Ein von NATO und Rüstungskonzernen mitfinanzierter Thinktank warnt vor einer möglichen Sabotage-Katastrophe in Europa. Blick verbreitet die Warnung – die finanziellen Verbindungen der Quelle bleiben im zugänglichen Artikeltext unerwähnt.

„Experten warnen in Studie vor Massenunglück in Europa“: Unter dieser Schlagzeile berichtet Blick über eine Untersuchung des International Institute for Strategic Studies (IISS). Das Institut wird als „renommiert“ vorgestellt. Seine Autoren warnen, russische Sabotage könnte zahlreiche Todesopfer fordern und Forderungen nach Vergeltung auslösen. Blick erwähnt dabei ausdrücklich, dass die untersuchten Zukunftsszenarien keine Vorhersagen sind.

Was fehlt, ist der finanzielle Hintergrund dieser Experteninstitution. Nach der offiziellen IISS-Liste für das Geschäftsjahr bis September 2024 gehörten BAE Systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, Boeing, Airbus und Saab zur Einnahmekategorie von jeweils mehr als 100.000 Pfund. Auch Palantir steht in dieser Gruppe. Die Angaben umfassen Mitgliedschaften, Sponsoring und Lizenzeinnahmen. Man kann es auch den digitalen Rüstungsindustrie bezeichnen.

Für Forschung und Konferenzen nennt das Institut außerdem die NATO, das deutsche Auswärtige Amt, das US-Außenministerium und britische Ministerien als Geldgeber beziehungsweise Unterstützer. Daraus geht allerdings nicht hervor, wer die konkrete Sabotage-Studie finanziert hat.

Diese Verbindungen gehören zur Geschichte. Rüstungskonzerne haben ein wirtschaftliches Interesse an militärischen Beschaffungsentscheidungen. Die NATO verfolgt eigene sicherheitspolitische Ziele. Wenn eine von diesen Akteuren mitfinanzierte Institution Bedrohungen bewertet, muss eine Redaktion diesen Hintergrund sichtbar machen.

Für eine belegbare Behauptung, die Studie sei bestellte NATO-Propaganda, reichen die Finanzierungslisten allein nicht aus. Sie zeigen aber einen Interessenkonflikt, den das Etikett „renommiert“ nicht auflöst.

Blick übernimmt die Warnung mit grosser Dringlichkeit. Die nötige Transparenz über die warnende Institution bleibt aus. So erhalten Leser ein Bedrohungsszenario – aber keinen vollständigen Blick auf das Netzwerk, aus dem es stammt.