Analyse von Dr. Joseph Mercola

Einleitender Hinweis: der Wirkstoffname bleibt international gleich: Ticagrelor.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird er ebenfalls unter dem Handelsnamen Brilinta (von AstraZeneca) verkauft. In manchen Ländern (z. B. Skandinavien oder Osteuropa) heißt das Präparat auch Possia, aber es ist derselbe Wirkstoff. 👉 Kurz gesagt:

„Ticagrelor“ = internationaler Wirkstoffname,

„Brilinta“ (oder „Possia“) = Markenname.

Die Geschichte auf einen Blick

Ticagrelor, ein umsatzstarkes Antikoagulans, wurde zugelassen, obwohl Wissenschaftler der FDA davor warnten, dass es weniger sicher und wirksam sei als ältere, kostengünstigere Alternativen wie Clopidogrel.

Die bahnbrechende PLATO-Studie, die zur Erlangung der Zulassung herangezogen wurde, zeigte, dass US-Patienten unter Ticagrelor schlechtere Ergebnisse erzielten, doch diese Ergebnisse wurden von der FDA-Führung außer Kraft gesetzt.

Untersuchungen deckten schwerwiegende Probleme mit der Studie auf, darunter veränderte Sterbeurkunden, fehlende Daten und inkonsistente Überwachung, die Ticagrelor begünstigten.

Auch Folgeuntersuchungen zu Thrombozyten wurden falsch berichtet, wobei nicht signifikante Ergebnisse als signifikant veröffentlicht wurden und einige der aufgeführten Autoren ihre Teilnahme bestritten.

Wenn Sie diese Mängel kennen, können Sie nach bewährten Alternativen fragen, Ihr persönliches Herzrisiko durch Ihren Lebensstil reduzieren und die Abhängigkeit von Medikamenten vermeiden, die mit schwachen, fehlerhaften Beweisen vorangetrieben werden.

Ticagrelor (Brilinta) wurde jahrelang als Durchbruch in der Herzmedizin angepriesen, erzielte Milliardenumsätze und erreichte weltweit Spitzenplätze in den Behandlungsrichtlinien. Es wurde als sicherere und wirksamere Alternative zu älteren Blutverdünnern positioniert, und sein Ruf gab Ärzten Anlass, es häufig zu verschreiben.

Das Problem ist, dass die Grundlage für dieses Medikament nie solide war. Von Anfang an gab es Fragen zur Zuverlässigkeit der Daten und zur Integrität der Studien. Anstelle von Antworten erhielten Patienten und Ärzte eine Darstellung der Überlegenheit, die einer genaueren Prüfung nicht standhielt.

Wenn Ihnen oder einer Ihnen nahestehenden Person dieses Medikament verschrieben wurde, sollten Sie wissen, dass sein Ruf als führendes Behandlungsmittel auf wackeligen Beinen steht. Wenn wissenschaftliche Mängel die Verschreibungspraxis beeinflussen, tragen die Risiken allein die Menschen, die die Tabletten einnehmen. Deshalb ist es wichtig zu untersuchen, wie dieses Medikament überhaupt zugelassen wurde, was spätere Untersuchungen aufgedeckt haben und wie sicherere Wege für Patienten heute aussehen könnten.

FDA-Wissenschaftler warnten, dass Ticagrelor weniger sicher sei als beworben

Eine im BMJ veröffentlichte eingehende Untersuchung ergab, dass das erfolgreiche Antikoagulans Ticagrelor trotz starker Einwände der medizinischen Gutachter der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen wurde, die vor der Unzuverlässigkeit der Studiendaten warnten. Die Zulassung basierte auf der PLATO-Studie – einer groß angelegten Studie, die die weltweite Zulassung von Ticagrelor sicherstellte und an der 18.624 Patienten in 43 Ländern teilnahmen.

Während die veröffentlichten Ergebnisse eine Verringerung der kardiovaskulären Todesfälle, Herzinfarkte und Schlaganfälle behaupteten, schnitten US-Patienten unter Ticagrelor im Vergleich zu Clopidogrel (Plavix) tatsächlich schlechter ab. Dies warf ernsthafte Fragen darüber auf, ob die vom Hersteller von Ticagrelor, AstraZeneca, angepriesenen Vorteile real oder erfunden waren.

US-Patienten hatten schlechtere Ergebnisse – Die Analyse der FDA ergab, dass Patienten in den USA ein um 27 % höheres Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse hatten, wenn sie Ticagrelor erhielten, genau das Gegenteil von dem, was in Europa und anderen Regionen beobachtet wurde. AstraZeneca argumentierte, dass hohe Aspirin-Dosen in den USA diesen Unterschied erklärten, aber die Wissenschaftler der FDA lehnten diese Erklärung als unzureichend ab. Dies ist für Sie von Bedeutung, denn wenn Ihnen Ticagrelor in den USA verschrieben wurde, also genau in der Region, in der das Medikament schlecht abschnitt, könnte Ihr Risiko für Nebenwirkungen höher sein, als Ihrem Arzt bewusst ist.

– Die Analyse der FDA ergab, dass Patienten in den USA ein um 27 % höheres Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse hatten, wenn sie Ticagrelor erhielten, genau das Gegenteil von dem, was in Europa und anderen Regionen beobachtet wurde. AstraZeneca argumentierte, dass hohe Aspirin-Dosen in den USA diesen Unterschied erklärten, aber die Wissenschaftler der FDA lehnten diese Erklärung als unzureichend ab. Dies ist für Sie von Bedeutung, denn wenn Ihnen Ticagrelor in den USA verschrieben wurde, also genau in der Region, in der das Medikament schlecht abschnitt, könnte Ihr Risiko für Nebenwirkungen höher sein, als Ihrem Arzt bewusst ist. Der leitende FDA-Prüfer schlug Alarm – Dr. Thomas Marciniak, ein für seine strengen Prüfungen bekannter Mediziner bei der FDA, kam in einem 47-seitigen Memo zu dem Schluss, dass Ticagrelor sowohl in Bezug auf die Sicherheit als auch auf die Wirksamkeit unterlegen zu sein schien. Er beschrieb den Antrag von AstraZeneca als „den schlechtesten, den ich je gesehen habe, was die Vollständigkeit der Unterlagen und die vollständige und genaue Beantwortung der Anfragen durch den Sponsor angeht”. Seine Empfehlung lautete, die Zulassung zu verweigern. Trotzdem genehmigte die FDA-Führung das Medikament. Das bedeutet, dass die Zulassung nicht auf einem Konsens unter Wissenschaftlern beruhte, sondern auf einer administrativen Überstimmung.

Dr. Thomas Marciniak, ein für seine strengen Prüfungen bekannter Mediziner bei der FDA, kam in einem 47-seitigen Memo zu dem Schluss, dass Ticagrelor sowohl in Bezug auf die Sicherheit als auch auf die Wirksamkeit unterlegen zu sein schien. Er beschrieb den Antrag von AstraZeneca als „den schlechtesten, den ich je gesehen habe, was die Vollständigkeit der Unterlagen und die vollständige und genaue Beantwortung der Anfragen durch den Sponsor angeht”. Seine Empfehlung lautete, die Zulassung zu verweigern. Trotzdem genehmigte die FDA-Führung das Medikament. Das bedeutet, dass die Zulassung nicht auf einem Konsens unter Wissenschaftlern beruhte, sondern auf einer administrativen Überstimmung. Datenüberwachung löste Alarm au s – Ein weiteres alarmierendes Detail der Untersuchung war, dass AstraZeneca die meisten Studienstandorte selbst überwachte, mit Ausnahme von vier Ländern, in denen unabhängige Organisationen den Prozess überwachten. In diesen vier unabhängig überwachten Ländern – darunter die USA – schnitt Ticagrelor schlechter ab als Clopidogrel. Wo der Sponsor die Datenerfassung überwachte, schien Ticagrelor überlegen zu sein. Diese Inkonsistenz deutet darauf hin, dass die Überwachung und die Datenverarbeitung die gemeldeten Ergebnisse direkt beeinflusst haben, was Sie beunruhigen sollte, wenn Sie darauf vertrauen, dass „Goldstandard”-Studien immer unparteiisch sind.

s – Ein weiteres alarmierendes Detail der Untersuchung war, dass AstraZeneca die meisten Studienstandorte selbst überwachte, mit Ausnahme von vier Ländern, in denen unabhängige Organisationen den Prozess überwachten. In diesen vier unabhängig überwachten Ländern – darunter die USA – schnitt Ticagrelor schlechter ab als Clopidogrel. Wo der Sponsor die Datenerfassung überwachte, schien Ticagrelor überlegen zu sein. Diese Inkonsistenz deutet darauf hin, dass die Überwachung und die Datenverarbeitung die gemeldeten Ergebnisse direkt beeinflusst haben, was Sie beunruhigen sollte, wenn Sie darauf vertrauen, dass „Goldstandard”-Studien immer unparteiisch sind. Sterbeurkunden wurden geändert – Das BMJ deckte auf, dass die Gutachter – diejenigen, die mit der Klassifizierung der Patientenergebnisse beauftragt waren – 45 Herzinfarkte zur Clopidogrel-Gruppe und null zur Ticagrelor-Gruppe hinzufügten. Darüber hinaus begünstigte die endgültige Klassifizierung unter den umstrittenen Todesfällen Ticagrelor in unverhältnismäßiger Weise. Noch beunruhigender ist, dass in der Veröffentlichung des New England Journal of Medicine 905 Todesfälle gemeldet wurden, während in den internen Aufzeichnungen von AstraZeneca 983 aufgeführt waren, sodass Dutzende unberücksichtigt blieben. 2 Wenn Sie sich darauf verlassen, dass veröffentlichte medizinische Fachzeitschriften die Realität widerspiegeln, zeigt diese Diskrepanz, wie Datenmanipulation das Image des Medikaments beeinflusst hat.

Das BMJ deckte auf, dass die Gutachter – diejenigen, die mit der Klassifizierung der Patientenergebnisse beauftragt waren – 45 Herzinfarkte zur Clopidogrel-Gruppe und null zur Ticagrelor-Gruppe hinzufügten. Darüber hinaus begünstigte die endgültige Klassifizierung unter den umstrittenen Todesfällen Ticagrelor in unverhältnismäßiger Weise. Noch beunruhigender ist, dass in der Veröffentlichung des New England Journal of Medicine 905 Todesfälle gemeldet wurden, während in den internen Aufzeichnungen von AstraZeneca 983 aufgeführt waren, sodass Dutzende unberücksichtigt blieben. Wenn Sie sich darauf verlassen, dass veröffentlichte medizinische Fachzeitschriften die Realität widerspiegeln, zeigt diese Diskrepanz, wie Datenmanipulation das Image des Medikaments beeinflusst hat. Mechanismus der Schädigung im Zusammenhang mit Blutungen und falsch klassifizierten Ereignissen – Das Studiendesign verwendete einen primären Endpunkt, der Todesfälle aufgrund vaskulärer Ursachen, Herzinfarkte oder Schlaganfälle kombinierte. Das bedeutete, dass selbst kleine Verschiebungen in der Klassifizierung der Ereignisse den Ausschlag geben konnten. Als Todesfälle oder Herzinfarkte zugunsten von Ticagrelor neu klassifiziert wurden, entstand der Anschein eines Nutzens. Für Sie zeigt dies, wie die Definition der Ergebnisse – und nicht nur die Biologie – darüber entscheidet, ob ein Medikament als „Lebensretter” oder als „riskante Wette” bezeichnet wird. Was Sie daraus lernen können, betrifft nicht nur Ticagrelor, sondern das System selbst. Wenn ein milliardenschweres Medikament trotz wissenschaftlicher Einwände zugelassen werden kann, zeigt dies, wie wichtig es ist, dass Sie Fragen stellen, nach Alternativen suchen und Transparenz bei der Berichterstattung über medizinische Daten fordern. Wenn Sie sich dieses Wissen aneignen, sind Sie nicht blind von Medikamenten abhängig, die in einem fehlerhaften Verfahren schnell zugelassen wurden.

Wichtige Thrombozytenstudien waren mit Fehlern übersät

Die ursprüngliche Untersuchung des BMJ deckte erhebliche Probleme hinsichtlich der Datenintegrität in der PLATO-Studie auf und ließ Zweifel daran aufkommen, ob das Medikament tatsächlich einen Vorteil gegenüber günstigeren Konkurrenzprodukten bot. Nun, da Generika auf den Markt kommen sollen, geht eine im BMJ veröffentlichte Folgeuntersuchung noch einen Schritt weiter und untersucht zwei kleinere Thrombozytenstudien, die AstraZeneca zur Verteidigung der Wirksamkeit von Ticagrelor bei akutem Koronarsyndrom herangezogen hat – ONSET/OFFSET und RESPOND.

Studien wurden ungenau berichtet, was ernsthafte Zweifel an den Behauptungen von AstraZeneca aufkommen ließ — Diese Studien waren entscheidend, um Aufsichtsbehörden und Ärzte davon zu überzeugen, dass Ticagrelor besser wirkt, doch die Ergebnisse des primären Endpunkts wurden in Circulation, einer führenden kardiologischen Fachzeitschrift, falsch dargestellt. Das bedeutet, dass die Grundlage, auf der die „Überlegenheit” des Medikaments gegenüber günstigeren Alternativen begründet wurde, auf Fehlern beruhte.

Diese Studien waren entscheidend, um Aufsichtsbehörden und Ärzte davon zu überzeugen, dass Ticagrelor besser wirkt, doch die Ergebnisse des primären Endpunkts wurden in Circulation, einer führenden kardiologischen Fachzeitschrift, falsch dargestellt. Das bedeutet, dass die Grundlage, auf der die „Überlegenheit” des Medikaments gegenüber günstigeren Alternativen begründet wurde, auf Fehlern beruhte. Die Teilnehmer waren extremen und ungewöhnlichen Anforderungen ausgesetzt – Die Patienten in diesen Thrombozytenstudien, die an einer stabilen koronaren Herzkrankheit litten, mussten große Mengen Blut abgeben – bis zu 604 Milliliter über mehrere Besuche hinweg, was mehr ist als eine vollständige Einheit, die bei einer Blutbank gespendet wird. Normalerweise umfassen Thrombozytenstudien nur eine oder zwei Blutabnahmen, aber AstraZeneca verlangte sechs innerhalb eines Zeitraums von acht Stunden. Wie ein Studienleiter zugab, konnten nur die engagiertesten Teilnehmer diese Belastung ertragen. Diese ungewöhnliche Konstellation wirft die Frage auf, ob die Daten typische Patienten widerspiegeln oder nur diejenigen, die bereit sind, sich intensiven Verfahren zu unterziehen, was sich direkt darauf auswirkt, ob die Ergebnisse auf das reale Leben übertragbar sind.

– Die Patienten in diesen Thrombozytenstudien, die an einer stabilen koronaren Herzkrankheit litten, mussten große Mengen Blut abgeben – bis zu 604 Milliliter über mehrere Besuche hinweg, was mehr ist als eine vollständige Einheit, die bei einer Blutbank gespendet wird. Normalerweise umfassen Thrombozytenstudien nur eine oder zwei Blutabnahmen, aber AstraZeneca verlangte sechs innerhalb eines Zeitraums von acht Stunden. Wie ein Studienleiter zugab, konnten nur die engagiertesten Teilnehmer diese Belastung ertragen. Diese ungewöhnliche Konstellation wirft die Frage auf, ob die Daten typische Patienten widerspiegeln oder nur diejenigen, die bereit sind, sich intensiven Verfahren zu unterziehen, was sich direkt darauf auswirkt, ob die Ergebnisse auf das reale Leben übertragbar sind. Datenlücken und fehlende Aufzeichnungen schwächten die Glaubwürdigkeit – Die Untersuchung des BMJ ergab, dass mehr als 60 Thrombozytenwerte in den an die FDA übermittelten Datensätzen fehlten. Schlimmer noch, einige der ausgeschlossenen Ergebnisse zeigten eine deutlich höhere Thrombozytenaktivität, was darauf hindeutet, dass Ticagrelor die Gerinnung nicht so stark hemmte wie angegeben. Unplausible Messwerte, wie z. B. eine nach der Behandlung steigende Thrombozytenaktivität, wurden in die endgültigen Analysen aufgenommen, aber anstatt sie zu kennzeichnen, wurden sie durch unveröffentlichte „Datenanpassungen” verschleiert. Wenn man davon ausging, dass diese veröffentlichten Ergebnisse die Realität widerspiegeln, zeigen die Ergebnisse, dass wichtige Daten entweder falsch behandelt oder weggelassen wurden.

Die Untersuchung des BMJ ergab, dass mehr als 60 Thrombozytenwerte in den an die FDA übermittelten Datensätzen fehlten. Schlimmer noch, einige der ausgeschlossenen Ergebnisse zeigten eine deutlich höhere Thrombozytenaktivität, was darauf hindeutet, dass Ticagrelor die Gerinnung nicht so stark hemmte wie angegeben. Unplausible Messwerte, wie z. B. eine nach der Behandlung steigende Thrombozytenaktivität, wurden in die endgültigen Analysen aufgenommen, aber anstatt sie zu kennzeichnen, wurden sie durch unveröffentlichte „Datenanpassungen” verschleiert. Wenn man davon ausging, dass diese veröffentlichten Ergebnisse die Realität widerspiegeln, zeigen die Ergebnisse, dass wichtige Daten entweder falsch behandelt oder weggelassen wurden. Die Urheberschaft wurde falsch dargestellt – Mehrere Personen, die als Autoren der Studie aufgeführt waren, bestritten später ihre Beteiligung, während andere, die aktiv Patienten rekrutiert hatten, ausgeschlossen wurden. So erklärte beispielsweise Tonny Nielsen, der als dänischer Forscher und Autor identifiziert wurde, unverblümt: „Ich habe nicht an der RESPOND-Studie teilgenommen.” Umgekehrt wurde ein Arzt aus Baltimore, der 12 Patienten in die Studie aufgenommen hatte, nicht genannt.

Selbst die untersuchten Methoden waren mit Verzerrungen behaftet

Die Thrombozytenaggregation, ein Labortest zur Messung der Gerinnungsfähigkeit, ist bekanntermaßen sehr zeit- und technikabhängig. Experten erklärten gegenüber dem BMJ, dass solche Tests am besten an einem einzigen Standort durchgeführt werden sollten, um Konsistenz zu gewährleisten. AstraZeneca führte sie jedoch an zehn Standorten in mehreren Ländern durch.

Die Untersuchung konnte nicht bestätigen, ob alle Mitarbeiter eine angemessene Schulung erhalten hatten, was die Wahrscheinlichkeit inkonsistenter Ergebnisse erhöht. Dies ist für Ihre Sicherheit von Bedeutung, da bei einer unsachgemäßen Messung der Thrombozytenfunktion die Behauptungen über die Wirksamkeit von Ticagrelor ihre Gültigkeit verlieren.

Statistische Tricks verfälschten die Ergebnisse – RESPOND zeigte ursprünglich keine signifikanten Ergebnisse, was bedeutet, dass Ticagrelor Clopidogrel nicht zuverlässig übertraf. Durch eine Änderung der Definition des primären Endpunkts wurde das Ergebnis in der veröffentlichten Studie jedoch als signifikant ausgewiesen. Diese einzige Änderung machte Ticagrelor zum „Gewinner“. Wenn Ihnen jemals gesagt wurde, dass dieses Medikament klare Vorteile habe, dann wurden diese Vorteile in Wahrheit durch eine Neufassung der Analyseregeln hergestellt.

– RESPOND zeigte ursprünglich keine signifikanten Ergebnisse, was bedeutet, dass Ticagrelor Clopidogrel nicht zuverlässig übertraf. Durch eine Änderung der Definition des primären Endpunkts wurde das Ergebnis in der veröffentlichten Studie jedoch als signifikant ausgewiesen. Diese einzige Änderung machte Ticagrelor zum „Gewinner“. Wenn Ihnen jemals gesagt wurde, dass dieses Medikament klare Vorteile habe, dann wurden diese Vorteile in Wahrheit durch eine Neufassung der Analyseregeln hergestellt. Was dies für Ihre Gesundheitsentscheidungen bedeutet – Victor Serebruany, Pharmakologe an der Johns Hopkins University und einer der ersten Kritiker von Ticagrelor, fasste es unverblümt zusammen: „Hätten die Ärzte gewusst, was in diesen Studien passiert ist, hätten sie niemals mit der Verwendung von Ticagrelor begonnen.” Das bedeutet, dass das Vertrauen in die Wissenschaft hinter Ticagrelor fehl am Platz war und Medikamente wie Clopidogrel aufgrund fehlerhafter Beweise verdrängt wurden. Mit diesem Wissen können Sie gezieltere Fragen stellen, ob die Ihnen angebotenen Medikamente auf solider Wissenschaft beruhen – oder auf manipulierten Daten.

Wie Sie sich vor fehlerhaften Arzneimittelzulassungen schützen können

Die Wahrheit über den Zulassungsprozess von Ticagrelor ist beunruhigend. Wenn ein Medikament trotz ernsthafter Zweifel an seiner Sicherheit und Wirksamkeit zugelassen wird, sind Sie schutzlos. Aber Sie sind nicht machtlos. Ihre Gesundheit hängt davon ab, dass Sie aktive Schritte unternehmen, um die Risiken zu verstehen, sicherere Optionen zu wählen und zu vermeiden, dass Sie von Behandlungen abhängig werden, die auf schwachen oder manipulierten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.

Wenn Ihnen nach einem Herzeingriff ein Gerinnungshemmer verschrieben wurde oder wenn Sie einen Angehörigen in dieser Situation pflegen, bieten Ihnen diese Schritte einen klaren Weg, um voranzukommen.

1. Hinterfragen Sie die Aussagekraft der Beweise – Bevor Sie mit der Einnahme eines Medikaments beginnen, sollten Sie prüfen, ob die wichtigsten Studien, auf denen es basiert, Probleme mit der Genauigkeit der Daten, fehlenden Informationen oder widersprüchlichen Ergebnissen aufweisen. In diesem Fall waren die Studien zu Ticagrelor mit Fehlern und falschen Angaben gespickt. Wenn Sie sich fragen: „Was zeigen die Beweise tatsächlich?“, können Sie bessere Entscheidungen treffen.

Bevor Sie mit der Einnahme eines Medikaments beginnen, sollten Sie prüfen, ob die wichtigsten Studien, auf denen es basiert, Probleme mit der Genauigkeit der Daten, fehlenden Informationen oder widersprüchlichen Ergebnissen aufweisen. In diesem Fall waren die Studien zu Ticagrelor mit Fehlern und falschen Angaben gespickt. Wenn Sie sich fragen: „Was zeigen die Beweise tatsächlich?“, können Sie bessere Entscheidungen treffen. 2. Reduzieren Sie Ihr Risiko, indem Sie die Ursachen bekämpfen – Antikoagulanzien werden oft aufgrund von lebensstilbedingten Herzerkrankungen verschrieben. Wenn Sie Ihr Risiko durch Ernährung, Bewegung und die Reduzierung toxischer Belastungen senken, sind Sie von vornherein weniger auf Medikamente angewiesen. Verzichten Sie auf Pflanzenöle in Ihrer Ernährung, vermeiden Sie stark verarbeitete Lebensmittel, erhöhen Sie die Aufnahme von Vollwertkohlenhydraten und bauen Sie durch tägliches Gehen und regelmäßiges Krafttraining Kraft auf. Dies verbessert Ihre Durchblutung und senkt auf natürliche Weise das Gerinnungsrisiko.

Antikoagulanzien werden oft aufgrund von lebensstilbedingten Herzerkrankungen verschrieben. Wenn Sie Ihr Risiko durch Ernährung, Bewegung und die Reduzierung toxischer Belastungen senken, sind Sie von vornherein weniger auf Medikamente angewiesen. Verzichten Sie auf Pflanzenöle in Ihrer Ernährung, vermeiden Sie stark verarbeitete Lebensmittel, erhöhen Sie die Aufnahme von Vollwertkohlenhydraten und bauen Sie durch tägliches Gehen und regelmäßiges Krafttraining Kraft auf. Dies verbessert Ihre Durchblutung und senkt auf natürliche Weise das Gerinnungsrisiko. 3. Verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit den richtigen Markern – Anstatt sich auf veraltete Messwerte wie das Gesamtcholesterin zu verlassen, konzentrieren Sie sich auf Gesundheitstests, die tatsächlich Ihre Stoffwechselgesundheit widerspiegeln. Überwachen Sie Ihren HOMA-IR-Wert, um die Insulinresistenz zu verfolgen, überprüfen Sie Ihren Nüchternblutzucker und behalten Sie Ihr Triglycerid-zu-HDL-Verhältnis im Auge. Sie können auch eine einfache Blutdruckmanschette zu Hause verwenden, um Verbesserungen Ihrer Durchblutung zu beobachten. Betrachten Sie diese Zahlen als Kontrollpunkte – jede Verbesserung ist ein Beweis dafür, dass Ihre täglichen Entscheidungen Sie in die richtige Richtung führen und Sie von der Abhängigkeit von riskanten Medikamenten wegbringen.

Anstatt sich auf veraltete Messwerte wie das Gesamtcholesterin zu verlassen, konzentrieren Sie sich auf Gesundheitstests, die tatsächlich Ihre Stoffwechselgesundheit widerspiegeln. Überwachen Sie Ihren HOMA-IR-Wert, um die Insulinresistenz zu verfolgen, überprüfen Sie Ihren Nüchternblutzucker und behalten Sie Ihr Triglycerid-zu-HDL-Verhältnis im Auge. Sie können auch eine einfache Blutdruckmanschette zu Hause verwenden, um Verbesserungen Ihrer Durchblutung zu beobachten. Betrachten Sie diese Zahlen als Kontrollpunkte – jede Verbesserung ist ein Beweis dafür, dass Ihre täglichen Entscheidungen Sie in die richtige Richtung führen und Sie von der Abhängigkeit von riskanten Medikamenten wegbringen. 4. Bleiben Sie informiert und proaktiv in Bezug auf Arzneimittelsicherheit – Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Medikament, nur weil es von der FDA zugelassen ist, die beste Wahl ist. Ticagrelor beweist, dass bei Zulassungen oft schwerwiegende Mängel ignoriert werden. Lesen Sie Untersuchungen, verfolgen Sie aktuelle Informationen von unabhängigen Forschern und fragen Sie sich, ob die Vorteile die Risiken überwiegen. Wissen gibt Ihnen die Kontrolle, nicht das System.

Durch diese Maßnahmen gewinnen Sie die Kontrolle zurück, die Ihnen genommen wurde, als fehlerhafte Medikamente in das System eingeführt wurden. Ihre Gesundheitsergebnisse hängen weniger von den Gewinnen der Pharmaindustrie ab, sondern vielmehr davon, was tatsächlich für Ihren Körper wirkt.

Häufig gestellte Fragen zum Gerinnungshemmer Ticagrelor

F: Was ist Ticagrelor und warum wird es verschrieben?

A: Ticagrelor, das unter dem Namen Brilinta verkauft wird, ist ein Gerinnungshemmer, der häufig bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom, darunter Herzinfarkte und instabile Brustschmerzen, verschrieben wird. Es wurde als überlegen gegenüber Clopidogrel, einem älteren und billigeren Medikament, vermarktet, basierend auf Daten aus klinischen Studien, die derzeit ernsthaft hinterfragt werden.

F: Warum stellen Experten die Zulassung von Ticagrelor in Frage?

A: Die medizinischen Gutachter der FDA selbst warnten, dass Ticagrelor bei US-Patienten schlechter wirkte als Clopidogrel, und wiesen auf erhebliche Probleme mit der Datenqualität in der wegweisenden PLATO-Studie hin. Trotz dieser Warnungen genehmigte die FDA-Führung das Medikament. Spätere Untersuchungen ergaben fehlende Daten, geänderte Sterbeurkunden und Unstimmigkeiten, die alle zugunsten von Ticagrelor ausfielen.

F: Welche neuen Probleme wurden in Folgestudien aufgedeckt?

A: Eine Untersuchung des BMJ aus dem Jahr 2025 ergab, dass wichtige Studien zur Thrombozytenfunktion, die zur Unterstützung der Zulassung von Ticagrelor herangezogen wurden, falsch dargestellt wurden. Nicht signifikante Ergebnisse wurden als signifikant veröffentlicht, mehr als 60 Thrombozyten-Testergebnisse fehlten in den Datensätzen der FDA, und einige Autoren der Studie bestritten ihre Beteiligung. Diese Mängel lassen ernsthafte Zweifel daran aufkommen, ob Ticagrelor tatsächlich Vorteile bietet.

F: Wie wirkt sich das auf mich aus, wenn mir Ticagrelor verschrieben wurde?

A: Wenn Sie Ticagrelor einnehmen, sollten Sie wissen, dass seine angeblichen Vorteile nicht durch konsistente oder zuverlässige wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt werden. Patienten in den USA – genau die Bevölkerungsgruppe, in der das Medikament am stärksten beworben wurde – hatten tatsächlich schlechtere Ergebnisse, darunter ein höheres Risiko für Herzereignisse.

F: Was kann ich tun, um mich zu schützen?

A: Sie können Ihre Abhängigkeit von fehlerhaften Medikamenten verringern, indem Sie nach sichereren, bewährten Alternativen fragen, die Qualität der Evidenz hinterfragen, bevor Sie neue Medikamente einnehmen, Ihr Herz-Kreislauf-Risiko durch Ernährung und Lebensstil senken, Ihre Fortschritte mit einfachen Gesundheitsinstrumenten verfolgen und sich über Untersuchungen zur Arzneimittelsicherheit auf dem Laufenden halten. Diese Schritte sorgen dafür, dass Sie Ihre Gesundheitsentscheidungen selbst in der Hand behalten und nicht in den Händen der Pharmaunternehmen.

