen von Wafern erlaubt zu haben», schrieb Chris Miller, ein Historiker der Chipindustrie, im April 2024 für das American Enterprise Institute . Die für den Bericht von Natalie Simpson von C4ADS analysierten russischen Zolldaten zeigen, dass zwischen der Invasion und dem 31. Juli 2023 mindestens 30 Lieferungen von Halbleiterfertigungstechnologie israelischen Ursprungs nach Russland gelangten, die meisten davon direkt aus Israel.

Advanced Dicing Technologies, ein Unternehmen aus Yokneam, das die Sägen und Klingen zur Zerteilung von Siliziumwafern in einzelne Chips herstellt, war für einen erheblichen Teil dieser Lieferungen verantwortlich, wie der Bericht feststellte. Ein chinesischer Fonds, Neng Yang, kaufte ADT im Juli 2019 für schätzungsweise 35 Millionen US-Dollar. Im Bericht werden weder ADTs russische Kunden noch der Wert seiner Lieferungen genannt.

Laut demselben Bericht kaufte Smart Kit Technology eine von Camtek hergestellte Prüfmaschine. Camtek ist ein an der Nasdaq kotiertes Unternehmen mit Sitz in Migdal HaEmek. Die Maschine wurde von Israel nach Hongkong verschifft und über einen Händler für Anlagen an einen Kunden in Russland weiterverkauft. Smart Kit, ein Hongkonger Unternehmen ohne Website, verschiffte auch die gebrauchte Plasmaätzanlage von Applied Materials, die Russlands Engineering Group am 1. Dezember 2023 einführte, stellte C4ADS festSmart Kit steht auf der Sanktionsliste des US-Finanzministeriums, wie aus einem Eintrag vom 23. August 2024 hervorgeht, sowie auf den Listen Kanadas, der Ukraine und Taiwans, wie Sanktionsunterlagen zeigen.

Israelische Güter über China und Hongkong

Metallschneidewerkzeuge aus Israel im Wert von mehr als 10 Millionen US-Dollar gelangten 2024 nach Russland, und etwa die Hälfte davon kam nicht direkt aus Israel, wie russische Zolldaten zeigen. Chinesische Unternehmen und ein usbekisches Unternehmen lieferten die meisten ISCAR-Werkzeuge. Zu den Abnehmern israelischer Marken gehörten die Berijew-Flugzeugwerke, das Sokol-Werk in Nischni Nowgorod und das Stupino-Maschinenbauwerk, das zu Rostec gehört. «Wir können nicht alles kontrollieren», sagte Baruch Books, ein Vizepräsident von Vargus. ISCAR erklärte, das Unternehmen sei seit mehreren Jahren nicht mehr in Russland tätig.

Die israelischen Exporte nach Hongkong erreichten 2024 einen Rekordwert von 1,429 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,090 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Dabei stiegen die Exporte von Computern, Elektronik und optischen Geräten von 784 Millionen US-Dollar auf 986 Millionen US-Dollar, laut INSS, einem Forschungsinstitut in Tel Aviv. Sein Analyst Tomer Fadlon schrieb, dass das Wachstum nicht auf Chips zurückzuführen sei. Eine Infrarotlinse, die einem von Israels Ophir hergestellten Modell entsprach, wurde 2022 in iranischen Drohnen gefunden, die von Russland eingesetzt wurden. Israels Verteidigungsministerium erklärte, die Linse sei weder ein Rüstungsgut noch ein Dual-Use-Artikel.

Israel schloss sich den westlichen Sanktionen gegen Russland 2022 nicht an und hatte bis Mitte März desselben Jahres keine Vorschriften oder Richtlinien erlassen für israelische Unternehmen, die dort Handel trieben. Die Ausfuhr ziviler Dual-Use-Güter wird durch Verordnungen aus den Jahren 2004 und 2006 kontrolliert, die Güter auf den Listen des Wassenaar-Arrangements erfassen. Waren wie Schneidewerkzeuge unterliegen daher keiner Lizenzpflicht, sofern sie nicht auf diesen Listen aufgeführt sind. Ein Gesetzentwurf, den das Wirtschaftsministerium am 26. März 2026 veröffentlichte, würde ihm erstmals erlauben, Lizenzen für nicht gelistete Güter aufgrund ihres Verwendungszwecks zu verlangen.

Die Exportregel für Chips für künstliche Intelligenz, die die Regierung des früheren US-Präsidenten Joe Biden im Januar 2025 erliess, teilte die Länder in drei Stufen ein und ordnete Israel der mittleren Stufe zu. Ein seit 2021 von den USA angestrebtes US-israelisches Abkommen über den Technologieabfluss nach China und Russlandwar noch nicht unterzeichnet worden. Die US-Regierung forderte Israel auf, die Exportkontrollen über Rüstungsgüter hinaus auf Technologieunternehmenauszudehnen. Israelische Regierungsvertreter erklärten im Mai 2025, sie seien zu einem Kompromiss bereit, wenn sie dafür eine umfassendere Technologiepartnerschaft erhielten. Die Trump-Regierung hob die Regelung mit den drei Stufen noch im selben Monat auf und beseitigte damit die für Israel festgelegte Obergrenze von 50 000 Chips.

Israels Anteil an Nvidia

Nvidia war für etwa die Hälfte des israelischen Wirtschaftswachstums von 8 Prozent im dritten Quartal 2026 verantwortlich und zahlte im vergangenen Jahr 1,29 Milliarden US-Dollar an israelischen Steuern, laut veröffentlichten Schätzungen. Das Unternehmen generiert jährlich rund 10 Milliarden NIS an israelischen Steuereinnahmen. Das Finanzministerium und die israelische Steuerbehörde prüfen das Risiko , das ein Abschwung bei dem Unternehmen für die Wirtschaft bedeuten würde.

Mehr als 90 Prozent der israelischen Produktion, die im Ausland hergestellt wird, stehen mit Nvidia in Verbindung. Der grösste Teil stammt von der Mellanox-Sparte in Yokneam, die Nvidia 2020 für 6,9 Milliarden US-Dollar kaufte. Der Verkauf von Waren, die Israels Grenzen nie überschreiten, erreichte 2025 beinahe 10 Milliarden US-Dollar und belief sich Anfang 2026 auf rund 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr, laut Schätzungen von Ökonomen. Nvidia und Google haben die israelische Steuerbehörde gebeten, ihnen zu erlauben, Steuern in US-Dollar zu zahlen , während der Schekel an Wert gewann.

Herzog rief Huang am 23. November an, wenige Stunden nachdem der Vorstand von Nvidia ihn wieder eingesetzt hatte, um ihm zu gratulieren und ihm für seine anhaltende Unterstützung für Israelzu danken, teilte Herzogs Büro mit. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schrieb, die Kontinuität in der Führung von Nvidia sei eine gute Nachricht für die Partnerschaft mit Israel. Chinas Marktaufsichtsbehörde stellte im September 2025 fest, dass Nvidia gegen die Auflagen verstossen hatte, unter denen sie die Übernahme von Mellanox genehmigt hatte. Dazu gehörte die fortgesetzte Lieferung von Beschleunigern nach China.

Nebius, das in Amsterdam ansässige Unternehmen, das Yandex’ internationale Geschäfte behielt, als Yandex’ russische Vermögenswerte im Juli 2024 für 5,4 Milliarden US-Dollar an ein russisches Konsortium verkauft wurden , ist laut einer Beteiligung, die Nvidia im Juli bekannt gab, zu 9,3 Prozent im Besitz von Nvidia. Nvidia investierte im März 2026 weitere 2 Milliarden US-Dollar . Arkady Volozh, CEO von Nebius, lebt in Israel, und das Unternehmen baute Israels nationalen Supercomputer mit Nvidia-Hardware.

Trumps Aktien und Nvidias Geld

Konten auf Trumps Namen kauften oder verkauften ab Januar 2025 mindestens 103-mal Nvidia-Aktien und hielten Ende jenes Jahres Aktien im Wert von 12,5 bis 58 Millionen US-Dollar, laut einer Analyse seiner Offenlegungen. Ein Verkauf im Wert von 500’001 bis 1 Million US-Dollar fand am 18. Mai statt, fünf Tage nachdem US-Aussenminister Marco Rubio Trump über Huangs Beziehung zu Alice Huang informiert hatte, wie Personen mit Kenntnis der Unterrichtung mitteilten. Trump hat bestritten, diese Unterrichtung erhalten zu haben. Das Weisse Haus erklärte im Oktober, dass externe Vermögensverwalter das Portfolio unabhängig verwalten.

Nvidia spendete 1 Million US-Dollar an Trumps Inaugurationsfonds 2025. Im Oktober 2025 sagte das Unternehmen 25 Millionen US-Dollar für sein Ballsaalprojekt im Weissen Haus zu und bat darum, seinen Namen nicht zu nennen. Die Zusage erfolgte knapp drei Monate nachdem Trump Nvidia erlaubte, den Verkauf von H20-Chips an China wieder aufzunehmen und dafür 15 Prozent der Einnahmen zu erhalten. Trump genehmigte den Verkauf von H200-Chips am 8. Dezember 2025 gegen einen Anteil von 25 Prozent. Nvidia gründete im August 2026 sein erstes politisches Aktionskomitee, einen Fonds, der an US-Wahlkampagnen spendet.

Von David Sacks, Trumps Berater für künstliche Intelligenz, angeführte Beamte des Weissen Hauses drängten im November 2025 Kongressmitglieder, den GAIN AI Act, der Chiphersteller verpflichtet hätte, US-Kunden zu beliefern, bevor sie nach China exportieren, aus dem jährlichen US-Verteidigungsausgabengesetz herauszuhalten. Huang bezeichnete den Gesetzesentwurf bei einer Pressekonferenz nach seinem Treffen mit Trumpals «noch schädlicher für die Vereinigten Staaten als den AI Diffusion Act», und der Kongress strich ihn im Dezember.

Eingriffe in die Ermittlungen

Hochrangige Beamte des US-Handelsministeriums verlangten von Beginn von Trumps zweiter Amtszeit an, dass jede Untersuchung gegen Nvidia und jede Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen zuerst von ihnen genehmigt werden müsse. Tim Teter, Nvidias Chefsyndikus, telefonierte im Spätsommer 2025 wegen der Megaspeed-Ermittlung mit Jeffrey Kessler, dem Unterstaatssekretär, der das Bureau of Industry and Security, die Exportkontrollbehörde des Ministeriums, leitet. Anschliessend wurden die Ermittler angewiesen, Anfragen von Nvidia über Kessler laufen zu lassen und Megaspeed in der externen Kommunikation nicht zu nennen. Teter schrieb den Ermittlern daraufhin eine E-Mail, in der er erklärte, Kessler habe Nvidia erlaubt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Kessler wies die Ermittler an, den Fall nach Vorschrift zu behandeln, sagte ein Beamter des Handelsministeriums.

Das US-Justizministerium bat die Exportkontrollbehörde Ende 2025, ihre Arbeit auszusetzen, und übernahm später den Fall, obwohl die Ermittler administrative Beschränkungen gegen Megaspeed hätten verhängen können. Megaspeed importierte mindestens 17’544 Nvidia-GB300-Chips im Wert von rund 787 Millionen US-Dollar im November 2025, wie malaysische Handelsunterlagen zeigen – fünf Monate nachdem Nvidia erklärt hatte, den Verkauf an das Unternehmen eingestellt zu haben. Die US-Senatorin Elizabeth Warren, die ranghöchste Demokratin im Bankenausschuss des Senats, und ein Kollege im Repräsentantenhaus schrieben am 12. November, das Handelsministerium habe seine Megaspeed-Ermittlung eingestellt nachdem ein Nvidia-Manager interveniert hatte.

Das Handelsministerium hat seit der Veröffentlichung seiner letzten Ergänzungen vom 9. Oktober 2025kein Unternehmen auf seine Entity List gesetzt, obwohl andere Behörden vorgeschlagen hatten, Megaspeed auf die Liste zu setzen. US-Finanzminister Scott Bessent drängte Handelsminister Howard Lutnick am 5. November dazu, zu erklären, warum Megaspeed nicht gelistet worden war, und Kessler hatte die Entscheidung Lutnick überlassen, sagten mit dem Austausch vertraute Personen. Kristen Eichamer, eine Sprecherin des Handelsministeriums, sagte, die beiden Männer hätten kein solches Gespräch geführt. Gregory Meeks, der ranghöchste Demokrat im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses, und seine Parteikollegin Sydney Kamlager-Dove hatten Lutnick im Februar 2026 gefragt, ob sicherheitspolitische Massnahmen im Zusammenhang mit China auf Eis gelegt würden, um die Beziehungen zu China zu stabilisieren.

Das US-Finanzministerium, das Aussenministerium und das Handelsministerium führten von Februar 2022 bis Juli 2025 insgesamt 141 Runden mit Russland-Sanktionen und Exportkontrollmassnahmen durch, wie aus einem Bericht vom August 2025 der Mitarbeiter von Warren und Jeanne Shaheen, demokratischen Senatsmitgliedern, hervorgeht. In den sechs Monaten, die von den Mitarbeitern untersucht wurden, führten sie keine einzige durch, gegenüber mindestens 16 in jedem früheren Sechsmonatszeitraum; bis auf zwei Mitarbeiter des Koordinationsbüros für Sanktionen im Aussenministerium waren alle entlassen worden. Die Trump-Regierung hat erklärt, rund 80 Prozent der russischen Importe von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck kämen aus China, heisst es in dem Bericht.

Trump unterzeichnete am 18. September 2026 den Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, ein US-Sanktionsgesetz, und erliess am 16. Oktober eine Verfügung, mit der fast alle Russland-Bestimmungen des Gesetzes ausgesetzt wurden. Bessent sagte, die Aussetzung habe keine Sanktionen aufgehoben. Warren sagte am 24. August, die Berichte über Jetson hätten Fragen dazu aufgeworfen, ob Nvidia genug tue, und Huang solle vor dem Kongress aussagen.

Megaspeed und Huangs Rückkehr

Megaspeed International, ein Rechenzentrumsunternehmen aus Singapur, kaufte zwischen Juni 2024 und Februar 2026 Geräte mit Nvidia-Technologie im Wert von mindestens 4,8 Milliarden US-Dollar, Handelsunterlagen zufolge, und vermietete die Rechenleistung hauptsächlich an Alibaba. Alice Huang, eine chinesische Geschäftsfrau, die auch als Huang Le bekannt ist, wurde im März 2023 Mehrheitsaktionärin des Unternehmens, C4ADS zufolge. US-Beamte kamen 2025 zu dem Schluss, dass sie Informationen an die chinesische Regierung weitergab, wie Personen berichteten, die über die geheime Überwachung informiert worden waren. Megaspeed bestreitet Fehlverhalten und sagt, sie habe das Unternehmen am 30. August 2025 verlassen. Die veröffentlichten Untersuchungen zu Megaspeed betreffen chinesische Kunden und nennen keinen russischen Käufer.

Chinesische und russische staatliche Rüstungshersteller haben während der gesamten Invasion Technologie ausgetauscht. Das mit Sanktionen belegte russische Institut für Aerodynamik TsAGI testete von 2022 bis 2024 mindestens neunmal Flugzeugmodelle für Norinco, Chinas staatlichen Rüstungshersteller, wie C4ADS herausfand.

Der Verwaltungsrat von Nvidia setzte Huang am 23. November wieder ein, nachdem er Rückmeldungen von «hochrangigen Stellen der Regierung der Vereinigten Staaten» erhalten hatte, und erklärte, er sei überzeugt, dass seine Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle. Trump sagte in einem Fernsehinterview , er habe die Verwaltungsratsmitglieder überzeugt und der Ausverkauf an den Märkten habe seine Entscheidung wahrscheinlich beeinflusst. US-Justizminister Todd Blanche teilte Trump mit, das Justizministerium habe keine Beweise für kriminelles Fehlverhalten von Huang oder Nvidia, während es seine Untersuchung von Megaspeed fortsetzte, sagte ein hochrangiger Beamter des Justizministeriums. Nvidia hat nicht offengelegt, welche Beamten dem Verwaltungsrat diese Zusicherung gaben oder ob sie die Umleitung von Nvidia-Produkten in russische Waffen thematisierten.

Nvidias Wissen und das Gesetz

Seit einer am 3. März 2022 veröffentlichten Regel verlangen die U.S. Export Administration Regulations eine US-Lizenz für alle Güter, die den US-Exportbestimmungen unterliegen, ausgenommen Lebensmittel und Medikamente, wenn sie für einen militärischen Endverwendungszweck oder Endverwender in Russland bestimmt sind; solche Anträge werden grundsätzlich abgelehnt. Die Anforderung gilt, wenn ein Exporteur «Kenntnis» von diesem Bestimmungsort hat. Laut den Vorschriften umfasst dies auch ein Bewusstsein für eine hohe Wahrscheinlichkeit , das sich aus bewusster Missachtung oder vorsätzlicher Vermeidung von Tatsachen ergibt. Vorsätzliche Verstösse gegen den Export Control Reform Act können mit bis zu 20 Jahren Gefängnisbestraft werden.

Nvidia wurde im Juli 2024 zu den Jetson-Lieferungen nach Hongkong befragt, und HUR veröffentlichte im Juni 2025 Aufnahmen des Jetson Orin in der V2U. Nvidia sagt, das Unternehmen könne Produkte nach dem Verkauf nicht weiterverfolgen, doch Ende 2024 begann es, wie Minevich sagte, Rechenzentrumsserver anhand ihrer Seriennummern nachzuverfolgen. HUR las die Seriennummern direkt vom Monochrome-Modul ab. Nvidia und seine Vertriebspartner könnten aufgefordert werden, anhand dieser Seriennummer den Erstkäufer zu ermitteln. Gegen Nvidia oder seine Vertriebspartner wurden wegen Jetson-Modulen in russischen Waffen keine Anklagen erhoben und keine Strafen verhängt.

Gründe für eine Untersuchung

Nvidia-Computer, die hergestellt wurden, nachdem Nvidia den Versand nach Russland eingestellt hatte, steuern russische Waffen, durch die ukrainische Zivilisten getötet wurden. Hongkonger Lieferanten, ein indischer Exporteur und chinesische Platinenhersteller brachten Nvidia-Hardware zu russischen Käufern. In Israel hergestellte Anlagen zum Vereinzeln und Prüfen von Chips gelangten direkt und über ein Hongkonger Unternehmen nach Russland, das inzwischen unter US-Sanktionen steht. Israelische Staatsangehörige wurden in den USA verurteilt, weil sie russische Käufer beliefert hatten. Zu ihnen gehörte ein Chipentwickler, dessen Kunden das Verteidigungsministerium und der FSB sind. Konten unter Trumps Namen handelten mit Nvidia-Aktien, während seine Regierung Entscheidungen traf, die dem Unternehmen Milliarden Dollar wert waren. Nvidia zahlte zudem in seinen Fonds für die Amtseinführung und für seinen Ballsaal ein.

Hochrangige Beamte des US-Handelsministeriums unterstellten jede Anfrage zu Nvidia ihrer eigenen Genehmigung. Nachdem Nvidias Chefsyndikus einen politischen Beauftragten angerufen hatte, wurde der Kontakt der Ermittler zu Nvidia über diesen geleitet; anschliessend wurde der Fall Megaspeed des Exportkontrollbüros auf Eis gelegt und übertragen. Die Entity List ist seit dem 9. Oktober 2025 eingefroren, obwohl andere Behörden vorgeschlagen hatten, Megaspeed darauf zu setzen. 2025 wurden Massnahmen zur Durchsetzung der Russland-Sanktionen mindestens sechs Monate lang eingestellt, und die Russland-Bestimmungen eines von Trump unterzeichneten Sanktionsgesetzes wurden innerhalb eines Monats ausgesetzt. Israel behielt sein Exportkontrollsystem ohne eine Auffangklausel bei, nachdem die US-Regierung das Land aufgefordert hatte, die Kontrollen auszuweiten. Anschliessend hob die Trump-Regierung die von ihr für Israel festgelegte Obergrenze für Chips auf. Israels Präsident und Ministerpräsident lobten Huangs Rückkehr an dem Tag, an dem Trump sagte, er habe sie erreicht.

Die Eröffnung eines Strafverfahrens in den USA setzt keinen Nachweis einer Straftat voraus. Die Richtlinien des Federal Bureau of Investigation gestatten eine vorläufige Untersuchung aufgrund von Informationen oder einer Anschuldigung über mögliche kriminelle Aktivitäten sowie eine umfassende Untersuchung, wenn eine «konkret darlegbare Tatsachengrundlage» dafür besteht, dass möglicherweise ein Bundesverbrechen begangen wird. Für eine Verurteilung müssen alle Tatbestandselemente zweifelsfrei nachgewiesen werden. Ausschüsse des US-Kongresses benötigen überhaupt keinen strafrechtlichen Anfangsverdacht, um das Verhalten von Regierungsbehörden zu untersuchen.

Der Umgang des Handelsministeriums mit der Megaspeed-Anfrage liefert Gründe dafür, zu prüfen, ob jemand sie in korrupter Weise beeinflusst oder behindert hat. Nach Abschnitt 1505 des US-Strafgesetzbuchs ist ein solches Verhalten strafbar, wenn es sich gegen ein laufendes Verwaltungsverfahren richtet. Die Erkenntnisse zu den Jetson-Modulen liefern Gründe dafür, zu prüfen, ob Nvidia oder seine Vertriebspartner über die in den Exportbestimmungen beschriebene «Kenntnis» verfügten, dass die Module auch nach Juni 2025 weiterhin in russische Waffen gelangten.

Die Lieferungen von ADT und Camtek geben Anlass zu prüfen, ob die Ausrüstung Inhalte oder Technologie US-amerikanischen Ursprungs enthielt, wodurch ihr Export nach Russland unter US-amerikanische Lizenzanforderungen fiel, und ob Israels Exportkontrollbehörde die Verkäufe überprüft hat. Trumps Handelstätigkeit gibt Anlass zu prüfen, ob ein Handel in seinen Konten auf nicht öffentlichen Informationen beruhte. Das Einfrieren der Aufnahme in die Entity List gibt Anlass zu prüfen, ob die zurückgehaltene Aufnahme von Megaspeed kommerziellen oder diplomatischen Interessen statt einer sicherheitsbezogenen Bewertung diente.

Teters E-Mail vom August 2025 an die Agenten und Kesslers Antwort wurden von Personen beschrieben, die damit vertraut sind. Die Akte des Exportkontrollbüros zum Fall Megaspeed wurde an das Justizministerium weitergegeben, und über Ergänzungen der Entity List wird nach den Vorschriften des Handelsministeriums durch Abstimmung mehrerer US-Behörden entschieden. HUR hat die Kennzeichnungen des Monochrome-Moduls veröffentlicht, und die Lieferungen des Smart Kit sind in russischen Zolldokumenten aufgeführt, die von C4ADS analysiert wurden. Trump muss seine etwaigen Nvidia-Geschäfte vom November bis Anfang Januar 2027 offenlegen.

Die Ermittler würden auch Unterlagen anfordern, deren Existenz bislang nicht öffentlich bestätigt wurde. Dazu gehören Verkaufsdaten von Vertriebshändlern zu den von HUR veröffentlichten Jetson-Seriennummern, Verkaufs- und Endnutzerunterlagen von ADT und Camtek zu Russland, etwaige israelische Lizenzentscheidungen zu diesen Exporten sowie die Kommunikation zwischen dem Weissen Haus und dem Handelsministerium zur Entity List.

Die Abteilung für Nationale Sicherheit des Justizministeriums, die interne Aufsichtsbehörde des Handelsministeriums, der Bankenausschuss des Senats und die drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses, die Nvidia derzeit untersuchen, sind jeweils befugt, diesen Fragen nachzugehen. Bessent gab dem Vorstand von Nvidia 10 Tage ab dem 15. November, um mitzuteilen, ob Nvidia Hinweise ignoriert hatte, dass seine Chips nach China gelangten; dieser Zeitraum endet am 25. November. Meeks und zwei Kollegen baten Lutnick um schriftliche Antworten zu Megaspeed bis zum 1. Dezember. Diese Ausschüsse des Repräsentantenhauses haben Huang und Teter aufgefordert, am 1. und 2. Dezember zu erscheinen, andernfalls drohen Vorladungen. ob Nvidia Hinweise ignoriert hatte dass seine Chips nach China gelangten; dieser Zeitraum endet am 25. November. Meeks und zwei Kollegen baten Lutnick um schriftliche Antworten zu Megaspeed bis zum 1. Dezember. Diese Ausschüsse des Repräsentantenhauses haben Huang und Teter aufgefordert, am 1. und 2. Dezember zu erscheinen andernfalls drohen Vorladungen.