Private Nachrichten automatisch durchsuchen – auch ohne individuellen Tatverdacht: Ein geleakter EU-Verhandlungsentwurf zur sogenannten Chatkontrolle sieht laut Reclaim The Net weitreichende Überwachungsbefugnisse vor. Noch ist der Text kein beschlossenes Gesetz.

Dem Bericht zufolge könnten Gerichte oder unabhängige Verwaltungsbehörden Anbieter verpflichten, private Kommunikation nach Missbrauchsmaterial zu durchsuchen. Entsprechende Anordnungen könnten jeweils bis zu 24 Monate gelten und ganze Funktionen oder Bereiche eines Dienstes erfassen. Damit könnten auch Nachrichten zahlreicher unverdächtiger Menschen in die Kontrolle geraten.

Der entscheidende Unterschied liegt zwischen der gezielten Überwachung Verdächtiger und dem Durchsuchen ganzer Kommunikationsbereiche. Wer eine Messenger-Funktion kontrollieren lässt, erfasst möglicherweise Millionen Menschen, gegen die keinerlei konkreter Verdacht besteht. Genau darin liegt der grundrechtliche Sprengstoff des Vorhabens.

Auch der versprochene Schutz der Verschlüsselung wirft Fragen auf. Nach der veröffentlichten Auswertung verbietet der Entwurf zwar deren Schwächung, schliesst aber das sogenannte Client-Side-Scanning nicht ausdrücklich aus: Nachrichten könnten bereits auf dem Endgerät untersucht werden, bevor sie verschlüsselt verschickt werden. Eine verschlüsselte Übertragung allein würde die Vertraulichkeit dann nicht gewährleisten.

Das Europäische Parlament hatte sich 2023 für eine deutlich engere Linie ausgesprochen: gezielte Massnahmen gegen Verdächtige unter richterlicher Kontrolle und Schutz verschlüsselter Kommunikation. Der frühere Europaabgeordnete Patrick Breyer dokumentiert diese Position und warnt vor ihrer Aufweichung in den laufenden Verhandlungen.

Das betreffende Verhandlungspapier WK 16725/26 ist auch beim österreichischen Parlament registriert; der geleakte Volltext war für diesen Artikel nicht direkt abrufbar. Die konkreten Bestimmungen werden daher nach der veröffentlichten Auswertung wiedergegeben.

Kinderschutz verpflichtet den Staat zu wirksamer Strafverfolgung. Er entbindet ihn nicht davon, das Briefgeheimnis zu respektieren. Eine Infrastruktur, die private Kommunikation flächendeckend kontrollierbar macht, verändert das Verhältnis zwischen Bürgern, Plattformen und Behörden grundlegend. Darüber darf kein Verhandlungskompromiss hinwegtäuschen.