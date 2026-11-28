Der iranische Akademiker und geopolitische Kommentator محمد مرندي (Mohammad Marandi) deutet Angriffe auf Schiffe und militärische Einrichtungen in der Region als Teil einer iranischen Eskalationsstrategie. Im Gespräch vertritt er die Ansicht, Teheran wolle damit die USA unter Druck setzen, die Blockade aufzugeben oder einen Krieg zu beginnen. Seine Einschätzungen und Vorwürfe werden im Interview nicht unabhängig überprüft.

Angriffe und die Gefahr einer Ausweitung

Zu Beginn des Gesprächs geht es um Meldungen über einen mutmasslichen Angriff in Kuwait, bei dem nach Angaben der Moderation zwei italienische Staatsangehörige getötet worden sein sollen. Merandi sagt, er kenne die Einzelheiten nicht. Er verweist auf frühere Angriffe auf Radar- und Luftabwehranlagen in Oman und Bahrain und vermutet, Iran bereite sich auf einen möglichen grösseren US-Angriff vor. Die Ausschaltung solcher Anlagen könne aus seiner Sicht den USA einen militärischen Vorteil nehmen. Den Vorfall in Kuwait beurteilt er ausdrücklich unter Vorbehalt: Es müsse erst geklärt werden, ob Iran dafür verantwortlich sei.

Merandi beschreibt eine wechselhafte iranische Vorgehensweise in der Strasse von Hormus. Nach seiner Darstellung nahm Iran während der UN-Generalversammlung die Angriffe auf Schiffe und Öltanker zu und setzte dabei neben leichten Drohnen auch Minen, Raketen und schwere Drohnen ein. Später seien weniger Schiffe angegriffen worden, nun steige die Intensität wieder. Er verbindet die frühere Eskalation mit dem Ziel, Donald Trump zu einem Abkommen zu bewegen; andernfalls, so seine damalige Erwartung, hätte Trump bei den Zwischenwahlen schwere Verluste erlitten. Für die erneute Verschärfung nennt Merandi die anhaltenden US-Drohungen und die Blockade als Gründe. Iran wolle Washington vor die Wahl stellen, den Konflikt auszuweiten oder zurückzuweichen.

Auf die Frage, ob bereits Krieg herrsche, bejaht Merandi dies: Es gebe keinen Waffenstillstand, und die wirtschaftliche Blockade sei für Iran ebenfalls ein Kriegsakt. Zugleich unterscheidet er zwischen dem laufenden Konflikt und einem möglichen offenen Krieg mit umfassenden Angriffen. Er sagt, beide Seiten bereiteten sich darauf vor; die US-Streitkräfte hätten ihre verfügbaren Mittel in Stellung gebracht, während Iran in Alarmbereitschaft sei. Den Begriff «Präventivschlag» hält er für unpassend, weil Iran seiner Auffassung nach in einem bereits bestehenden Krieg defensiv handle, auch wenn es Fälle gegeben habe, in denen Iran angegriffen habe, ohne dass die USA am Vortag zugeschlagen hätten.

Golfstaaten und US-Militärpräsenz

Merandi warnt, Iran könne im Fall eines US- oder israelischen Angriffs auf iranische Infrastruktur auch Ziele in Golfstaaten angreifen. Er nennt Kuwait, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Bahrain, Katar und möglicherweise Oman. Seine Begründung: Diese Staaten seien in den Krieg eingebunden, weil US-Flugzeuge, Tankflugzeuge und Drohnen ihr Gebiet für Einsätze gegen Iran nutzten oder von dort starteten und landeten. Wenn die Golfstaaten nicht angegriffen werden wollten, müssten sie den USA nach seiner Ansicht die Nutzung ihres Territoriums untersagen.

Er behauptet, Iran könne die Infrastruktur mancher dieser Staaten innerhalb von Stunden schwer beschädigen; bei Saudi-Arabien könne es länger dauern. Iran wolle die Länder jedoch nicht aus eigenem Antrieb zerstören, sagt Merandi, sondern mit der Drohung einen Angriff verhindern. Seine Darstellung, die Golfstaaten seien «nur Wüste» mit Öl und Gas, ist eine zugespitzte Einschätzung des Gastes und keine unabhängige Beschreibung der Länder.

Vorwürfe wegen geplanter Unruhen

Im Gespräch wird ein Ausschnitt mit dem pensionierten US-General Jack Keane eingespielt. Keane sagt darin, der Mossad und die CIA würden Zehntausende Menschen bewaffnen, falls diese im Iran einen Umsturzversuch unternehmen wollten. Die Moderation fragt Merandi, wie ernst er eine solche Drohung nehme. Merandi antwortet, die USA bereiteten nach seiner Auffassung innerhalb Irans einen Aufstand vor. Er behauptet, Waffen kämen über Gruppen an der Grenze zu Pakistan und über kurdische Kämpfer an der Grenze zum Nordirak ins Land; einige Beteiligte seien festgenommen, andere würden überwacht.

Merandi verbindet diese Vorwürfe mit Unruhen im Vorjahr. Er nennt eine Zahl von 3117 Getöteten und sagt, die Opfer seien identifiziert und ihre Namen sowie Adressen erfasst worden. Unter den Toten seien Polizisten, Freiwillige und unbeteiligte Passanten gewesen. Manche Menschen seien laut Merandi aus kurzer Distanz und von hinten erschossen worden; Ärzte in Spitälern hätten dies bestätigt. Er behauptet zudem, ausländische Akteure hätten die Beteiligten gesteuert und nach der Abschaltung des Internets sei die Gewalt zusammengebrochen. Als Belege für ausländische Beteiligung führt er öffentliche Äusserungen israelischer Medien sowie von Mike Pompeo an. Diese Angaben bleiben Behauptungen Merandis.

Auch die Festnahme und Bestrafung von fünf Personen, darunter einer Frau, ordnet Merandi in dieses Bild ein. Er bestreitet, dass der Fall mit dem Kopftuch oder mit Singen zu tun gehabt habe. Stattdessen bezeichnet er die Veranstaltung, bei der die Betroffenen aufgetreten sein sollen, als inszenierte Provokation und Teil eines geplanten Aufstands. Die Moderation ergänzt, es habe sich um ein arrangiertes Konzert gehandelt, an dem kaum jemand teilgenommen habe. Merandi sagt, er kenne die Einzelheiten des Falls nicht und könne die Bestrafung deshalb nicht abschliessend beurteilen. Zugleich verteidigt er ein hartes staatliches Vorgehen gegen Versuche, während eines Krieges Unruhe zu stiften. Die Moderation stellt dem die Sorge gegenüber, Propaganda könne eine Gesellschaft zu Reaktionen auf ein Ereignis verleiten, das nicht so stattgefunden habe.

Merandi erklärt, Iran sei mit der «Imperialmacht» und nicht mit Ländern wie Kuwait oder Turkmenistan im Krieg. Er kritisiert westliche Medien dafür, aus seiner Sicht die Bestrafung der fünf Personen hervorzuheben, während sie die von ihm behauptete ausländische Einmischung und zivile Opfer im Iran ausblendeten. Als weiteres Beispiel verweist er auf Bilder iranischer Frauen, die im Internet sängen, und sagt, bei Auftritten ohne Bewilligung drohten andernfalls Geldstrafen. Die Moderation weist darauf hin, dass sich die Sicherheitslage in Iran seit Wochen angespannt habe und ein offener Krieg jederzeit beginnen könne.

Verkehr durch Hormus und iranische Gebühren

Die Moderation stellt einen Bericht der Plattform «Arabian Gulf Business Insight» vor, der sich auf Daten des maritimen Nachrichtendienstes «Hawex» stütze. Demnach hätten zwischen Monatsbeginn und dem 23. November 47 Schiffe den von Iran genehmigten nördlichen Korridor genutzt und 38 Schiffe den von den USA betriebenen, von Iran als illegal bezeichneten Korridor. Weitere 83 Durchfahrten seien nicht zugeordnet worden. Ausserdem schildert die Moderation ein angeblich zweistufiges Gebührensystem: Schiffe meldeten sich demnach elektronisch bei einer iranischen Stelle, würden auf Verbindungen zu den USA oder Israel geprüft und zahlten anschliessend eine Durchfahrtsgebühr sowie eine zusätzliche Versicherungsgebühr. Als mögliche Zahlungswege nennt sie Banküberweisungen, Bitcoin, dollarbasierte Stablecoins und digitale Währungen auf Yuan-Basis.

Merandi widerspricht der Annahme, Katar sei von Gebühren ausgenommen. Er bezeichnet das Land als Teil der gegen Iran gerichteten Zusammenarbeit und sagt, Katar sei nicht mit Iran verbündet. Dann beschreibt er drei Arten des Öltransits: den iranischen Korridor, für den Gebühren anfielen und bei dem Schiffe keine US-amerikanischen oder israelischen Verbindungen haben dürften; den von den USA unterstützten Korridor, über den nach seiner Darstellung Öl aus Katar, Saudi-Arabien, Kuwait und Bahrain transportiert werde; sowie Schiffe, die den zweiten Korridor mit iranischer Zustimmung nutzten. Diese Schiffe würden entweder Gebühren entrichten oder iranisches Rohöl transportieren beziehungsweise es mit eigenem Öl vermischen. Deshalb würden sie nach Merandis Darstellung nicht angegriffen, andere dagegen schon.

Merandi sagt, Iran wolle den Welthandel nicht vollständig zum Erliegen bringen, aber den Druck auf die USA aufrechterhalten. Er nennt neben Rohöl auch Helium, Schwefel und Dünger als Bereiche, in denen Engpässe zunähmen. Den Ölpreis stellt er als politisches Druckmittel dar: Vor den Zwischenwahlen sei der Preis nach seiner Erinnerung zeitweise auf 110 oder in einzelnen Fällen 115 Dollar pro Barrel Brent gestiegen; nach der Wahl habe Iran den Preis sinken lassen. Er begründet dies damit, dass Iran die Wirtschaft Chinas, Pakistans, Bangladeschs, Indiens und Südafrikas nicht zerstören wolle. Nun steige der Preis wieder, weil Teheran die Blockade brechen und die Durchfahrt durch Hormus stärker kontrollieren wolle.

Auf die Vermutung der Moderation, regionale Staaten könnten trotz ihrer Zusammenarbeit mit Washington iranisches Öl aus wirtschaftlichen Gründen transportieren, sagt Merandi, dies sei eine plausible Annahme. Manche Regierungen könnten Geschäfte mit Iran fortsetzen, obwohl sie den USA gegenüber erklärten, damit aufgehört zu haben. Die Moderation zieht dazu einen Vergleich mit russischem Öl, das trotz westlicher Sanktionen über Drittstaaten weiterverkauft worden sei; dieser Vergleich stammt von ihr.

Regionale Bündnisse und politische Bruchlinien

Die Moderation fragt, ob Iran seinen Nachbarn trotz früherer Konflikte vertrauen könne. Sie verweist auf Gespräche zwischen Saudi-Arabien, der Türkei und Pakistan mit iranischen Vertretern und auf Berichte, wonach dabei regionale Sicherheit und Israel thematisiert worden seien. Merandi sagt, Teheran müsse weiterhin mit den Regierungen der Region sprechen, um eine friedliche Lösung zu suchen. Das bedeute aber nicht, dass Iran ihnen vertraue. Er wirft den Golfstaaten vor, Iran über Jahrzehnte verraten und Saddam Hussein unterstützt zu haben. Nach dem Sturz Saddam Husseins habe Iran jedoch keine Entschädigung verlangt und sei weiterhin offen für gemeinsame Sicherheitsvereinbarungen.

Wörter über regionale Zusammenarbeit seien für Merandi nicht ausreichend. Saudi-Arabien spreche zwar über Israel, bekämpfe aber zugleich den Jemen; für Gaza, den Libanon und Syrien hätten die Golfstaaten seiner Ansicht nach nichts getan. Die Moderation hält dem entgegen, dass Saudi-Arabien im Jemen trotz eigener Verluste weiter eskaliere. Merandi führt dies auf die Abgeschlossenheit der dortigen Führung zurück: Mohammed bin Salman sei von Ja-Sagern umgeben und glaube, ein Krieg gegen Iran werde mit einem Zusammenbruch des Landes enden. Die Golfregierungen würden, so Merandi, Iran durch westliche Denkfabriken und oppositionelle iranische Gruppen betrachten und deshalb die Lage falsch einschätzen.

Auch die Lage Israels und die Folgen der US-Zwischenwahlen kommen zur Sprache. Merandi sagt, die inneren Spaltungen in Israel seien wichtig, aber kein verlässlicher Weg zum Ende der Regierung. Benjamin Netanjahu sei nicht wegen der Tötung von Kindern geschwächt worden, sondern durch interne Konflikte; seine politischen Gegner unterstützten nach Merandis Darstellung ebenfalls die Gewalt. Zugleich meint er, Israel sei international zunehmend als für Völkermord verantwortlich wahrgenommen.

Die iranische Führung sehe die US-Wahl laut Merandi als einen Erfolg, weil sie einen politischen Wandel ausgelöst habe. Er sagt, die Wähler hätten nicht unbedingt für die Demokraten, sondern gegen Trump gestimmt. Iran misstraue beiden grossen Parteien und solle keine Hoffnung in die US-amerikanische politische Führung setzen. Die Wahl zeige ihm zufolge aber, dass viele Menschen in den USA keinen Krieg und keinen Völkermord wollten.

Jemen und der Streit um Minab

Zur Lage im Jemen sagt die Moderation, die Ansar Allah hätten seit Beginn ihrer Offensive rund 11 000 Quadratkilometer unter ihre Kontrolle gebracht und den Zugang zur Meerenge Bab al-Mandab sowie zu Inseln in der Region gesichert. Zudem hätten sie einen ungewöhnlich grossen Bestand moderner saudischer Waffen erbeutet. Andere Quellen, so die Moderation, vermuteten, es könnten dort gelagerte emiratische Waffen für eine mögliche US-israelische Bodenoffensive gewesen sein. Sie schildert ausserdem, saudisch unterstützte Kräfte seien auf Aden und Hadramaut zurückgedrängt worden. Merandi begründet das saudische Vorgehen mit einer von ihm behaupteten Realitätsferne der Führung und sagt, die saudischen Angriffe auf den Jemen hätten Vergeltungsschläge ausgelöst. Die Moderation betont, dass dabei auch zivile Infrastruktur im Jemen angegriffen werde.

Ein grosser Teil des Gesprächs ist dem Angriff auf eine Schule in Minab gewidmet. Die Moderation spricht von 170 Getöteten am 28. Februar bei einem US-amerikanischen Tomahawk-Angriff in der südiranischen Provinz Hormozgan. Sie berichtet von einem iranischen Gerichtsverfahren, an dem rund 300 Familien beteiligt seien; etwa 200 Klagen beträfen Kriegsverbrechen, Verantwortlichkeit und Entschädigungen. Iran wolle den Fall nach Angaben der Moderation auch vor Gerichten und Institutionen in Europa, den USA und bei den Vereinten Nationen verfolgen.

Merandi bezeichnet den Angriff als absichtlich und sagt, die Schule sei den US-Streitkräften seit Jahren bekannt gewesen. Ziele am ersten Kriegstag würden präzise festgelegt, weshalb es sich nicht um einen Fehler oder eine Folge des «Kriegsnebels» gehandelt haben könne. Er stellt Minab neben einen weiteren Angriff auf den Ort Lamerd, bei dem ebenfalls Kinder getötet worden seien. Die Angriffe hätten nach seiner Auffassung der iranischen Marine schaden sollen. Merandi wirft den USA vor, keine Verantwortung übernommen zu haben, und kritisiert westliche Regierungen und Medien dafür, den Vorfall nicht verurteilt zu haben. Die Aussagen zu Absicht, Zielauswahl und Opferzahlen sind seine Darstellung; der im Gespräch geschilderte Gerichtsweg wird von der Moderation demgegenüber als laufendes Verfahren beschrieben.

Wirtschaftliche Belastung und Blockade

Auf die Frage nach der wirtschaftlichen Lage sagt Merandi, die Unruhen und die Bestrafung der fünf Personen seien Teil eines umfassenderen Versuchs, Iran zu destabilisieren. Auch der Währungsverfall im Vorjahr sei seiner Ansicht nach gezielt herbeigeführt worden, um Proteste auszulösen und diese auszunutzen. Er räumt eine mögliche Zunahme von Gewalt und Unruhen in den kommenden Wochen ein, hält einen gesellschaftlichen Zusammenbruch aber für ausgeschlossen. Iran werde, sagt er, nicht kollabieren, sondern Trumps Regierung und deren regionale Verbündete unter Druck setzen.

Zum Schluss wird die US-Seeblockade thematisiert. Die Moderation sagt, sie koste US-Steuerzahler mehr als eine Milliarde Dollar pro Monat und verweist auf die «Iron Gate»-Operation, die Irans Handelswege an den Grenzen unterbrechen solle. Nach ihrer Darstellung hätten Nachbarstaaten von Pakistan bis Irak erklärt, die Massnahmen schadeten ihren eigenen Volkswirtschaften stärker als der iranischen. Merandi bestätigt, die Blockade belaste Pakistan, die Türkei und den Irak; zugleich würden diese Länder trotz US-Drucks teilweise weiter Geschäfte machen. Russland und China würden ihre Beziehungen zu Iran ebenfalls fortsetzen, sagt er. Seine Prognose lautet, dass Iran der Blockade widerstehen und den USA seinerseits wirtschaftlichen und militärischen Schaden zufügen werde.

Als letzte, unbestätigte Einschätzung gibt Merandi eine Information wieder, die er nach eigenen Worten gerade erhalten habe: Iran sehe den mutmasslichen Angriff in Kuwait als «False-Flag»-Operation und vermute ukrainische Beteiligung. Die Moderation verbindet dies mit Berichten über Angriffe auf iranische und russische Tanker, betont aber, dass dies ein eigenes Thema sei.