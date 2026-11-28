Verfasst von Larry C. Johnson

Die westliche Presse hat diesen Herbst eine bemerkenswerte physikalische Leistung vollbracht. Sie hat eine russische Armee hervorgebracht, die gleichzeitig in zwei Zuständen existiert. Physiker werden den Trick erkennen. 1935 stellte sich Erwin Schrödinger eine Katze vor, die zusammen mit einem Fläschchen Gift in einer Kiste eingeschlossen ist, das zerbrochen sein könnte oder auch nicht; solange niemand den Deckel hebt, besteht die Quantentheorie darauf, dass die Katze zugleich lebendig und tot ist. Schrödinger meinte das als Scherz über die Absurdität dieser Vorstellung. Die westliche Presse hat es als Stilvorlage genommen. Im ersten Zustand verblutet sie für ein paar schlammige Felder und rückt im Tempo einer müden Schnecke vor. Im zweiten Zustand bewegt sie sich so schnell, dass die Ukrainer ihre eigenen Toten nicht bergen können. Öffnet man die Kiste, erhält man je nach Tageserzählung die gerade benötigte Armee.

Die Zahlen des Tages

Die Schlagzeile dieser Woche verdanken wir Hackern. Zwei Gruppen, eine mit Verbindungen zur belarussischen Opposition und eine proukrainische, sagen, sie seien am 1. November in Rosstat, Russlands Statistikbehörde, eingedrungen. Meduza, Mediazona, The Insider und Der Spiegel berichten, dass die gestohlenen Sterberegister bis September mindestens 490.000 Todesfälle russischer Militärangehöriger ausweisen. Einige Forscher kommen unter Berücksichtigung der Verzögerungen bei der Registrierung durch Hochrechnung auf mehr als 720.000. Rosstat bestätigt einen Cyberangriff und bestreitet, dass Daten abgeflossen seien.

Um dem in nichts nachzustehen, sagte Präsident Selenskyj im September gegenüber CBS, die Zahl der russischen Toten werde sich bis Ende dieses Jahres einer Million nähern. Schätzungen westlicher Nachrichtendienste veranschlagen die Gesamtverluste Russlands, also Tote und Verwundete, seit Langem auf deutlich über eine Million. Man beachte den Taschenspielertrick. «Verluste» umfassen auch einen Soldaten mit einem gebrochenen Knöchel. Bis die Zahl in den Abendnachrichten auftaucht, sind die Verwundeten stillschweigend begraben worden.

Man sollte die Quelle berücksichtigen. Rosstat ist eine zivile Statistikbehörde. Sie befehligt keine Truppen, zählt keine Verluste an der Front und führt auch nicht die Personalakten des Verteidigungsministeriums. Was die Hacker angeblich erbeutet haben, sind zivile Sterberegistrierungen, die die Medien dann nach angegebener Todesursache und Todesort sortiert und statistischen Modellen unterzogen haben. Die Dateien wurden von mit Kyjiw und der belarussischen Opposition verbundenen Gruppen gestohlen und anschliessend von russischsprachigen Medien ausgewertet, die aus dem Ausland operieren und sich seit dem ersten Tag gegen diesen Krieg gestellt haben. Ich sage nicht, dass die Dateien gefälscht sind. Ich sage, dass eine Tabelle, die von proukrainischen Hackern an anti-Kreml-Redaktoren und dann an den Spiegel weitergereicht wird, nicht das Verlustregister des russischen Verteidigungsministeriums ist und auch nicht als solches behandelt werden sollte. Und trotz all ihrer Zählerei kommt der Westen anscheinend nie dazu, auch die Toten der anderen Seite zu zählen.

Man beachte auch, wie sich der Massstab ständig verschiebt. Mediazona und Meduza schätzen die Zahl der russischen Toten seit 2023, und ihre Methode hat sich wiederholt geändert. Mitte 2023 veranschlagten sie die Zahl auf etwa 50.000. Im Februar 2025 lag ihre Schätzung für den Zeitraum bis Ende 2024 bei 160.000 bis 165.000. Im August 2025 änderten sie die Berechnung der erwarteten männlichen Todesfälle als Ausgangswert. Im Mai 2026 fügten sie eine neue Kategorie hinzu: Todesfälle, die von Gerichten für gegeben erklärt wurden. Für den Zeitraum bis Ende 2025 bezifferten sie die Zahl damit auf 352.000. Diese Woche stieg ihre Zahl für denselben Zeitraum mit den Rosstat-Dateien und den Vermissten auf rund 530.000. Derselbe Krieg, dieselben Toten, binnen sechs Monaten noch einmal halb so viele – hervorgebracht durch neue Rechnerei. Jede neue Methode hat eine höhere Zahl ergeben. Meiner Ansicht nach ist das kein Zufall. Diese Medien standen unter ständigem Druck, ihre Zählung an die westliche Erzählung anzupassen, und sie sind dem nachgekommen.

Der Widerspruch

Beginnen wir mit dem Gebiet. Das Institute for the Study of War, das nicht für seine Sympathien für den Kreml bekannt ist, berechnet Russlands Nettogewinn in den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 auf 117 Quadratkilometer. Seinen Berechnungen zufolge waren September und Oktober Monate mit Nettoverlusten. Die ukrainischen Kartografen von DeepState verzeichnen für Russland in den vier Wochen bis zum 23. November einen Gebietsgewinn von rund 39 Quadratmeilen. Das ist die Geschichte: Russland setzt Männer ein und erreicht nichts.

Betrachten wir nun die eine Zahlenreihe, unter die beide Regierungen ihre Unterschrift setzen: den Austausch der Toten, der über das Rote Kreuz abgewickelt wird. Im vergangenen Jahr war das Muster eindeutig. Im Juni 2025 übergab Russland 1.212 Leichen ukrainischer Soldaten und erhielt 27 eigene zurück. Im Juli waren es 1.000 zu 19. Im August erneut 1.000 zu 19. Im September 1.000 zu 24. Im Dezember 1.003 zu 26. Das sind zwischen 39 und 53 ukrainische Tote für jeden zurückgegebenen russischen Toten. Auch in diesem Jahr rollten die Lastwagen weiter: Im Januar 1.000 zu 38, im April 1.000 zu 41, Ende Oktober 252 zu 25 und heute, am 26. November, 250 zu 22.

Fragt man einen westlichen Analysten danach, wird einem geduldig erklärt, das Verhältnis bedeute nichts. Russland halte das Gelände, auf dem gekämpft werde, und sammle deshalb die Leichen ein. Die Ukraine könne ihre Toten nicht bergen, weil sie die Stellungen verliere, an denen diese gefallen seien.

Nun, was denn nun? Entweder ist Russland eine zerschlagene Armee, die nichts gewinnt, oder Russland kontrolliert das Kampfgebiet und die Ukrainer kommen nicht zu ihren eigenen Gefallenen. Armeen, die verlieren, haben am Ende nicht die Toten des Feindes in ihrer Gewalt. Wenn sie Glück haben, haben sie ihre eigenen.

Das Austauschverhältnis ist kein exaktes Verhältnis der Opferzahlen. Niemand sollte es dafür halten, und ich tue das auch nicht. Aber es ist eine von beiden Seiten bestätigte Tatsache, und sie weist nur in eine Richtung. Kyjiws letzte offizielle Angabe zur Zahl seiner eigenen Toten, 46.000, wurde im Februar 2025 veröffentlicht. Seither hat die Regierung nur sehr wenig dazu gesagt. Ihre Verbündeten noch weniger. Für ein Bündnis, das russische Tote anhand einer gestohlenen Tabelle auf die nächste Tausend genau zählen kann, zeigt der Westen eine aussergewöhnliche Gleichgültigkeit gegenüber den ukrainischen Toten.

Die Feuer

Der Grund dafür, dass es mehr ukrainische als russische Tote gibt, ist kein Geheimnis. Er ist industrieller Art.

Im August warf Russland 8.766 Gleitbomben auf ukrainische Stellungen ab, etwa 283 pro Tag, jede mit bis zu einer Tonne Sprengstoff. Schätzungen zufolge produziert Russland jährlich rund 100.000 UMPK-Lenksätze. Europa stellt ungefähr 2.000 gelenkte AASM-Hammer-Bomben pro Jahr her. Die Ukraine setzte im Mai ihre erste selbst gebaute Gleitbombe ein und hat nicht mitgeteilt, wie viele sie herstellt.

Die Artillerie erzählt dieselbe Geschichte. Nehmen Sie nicht mein Wort dafür, sondern das der NATO. «Bei der Munition produziert Russland in drei Monaten so viel, wie die gesamte NATO in einem Jahr produziert», sagte Generalsekretär Mark Rutte im Juni 2025 vor einem Publikum im Chatham House in London. Einige Wochen später legte er noch nach und sagte der New York Times, Russland produziere in drei Monaten dreimal so viel wie das gesamte Bündnis in einem Jahr. Das sagt der NATO-Generalsekretär, nicht die Pressestelle des Kremls: Er räumt eine Lücke vom Vier- bis Zwölffachen ein. Westliche Geheimdienste schätzen die russische Produktion von Granaten der Kaliber 152 mm und 155 mm auf rund drei Millionen pro Jahr. Die Verteidigungsminister der NATO haben sich das Ziel gesetzt, jährlich drei Millionen Granaten herzustellen; erreicht werden soll es bis Anfang 2027. Mit anderen Worten: Die vereinte industrielle Stärke des Atlantischen Bündnisses hofft, im nächsten Jahr mit der derzeitigen Produktion Russlands gleichzuziehen.

Dann sind da noch die Panzer. Das Werk Uralwagonsawod in Nischni Tagil läuft rund um die Uhr in drei Schichten und produziert nach Schätzungen eines russischen Militärjournalisten sowie geleakter Werksdokumente jährlich etwa 230 bis 250 neue T-90M-Panzer. Dazu kommt ein stetiger Strom älterer Panzer, die aus der Lagerung geholt und wiederaufgebaut werden. Dieselben geleakten Dokumente zeigen, dass das Werk plant, die Produktion bis 2028 auf 428 Panzer pro Jahr zu steigern. Der NATO-Generalsekretär selbst veranschlagt die Gesamtzahl sogar noch höher. In derselben Rede im Chatham House im Juni 2025 sagte Mark Rutte, Russland werde in diesem Jahr voraussichtlich 1.500 Panzer, 3.000 gepanzerte Fahrzeuge und 200 Iskander-Raketen ausliefern; bei den Panzern seien neue und wiederaufgebaute zusammengenommen.

Und Europa? KNDS, der deutsch-französische Hersteller des Leopard 2, baut sein neuestes Modell, den 2A8, mit einer Rate von etwa 58 Panzern pro Jahr. Fünf NATO-Länder haben rund 350 davon bestellt. Litauen hat zugestimmt, bis 2028 auf seine erste Lieferung zu warten; die Niederlande bis 2031. General Dynamics ist damit beschäftigt, Polens Abrams-Bestellung zu erfüllen. Die Ukraine, die einst in Charkiw eine der grossen Panzerfabriken der Sowjetunion hatte, ist darauf angewiesen, was ihre Verbündeten entbehren können. Eine einzige russische Fabrik produziert ein Mehrfaches der gesamten europäischen Panzerindustrie, und die Russen sind noch nicht fertig mit dem Ausbau.

Die Raketen

Bei den Raketen ist das Bild noch düsterer. Nehmen wir die eigene Zahl der NATO: Im Juni 2025 sagte Rutte, Russland werde in jenem Jahr 200 ballistische Iskander-Raketen produzieren. Das klingt bewältigbar. Der Westen produziert Patriot-Abfangraketen mit der vierfachen Rate. Das Problem ist nicht, wie viele Patriots der Westen bauen kann. Es ist, was passiert, wenn sie abgefeuert werden.

Gegen eine Iskander oder eine Kinschal schrumpft das westliche Luftabwehrarsenal auf eine einzige Seite zusammen: die Patriot PAC-3, die einzige westliche Abfangrakete, die der Ukraine in nennenswerter Zahl zur Verfügung steht und auch nur eine bescheidene Chance hat, eine ballistische Rakete auf ihrem Sinkflug zu treffen. Lockheed Martin, das einzige Unternehmen, das sie baut, lieferte 2025 deren 620 aus, etwa 52 pro Monat. Rechnet man die ältere PAC-2 GEM-T dazu, beläuft sich die weltweite Produktion von Patriot-Abfangraketen auf ungefähr 850 bis 880 pro Jahr. Washington verbrauchte dann für seinen Krieg mit dem Iran eine geschätzte Menge, die der PAC-3-Produktion von achtzehn Monaten entspricht.

Wenden wir nun Ted Postols Rechnung an. Postol, der MIT-Physiker, der die desaströse Bilanz der Patriot im Golfkrieg von 1991 aufdeckte, hat die Videoaufnahmen der Gefechte dieses Jahres untersucht. Seiner Einschätzung nach liegt die tatsächliche Abfangquote der PAC-3 gegen ballistische Raketen im niedrigen einstelligen Prozentbereich, vielleicht bei 2 bis 5 Prozent, gegenüber den von den Auftragnehmern angepriesenen Werten von über 90 Prozent. Nimmt man das als Wahrscheinlichkeit, dass eine einzelne Abfangrakete ihr Ziel zerstört, braucht es für eine Iskander 20 Abfangraketen bei 5 Prozent oder 50 bei 2 Prozent. Für Ruttes 200 Iskander wären dann jährlich zwischen 4’000 und 10’000 Patriots nötig, also etwa das Fünf- bis Zwölffache der gesamten weltweiten Produktion. Die eigenen Statistiken der Ukraine sind kaum beruhigender: Nach Angaben Kyjiws stopfte ihre Luftabwehr im Juli etwa 15 Prozent der russischen ballistischen Raketen ab. Bei rund 4 Millionen Dollar pro Schuss zahlt der Westen ein Vermögen für einen Münzwurf, bei dem die Chancen stark gegen einen stehen.

Und der Westen hat die Lieferkette für diesen Münzwurf nicht vollständig unter Kontrolle. Der Suchkopf und das Radar der PAC-3 sind auf Seltene Erden angewiesen, darunter Samarium und Yttrium, deren Markt China dominiert. Peking setzte Samarium im April 2025 auf seine Liste der Exportkontrollen, verschärfte die Kontrollen im Januar 2026 erneut und hat den Verkauf an Dutzende amerikanische Rüstungsunternehmen, darunter Raytheon, untersagt. Washington will die Produktion von Patriot-Abfangraketen verdreifachen und setzt dabei auf eine Rakete, deren kritische Bestandteile das Land liefert, mit dem es sich auf eine Konfrontation vorbereitet. Xi Jinping muss keine einzige PAC-3 abschiessen. Es reicht, wenn er die Lieferung der Teile stoppt.

Lockheed hat mit dem Pentagon einen Rahmenvertrag über sieben Jahre unterzeichnet, um die Produktion auf 2’000 Abfangraketen pro Jahr zu steigern. Europa eröffnet Ende dieses Jahres in Bayern eine eigene Produktionslinie für Patriot-Raketen. Hervorragend. Russland produziert heute mehr Raketen, als der Westen abfangen kann, und die Antwort des Westens ist ein Plan, in sieben Jahren aufzuholen – vorausgesetzt, Moskau bleibt in der Zwischenzeit untätig.

Die Personalstärke

Russland verpflichtete 2025 laut Dmitri Medwedew 417’000 Vertragssoldaten und im ersten Halbjahr 2026 rund 200’000 weitere. Moskau ersetzt seine Verluste durch Freiwillige, die sich gegen Bezahlung verpflichten, ohne eine neue Mobilisierung. Die Bevölkerung Russlands beträgt etwa 146 Millionen.

Die Bevölkerungszahl der Ukraine ist reine Schätzung, da seit 2001 keine Volkszählung mehr durchgeführt wurde. Die Schätzungen reichen von etwa 32 Millionen bis hinunter zu 20 bis 25 Millionen, von denen ein grosser Anteil Rentner sind. Die Kommandeure an der Front sagen, was die Politiker des Landes nicht sagen wollen. «Wir haben kaum genug Leute, um den Abschnitt zu halten, den wir derzeit halten», sagte der stellvertretende Bataillonskommandeur nahe Pokrowsk im Oktober der Associated Press. Kyjiw hat das Mobilisierungsalter gesenkt und sucht Männer auf den Strassen. Moskau zahlt Antrittsprämien. Dieser Unterschied verrät, welchem Land die Männer ausgehen.

Worum es bei alldem geht

Warum also dieses stetige Trommelfeuer an Meldungen über russische Todesopfer, gezielt getimt und verstärkt, während über die andere Seite der Bilanz kaum ein Wort fällt? Meines Erachtens handelt es sich um eine Informationskampagne, und ihr Publikum sind nicht Sie. Es ist die russische Bevölkerung. Die Theorie, die so alt ist wie der Kalte Krieg, lautet: Wenn die Russen überzeugt sind, dass sie verlieren, werden sie sich gegen Putin wenden. Das Rosstat-Leck wurde dem russischen Volk nicht versehentlich bekannt gemacht; es wurde absichtlich an die Öffentlichkeit gebracht.

Der Westen hat das schon einmal versucht. 2022 sollten die Sanktionen den Rubel zum Absturz bringen, danach die Wirtschaft und schliesslich das Regime. 2023 sollte die Gegenoffensive bis zum Asowschen Meer vorstossen. Jedes Mal waren diejenigen, die am stärksten an die Prognosen glaubten, diejenigen, die sie verfassten.

Zahlen sind hartnäckig. Es ist ihnen egal, welcher Erzählung sie dienen. Die Leichen kommen in Kühltransportern über die belarussische Grenze zurück, werden gezählt und quittiert, und die nach Westen fahrenden Lastwagen sind voller als die nach Osten fahrenden. Solange der Westen das nicht erklären kann, ohne sich zu widersprechen, werde ich meine Schachtel geschlossen halten. Ich weiss bereits, welche Armee darin ist.