Pepe Escobar beschreibt die Lage zwischen Iran und den USA als gefährlich zugespitzt. Teheran wolle die amerikanische Seeblockade brechen, werde aber nicht in die Falle tappen, den ersten Schritt zu einem offenen Krieg zu machen. Im Gespräch schildert Escobar mögliche iranische Pläne zum Schutz von Tankern; sein Gesprächspartner ergänzt Angaben, die er nach eigener Darstellung von einer hochrangigen iranischen Quelle erhalten habe. Beide warnen vor einer weiteren Eskalation. Ihre Aussagen und Einschätzungen werden im Gespräch nicht unabhängig belegt.

Russlands Reaktion auf Angriffe

Zu Beginn spricht Escobar über Angriffe auf Russland in den vergangenen Tagen. Er sagt, die Ausweitung von Terroroperationen der NATO gegen Russland sei erwartet worden. Zugleich berichtet er von einer breiten Unterstützung in der russischen Bevölkerung für die Entscheidungen von Präsident Wladimir Putin. Viele Menschen vertrauten Putin, räumten aber ein, dass die Entwicklung zu weit gegangen sei, so Escobar in Wiedergabe eines Gesprächs mit dem Moderator einer russischen Sendung.

Escobar zufolge hat Putin zugesagt, keine Enthauptungsschläge anzuordnen. Russland werde sich damit nicht auf das Niveau jener Kräfte begeben, die Escobar als «Epin-Syndikat» bezeichnet. Stattdessen werde Moskau auf asymmetrische Weise reagieren und den Verantwortlichen das Leben schwer machen. Für die kommenden Wochen und bis zum Jahresende stellte Escobar zusätzliche Operationen in Aussicht; für das nächste Jahr liess er die Entwicklung offen. Eine direkte Konfrontation mit der NATO wäre derzeit nicht der richtige Schritt, sagte er. Die russische Antwort werde auf russische Art erfolgen, unerwartet und asymmetrisch.

Tanker-Konvoi und Moskitoflotte

Im Zentrum des Gesprächs steht die Frage, wie Iran die Blockade durchbrechen könnte. Escobar erinnert an einen zuvor diskutierten Plan, mindestens 14 iranische Tanker aus der Umgebung von Kharg Island auslaufen zu lassen. Er sagt, diese Strategie sei vorerst gestoppt worden. Als Hintergrund schildert er eine Begegnung in Shenzhen: Der US-Präsident habe dem chinesischen Präsidenten zugesichert, die Tanker nicht anzugreifen, sollten sie auslaufen. Zwei Tage später habe er im US-Fernsehen angekündigt, sie zu versenken. Escobar wertet dies als Lüge gegenüber dem chinesischen Präsidenten und erwartet, dass der Vorgang in China schlecht aufgenommen werde.

Nach Angaben Escobars wurde daraufhin bei einer Sitzung des Obersten Nationalen Sicherheitsrats Irans beschlossen, den Tanker-Schwarm zunächst anzuhalten. Danach sei eine andere Möglichkeit vorgeschlagen worden: eine sogenannte «Moskitoflotte» mit mehr als 1000 kleinen Booten. Diese könnten die Tanker beim Passieren der Strasse von Hormus und der anschliessenden Fahrt durch den Golf von Oman und das Arabische Meer begleiten. Escobar hält auch eine Kombination der beiden Ansätze für möglich. Die iranische Führung passe ihre Pläne an und wolle die USA im Unklaren über das weitere Vorgehen lassen, sagt er.

Der Moderator schildert anschliessend, was er nach eigener Aussage von einer hochrangigen iranischen Quelle erfahren habe. Die Tanker sollten nicht unbegleitet auslaufen. Stattdessen sei entschieden worden, sie durch die Moskitoflotte zu eskortieren. Er nennt als Beteiligte an den Beratungen Mohsen Rezaei, Vahidi, den Parlamentspräsidenten Ara Galibaf, den Präsidenten und Arachi. Die Beratungen seien dem Obersten Führer vorgelegt und von ihm gebilligt worden.

Die Boote seien sehr klein, mit zwei Personen besetzt und mit Raketenstartern ausgerüstet, sagt der Moderator. Diese könnten jeweils zwei Raketen gleichzeitig abfeuern. Die Raketen hätten eine Reichweite von 4000 Kilometern. Die Boote seien schwer zu entdecken, ständig in Bewegung und würden verschiedene Manöver einsetzen, um sich zu verbergen. Der Moderator sagt, 14 Tanker seien beladen, befänden sich vor Kharg Island und warteten auf das Signal zur Fahrt nach China.

Ziel der Operation sei es nach Darstellung des Moderators, der amerikanischen Seeblockade so viel Schaden zuzufügen, dass ihre Aufrechterhaltung für die USA zu teuer werde und Washington zum Rückzug gezwungen sei. Wann dies geschehen könnte, sei offen; es könne jederzeit passieren. Der Moderator verbindet einen solchen Schritt mit der Gefahr eines Kriegsausbruchs. Escobar sagt, die iranische Strategie könne sich noch verändern. Teheran wolle die Blockade in den nächsten Wochen brechen, ohne einen Zusammenbruch der Weltwirtschaft auszulösen.

Warnungen vor einem zweiten Enthauptungsschlag

Beide sprechen auch über die Möglichkeit eines weiteren Enthauptungsschlags gegen Iran. Escobar sagt, die iranische Führung rechne damit, dass die USA einen solchen Angriff erwägen. Der Moderator behauptet, die USA und Israel planten einen zweiten Schlag, der vom Mossad vorgeschlagen, vom CIA-Chef gebilligt und bis zu Präsident Donald Trump weitergetragen worden sei. Für diese Behauptung liefert das Gespräch keine unabhängige Bestätigung.

Escobar hält die Annahme, ein solcher Angriff werde alle Hardliner in Teheran ausschalten, für abwegig. Seiner Darstellung zufolge seien inzwischen alle in Iran dafür, die amerikanische Blockade zu brechen. Die Positionen beider Seiten seien unvereinbar, sagt er; dennoch wolle keine Seite die volle Verantwortung dafür tragen, die Lage wieder in einen heissen Krieg zu verwandeln.

Iran werde nicht als Erste handeln, betont Escobar. Die USA warteten darauf, dass Teheran den ersten Schritt mache, doch die Iraner würden nicht in diese Falle gehen. Sie könnten über Waffen und Strategien verfügen, die noch nicht bekannt seien, sagt Escobar. Der Moderator ergänzt, Iran zerstöre Radaranlagen und andere Einrichtungen, die den USA bei einem Angriff auf die Moskitoflotte helfen könnten. Die Flotte werde zudem von Helikoptern und den Streitkräften insgesamt unterstützt; in den vorangegangenen 36 Stunden habe es zahlreiche Übungen gegeben.

Der Moderator bezeichnet den Einsatz der Bootsbesatzungen als besonders gefährlich und sagt, viele könnten nicht lebend zurückkehren. Escobar ordnet dies als Märtyreroperation ein. Der Moderator sagt, seine Einschätzung beruhe auf vielen Stunden an Konsultationen und die Entwicklung könne sich innerhalb von Tagen oder Wochen zuspitzen. Die Blockade werde nicht bestehen bleiben, lautet seine Prognose.

Mögliche Folgen für die Region

Der Moderator erwartet, dass ein Ende der Blockade die US-Vorherrschaft in der Region beenden und weitere verbündete Herrscher ins Wanken bringen könnte. Als mögliche nächste Fälle nennt er Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Er behauptet, Mohammed bin Salman halte sich in Bunkern auf und fürchte nicht nur Ansar Allah, sondern auch Menschen aus dem eigenen Stamm, darunter Cousins, denen er geschadet habe. Escobar warnt seinerseits davor, die Jemeniten zu unterschätzen.

Das Gespräch endet mit dem Hinweis auf Escobars geplante Rückkehr zum Thema Russland und NATO. Beide hoffen, dass es bis zu ihrem nächsten Gespräch am Sonntag zu keiner katastrophalen Entwicklung kommt.