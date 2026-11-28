Verfasst von Andrew Korybko

Er hat Mühe, Einigungen über die Nachkriegsordnung zu erzielen, weil «niemand wirklich das Sagen hat» in Europa. Da Polen jedoch mehr Verantwortung in Mitteleuropa übernimmt, könnten die USA Abkommen zwischen Polen, Belarus und Russland vermitteln – als ersten Schritt hin zu einer umfassenden Einigung.

Trumps Sondergesandter für Russland, Jared Kushner, gab ein Interview mit Axel-Springer-CEO Matthias Dopfner, von dem ungefähr die Hälfte dem Ukraine-Krieg gewidmet war. Zu Beginn wiederholte er, was der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko in seinem jüngsten Interview mit französischen Medien darüber gesagt hatte, wie der ukrainische Angriff auf eine der Residenzen Putins Ende Dezember 2025 die Gespräche für eine Weile zum Erliegen gebracht habe. Diese Einschätzung widerspricht der damals gemeldeten Beurteilung der CIA, wonach die Ukraine Putins Residenz nicht ins Visier genommen hatte.

Kushner sagte weiter, dass er und sein Kollege Steve Witkoff gleichzeitig an der Sicherheitsarchitektur für die Nachkriegszeit, Sicherheitsgarantien und der Wirtschaft arbeiteten. Er bestätigte zudem, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine unrealistisch sei, da sie Russlands rote Linie überschreitet. Artikel 5 beschrieb er in diesem Zusammenhang als Goldstandard: Ein Angriff auf einen Mitgliedstaat werde als Angriff auf alle betrachtet, zugleich bleibe es den Mitgliedern überlassen, einander auf jede Weise zu verteidigen, die sie für nötig hielten.

Kushner zufolge «fordern sie aus Sicht der Ukraine wohl genauere Angaben (als bei einer Garantie ähnlich Artikel 5), aber wir können keine genaueren Angaben machen als jene, die es bereits im NATO-Bündnis gibt und die sich die Mitgliedstaaten gegenseitig gewähren». Ohne es ausdrücklich zu sagen, bringt er damit im Wesentlichen zum Ausdruck, dass die Ukraine erwartet, die NATO werde sich verpflichten, im Falle eines erneuten Ausbruchs der Feindseligkeiten mit Russland Truppen zu ihrer Verteidigung zu entsenden und/oder Russland direkt in ihrem Namen anzugreifen – wozu die NATO nicht bereit sein wird.

Ein weiterer erwähnenswerter Punkt aus seinem Interview ist sein Ziel, eine klare Kommunikation zwischen der NATO und Russland aufzubauen, um den Frieden in der Nachkriegszeit zu wahren. Zudem sollte auf beiden Seiten Transparenz über die Streitkräfte herrschen, damit keine Seite überraschende Schritte unternehmen kann; auch Notfall-Hotlines wären nötig. Die Herausforderung, die er erkannt hat, besteht jedoch darin, dass «niemand wirklich das Sagen hat» in Europa. Das hat es ihm erschwert, bei diesen miteinander verknüpften Zielen Fortschritte zu erzielen.

Ein möglicher Weg nach vorn wäre die Umsetzung dessen, was hier und hier zu gegenseitigen militärischen Rückzügen von Belarus und Polen von ihrer gemeinsamen Grenze vorgeschlagen wurde. Darauf wurde in der Analyse verwiesen, die in der Einleitung zu Lukaschenkos jüngstem Interview mit französischen Medien verlinkt war. Ergreift Lukaschenko nicht die Initiative und nutzt die beginnende «Schneeglöckchendiplomatie» seines Landes gegenüber Polen für diesen Zweck, könnten die USA die Initiative ergreifen und mit Zustimmung Russlands anbieten, zwischen den beiden Ländern zu vermitteln.

Wie hier, hierund hiervorhergesehen, würde Polen im Szenario, in dem Trump die NATO-Mitglieder, die dem Bündnis vor 1997 beigetreten sind, dazu zwingt, ihre Streitkräfte aus den Gebieten der nach 1997 beigetretenen Mitglieder abzuziehen, die führende Rolle bei der Eindämmung Russlands durch die NATO 3.0 spielen. Anschliessend könnten polnische Streitkräfte sie in den baltischen Staaten ersetzen. In diesem Szenario würde die erweiterte polnisch-russische Front zum Kernstück der Ostflanke der NATO werden und Polen damit zum wichtigsten Bündnisland für den Umgang mit Russland machen.

Wenn von den USA vermittelte und von Russland gebilligte gegenseitige Truppenrückzüge von Belarus und Polen mit der Einrichtung eines Krisenkommunikationskanals zwischen ihnen einhergehen, lässt sich diese Formel auf die baltischen Staaten und Finnland ausweiten und damit können die Ziele erreicht werden, die Kushner bisher nicht zu erreichen vermochte. In seinem Interview deutete er an, dass ein Abkommen über die Sicherheitsarchitektur Europas nach dem Krieg einem Abkommen über die Ukraine vorausgehen könnte. Die vorgeschlagene Abfolge könnte den Konflikt also beenden, wenn sie erfolgreich umgesetzt wird.