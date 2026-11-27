Der Straßenrand wird zu einem Abhörposten – und deine Geräte liefern freiwillig Hinweise.

Von Ken Macon

Auf einer scheinbar gewöhnlichen Straße außerhalb von Washington, D.C., stehen Masten mit Geräten, die nach Angaben ihres Herstellers die Funksignale von Telefonen, Ohrhörern und Uhren in vorbeifahrenden Autos protokollieren und diese Informationen mit dem Nummernschild des Fahrzeugs verknüpfen.

In einem Beitrag mit dem Titel „Thinking Critically About SignalTrace“, der erstmals am 2. August 2026 veröffentlicht und am 18. September aktualisiert wurde, erklärte Ryan O’Horo, der einen Blog über Sicherheit betreibt, er habe vier solcher Installationen in Oxon Hill, Maryland, in der Nähe von National Harbor, an der Oxon Hill Road und am National Harbor Boulevard gefunden. Sie würden von der Polizei des Prince George’s County betrieben.

O’Horo stellte außerdem fest, dass „einige hundert Fuß weiter nördlich eine Flock-Safety-ALPR-Kamera installiert ist“. Flock Safety ist ein Unternehmen, das automatische Nummernschildlesegeräte, sogenannte ALPRs, herstellt.

O’Horo fand zwei weitere Anlagen in Solomons und Dunkirk im Calvert County, Maryland, das vom Sheriff’s Department des Calvert County betreut wird. Er veröffentlichte außerdem eine Rechnung, die nach seinen Angaben vom Juni 2023 stammt und zeigt, dass das Sheriff’s Office zwei SignalTrace-Geräte gekauft hat.

O’Horo stellte fest, dass die Antennen so positioniert sind, dass sie auch Signale von Geräten erfassen können, die Fußgänger bei sich tragen – nicht nur Geräte in Fahrzeugen.

Reclaim The Net konnte allerdings nicht bestätigen, dass die Geräte tatsächlich in Betrieb sind oder dass es sich tatsächlich um SignalTrace-Modelle handelt.

Was diese Geräte tun, ist für diejenigen, die an ihnen vorbeifahren, nicht erkennbar.

Die Produktseite von SignalTrace, einem Überwachungswerkzeug des italienischen Unternehmens Leonardo, das an Polizeibehörden in den USA verkauft wird, wurde in den vergangenen Monaten verändert. Das Wichtigste daran – nämlich der Zweck des Systems – blieb jedoch gleich.

Eine Überwachungskamera und Sensoren am Straßenrand verfolgen mit SignalTrace ein Fahrzeug und Signale drahtloser Geräte.

Im Juni 2026 war die Produktseite noch sehr eindeutig und direkt formuliert:

„Identifizieren Sie Verdächtige anhand der elektronischen Geräte, die sie benutzen.“

Gleichzeitig wurde deutlich, dass es bei dem Produkt nicht um das Fahrzeug selbst geht, sondern um die Personen darin. Geworben wurde damit, herauszufinden, wer sie sind, indem ihre Geräte identifiziert werden.

Im Juni hieß es auf der Seite, das Produkt sei „dafür entwickelt worden, Strafverfolgungsbehörden dabei zu helfen, Personen von Interesse anhand der Signale zu identifizieren, die von den elektronischen Geräten ausgesendet werden, die sie bei sich tragen – etwa Fitness-Tracker, Smartwatches, RFID-Tags und lokale Signale ihrer Mobiltelefone“.

Als im Juni erstmals über das System berichtet wurde, war noch nicht bestätigt worden, dass irgendeine Polizeibehörde das Produkt gekauft hatte. Ende Juli waren die „Verdächtigen“ von der Produktseite verschwunden und durch „Hinweise“ ersetzt worden. Zwar erklärt die Seite weiterhin, das System könne ein Gerät anhand seiner einzigartigen Signale lokalisieren, doch das gezeigte Beispiel wurde verändert und das im Juni noch sichtbare Nummernschild entfernt.

Am 4. August 2026 gab Leonardo den neuen Namen bekannt. Das Unternehmen erklärte:

„SignalTrace identifiziert keine Personen, greift nicht auf Kommunikation zu und ruft keine auf persönlichen Geräten gespeicherten Informationen ab.“

Das New York City Police Department (NYPD) bereitet sich unterdessen darauf vor, drei Viertel einer Million Dollar für einen sogenannten Cell-Site-Simulator auszugeben – einen gefälschten Mobilfunkmast, der Telefondaten aller Geräte in seiner Umgebung absaugt.

Der Vertrag mit dem israelischen Unternehmen Cognyte hat laut New York Daily News einen Wert von 750.500 Dollar und läuft über drei Jahre.

Die New York Civil Liberties Union (NYCLU) bezeichnet dies als „äußerst invasiv“ und als „Schleppnetzüberwachung“. Die neue Technologie gehe „noch weiter, da sie nicht offengelegte KI-Fähigkeiten integriert, die das Verhalten von Menschen analysieren“.

Das NYPD verfügt über eine Richtlinie, die den Einsatz von Cell-Site-Simulatoren regeln soll. Danach ist grundsätzlich ein Durchsuchungsbeschluss erforderlich, und die Technologie darf nicht zum Abfangen des Inhalts von Kommunikation verwendet werden.

Eine weitere Ausnahme von der Pflicht zum Durchsuchungsbeschluss besteht in Notfällen. In diesem Fall muss die Polizei allerdings innerhalb von 48 Stunden nachträglich einen Beschluss einholen. Außerdem gibt es eine Ausnahme für „vermisste oder suizidgefährdete Personen“, bei der überhaupt kein Durchsuchungsbeschluss erforderlich ist.

Dein Telefon ist ein Spitzel – und ein ziemlich redseliger noch dazu. Selbst wenn du es nicht benutzt, ruft es ständig nach Netzwerken, die es bereits kennt. Auf einer echten Straße kann dieses „laute“ Rufen Passwörter, Namen und Informationen über dein Ferienhaus preisgeben.

Wenn Telefone nicht mit einem WLAN verbunden sind, suchen sie weiterhin nach einem Netzwerk, mit dem sie sich verbinden können. Dazu senden sie sogenannte Probe Requests aus.

Johanna Ansohn McDougall von der Universität Hamburg und ihre Kollegen wollten untersuchen, was bei diesem Prozess tatsächlich passiert und wie viele sensible Informationen dabei preisgegeben werden. Sie zeichneten die von Mobiltelefonen ausgesendeten Daten auf einer belebten Straße in einer deutschen Stadt dreimal jeweils eine Stunde lang auf.

Das Team stellte fest, dass 23,2 Prozent der Probe Requests die Namen von Netzwerken enthielten, die sogenannten SSIDs.

Wie die Forscher feststellten, „tragen Nutzer – wahrscheinlich versehentlich – eine Fülle von Daten in das SSID-Feld ein; wir finden Passwörter, E-Mail-Adressen, Namen und Urlaubsorte“.

Mehr noch:

„Ein Angreifer könnte dem Besitzer eines redseligen Geräts bis nach Hause folgen und das Passwort in dessen Heimnetzwerk ausprobieren.“

Ohrhörer, Uhren, Fitnessarmbänder und Autos senden ständig kurze Bluetooth-Signale aus, damit Telefone sie finden können. Telefone wiederum wechseln ihre Bluetooth-Adressen regelmäßig, sodass ein Zuhörer scheinbar immer wieder unterschiedliche Geräte sieht.

2019 schrieb ein Team der Boston University um Johannes Becker, David Li und David Starobinski:

„Wir zeigen, dass viele moderne Geräte, die solche Anonymisierungsmaßnahmen implementieren, für passives Tracking anfällig sind, das weit über ihre Adress-Randomisierungszyklen hinausgeht.“

Das Team testete Fitbit-Uhren und stellte fest, dass „obwohl das TxAdd-Flag anzeigt, dass die Geräte zufällige Adressen verwenden, sich die Adressen tatsächlich nie ändern“ – und dass „die Smartwatch ungefähr alle sieben Sekunden in diesem Format sendet“.

O’Horo erklärt:

„Insbesondere Bluetooth-Geräte verraten häufig bereits im Gerätenamen das Modell. Selbst wenn sie die Adress-Randomisierung von BLE verwenden, kann man erkennen, dass man Informationen über ein Bose-Produkt oder ein Infotainmentsystem in einem Audi erfasst hat.“

Apple selbst rät Nutzern:

„Du kannst den Namen deines iPhone ändern, der von iCloud, AirDrop, Bluetooth®, deinem persönlichen Hotspot und deinem Computer verwendet wird.“

Wenn du dein iPhone also „Freds iPhone“ nennst, ist genau das der Name, den das Gerät über Bluetooth, als Hotspot-Name und über AirDrop in die Welt hinaus sendet.

Wenn du WLAN und Bluetooth auf deinem Telefon ausschaltest, bleiben sie nicht immer ausgeschaltet.

Bei Android gibt es eine Einstellung, die die meisten Menschen nie selbst gewählt haben, die aber standardmäßig aktiviert ist und weiterhin nach Netzwerken und Geräten sucht, selbst nachdem man glaubt, die Funkverbindungen ausgeschaltet zu haben.

Beim iPhone schalten die „Schnellschalter“ im Kontrollzentrum WLAN und Bluetooth nicht wirklich aus. Sie trennen lediglich die aktuelle Verbindung zu Netzwerken und Geräten. Die Funkfunktionen bleiben für zukünftige Verbindungen verfügbar und können vom System weiterhin genutzt werden.

Dann gibt es noch das Mobilfunknetz. Dein Telefon muss sich dort identifizieren. Dazu sendet es die Teilnehmernummer IMSI und die Gerätenummer IMEI an das Netz. Das Problem besteht darin, dass ein gefälschter Mobilfunkmast dieselben Informationen abfragen kann – und das Telefon dieselben Antworten liefert.

Deshalb ist es, wie Googles Android-Sicherheitsteam feststellte, relativ einfach, ein Telefon auf 2G zurückzustufen. Angreifer „missbrauchen die bekannte fehlende gegenseitige Authentifizierung bei 2G und erzwingen unverschlüsselte Verbindungen“.

Anders gesagt: 2G ist eine offene Tür, die leicht ausgenutzt werden kann, solange sie nicht geschlossen wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob dein Mobilfunkanbieter in deiner Region überhaupt noch 2G verwendet.

Das Android-Team warnte:

„Nutzer bleiben für diese Art von Betrug anfällig, solange Mobilgeräte 2G unterstützen – unabhängig davon, ob ihr lokaler Mobilfunkanbieter 2G noch betreibt.“

O’Horo geht davon aus, dass SignalTrace wahrscheinlich nur Daten von WLAN, Bluetooth und bestimmten RFID-Geräten im 915-MHz-Bereich erfassen kann – jedoch nicht von jedem Gerät und nicht zu jedem Zeitpunkt, insbesondere weil Fahrzeuge in Bewegung sind.

Neuere Telefone randomisieren ihre MAC-Adressen. Außerdem sind ihre Signale kurz und springen zwischen verschiedenen Kanälen. Ein Sensor am Straßenrand erhält daher nur Fragmente der Daten.

Doch Randomisierung ist keine vollständige Lösung für das Trackingproblem. Bereits 2016 veröffentlichten Mathy Vanhoef und Kollegen eine Studie, die zeigte, dass diese Methode „keine Privatsphäre garantiert“.

Das Ergebnis ist, dass insbesondere Menschen mit billigeren und älteren Geräten am wenigsten vor Tracking geschützt sind. O’Horo stellt fest:

„Dadurch entsteht auch eine wirtschaftliche Ungleichheit. Modernere und teurere Geräte schützen besser vor Tracking, einschließlich der Geräte in teureren Fahrzeugen.“

Viele der Maßnahmen, mit denen sich ein iPhone weniger leicht verfolgen lässt, kosten überhaupt nichts.

Zunächst einmal schalten die „bequemen“ Schaltflächen im Kontrollzentrum des iPhones die Funkmodule nicht tatsächlich aus. In den Einstellungen funktioniert das dagegen.

Wenn du WLAN und Bluetooth ausschalten möchtest, solltest du das deshalb nicht über das Kontrollzentrum tun. Gehe stattdessen zu Einstellungen → WLAN und schalte WLAN dort aus. Dasselbe gilt für Bluetooth.

Wenn du iOS 18 oder eine neuere Version verwendest, kannst du außerdem einstellen, dass das Gerät die WLAN-Adresse regelmäßig ändert, die es für die Verbindung mit einem Netzwerk verwendet.

Gehe dazu zu Einstellungen → WLAN, tippe auf die Informationsschaltfläche neben dem verbundenen Netzwerk und gehe anschließend zu Private WLAN-Adresse. Dort kannst du die Funktion aktivieren.

Du kannst wählen, ob sich die Adresse alle zwei Wochen ändern oder dauerhaft gleich bleiben soll. Apple erklärt, dass standardmäßig eine feste Adresse verwendet wird, wenn man sich mit einem Netzwerk verbindet, das WPA2 oder einen stärkeren Sicherheitsstandard nutzt.

Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass Beobachter ein Gerät leichter identifizieren und seine Aktivitäten und seinen Standort verfolgen können, wenn es in allen Netzwerken immer dieselbe Adresse verwendet.

Falls du gespeicherte versteckte Netzwerke hast, solltest du diese löschen. Denn um ein verstecktes Netzwerk zu finden, muss das Telefon dessen Namen aktiv aussenden.

Es gibt einige weitere Einstellungen, mit denen sich ein iPhone etwas weniger leicht verfolgen lässt.

Eine davon ist die Umbenennung des Geräts. Gehe dazu zu:

Einstellungen → Allgemein → Info → Name

Apple erklärt, dass dieser Name „von iCloud, AirDrop, Bluetooth®, deinem persönlichen Hotspot und deinem Computer verwendet wird“.

Es ist deshalb sinnvoll, einen Namen zu wählen, der keine Rückschlüsse auf dich oder dein Gerät zulässt. Dadurch wird gleichzeitig auch der Name deines Hotspots geändert.

Ein iPhone lässt sich allerdings nie vollständig „ausschalten“ – zumindest nicht ohne bestimmte Nachteile in Kauf zu nehmen.

„Wo ist?“ hält ein iPhone noch bis zu 24 Stunden nach dem Ausschalten auffindbar. Das ist hilfreich, wenn das Telefon gestohlen wurde – bedeutet aber zugleich, dass das Gerät nicht wirklich vollständig ausgeschaltet ist.

Apple stellt Anleitungen bereit, wie man „Wo ist?“ deaktivieren kann, bevor man das Gerät ausschaltet. Man kann dies auch tun, indem man auf den entsprechenden Hinweis auf dem Ausschaltbildschirm tippt.

Dann gibt es den Lockdown-Modus. Er ist beim iPhone die einzige Möglichkeit, 2G zu deaktivieren. Allerdings ist er ein sehr weitreichendes Sicherheitsinstrument und sollte nicht leichtfertig verwendet werden.

Apple selbst erklärt:

„Der Lockdown-Modus ist ein optionaler, extremer Schutz, der für die sehr wenigen Personen entwickelt wurde, die aufgrund ihrer Person oder ihrer Tätigkeit gezielt von besonders hochentwickelten digitalen Bedrohungen angegriffen werden könnten. Die meisten Menschen werden niemals Ziel von Angriffen dieser Art.“

Menschen, die möglicherweise „gezielt von besonders hochentwickelten digitalen Bedrohungen angegriffen werden“, können sinnvolle Kandidaten für den Lockdown-Modus sein. Dazu gehören Journalisten, Aktivisten und Menschen, die konkreten Grund zu der Annahme haben, Ziel eines Angriffs zu sein.

Er ist jedoch nicht für jemanden gedacht, der lediglich seine allgemeine Tracking-Exposition reduzieren möchte.

Für Personen, die bereits Ziel sind oder bald Ziel werden könnten, findet sich der Lockdown-Modus unter:

Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Lockdown-Modus

AirDrop sollte außerdem auf „Nur Kontakte“ eingestellt und niemals dauerhaft auf „Jeder“ gesetzt werden.

Dazu öffnet man das Kontrollzentrum, hält die Steuerelemente oben links gedrückt, tippt auf AirDrop und wählt „Nur Kontakte“.

Letztlich liegt die Entscheidung bei dir.

Bei einem neuen Android-Gerät sollte eine deiner ersten Aufgaben darin bestehen, eine Einstellung wieder rückgängig zu machen, die das Gerät standardmäßig für dich aktiviert hat.

Dazu kommen wir gleich. Zunächst solltest du jedoch zu Einstellungen → Standort → Standortdienste gehen und dort sowohl WLAN-Suche als auch Bluetooth-Suche deaktivieren.

Bei Android 11 und älteren Versionen befinden sich diese Optionen direkt unter Einstellungen → Standort.

Der Grund: Beide Funktionen sind standardmäßig aktiviert. Das geht aus einem Google-Hinweis aus dem Jahr 2018 hervor und wird auch von GrapheneOS bestätigt, einer Android-Distribution, die diese Einstellungen standardmäßig deaktiviert.

Wenn du schon dort bist, solltest du außerdem „Standortgenauigkeit verbessern“ deaktivieren.

Google selbst erklärte:

„Wenn Standortgenauigkeit aktiviert ist, sammelt Google regelmäßig Informationen über Sensoren und drahtlose Signale in deiner Nähe, um zu gemeinschaftlich erfassten Standorten drahtloser Signale beizutragen.“

Eine weitere Einstellung betrifft den Gerätenamen, der über WLAN und Bluetooth übertragen wird.

Gehe zu:

Einstellungen → Über das Telefon → Gerätename

und ändere den Namen.

Der Name des Hotspots wird an anderer Stelle geändert:

Einstellungen → Netzwerk & Internet → Hotspot & Tethering → WLAN-Hotspot → Hotspot-Name

Als Nächstes solltest du sicherstellen, dass die MAC-Adresse deines Geräts randomisiert wird.

Die Android-Dokumentation erklärt:

„Standardmäßig verwendet Android persistente Randomisierung.“

„Persistent“ bedeutet allerdings, dass sich die Adresse tatsächlich überhaupt nicht ändert.

In der Dokumentation heißt es:

„Diese MAC-Adresse bleibt bis zu einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen gleich.“

Sie ändert sich nicht einmal dann, wenn man ein Netzwerk vergisst und anschließend erneut hinzufügt.

Wenn du möchtest, dass sich die MAC-Adresse jedes Mal ändert, wenn du dich mit einem Netzwerk verbindest, musst du in den Entwickleroptionen „Nicht persistente WLAN-MAC-Randomisierung“ aktivieren.

Die neueste Android-Version, Android 16, bringt mehrere neue Sicherheits- und Datenschutzfunktionen mit – darunter auch eine weniger offensichtliche Änderung beim Umgang mit 2G.

Statt 2G auszuschalten, wie es bei Android 12 bis 15 der Fall war, aktiviert man nun den 2G-Netzwerkschutz.

Die neue Einstellung befindet sich unter:

Einstellungen → Netzwerk & Internet → SIMs → 2G-Netzwerkschutz

Nicht alle Telefone mit Android 16 verfügen allerdings über diese Einstellung.

Samsung-Geräte besitzen beispielsweise keinen separaten 2G-Schalter. Seit One UI 6.1.1 und später befindet sich diese Funktion unter:

Einstellungen → Sicherheit und Datenschutz → Auto Blocker → Maximale Einschränkungen

Samsung weist zudem darauf hin, dass die Aktivierung in Regionen, in denen nur 2G verfügbar ist, Anrufe, Nachrichten und mobile Daten beeinträchtigen kann.

Android 16 hat außerdem einen neuen Bereich namens „Mobile Netzwerksicherheit“ eingeführt.

Dieser kann Warnmeldungen anzeigen, wenn sich das Telefon mit einem unverschlüsselten Netzwerk verbindet oder wenn es zur Herausgabe seiner IMSI- oder IMEI-Nummer aufgefordert wird.

Letzteres erfordert allerdings entsprechende Unterstützung durch das Modem. Laut einem Bericht der deutschen Webseite teltarif aus dem Jahr 2025 fehlt diese Unterstützung bei aktuellen Pixel-Geräten.

Dann gibt es noch die Möglichkeit, Geräte selbst dann zu finden, wenn sie offline sind. Hier besteht derselbe Zielkonflikt, den Apple mit „Wo ist?“ bereits seit Jahren hat – und Google macht daraus kein Geheimnis.

In Googles Dokumentation heißt es:

„Standardmäßig speichert dein Android-Gerät verschlüsselte letzte Standorte bei Google und nimmt am Find-Hub-Netzwerk teil.“

Man kann diese Funktion deaktivieren, doch standardmäßig ist sie eingeschaltet.

Gehe dazu zu:

Einstellungen → Google → Alle Dienste → Find Hub → Offline-Geräte finden

Anschließend stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Aus

Ohne Netzwerk

Nur mit Netzwerk an belebten Orten

Mit Netzwerk überall

Für Menschen, die noch einen Schritt weitergehen möchten, gibt es GrapheneOS, ein auf Datenschutz und Sicherheit ausgerichtetes mobiles Betriebssystem. Es handelt sich um eine gehärtete Android-Version und kann auf Pixel-Telefonen betrieben werden.

GrapheneOS verwendet bei jeder WLAN-Verbindung eine neue zufällige Adresse:

„GrapheneOS unterstützt MAC-Randomisierung pro Verbindung und aktiviert sie standardmäßig.“

Wenn du über eine zuverlässige LTE-Verbindung verfügst, empfiehlt GrapheneOS außerdem:

„Du kannst die Angriffsfläche reduzieren, indem du 2G-, 3G- und 5G-Konnektivität unter Einstellungen → Netzwerk & Internet → SIMs → SIM → Bevorzugter Netzwerktyp deaktivierst.“

Vielleicht kannst du dein Telefon ausschalten oder in den Flugmodus versetzen – und wenn das möglich ist, solltest du das tun.

Doch was ist mit all den anderen Geräten, die inzwischen mit dir und deinem Auto verbunden sind?

Du kannst Geräte entkoppeln, die du nicht mehr verwendest, und diejenigen ausschalten, die du zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht benötigst.

Und was ist mit dem Auto selbst?

Du kannst in dessen Einstellungen prüfen, ob sich der eigene WLAN-Hotspot abschalten lässt.

Wenn das möglich ist, solltest du ihn deaktivieren – es sei denn, du benötigst ihn unbedingt. In diesem Fall solltest du zumindest den Namen so ändern, dass er keine Rückschlüsse auf deine Identität zulässt.

Dann gibt es noch die Reifendrucksensoren.

Sie senden ständig ihre Identifikationsnummer – eine feste Nummer – und dagegen kannst du praktisch nichts tun.

Forscher von IMDEA Networks und ihre Kollegen erklärten in einer Studie aus dem Jahr 2026, dass diese Sensoren Signale mit einer eindeutigen Kennung aussenden, die sich über „sehr lange Zeiträume“ nicht verändert.

Die Forscher erklärten in einer Pressemitteilung:

„Da jeder Sensor eine feste eindeutige ID aussendet, kann dasselbe Auto immer wieder erkannt werden, ohne dass ein Nummernschild gelesen werden muss.“

Yago Lizarribar, einer der Autoren, erklärte, das Reifendruckkontrollsystem TPMS sei:

„für Sicherheit entwickelt worden, nicht für Datenschutz.“

Der einzige wirklich wirksame Ausschalter ist eine gute Faraday-Tasche.

Der Flugmodus ist kein echter Ausschalter – sondern eher eine Schaltfläche mit irreführendem Namen.

Auf Apples Support-Seite heißt es, dass der Flugmodus auf einem iPhone:

„alle Funkverbindungen außer Bluetooth ausschaltet.“

Selbst diese Aussage ist jedoch nicht vollständig korrekt, denn Apple weist ebenfalls darauf hin:

„Wenn die Fluggesellschaft es erlaubt, kannst du WLAN und Bluetooth auch im Flugmodus weiterhin verwenden.“

Also bleibt die Faraday-Tasche.

Doch nicht jede funktioniert zuverlässig.

2021 testete der Sicherheitsforscher Matt Blaze mehrere Modelle. Billige Varianten wie Mylar- oder ESD-Beutel schnitten schlecht ab:

„In keinem Fall bot einer meiner Mylar-/ESD-Beutel mehr als etwa 9 dB Dämpfung.“

Blaze warnte außerdem vor einem schwachen Test zur Überprüfung der Wirksamkeit einer solchen Tasche:

„Ein weniger sinnvoller Test besteht darin, einfach ein Telefon in einen Behälter zu legen und zu prüfen, ob es klingelt, wenn man es anruft. Das hat jedoch eine erhebliche Einschränkung: Wahrscheinlich weiß man nicht, wie weit der Mobilfunkmast entfernt ist, welche Frequenz er verwendet oder wie stark das Signal ist.“

Er empfiehlt stattdessen:

„Ein schneller und wahrscheinlich zuverlässiger Ja/Nein-Test kann mit einem Apple AirTag und einem iPhone durchgeführt werden: Lege den AirTag in die zu testende Tasche und prüfe, ob das Telefon ihn noch lokalisieren und seinen Alarm aktivieren kann. Beachte dabei mögliche Zwischenspeicherungen in der Find-My-App.“

Ein besonders wichtiger Rat lautet:

Stecke dein Telefon bereits in die Faraday-Tasche, bevor du zu einem Ort aufbrichst, den du geheim halten möchtest – und nicht erst, wenn du dort angekommen bist.

Blaze erklärt:

„Wenn du beispielsweise Sorge hast, zu einem vertraulichen Treffen verfolgt zu werden, musst du das Telefon bereits vor der Fahrt isolieren und nicht erst, wenn du angekommen bist.“

Welche Signale dein Gerät aussendet

Signal Wer kann es erfassen? Was wird verraten? Wie lässt es sich abschalten? Was verlierst du dadurch? WLAN-Probes Jeder in der Nähe mit einem WLAN-Empfänger, einschließlich Straßensensoren Namen früher verbundener Netzwerke; in der Hamburger Studie enthielten 23,2 % der Probes solche Namen WLAN in den Einstellungen ausschalten, nicht im Kontrollzentrum; gespeicherte versteckte Netzwerke löschen; bei Android nicht persistente MAC-Randomisierung aktivieren Automatische Verbindung mit bekannten Netzwerken Bluetooth vom Telefon Jeder in der Nähe mit einem Bluetooth-Empfänger Gerätename und eine verfolgbare Präsenz Bluetooth in den Einstellungen ausschalten Ohrhörer-, Uhren- und Fahrzeugverbindungen Bluetooth von Zubehör Jeder in der Nähe mit Bluetooth-Empfänger Hersteller und Modell; manche Geräte ändern ihre Adresse nie Nicht mehr verwendete Geräte entkoppeln oder ausschalten Nutzung des Zubehörs, solange es ausgeschaltet ist Hintergrundsuche Googles Standortdienst und andere Empfänger in der Nähe Das Telefon sucht weiter nach Netzwerken und Geräten, obwohl man glaubt, die Funkverbindungen seien ausgeschaltet Android: WLAN- und Bluetooth-Suche sowie „Standortgenauigkeit verbessern“ deaktivieren Teilweise geringere Standortgenauigkeit Gerätename Jeder in der Nähe über Bluetooth, Hotspot oder AirDrop Deinen Namen, falls er im Gerätenamen enthalten ist Gerätenamen ändern; AirDrop auf „Nur Kontakte“ stellen Praktisch nichts Offline-Suche über „Wo ist?“ / Find Hub Apples „Wo ist?“- und Googles Find-Hub-Netzwerke Ein iPhone bleibt bis zu 24 Stunden nach dem Ausschalten auffindbar „Wo ist?“ bzw. Find Hub deaktivieren Verlorene oder gestohlene Geräte können schlechter gefunden werden Mobilfunk / 2G Cell-Site-Simulatoren, also gefälschte Mobilfunkmasten IMSI und IMEI; 2G-Verbindungen können unverschlüsselt erzwungen werden iPhone: nur über Lockdown-Modus; Android 16: 2G-Netzwerkschutz aktivieren; Samsung: Auto Blocker → Maximale Einschränkungen Kein Dienst in Regionen mit ausschließlich 2G; Lockdown-Modus schränkt weitere Funktionen ein

Im Juni entschied der Oberste Gerichtshof der USA, dass das Abrufen der Standortdaten einer Person von Google durch die Polizei eine Durchsuchung darstellt.

Doch das Recht hat eine verwandte Frage noch nicht geklärt:

Was ist mit Sensoren, die die von den Geräten von Menschen ausgesendeten Signale passiv abhören und protokollieren, während diese vorbeigehen oder vorbeifahren?

In der von Richterin Elena Kagan verfassten Entscheidung heißt es:

„Die Sorge entsteht dadurch, dass die Regierung auf sämtliche Bewegungen eines Mobiltelefonnutzers zugreifen kann – sowohl an öffentlichen als auch an privaten Orten – und damit über ein virtuelles Panoptikum verfügt, mit dem sie die Aktivitäten ihrer Bürger überprüfen kann.“

Wie die Webseite Carscoops feststellte, klärt das Urteil „derzeit nicht die Frage“, ob diese passive Methode gegen den Vierten Verfassungszusatz verstößt – und welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergeben könnten.

Die Webseite berichtete über ein System namens SignalTrace. Ein Bericht aus dem Jahr 2024 stellte fest, Gerichte hätten sich bislang nicht endgültig mit der Frage auseinandergesetzt:

„Unter welchen Umständen dürfen Strafverfolgungsbehörden passiv Informationen aus Umgebungsfunksignalen erfassen und diese als Tracking-Werkzeug einsetzen?“

Jennifer Granick von der ACLU wird mit den Worten zitiert:

„Wir sind längst über die Vorstellung hinaus, dass Menschen in der Öffentlichkeit keinerlei Privatsphäre haben. Hier installieren sie ein Massenüberwachungssystem. Die Öffentlichkeit weiß nichts davon.“

Und selbst wenn die Öffentlichkeit davon wüsste, schreibt O’Horo:

„Die Verantwortung dafür, in der Öffentlichkeit nicht verfolgt zu werden, sollte nicht beim Einzelnen liegen.“

Sie liegt bei jenen, die solche Systeme installieren – und bei denjenigen, die sie begrenzen können: Gesetzgeber und Gerichte.

Und sie sollten handeln.

Denn SignalTrace ist nur eines von vielen ähnlichen Werkzeugen.