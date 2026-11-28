Verfasst von EDITORIAL via Strategic Culture Foundation

Ein allgemeiner Krieg in Europa ist nur eine Provokation entfernt.

Zunehmende Provokationen, Angriffe auf die russische Schifffahrt, Beleidigungen und keinerlei Diplomatie deuten allesamt auf eine NATO-Fraktion hin, die eine Agenda für einen totalen Krieg mit Russland vorantreibt.

Polens Forderung diese Woche, die NATO solle eine Flugverbotszone über ukrainischem Gebiet einrichten, wurde, wie sich herausstellte, von den anderen Mitgliedern des Bündnisses vernünftigerweise zurückgewiesen. Wäre ein solcher Schritt unternommen worden, hätte dies einen Schritt hin zu einem direkten Krieg der NATO mit Russland bedeutet.

Dem vorausgegangen waren vergangene Woche vielbeachtete Behauptungen, russische Marschflugkörper seien an Polens Ostflanke «gelandet». Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk warf Russland wegen des Vorfalls vom 20. November eine «vorsätzliche Provokation» vor.

Bemerkenswert ist, dass in den Berichten über die mutmasslichen russischen Marschflugkörper nicht von «Angriff» oder «Treffer» die Rede war. Die Formulierung war auffallend passiv. Die mutmasslichen russischen Raketen seien auf polnischem Gebiet «gelandet» oder «niedergegangen». Die Mehrdeutigkeit liess den Vorwurf zögerlich und unsicher erscheinen.

Drei Tage später, am 23. November, verschärfte Polen bei einem NATO-Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel seine Forderung, das Bündnis solle eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten. Diese sollte es ermöglichen, russische Flugkörper abzuschiessen, wenn man davon ausging, dass sie auf polnisches Gebiet zuflogen.

Der Antrag erforderte die Zustimmung aller 32 NATO-Mitglieder. Das Bündnis stimmte ihm nicht zu, weil einige Mitglieder vor diesem Schritt zurückschreckten. Rumänien wies beispielsweise darauf hin, dass eine solche Massnahme eine direkte Beteiligung der NATO am Krieg mit Russland bedeuten würde.

Warschau erhielt sozusagen einen Trostpreis. Am 25. November wurde ein AWACS-Aufklärungsflugzeug eingesetzt, um den polnischen Luftraum zu überwachen. Der Einsatz wurde von US-General Alexus Grynkewich, dem Obersten Alliierten Befehlshaber Europa, genehmigt.

Polen besteht jedoch weiterhin darauf, in den nächsten Wochen an seiner Grenze zur Ukraine ein eigenes Luftverteidigungssystem einzurichten. Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sagte, er sei enttäuscht darüber, dass die USA nicht reagiert und der Einrichtung eines umfassenden, von der NATO unterstützten Luftverteidigungsgebiets nicht zugestimmt hätten. Der polnische Minister gab nicht an, wie weit sich die polnische Flugverbotszone in ukrainisches Gebiet erstrecken würde.

Die Folgen dieses Schrittes bergen ein erhebliches Eskalationsrisiko. Möglicherweise könnten polnische bodengestützte Waffen und Kampfjets auf russische Raketen, Drohnen oder Flugzeuge schiessen, wenn diese als nahe an Polens Grenzen eingestuft würden. Doch wer entscheidet darüber und wie? Es handelt sich um eine subjektive Entscheidung, die dazu führen könnte, dass NATO und Russland direkt in einen Schusswechsel geraten. Die NATO und insbesondere Polen sind bereits in verdeckter Form am Ukrainekrieg beteiligt. Wenn uniformierte NATO-Einheiten in Polen auf russische Streitkräfte schiessen, würde dies die Lage auf eine ganz andere und schicksalhafte Ebene heben.

Die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten fordern die NATO schon seit Langem auf, eine Flugverbotszone einzurichten. Offenbar gerade deshalb, weil sie wollen, dass sich die NATO direkt in diesen Konflikt einmischt. Das war zweifellos das Ziel des Kiewer Regimes.

Es besteht der Verdacht, dass die Einrichtung einer Flugverbotszone mit Nachdruck vorangetrieben wird. Fragen zum Vorfall vom 20. November bleiben offen. Polnische Staatsanwälte behaupteten, russische Marschflugkörper vom Typ Kh-101 seien in Nowy Lipowiec, rund 50 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, «niedergegangen». Angeblich seien die Trümmerteile innerhalb weniger Stunden nach dem Vorfall identifiziert worden.

Russland wies die Vorwürfe als haltlos und durch keinerlei Beweise gestützt zurück.

Die ersten polnischen Berichte widersprachen einander. Zunächst hiess es, russische Drohnen und Marschflugkörper hätten zwei Orte getroffen; dann wurde berichtet, es habe keine Drohnen gegeben, sondern nur Kh-101-Raketen, die an drei Orten «gelandet» seien. Niemand wurde verletzt, und ein Foto eines Explosionskraters wurde verbreitet. Doch dieser könnte überall aufgenommen worden sein. Warum werden die mutmasslichen Trümmerteile der Kh-101 oder Radardaten zum Flugverlauf nicht in überprüfbarer Form vorgelegt?

Es sei daran erinnert, dass die einzigen Menschen, die bei Luftangriffen auf polnischem Gebiet getötet wurden, zwei Männer waren, und zwar im November 2022, als eine ukrainische S-300-Luftabwehrrakete einen Getreidesilo im Osten des Landes traf. Damals machten die polnischen Behörden und die Ukraine Russland dafür verantwortlich, und es gab Forderungen nach einer Reaktion der NATO. Später stellte sich heraus, dass es ein ukrainischer Angriff gewesen war, der offenbar darauf abzielte, Russland die Tat anzulasten und die NATO zur Aktivierung ihres Beistandspakts zu bewegen.

Auch diesmal gab es ähnlich hitzköpfige Anschuldigungen gegen Russland. Der frühere stellvertretende NATO-Oberbefehlshaber Richard Shirreff sagte der BBC, der Vorfall vom 20. November sei ein «vorsätzlicher russischer Angriff auf Polen» gewesen. Er forderte, «NATO-Kampfflugzeuge sollten in der Ukraine fliegen und alle russischen Raketen abschiessen, ganz gleich, ob sie auf NATO-Gebiet zufliegen oder nicht».

General Shirreff fügte den aufschlussreichen Kommentar hinzu: «Russland befindet sich im Krieg mit der NATO … Wir müssen die Ukraine dabei unterstützen, Russland zu besiegen.»

Tatsächlich verrieten die Worte des britischen Befehlshabers mehr, als er vielleicht beabsichtigt hatte.

Zweifellos befindet sich die NATO im Krieg mit Russland, und innerhalb des Bündnisses gibt es Fraktionen, die eine Eskalation herbeisehnen, in einem verzweifelten Versuch, Russland zu besiegen – zumal sich in der Europäischen Union ernsthafte Spaltungen darüber abzeichnen, ob weiterhin Hunderte Milliarden in ein korruptes Regime gesteckt werden sollen.

Diese Woche gab es Angriffe auf die russische Schifffahrt in der Ostsee und im Mittelmeer vor der Küste Libyens. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Ukraine diese Operationen ohne Beteiligung der NATO-Streitkräfte durchgeführt hat.

Die Forderung nach einer Flugverbotszone kommt vor dem Hintergrund einer geografisch weiter ausgreifenden Provokationsserie. Gleichzeitig führen NATO-Bodentruppen in Polen unter dem Banner der «Koalition der Willigen» Manöver durch. Ziel ist es, Truppen in der Ukraine zu stationieren und eine Blockade des russischen Exklavengebiets Kaliningrad zu verhängen, das zwischen Polen und Litauen liegt.

Der Einsatz des AWACS-Aufklärungsflugzeugs über Polen und dem Baltikum könnte von Russland nicht als Trostpreis für Warschau, sondern vielmehr als eine weitere Bedrohung wahrgenommen werden – angesichts der sechsstündigen Kreise, die es flog, während es russisches Gebiet auskundschaftete und sich NATO-Bodentruppen an Russlands Grenzen mobilisierten.

Ironischerweise unterstreichen all diese verschärften Spannungen den diplomatischen Vorstoss Moskaus für einen neuen gesamteuropäischen Sicherheitsvertrag. Dies ist eine der Bedingungen Russlands für eine friedliche Beilegung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine.

Dennoch weigern sich die unnachgiebigen europäischen NATO-Staats- und Regierungschefs, mit Russland in einen Dialog zu treten, um eine umfassende Lösung zu finden. Sie beharren darauf, Russland als Aggressor zu verteufeln und zu behaupten, Russland führe einen hybriden Krieg gegen ganz Europa. Die Lage ist geprägt von zweifelhaften Provokationen wie mysteriösen Drohnen, die Grenzen verletzen, und Operationen unter falscher Flagge wie dem Bombenalarm am Flughafen Leipzig im August, für den Russland verantwortlich gemacht wurde.

Die Europäer sind beunruhigt darüber, dass US-Präsident Donald Trump eine diplomatische Beilegung des Ukraine-Konflikts befürwortet. Der russische Aussenminister Sergej Lawrow merkte diese Woche an, dass die Amerikaner sich der Notwendigkeit bewusst seien, die «Ursachen an der Wurzel» anzugehen und eine kollektive Sicherheitsordnung in Europa zu schaffen.

Im Gegensatz dazu sind die europäischen Russlandfeinde entschieden gegen jede solche Diplomatie. Sie teilen die beleidigende Ansicht des nicht gewählten ukrainischen Staatschefs Wladimir – «gebt mir mehr Geld» – Selenskyj, Trumps Freundlichkeit gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei so, als wäre man mit Hitler befreundet.

Trump forderte diese Woche alle Seiten auf, den Krieg nicht weiter auszuweiten. Darin ist implizit auch ein Ende der Angriffe der Ukraine und der NATO auf die russische Schifffahrt enthalten. Trump muss auch die eigenen Reihen an die Kandare nehmen – die CIA und das Pentagon –, die die Provokationen ermöglichen.

Die Aussichten sind düster. Solange den europäischen politischen Führungskräften jeder Wille fehlt, mit Russland auf einer angemessenen und ernsthaften diplomatischen Ebene in Kontakt zu treten, kann sich die Sicherheitslage in Europa nur weiter verschlechtern.

Ein allgemeiner Krieg in Europa ist nur eine Provokation entfernt. Es ist erschreckend, sich vorzustellen, dass nach fast einem Jahrhundert ein Dritter Weltkrieg auf demselben Kontinent ausbrechen könnte. Verdammt seien diese sogenannten Führer!