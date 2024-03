Blindflug im Gesundheitswesen

Jeffrey A. Tucker

Im Film Paddington zieht ein Bär bei einer Londoner Familie ein. Der Vater des Hauses ist Versicherungsmathematiker. Während der Bär badet, ruft er panisch seine Versicherung an, um in seiner Police den Bären hinzuzufügen.

Ein spassiger Film, stellt er doch Versicherungsmathematiker als langweilig, nerdig und wahnsinnig darauf konzentriert vor, Risiken in multivariaten Umgebungen zu erkennen und einzupreisen. Wir lachen, aber wir brauchen sie für unser Leben.

Lassen Sie uns dies im Hinblick auf die Gesundheit untersuchen.

Seit Jahren gibt es bei vielen eine große Frage. Sollten Sie die mRNA-Spritzen und -Booster bekommen? Wie viele? Oder überwiegen ihre Risiken ihren potenziellen Nutzen?

Die Antwort: Ob überhaupt eine Chance besteht, dass sie das erreichen, was die CDC verspricht, hängt natürlich von der Demografie ab. Aber wo liegt die Grenze und was sind die relativen Risiken?

Um die Frage zu beantworten, wenden wir uns an Experten. Eher nicht an diejenigen, die uns seit Jahren so kläglich im Stich gelassen haben. Wir finden andere, aber auch hier entdecken wir Debatten, Studien, Datenunsicherheiten und verschiedene Interpretationen dieser Daten. Alle sind sich uneins.

Was genau sind die Kosten einer falschen Entscheidung? Für den Einzelnen sind sie hoch. Für alle anderen ist die Antwort nicht so wichtig. Die Pharmakonzerne zahlen keinen Preis. Sie werden von der Haftung entschädigt, ein ungeheuerliches Privileg, das alle Anreize zur Herstellung funktionierender Produkte zunichte gemacht hat. Auch die Versicherer zahlen keinen Preis. Sie erhalten ihre geliebten Prämien, unabhängig von den Risiken, die sie eingehen.

Das bedeutet im Grunde, dass die Menschen bei diesem dringenden Thema im Blindflug sind. Und es ist kaum der Einzige.

Was ist die beste Ernährung für die Gesundheit? Manche Menschen bevorzugen die Mittelmeerdiät, andere die Blaue Diät. Manche Leute sagen, wir sollten deutlich mehr Fleisch essen, andere sagen deutlich weniger oder gar keins. Manche Leute sagen, dass man mit Samenölen sparsam ist, andere meinen, die Risiken seien übertrieben.

Dann gibt es noch Modediäten: Karotten, Blaubeeren, Pumpernickelbrot oder was auch immer. Und Behandlungen: Manche schwören auf allopathische Stammkrämpfe und andere bestehen darauf, dass traditionelle chinesische Medizin, Chiropraktik oder homöopathische Medizin viel zu bieten haben. Was nun?

Oder wie sieht es mit Fettleibigkeit aus? Einige Leute sagen, es sei verheerend und die Ursache für die enorme Zunahme von Herzerkrankungen, während andere sagen, es handele sich lediglich um ästhetische Diskriminierung. Was sind die Risiken gegenüber den Vorteilen der neuen Medikamente zur Gewichtsabnahme, die ursprünglich gegen Diabetes entwickelt wurden? Alle streiten, uns fehlen jedoch verwertbare Daten, die sich in den Versicherungsprämien niederschlagen könnten.

Sogar Themen wie Dampfen und Weintrinken sind davon betroffen, wobei einige Leute sagen, dass diese harmlos sind, während andere schwören, dass sie weitaus gefährlicher sind, als zugegeben wird.

Diese Debatten betreffen wirklich alles, von Geburtsstrategien bis zu Impfstoffen. Viele haben das Vertrauen in Experten von oben verloren, aber kaum jemand weiß, wohin er sich sonst wenden soll. Und das wird bei entscheidenden Entscheidungen wie Krebs enorm wichtig. Wenn Sie die Diagnose erhalten, befinden Sie sich in einer Leere.

Oder nehmen Sie ein einfaches Beispiel: Masken. Fauci sagte, wir sollten keine Masken tragen. Dann sagte er, wir sollten sie tragen. Dann sagte er, wir sollten zwei Masken tragen. Er sagte, dass dies das Risiko verringert. Andere Leute sagten, das sei lächerlich. Es gibt einfach keine Wissenschaft hinter der Behauptung.

Nun, wer hatte recht? Es waren einige Experten wichtiger als andere Experten, und der Rest von uns musste im Internet recherchieren.

Das ist natürlich Quatsch. Es gibt eine aktive Branche, die sich ausschließlich der Risikobewertung widmet. Diese verfügt über eine professionelle Qualifikation, eine Hingabe an Fakten und einen weiten Geist, um so viele relevante Faktoren wie möglich einzubeziehen. Sie hätten uns die Antwort sagen können, wenn sie mit dem Fall beauftragt worden wären. Tragischerweise wurden sie nicht mit dem Fall beauftragt, so dass am Ende Millionen und Abermilliarden von Menschen leicht von einem Quacksalber bezahlt von der Panikindustrie manipuliert wurden.

In Wahrheit wissen wir über all diese Themen weit weniger, als wir wissen sollten. Warum? Hier ist der grundlegende Grund. Die Versicherungsmathematiker sind in der Gesundheitsbranche entmachtet, da sie sich direkt auf die Verbraucher auswirkt. Sie wurden 1996 durch die HIPAA-Gesetzgebung zum Schweigen gebracht, die besagte, dass versicherungsmathematische Tabellen keinen Einfluss mehr auf die Prämien in Gruppenversicherungen haben könnten. Im Jahr 2010 hat Obamacare sie dann vollständig aus den individuellen Plänen gestrichen.

Die Risikowissenschaft war nicht mehr Teil der Prämienbemessung, soweit es um Einzelprämien ging. Versicherungsmathematiker sind immer noch in der Branche aktiv; Die Prämien kommen irgendwoher. Ihre Daten dürfen jedoch keinen Einfluss auf die Preisgestaltung von Plänen haben, die auf besonderen Risiken einzelner Personen und ihren Gesundheitsentscheidungen basieren.

Dieses ganze Desaster wurde im Namen der Beseitigung der Diskriminierung von Vorerkrankungen gefördert. Aber das war nur die Rhetorik. Tatsächlich wurde dadurch die Wissenschaft des Risikos aus dem gesamten Geschäft mit der Verbraucherpreisgestaltung bei Krankenversicherungen verdrängt. Deshalb sind wir auch in der Lage, bekannte Fakten zu entdecken.

Versicherungsmathematiker sind darauf spezialisiert, die Wahrscheinlichkeiten von Ergebnissen anhand vorhandener Fakten einzuschätzen. Das Risiko dieser Ergebnisse wird eingepreist und gegen die Prämien abgewogen. Es gibt viele schöne Aspekte des Berufsstandes, aber eine davon ist die Rolle der Kausalität, das schwierigste Problem in allen Wissenschaften: Sie kümmern sich weit weniger um dieses Rätsel als um die nackten Fakten. Infolgedessen ändern sich die resultierenden Formeln ständig angesichts neuer Daten und dann wird den Verbrauchern die neue Realität in Bezug auf das Risiko vermittelt.

Nehmen wir an, in der Nähe einer Lithiummine kommt es häufig zu Krebserkrankungen, und das wirkt sich allmählich auf die Gesundheitskosten aus. In einem versicherungsmathematisch informierten Markt könnte sich diese Realität in den Risikoprämien widerspiegeln.

Nehmen wir jedoch an, ein anderer Anbieter bezweifelt, dass ein wirklicher Kausalzusammenhang besteht, und lehnt es ab, dieses Risiko einzupreisen. Verbraucher sind in der Lage zu entscheiden, und der Verlauf zeigt, wer besser lag. Sie müssen nicht auf randomisierte kontrollierte Studien warten oder anderweitig auf der Grundlage von Daten auf Kausalität schließen. Sie wetteifern darum, wer auf der Grundlage bestimmter Fakten die beste Theorie hat.

Es gibt keine öffentlich aktive Branche im Gesundheitswesen mehr, die solche Fragen prüft und auf der Grundlage ihres Wissens Preise festlegt. Sie sind immer noch in den Bereichen Auto, Haushalt, Feuer und Leben aktiv. Es gibt mindestens 50.000 zertifizierte Akteure, die Fakten prüfen und Prämien basierend auf Verhalten oder Demografie anpassen. Deshalb haben wir in unseren Häusern Rauchmelder und deshalb sind weiße Autos beliebter als schwarze. Die Versicherer sagen uns durch das Preissystem und nicht durch Gewalt, was das Risiko erhöht und verringert.

Wir wissen zum Beispiel mit Sicherheit, dass sicheres Fahren das Unfallrisiko senkt. Deshalb erhöht eine schlechte Fahrweise Ihre Prämie. Und damit haben Sie auch einen starken finanziellen Anreiz, sicherer zu fahren und weniger Strafzettel zu bekommen. Es ist genau dort in der Preisstruktur enthalten. Sie brauchen niemanden, der Sie ständig bedrängt, um sicher zu fahren. Der Anreiz dazu ist im Preissystem eingebaut.

Die Aktuare wissen auch mit Sicherheit, dass junge Männer einem höheren Unfallrisiko ausgesetzt sind als ältere Frauen. Das ist keine „Diskriminierung“. Es ist genau das, was die Fakten sagen, und jeder erkennt es. Es handelt sich lediglich um die Ausübung wirtschaftlicher Rationalität. Das machen die marktbereinigten Risikoprämien deutlich.

Hier ist ein weiteres Beispiel: Die Prämien für die Versicherung von Elektrofahrzeugen sind in der Regel 25 Prozent höher als für Autos mit Verbrennungsmotor. Der Grund dafür ist der höhere Preis des Autos, höhere Reparaturrechnungen, das extreme Risiko eines Batteriewechsels und der niedrige Wiederverkaufswert. Das schreckt Käufer ab und das zu Recht.

Wenn jemand sagt, dass Elektrofahrzeuge sicherer und erschwinglicher sind als Benzinautos, dann haben wir die Fakten vor Ort, die das Gegenteil beweisen. Wenn das wahr wäre, wäre die Versicherung niedriger. Sie könnten ein Elektrofahrzeug kaufen, und sei es nur, um Versicherungskosten zu sparen.

Stellen Sie sich vor, die Kfz-Versicherung würde durch HIPAA oder Obamacare geregelt. Es gibt einfach keine Möglichkeit, dass wir das wissen würden. Die Leute würden streiten und sich beschimpfen. Bei einem echten Markt für Kfz-Versicherungen muss sich niemand aufregen. Wir müssen nur die Preisschilder lesen.

Dies gilt nicht für das persönliche Gesundheitsmanagement. Es gibt so viel, was wir als Verbraucher nicht wissen. Welche Risiken bergen Impfungen im Vergleich zum tatsächlichen Erwerb einer natürlichen Immunität beispielsweise gegen Windpocken? Es gibt Debatten und Argumente, aber keine klare Möglichkeit, die Antwort konkret zu erkennen.

Oder denken Sie an eine andere Kontroverse: Stillen vs. Flaschenernährung und das Brustkrebsrisiko? Oder was ist mit Geburtenkontrolle und Depression? Gibt es eine Verbindung?

Bei solchen Debatten zerfleischen sich die Menschen gegenseitig, aber wir sind uns nicht einig, was die Fakten betrifft, um eine klare Einschätzung abzugeben. Wenn die Versicherungsmathematiker Teil des Mixes wären und ihre Daten Einfluss darauf haben könnten, was wir bezahlen und damit auch, was wir tun, hätten wir mehr Klarheit.

Was ist mit Operationen zur Gewichtsreduktion? Oder lassen Sie uns ganz heikel werden: Wie sieht es mit geschlechtsspezifischen Rekonstruktionsoperationen und den damit verbundenen Risiken aus? Einige Leute sagen, dass die Nichtgewährung einer „geschlechtsgerechten Pflege“ zum Selbstmord führt, während andere sagen, dass das Zerschneiden eines Menschen in jungen Jahren zu lebenslanger Reue führt.

Solche Fragen könnte die wissenschaftliche Risikobewertung beantworten, wenn sich die Daten in Echtzeit entfalten. Ob eine Geschlechtsoperation zu deutlich höheren Versicherungsprämien führt – und bezweifeln Sie das wirklich? – Sie hätten Ihre Antwort. Auf diese Weise könnten die Kosten rational bewertet werden. Ansonsten raten wir nur.

Die Leute sagen, wir sollten mehr Vitamin D einnehmen und weniger OP-Desserts essen, und das ist wahrscheinlich richtig. Aber wieviel? Es gibt sicherlich Echtzeitdaten, die wir außerhalb randomisierter kontrollierter Studien erhalten könnten. Tatsächlich sind wir von Fällen umgeben, die auf der Grundlage von Erfahrungen mit Prämienanpassungen, sobald Fakten vorliegen, eingehend untersucht werden könnten. Aufgrund umfangreicher Eingriffe gibt es jedoch keine Branche, die die Marktpreise auf der Grundlage individueller Entscheidungen bestimmt.

Ich habe mit einigen Profis über dieses ganze Thema gesprochen und das Problem des Lügens angesprochen. Menschen sind unter anderem dafür berüchtigt, zu lügen wie viel sie trinken. Was unternimmt die Branche dagegen? Seine Antwort kam schnell: Wenn sich eine genaue Berichterstattung auf die Rentabilität des Risikos auswirkt, hätte der Versicherungsnehmer allen Anreiz, sich regelmäßigen Beweisprüfungen verschiedener Art zu unterziehen. Wenn er oder sie das nicht wollte, würde er oder sie für die Differenz aufkommen.

Sehen Sie, wie das funktioniert? Mit einer ausreichend entwickelten Industrie würden wir den Preis für alles kennen. Wir würden wissen, wie viel uns ein Gang ins Fitnessstudio erspart, wie viel uns dieser zusätzliche Cocktail kostet, wie viel wir wirklich für den doppelten Schokoladenkuchen bezahlen und wie sehr sich dieser Bongzug auf unsere Prämien auswirkt.

Wir wissen, wie viele Kilometer wir laufen sollten, wie viel Tennis wir spielen und wie viel Gewicht wir verlieren müssen. Wir werden sogar geheimnisvolle Dinge wissen wie: Ist Boxen oder Fechten gesundheitsfördernd genug, um unsere Prämien zu senken, oder so gefährlich, dass sie unsere Prämien erhöhen? Gegenwärtig wissen wir es nicht. Mit einem tatsächlich funktionierenden Markt wüssten wir es oder hätten zumindest einen Einblick in das, was die Erfahrung in der realen Welt nahelegt.

Die Befugnis besteht absolut nicht darin, eine andere Gruppe von Experten zu sanktionieren. Es geht darum, Informationen zu sammeln, damit wir rationalere Urteile fällen und Risiken bestmöglich verstehen können.

Ratet mal, wer einen solchen Markt nicht will? Die Pharmaindustrie. Sie wollen, dass wir eine maximale Menge an Medikamenten einnehmen und dann noch mehr Medikamente, um den schädlichen Auswirkungen dieser Medikamente entgegenzuwirken, und so weiter. Das Letzte, was diese Industrie will, ist ein Signalsystem, das besagt: Hören Sie auf, diese Produkte einzunehmen, weil sie das Gesundheitsrisiko erhöhen! Sie würden mit aller Kraft gegen ein solches Wahrheitsverkündungssystem ankämpfen.

Ohne Preisinformationen zu einer dieser Fragen tappen wir alle nur im Dunkeln nach Antworten, so wie sowjetische Zentralplaner, die versuchen, die Produktion zu maximieren, aber kein rationales Verständnis dafür haben, wie das am besten geht. Wir versuchen, gesund zu werden, scheitern aber immer noch, und das aus einem sehr offensichtlichen Grund.

Schließlich stieg die Fettleibigkeit in Amerika von 23 Prozent auf 45 Prozent, nachdem wir die Fähigkeit verloren hatten, Risiken rational einzupreisen. Das ist keine Überraschung! Das ist genau das, was Sie erwarten würden.

Es ist nicht nur so, dass „Nichtdiskriminierung“ den Willen zur Gesundheit verringert, was sicherlich der Fall ist. Es verweigert uns auch verlässliche Informationen, um herauszufinden, wie wir am besten gesund werden können. Deswegen führt jedes einzelne der oben aufgeführten Themen zu wilden Auseinandersetzungen und aus den Fugen geratenen Spekulationen und führt zu lächerlichen Gurus, die uns diese Theorie oder diesen Mythos oder jene Theorie oder Lüge erzählen. Aufgrund der Gesetzgebung haben wir uns aktiv den Zugang zu wertvollen Informationen darüber verweigert, wie wir gesund werden und dafür keine Belohnung erhalten können.

Dies gilt insbesondere in einer Pandemie. Was ist das tatsächliche Risiko von Krankheit X? Wie lässt sich der Schaden am besten reduzieren? Mit welchen Risikominderungsstrategien können die Kosten für die Versicherer minimiert werden? Bei der letzten Durchsuchung wussten wir davon NICHTS mit Sicherheit, da wir keine Branche haben, die sich darauf spezialisiert hat, diese Informationen auf zuverlässige Weise zu ermitteln. Wir hatten „die Wissenschaft“, aber große Teile davon erwiesen sich als Fälschung. Versicherungsmathematiker haben ein großes Interesse daran, wahrheitsgetreue Informationen herauszubekommen und zu bewerten, auch wenn sie dazu selbst Labortests durchführen müssen.

Was ist mit „Vorerkrankungen“? Diese sollten zunächst durch reguläre Wohlfahrtsprogramme oder besser durch philanthropische Interessen bewältigt werden. Die American Cancer Society kann für Patienten sorgen, ebenso wie andere gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisationen. Ferner kann das Katastrophenrisiko wie jedes andere Risiko auch in der Versicherung eingepreist und auch dafür Policen angeboten werden. Die Prämie würde je nach Verhalten und Demografie angepasst.

Es wird in diesem Land keine ernsthafte Reform des Gesundheitswesens geben, solange sich der Gesetzgeber nicht mit diesem notwendigen Thema befasst. Und bis sie es tun, werden wir weiterhin ein vollkommen irrationales System haben, das uns belügt, den Anreiz für eine gesunde Lebensführung vernachlässigt und Menschen nicht für ihre Gesundheit belohnt oder ihnen nicht einmal erklärt, wie man sie am besten erreicht.

Die versicherungsmathematischen Wissenschaftler zu emanzipieren und sie über die Frage der Krankenversicherungsprämien sprechen zu lassen, könnte wie eine technische Lösung für ein systemweites Problem klingen. Es ist sicherlich kein Allheilmittel. Im Gesundheitswesen ist Korruption heute weitverbreitet. Die Zeitschriften, die Universitäten, die Regulierungsbehörden, die Vertriebshändler und die Medien sind alle gefangen und Teil eines Betrugs, der tief in allen Abläufen verankert ist. Selbst dieser Vorschlag ist in hohem Maße von anderen Reformen abhängig, die zumindest die individuellen Pläne von der Kontrolle des Arbeitgebers entkoppeln. Und das ist erst der Anfang.

Dennoch kann nicht geleugnet werden, dass die eigentliche Katastrophe in der Nivellierung der Prämien und der damit verbundenen Abschaffung der Risikobewertung bestand. Dieses System ist nachweislich gescheitert und hat zu einer Katastrophe geführt. Es muss sofort beendet und durch ein System ersetzt werden, das sachliche Informationen sammelt und für ein rationales und wahrheitsgetreueres System im Interesse aller bereitstellt.

Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, die Marktteilnehmer mit der Preisgestaltung für individuelle Pläne zu beauftragen. Die FDA/CDC-Maschinerie konnte die Öffentlichkeit nicht länger belügen. Oder wenn sie es wollten, könnten wir diese Lügen sofort aufdecken.

Es geht nicht darum, eine Maschine außer Gefecht zu setzen, nur um eine andere Maschine an ihre Stelle zu setzen. Der Zweck besteht hier darin, die uns vorliegenden Informationen nutzbar zu machen, damit wir mehr davon erhalten und darauf reagieren können – überprüfbare Informationen, die von Industrieteilnehmern in einem Wettbewerbsumfeld bereitgestellt werden, damit das Gesundheitswesen beginnen kann, wie ein normaler Marktteilnehmer zu funktionieren.

Ohne verlässliche versicherungsmathematische Daten, die als Grundlage für Preissysteme dienen können, die das reale Risiko berücksichtigen, ist dies einfach nicht möglich.

Die obigen Beobachtungen sind kaum neu. Sie basieren auf drei zentralen Erkenntnissen über die Signalfunktion von Marktinstitutionen und insbesondere der Preisgestaltung.

Das Problem der wirtschaftlichen Berechnung wurde 1920 von Ludwig von Mises in seinem berühmten Artikel zu diesem Thema identifiziert. Darin sagte er vorausschauend voraus, dass jeder Versuch eines Staates, das Kapital abzuschaffen oder auf andere Weise zu kollektivieren, die Buchführung bedeutungslos machen und somit zu einer enormen Überauslastung der Ressourcen führen würde. Genau das ist im amerikanischen Gesundheitswesen passiert, wo Billionen und Abermillionen für ein Problem ausgegeben werden, das sich immer weiter verschlimmert.

Das Wissensproblem wurde von Hayek in seinem berühmten Artikel aus dem Jahr 1945 hervorgehoben. Die Kollektivierung von Ressourcen, so argumentierte er, würde alle Produzenten und Verbraucher für Informationen blind machen, die sie benötigen, um sich in einem sich ständig verändernden wirtschaftlichen Umfeld zurechtzufinden, Wissen, das nur durch eine Offenlegung offengelegt werden kann Prozess der fortwährenden Entdeckung. Der Einsatz von Wissen im Gesundheitswesen ist von größter Bedeutung, da der beste Aktionsplan „niemandem in seiner Gesamtheit gegeben“ wird. Es kann nur im Zuge einer Entscheidung in der realen Welt offenbart werden.

Das dritte Problem ist das Anreizproblem, das seit Jahrhunderten von unzähligen Beobachtern erklärt wird. Wenn es überhaupt keine finanzielle Strafe für schlechte Gesundheit gibt – wenn die Belohnung insbesondere für Lieferanten völlig in die entgegengesetzte Richtung verläuft – können wir mehr davon und weniger von dem erwarten, was wir erreichen wollen. Etwas subventionieren und mehr davon bekommen: Das ist eine Tatsache in der Welt. Und das Gegenteil ist der Fall: Unter sonst gleichen Bedingungen verringert ein höherer Preis die nachgefragte Menge.

Krankheiten wurden nicht nur subventioniert. Die Wahrheit über seine Ursache und seine Lösung wurde unterdrückt, weil die Gesetzgebung vorschreibt, dass jeder unabhängig vom Risiko gleich behandelt werden muss. Dabei handelt es sich nicht um einen echten, sondern um einen Scheinmarkt, auch wenn die meisten Hauptakteure nominell im privaten Sektor tätig sind. Ansonsten gibt es überhaupt keinen wirklich funktionierenden Markt. Dies ist ein Sektor, der von Korporatisten und nicht von Marktstrukturen dominiert wird.

Es gibt unzählige Probleme im Gesundheitswesen, die nach Reformen schreien. Die großen und vorgeschriebenen Leistungspakete erfüllen für die meisten Menschen keinen Zweck. Das gesamte System der vom Arbeitgeber bereitgestellten Pläne erhöht die Kosten für den Arbeitsplatzwechsel und verwickelt Unternehmen in ein System, das sie nicht einbeziehen sollte. Die Vorschriften der Branche sind extrem, da die Regulierungsbehörden von den größten Industrieunternehmen übernommen werden. Die Freistellung von Pharma von der Haftung für Schäden widerspricht jeder Gerechtigkeit.

Das alles ist wahr. Richtig ist aber auch, dass die Krankenversicherung eine neue Preisstruktur braucht, die nicht wie bisher auf einem Einheitsmodell basiert. Gesundheit und damit auch Gesundheitsausgaben hängen stark von der individuellen Entscheidung ab. Wir benötigen mehr Informationen über die besten Entscheidungen, und diese Informationen können wir nur erhalten, wenn die Spezialisten, die die Daten kennen, die Möglichkeit haben, die Preisstrukturen auf eine Weise zu beeinflussen, die ihnen derzeit nicht möglich ist.

Ist es zu viel verlangt, dass sich die Krankenversicherung an der Kfz-Versicherung orientiert und Menschen für besseres Verhalten belohnt und für große Risiken mehr verlangt? Es scheint nicht so zu sein. Eine solche Reform wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.

Um auf unser Eingangsbeispiel des Paddington-Bären zurückzukommen: Wenn man diesen Kerl im Haus hat, erhöht sich mit Sicherheit das Risiko von Unfällen. Wir lieben diesen Bären vielleicht so sehr, dass wir gerne die Differenz bezahlen, aber es ist gut zu wissen, wie viel uns die Entscheidung kosten wird. Sonst fliegen wir im Blindflug.