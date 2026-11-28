Verfasst von Tyler Durden

Die US-Regierung bereitet im Dezember eine grundlegende Umgestaltung ihres Registrierungssystems für die Wehrpflicht vor und wird berechtigte junge Männer automatisch in einer Bundesdatenbank erfassen die im Falle eines nationalen Notstands zur Mobilisierung von Amerikanern genutzt werden könnte, berichtet das Center on Conscience & War .

Der Schritt stellt eine deutliche Abkehr vom jahrzehntealten System dar, das Männer dazu verpflichtet, sich selbst beim Selective Service System zu registrieren.

Gemäss einer Bestimmung im National Defense Authorization Act für das Haushaltsjahr 2026, den Präsident Donald Trump im vergangenen Dezember unterzeichnete, müssen sich amerikanische Männer zwischen 18 und 25 Jahren nicht mehr manuell registrieren. Stattdessen übernimmt Washington die Verantwortung für ihre Registrierung, wie aus einem Bericht von Stars & Stripes vom April hervorgeht.

Das Selective Service System wird bestehende Regierungsdatenbanken nutzen, um berechtigte Männer zu ermitteln, wodurch Einzelpersonen ihre persönlichen Angaben nicht mehr selbst einreichen müssen.

Die Behörde bezeichnete die Umgestaltung zuvor als «vereinfachtes Registrierungsverfahren und entsprechende Neuausrichtung der Belegschaft».

Der Abgeordnete Don Bacon (Republikaner aus Nebraska), ein Befürworter der automatischen Registrierung, brachte die Massnahme gemeinsam mit der Abgeordneten Chrissy Houlahan (Demokratin aus Pennsylvania) ein.

Die Abgeordnete Chrissy Houlahan (Demokratin aus Pennsylvania), die massgeblich an der Gesetzgebung zur automatischen Registrierung mitgewirkt hatte, betonte in einer Erklärung vom Juni 2024, dass die Massnahme «die Wehrpflicht nicht wieder einführt» und dass damals keine der beiden Kammern des Kongresses einen solchen Schritt erwog.

«Ich möchte die Fakten klarstellen: Seit 1917 müssen sich Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren beim Selective Service registrieren. Diese neue Gesetzgebung spart den Steuerzahlern erhebliche Kosten und erleichtert es diesen Männern, das Gesetz einzuhalten und sich beim Selective Service zu registrieren. Das ist alles. Punkt», sagte Houlahan in einer Erklärung .

«Diese Gesetzgebung führt die Wehrpflicht nicht wieder ein. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht würde ein eigenes Gesetz des Kongresses erfordern, das sowohl das US-Repräsentantenhaus als auch den Senat passieren und vom Präsidenten unterzeichnet werden müsste», fügtedie demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses hinzu. «Diese Idee wird derzeit in keiner der beiden Kammern erwogen. Unser Land hat seit mehr als einem halben Jahrhundert keine Wehrpflicht mehr gehabt, und ich verbringe einen grossen Teil meiner Zeit im Kongress damit, dafür zu sorgen, dass es nie wieder dazu kommt.»

Da der gesetzliche Stichtag am 18. Dezember rasch näher rückt, bleiben jedoch Fragen offen, wie die Bundesregierung das System einführen will. Die vorgeschlagene Verordnung zur Umsetzung wurde Anfang dieses Jahres zurückgezogen; ein Ersatz wurde bislang nicht öffentlich vorgestellt.

Die USA haben seit 1973 keine Wehrpflicht mehr durchgeführt, als sie zu einer Streitkraft aus Freiwilligen übergingen. Präsident Jimmy Carter führte 1980 angesichts zunehmender Spannungen im Kalten Krieg die obligatorische Registrierung wieder ein.

Mehr als 50 Friedens-, Religions- und Bürgerrechtsorganisationen haben sich zusammengeschlossen , um sich gegen die automatische Registrierung für die Wehrpflicht auszusprechen und die Aufhebung des Military Selective Service Act zu fordern.

Edward Hasbrouck, ein Organisator der Anti-Draft Coalition, die sich für die Aufhebung des Military Selective Service Act einsetzt, warnte, die automatische Registrierung komme einem «wirklich gefährlichen Abgriff von Daten» gleich.

«Ich finde es interessant: Obwohl die Unterstützung für die Fortführung der Wehrpflichtregistrierung, ihre Ausweitung oder den Versuch, sie vor dem Scheitern zu bewahren, im Kongress überparteilich war, war auch der Widerstand überparteilich», sagte Hasbrouck im April der New York Post . «Um Menschen automatisch registrieren zu können, wird das Selective Service System beispiellose Befugnisse erhalten, auf Datenbanken jeder anderen Bundesbehörde zuzugreifen, von denen es annimmt, dass sie dabei helfen könnten, potenzielle Wehrpflichtige zu identifizieren oder ausfindig zu machen.»