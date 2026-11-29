Larry Johnson hält eine Ausweitung des Konflikts zwischen Russland und europäischen Staaten für ein grösseres Risiko als eine erneute Eskalation zwischen den USA und Iran. In einem Gespräch auf dem YouTube-Kanal Mario Nawfal begründet der als früherer CIA-Analyst vorgestellte Gast diese Einschätzung mit der Lage an der ukrainischen Front, mutmasslichen Angriffen auf Schiffe und dem Verhalten europäischer Regierungen. Moderator Brandon hinterfragt dabei sowohl Russlands militärische Belastbarkeit als auch die möglichen Folgen für die europäischen Verbündeten der USA.

Das Gespräch umfasst ausserdem Berichte über Nordkorea, mögliche ukrainische Einsätze in Afrika, den Krieg im Jemen und die wirtschaftliche Lage der Golfstaaten. Viele der genannten Vorgänge, Opferzahlen und politischen Prognosen werden von Larry Johnson oder Brandon behauptet oder aus anderen Berichten übernommen. Eine unabhängige Bestätigung liefern sie im Interview dafür nicht.

Polen und die Frage nach einer Flugverbotszone

Brandon eröffnet den politischen Teil mit Meldungen, wonach Polen eine Flugverbotszone plane. Er fragt Johnson nach den jüngsten Entwicklungen auf europäischer Seite. Johnson verweist auf einen Vorfall mit einem Schiff vor der polnischen Küste und beschreibt die Reaktionen europäischer Staaten als uneinheitlich. Finnland habe sich nach seiner Darstellung unmittelbar an Russland gewandt. Estland und Lettland hätten dagegen eine Warnung erhalten, dass weitere Provokationen zu einem Krieg führen könnten.

Johnson verspottet das militärische Gewicht der baltischen Staaten und behauptet, ihre gemeinsame Bevölkerung entspreche nur ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung Moskaus. Auch Äusserungen des polnischen Politikers Sikorski über Polens militärische Stärke kritisiert er scharf. Brandon hält dagegen, Polen sei eine bedeutende Regionalmacht und könne sich gegen eine wirkliche Bedrohung möglicherweise verteidigen. Einen Krieg gegen Russland bezeichnet aber auch der Moderator als Wahnsinn.

Beide erwarten im Gespräch keinen russischen Einmarsch in Polen. Johnson fragt deshalb, worauf sich eine polnische Flugverbotszone überhaupt beziehen solle: Russische Flugzeuge flögen seiner Darstellung nach nicht durch Polen. Eine bestätigte Entscheidung über die Einrichtung einer solchen Zone oder deren räumlichen Umfang wird im Gespräch nicht vorgelegt.

Russlands Vorgehen: Zurückhaltung oder laufende Eskalation?

Brandon fragt, weshalb Russland auf europäische Provokationen vergleichsweise zurückhaltend reagiere. Er stellt zwei mögliche Erklärungen gegenüber: besondere Disziplin oder eine bereits stark beanspruchte Armee, die mit dem Krieg in der Ukraine ausgelastet sei. Bei vergleichbaren Angriffen auf US-Streitkräfte würde Washington nach seiner Einschätzung möglicherweise anders reagieren.

Johnson widerspricht der Vorstellung, Russland unternehme wenig. Er verweist auf die nächtlichen Raketen- und Drohnenangriffe auf Kiew, Lwiw und andere Orte. Russland verfolge aus seiner Sicht einen bestehenden Plan zur militärischen Niederlage der Ukraine, statt auf jede einzelne Provokation emotional zu antworten. Johnson fragt, welche zusätzliche Reaktion die Kritiker dieser Vorgehensweise erwarteten. Die Schäden durch die laufenden Angriffe seien bereits erheblich.

Auch beim Tempo der Bodenoperationen gehen die Akzente auseinander. Im Gespräch wird ein angeblicher russischer Geländegewinn von 42 Quadratkilometern an einem Tag genannt. Brandon sieht darin ein Zeichen für Bewegung an der Front. Johnson hält die Bezeichnung eines schnellen Vormarschs dagegen für unpassend. Er beschreibt einen langsamen Abnutzungskrieg, bei dem russische Kräfte ukrainische Stellungen einkreisten, Nachschubwege unterbrächen und Kämpfe von Haus zu Haus möglichst vermieden. Dieses Vorgehen solle nach seiner Einschätzung die eigenen Verluste begrenzen.

Der Streit um die Verlustzahlen

Brandon hält Johnson vor, dass Russland trotz dieser Strategie viele Soldaten verloren habe. Johnson verweist auf seinen auf Sonar21 veröffentlichten Beitrag «Schrodinger’s Russian Army». Darin setzt er sich nach eigener Darstellung mit dem Widerspruch auseinander, Russland werde zugleich als militärisch festgefahren und als so schnell vorrückend beschrieben, dass die Ukraine ihre Gefallenen nicht bergen könne.

Als den einzigen aus seiner Sicht verlässlichen Anhaltspunkt für tatsächliche Tote nennt Johnson den Austausch von Leichnamen zwischen den Kriegsparteien. Bei jüngeren Austauschen habe das Verhältnis seiner Darstellung nach etwa elf ukrainische Tote zu einem russischen Toten betragen; häufig seien es zuvor 25 bis 40 zu eins gewesen. Andere Verlustangaben bezeichnet er als unsichere Schätzungen. Die Aussagekraft dieser Austauschzahlen für die gesamten Kriegsverluste wird im Interview nicht unabhängig belegt.

Auf die Nachfrage nach seiner eigenen Schätzung nennt Johnson 150 000 bis 200 000 getötete russische Soldaten. Eine Zahl von 750 000 hält er ausdrücklich für unglaubwürdig und verwendet sie anschliessend nur als hypothetische Annahme. Als weiteres Argument führt er an, dass er keine mit dem Afghanistan-Krieg vergleichbaren Proteste und keine entsprechenden Bilder überfüllter neuer Gräberfelder in Russland wahrnehme. Daraus leitet er seine Einschätzung ab; eine gesicherte Opferbilanz entsteht daraus nicht.

Johnson behauptet zudem eine deutliche russische Überlegenheit bei wichtigen Waffensystemen. Er nennt Panzer, Artillerie, ballistische Raketen, Gleitbomben und Drohnen; bei der Artillerie spricht er von einem Verhältnis von bis zu fünf zu eins. Ausserdem beruft er sich auf eine Aussage des NATO-Generalsekretärs, Russland produziere in drei Monaten mehr Munition als die NATO einschliesslich der USA in einem Jahr. Diese Zahlen bleiben im Gespräch Zuschreibungen der Beteiligten.

Nordkorea und die Glaubwürdigkeit von Geheimdienstberichten

Brandon stellt einen Reuters-Bericht vor, der sich nach seiner Darstellung auf den ukrainischen Militärnachrichtendienst stütze. Darin werde ein Zerwürfnis zwischen Russland und Nordkorea behauptet: Pjöngjang habe wegen einer Annäherung Moskaus an Südkorea Raketenlieferungen ausgesetzt und die Entsendung von weiteren 50 000 Soldaten verschoben. Brandon betont, dass der Bericht selbst keine unabhängige Bestätigung dieser Angaben enthalte. Er vermutet einen Versuch, die Wahrnehmung westlicher Entscheidungsträger zu beeinflussen.

Johnson hält die Darstellung für unglaubwürdig und spricht von psychologischer Kriegführung. Er betont die russische Eigenproduktion von Raketen und verweist auf Iskander, Kinschal und nach seiner Aussage neu eingeführte Marschflugkörper. Über frühere nordkoreanische Lieferungen äussert er sich im Gespräch nicht durchgehend eindeutig: Er räumt einzelne Lieferungen ein, bestreitet aber die im diskutierten Bericht gezeichnete Abhängigkeit. Besonders kritisch sehen beide die dort wiedergegebene Behauptung, Nordkorea liefere seit 2023 zwischen 25 und 40 Prozent des russischen Munitionsbedarfs.

Als weiteres Beispiel für aus seiner Sicht unzuverlässige Informationen schildert Johnson eine Geschichte über die angebliche Inhaftierung von Sergej Schoigus Tochter und einen angeblichen Hausarrest für Schoigu. Er sagt, die Tochter sei gar nicht festgenommen worden und Schoigu sei öffentlich in seiner Funktion im Sicherheitsrat aufgetreten. Daraus folgert Johnson, die betreffende Quelle habe sich selbst diskreditiert.

Die Verbreitung hoher russischer Verlustzahlen deutet Johnson als Versuch, in Russland politischen Druck gegen die Fortsetzung des Krieges zu erzeugen. Seine eigene Lageeinschätzung fällt entgegengesetzt aus: Er sehe keinen Frontabschnitt, an dem die Ukraine dauerhaft Gelände gewinne und halte. Brandon beschreibt Russlands Vorgehen gegen den ukrainischen Befestigungsgürtel als eine Strategie der schrittweisen Umschliessung.

Mutmassliche ukrainische Operationen in Afrika

Anschliessend thematisiert Brandon Berichte über ukrainische Aktivitäten in Mali, Angriffe auf russische Schiffe vor Libyen und angebliche nächtliche Bootsoperationen in Khartum. Bei einem im Gespräch gezeigten Video bemerkt er selbst eine Datierung auf 2023 und bittet darum, die Aktualität zu prüfen. Damit bleibt ausdrücklich offen, ob der Ausschnitt ein neues Ereignis zeigt.

Johnson bezweifelt den militärischen Nutzen solcher Einsätze. Er fragt, weshalb die Ukraine Personal in Afrika einsetzen sollte, während sie im eigenen Land unter Personalmangel leide. Kleine Spezialkräfteverbände könnten seiner Ansicht nach kaum relevante Gebiete kontrollieren und seien logistisch schwer zu versorgen. Auf Brandons Frage nach möglichen amerikanischen, britischen oder anderen westlichen Soldaten in ukrainischen Uniformen räumt er eine solche Möglichkeit ein, liefert dafür aber keinen Nachweis.

Bei Angriffen auf Schiffe im Mittelmeer vermutet Johnson, die Ukraine könne allenfalls als vorgeschobene Beteiligte auftreten. Er verweist auf seine frühere Arbeit an militärischen Übungsszenarien und betont, wie schwierig das Auffinden, Verfolgen und Angreifen von Schiffen auf See sei. Die nötigen Aufklärungs- und Satellitenmittel schreibt er den USA und Grossbritannien zu. Brandon bringt dagegen die Möglichkeit ins Spiel, Drohnen von Libyen aus einzusetzen. Eine eindeutige Täterschaft wird im Gespräch nicht geklärt.

Für Johnson dienen solche weit entfernten Operationen vor allem der Aufmerksamkeit: Sie sollten den Eindruck ukrainischer Erfolge aufrechterhalten und damit die weitere westliche Finanzierung sichern. Taktisch hält er sie für wenig bedeutend. Die Kriege gegen Russland und gegen Iran seien nach seiner Auffassung bereits wirtschaftlich miteinander verknüpft. Er verweist ausserdem auf einen von ihm behaupteten ukrainischen Angriffsversuch im Kaspischen Meer, der sich nach einer iranischen Reaktion nicht wiederholt habe.

Historische Vergleiche und Europas Rolle

Johnson warnt davor, aus einzelnen spektakulären Angriffen auf den Ausgang eines Krieges zu schliessen. Als Vergleich zieht er die hohen Schiffsverluste und die schweren sowjetischen Verluste während des Zweiten Weltkriegs heran: Einzelne Katastrophen hätten den späteren Kriegsausgang nicht zwangsläufig bestimmt. Er empfiehlt dazu eine tageweise Dokumentation des Kriegsverlaufs.

Ausführlicher verweist Johnson auf die Beteiligung verschiedener europäischer Länder und Verbände am Krieg gegen die Sowjetunion. Nach seiner Darstellung habe die Sowjetunion nicht nur gegen Deutschland und Italien, sondern gegen Kräfte aus insgesamt 14 europäischen Ländern gekämpft. Diese historische Parallele prägt seine Interpretation der heutigen Lage: Er sieht Russland erneut einer breiteren europäischen Beteiligung gegenüber. Das ist seine politische Deutung des Vergleichs, keine im Gespräch bewiesene Gleichsetzung der Situationen.

Jemen und mögliche Erschütterungen Saudi-Arabiens

Beim Wechsel zur Arabischen Halbinsel äussert Brandon die Erwartung, die saudische Führung könne innerhalb von ungefähr sechs Monaten einen grundlegenden Machtwechsel erleben. Er verweist auf die militärische Aufstellung der Huthi beziehungsweise Ansar Allah und deren angebliche Absicht, Aden und Taiz zu isolieren, statt erneut verlustreiche Kämpfe um die Städte zu führen. Die weitere Aufmerksamkeit richte sich nach seiner Darstellung auf Saudi-Arabien.

Johnson hält ein späteres Vordringen von Ansar Allah in südwestliche saudische Grenzgebiete für denkbar. Er begründet dies mit familiären und tribalen Verbindungen über die Grenze hinweg. Zugleich behauptet er anhaltende schwere Angriffe auf Saudi-Arabien und nennt einen Angriff auf Ras Tanura, bei dem mindestens zwei Öllagertanks zerstört worden seien. Über den Umfang möglicher Schäden an Raffinerie- und Pumpanlagen sagt er ausdrücklich nichts Verlässliches.

Sein zentrales Argument lautet, dass saudische Luftangriffe den Jemen nicht ohne Weiteres zum Aufgeben zwingen könnten, während Saudi-Arabien über zahlreiche verwundbare Anlagen verfüge. Brandons Prognose eines möglichen Führungswechsels innerhalb eines halben Jahres hält Johnson deshalb für nicht abwegig. Auf die Frage nach einem möglichen Zerfall des Landes verweist er auf weiterhin einflussreiche Stammesstrukturen. Beide sprechen hier über Erwartungen, nicht über einen feststehenden politischen Verlauf.

Finanzielle Belastungen der Golfstaaten

Johnson verbindet die militärischen Risiken mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Er behauptet erhebliche saudische Liquiditätsprobleme und Einschnitte bei der Finanzierung westlicher Sport- und Unterhaltungsprojekte. Auch seine Aussagen über das LIV-Golf-Projekt werden im Gespräch nicht durch Unterlagen belegt.

Für andere Golfstaaten erwartet er ebenfalls politische Veränderungen. Bahrain sei nach seiner Einschätzung verwundbar, weil die dortige Führung bisher auf saudische Unterstützung habe zählen können. Für Kuwait prognostiziert er einen stärkeren irakischen Einfluss, für die Vereinigten Arabischen Emirate eine mögliche Aufsplitterung entlang regionaler und tribaler Interessen. Katar behandelt er weniger eindeutig. Diese Szenarien sind Johnsons persönliche Vorhersagen.

Wirtschaftlich verweist Johnson auf Banken, Tourismus, den Hafen Jebel Ali und die Ölindustrie. Ölverschmutzte Strände, eine belastete Finanzbranche und eine eingeschränkte Ölproduktion würden nach seiner Darstellung die Einnahmen vermindern. Brandon ergänzt eine aus einem früheren Gespräch übernommene Erzählung, Saudi-Arabien habe während des Arabischen Frühlings durch Zahlungen von ungefähr 20 000 Dollar pro Bürger Unzufriedenheit gedämpft. Er bezweifelt, dass der Staat solche Ausgaben unter den von Johnson beschriebenen Bedingungen wiederholen könnte. Auch diese Darstellung wird im Interview nicht überprüft.

Hinweise auf eine Deeskalation mit Iran

Trotz der scharfen Rhetorik erwarten Larry Johnson und Brandon eher keine Rückkehr zu einem umfassenden Krieg zwischen den USA und Iran. Beim besprochenen Schiffsangriff sei bereits unklar, wann er stattgefunden habe. Johnson richtet den Blick deshalb auf das Verhalten der vergangenen acht bis zehn Tage.

Er behauptet, täglich liefen einzelne Schiffe in der Strasse von Hormus auf Minen, während direkte iranische Angriffe mit Antischiffsraketen in diesem Zeitraum nicht verzeichnet worden seien. Anders als zuvor reagierten die USA nach seiner Darstellung nicht mit vergleichbaren Angriffen auf iranische Ziele. Johnson interpretiert das als eine faktische Verringerung der Eskalation, ohne daraus eine vollständige Einstellung militärischer Aktivitäten abzuleiten.

Als weitere mögliche Hinweise nennt er Berichte über Kontakte zwischen Katar und US-Vizepräsident JD Vance sowie ein angeblich mit Bargeld in Iran eingetroffenes Flugzeug. Johnson spekuliert, dies könne eine Geste des guten Willens sein. Er erklärt jedoch nicht, diese Vorgänge selbst überprüft zu haben. Ebenso bleiben seine Aussagen über beschädigte US-Flugzeuge und die Leistungsfähigkeit der iranischen Luftabwehr Behauptungen aus dem Gespräch.

Brandon sieht in Trumps innenpolitischer Rhetorik einen möglichen Versuch, die Verantwortung für einen ungünstigen Kriegsverlauf den Demokraten zuzuschieben und sich aus einer Eskalation zurückzuziehen. Seine Spekulation über ein mögliches frühes Ausscheiden Trumps aus dem Amt ist eine persönliche Prognose. Iran habe seiner Ansicht nach ebenfalls Gründe, nicht als Angreifer aufzutreten und stattdessen auf Veränderungen der amerikanischen Innenpolitik zu setzen. Johnson verweist ergänzend auf die Unterstützung Irans durch Russland und China.

Irak, Kurdengebiete und die israelische Innenpolitik

Brandon vermutet hinter Entwicklungen im Irak eine informelle Abstimmung zwischen den USA, Iran und der Türkei. Er hält es für unwahrscheinlich, dass Bagdad seine Macht gegenüber kurdischen Akteuren ohne Zustimmung verschiedener Seiten ausweite. Die Türkei wolle kein starkes irakisches Kurdistan, während die irakische Regierung die Kontrolle über die dortigen Ölvorkommen anstrebe. Johnson stimmt dem wirtschaftlichen Argument zu. Belege für eine entsprechende geheime Vereinbarung nennen beide nicht.

Brandon deutet die Entwicklung als möglichen Abschied von der Vorstellung, irakische Kurden könnten als amerikanische Stellvertreter gegen Iran eingesetzt werden. Insgesamt sehen beide in den konkreten Handlungen der vergangenen Tage mehr Deeskalation, als die öffentliche Rhetorik vermuten lasse.

Auch Berichte über die mögliche Einstellung von Verfahren gegen Benjamin Netanjahu interpretieren sie in diesem Sinne. Brandon und Johnson spekulieren über ein Arrangement, bei dem Netanjahu ohne Haftstrafe aus dem Amt ausscheiden könnte; Johnson bringt zudem eine mögliche Begnadigung ins Spiel. Das Interview bestätigt weder einen solchen Handel noch dessen Bedingungen.

Das grössere Risiko sehen beide in Europa

Zum Schluss kehrt das Gespräch zum Verhältnis zwischen Russland und den europäischen Staaten zurück. Während beide für den Nahen Osten vorsichtige Entspannungssignale erkennen wollen, hält Johnson eine grössere Auseinandersetzung in Europa weiterhin für möglich. Entscheidend sei aus seiner Sicht, wie europäische Regierungen auf die russischen Warnungen reagierten.

Johnson erwähnt Berichte über steigende britische Energiekosten und führt sie auf teurere Bezugsquellen für Öl und Gas zurück. Brandon kritisiert, dass Vorkommen in der Nordsee nicht ausreichend genutzt würden. Auch diese wirtschaftlichen Aussagen dienen im Gespräch als Argument für ihre politische Kritik und werden dort nicht unabhängig nachgeprüft.

Die Gesprächspartner streifen ausserdem Jared Kushners Kontakte zu Putin, die Verärgerung europäischer Regierungen darüber und eine von Putin überreichte Darstellung der Familiengeschichte Kushners. Johnson wertet solche persönlichen Gesten als diplomatisch geschickt. Für eine Lösung des Konflikts liefern sie im Interview jedoch keinen konkreten Plan.

Beide bezweifeln schliesslich, dass die USA bei jeder weiteren europäischen Eskalation automatisch militärisch eingreifen würden. Johnson erwartet bei fortgesetzten Provokationen eine russische militärische Reaktion; Brandon sieht gleichzeitig die Möglichkeit, dass Washington eine direkte Beteiligung vermeidet. Ihre gemeinsame Schlussfolgerung ist eine Warnung an europäische Regierungen: Sie sollten sich nicht darauf verlassen, dass die USA unter Trump die Folgen jeder Konfrontation mit Russland übernehmen. Es handelt sich um die Einschätzung von Larry Johnson und Brandon, nicht um eine bestätigte Änderung amerikanischer Bündniszusagen.