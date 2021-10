Blutanalytiker: Es sind mikroskopische kleine Hightech-Metallobjekte in COVID-Impfungen sichtbar

Ich habe gerade an einem außergewöhnlichen dreitägigen Online-Gipfel teilgenommen, dem Caribbean Health Summit 2021. Er war sehr gut besucht, und viele der weltweit führenden COVID-Experten hielten ausgezeichnete Vorträge. Wir hoffen, dass die gesamte Videobibliothek des karibischen Gesundheitsgipfels bald zur Verfügung steht, denn es gibt viel für uns zu berichten.

Eine der Präsentationen war die von Dr. Zandre Botha. Sie hat das Blut vieler Menschen unter dem Mikroskop untersucht, nachdem sie Opfer der erzwungenen, fehlinformierten COVID-Biotech-Injektionen geworden waren, die auf kriminelle Weise als „COVID-Impfstoffe“ verkauft werden, was sie, wie wir wissen, nicht sind.

Die mikroskopischen Ergebnisse von Dr. Botha sind erschreckend!

Erstens stellt sie bei allen Opfern der Injektionen durchweg extreme Schäden an den roten Blutkörperchen fest. Sie stellt gestapelte Röllchenbildung fest. Dies haben wir im Juni beschrieben. Gestapelte Rouleaux sind eine extreme Form der Schädigung roter Blutkörperchen, bei der sie zusammenkleben, keinen Sauerstoff mehr transportieren können und kleine Blutgefäße verstopfen, was zu tödlichen Blutgerinnseln führt.

Zweitens erhielt Dr. Botha eine sichere Probe einer der COVID-Injektionen. Die mikroskopische Untersuchung dieser Probe zeigte die anorganischen elektrotechnischen Elemente in diesen Biowaffen-Injektionen. Wir wissen, dass die Ausrede von Big Bad Pharma für die geheimen Inhaltsstoffe in den Cocktails, die unschuldigen Menschen injiziert werden, lautet, dass ihr „Produkt geistiges Eigentum enthält, das sie zu schützen berechtigt sind“. Erinnern Sie sich an die „geheimnisvolle Zutat“, nach der wir in Dr. Trozzis ausführlichem Artikel vom Juni 2021 mit dem Titel: COVID „Vaccines“; How Dangerous Are They?

Dr. Bothas Präsentation vom Karibikgipfel ist noch nicht verfügbar, aber hier sind andere aktuelle Präsentationen, die sie gehalten hat und die dieselben mikroskopischen Ergebnisse zeigen:

Wir stellen fest, dass die Injektionen sogar noch schlimmer sind, als wir dachten, was ohnehin schon schrecklich war. In der Zwischenzeit zwingen verräterische Politiker wie Kanadas Trudeau und korrupte Leiter so vieler Institutionen auf der ganzen Welt den Menschen diese Injektionen auf; sie verteufeln die Menschen, die sich weigern, sich spritzen zu lassen, und werden stattdessen Opfer medizinischer Apartheid und verlieren ihren Arbeitsplatz, ihr Zuhause und mehr Freiheit. Das ist Körperverletzung, Massenmord und High-Tech-Körperinvasion.

Diese elektrotechnischen, sich selbst zusammensetzenden Elemente der Injektionen scheinen das diabolische Hacken menschlicher Körper durch das kriminelle Covid-Unternehmen zu sein.

Ich schließe mich Dr. Bothas leidenschaftlichem Plädoyer für die Ablehnung dieser Injektionen an, selbst unter den tyrannischen Stiefeln der medizinischen Apartheid.

Wir müssen vor allem die Kinder schützen, angesichts repressiver, verräterischer Politiker wie Kanadas Trudeau, der gerade Kanadiern ab 12 Jahren verboten hat, innerhalb Kanadas zu reisen, aus Kanada zu fliehen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder an der Gesellschaft teilzunehmen, wenn sie sich nicht den Injektionen unterziehen.

Bitte unterstützen Sie Organisationen, die dagegen ankämpfen, wie das Justice Centre for Constitutional Freedoms in Kanada.

Das Heilmittel für COVID ist Gerechtigkeit. Wir dürfen uns nicht unterwerfen und müssen einander helfen, die harten, unterdrückenden Zeiten der medizinischen Apartheid zu überleben. Wir beten dafür, dass die vielen Komplizen der COVID-Verbrechen bald aus ihren Ämtern entfernt und in Gefängniszellen gebracht werden, wo sie auf rasche Gerichtsverfahren für Verbrechen warten, von denen viele, wie z. B. Hochverrat, die Todesstrafe erfordern. Sie begehen eindeutig Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Schließlich sollten wir uns fragen, welche Funktion diese mikroskopisch kleinen, sich selbst zusammensetzenden elektrotechnischen Einheiten haben, die unschuldigen Menschen massenweise injiziert werden? Natürlich sind sie sehr unnatürlich und schlecht für die Gesundheit aller. Aber es muss noch mehr dahinter stecken.

Lassen Sie uns kurz abschweifen. Erinnern Sie sich an den März 2020, als wir alle zunächst für „zwei Wochen zur Abflachung der Kurve“ eingesperrt wurden. Nur „wichtige Arbeitskräfte“ durften ihrer Arbeit nachgehen. Seltsamerweise gehörten zu den „wesentlichen Arbeitskräften“ auch die Teams, die mit großer Geschwindigkeit und Intensität 5G-Masten in Städten auf der ganzen Welt, einschließlich Kanada, installierten. Könnte es eine Wechselwirkung zwischen den elektromagnetischen 5G-Signalen und den sich selbst zusammensetzenden elektrotechnischen Partikeln geben, die in die ahnungslose Masse injiziert werden?

Beachten Sie nachfolgende Videos:

Es ist klar, dass wir noch viel mehr Forschung und Arbeit zu diesem Thema leisten müssen. Im Moment versuchen wir bereits, den Opfern der Injektionen vor den vielen biologischen Gifteffekten wie toxischen Spike-Proteinen, antikörperabhängiger Verstärkung, Unfruchtbarkeit, Autoimmunkrankheiten und vielem mehr zu helfen; wir müssen auch die sehr wahrscheinliche Verbindung zwischen zwei Aspekten dieses Waffen- und Kontrollsystems in Betracht ziehen, nämlich diesen mikroskopischen elektrotechnischen Elementen in den Injektionen und den toxischen 5G-Feldern, die überall um uns herum aufgebaut werden.

Wir werden dies in Zukunft noch viel mehr erforschen und diskutieren.

Die Verweigerung der Injektion ist Selbstverteidigung. Die Entschärfung der 5G-Türme ist ebenfalls Selbstverteidigung und sollte ehrlich gesagt die Aufgabe der Polizei sein, aber auch das Grundrecht aller Bürger.

Wir werden weiter recherchieren und uns austauschen. Segenswünsche.