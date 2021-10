21-jähriger, vollständig geimpfter Student stirbt an COVID, während die Zahl der Durchbruchsfälle weiter steigt

Shawn Kuhn, ein vollständig geimpfter Student der University of Georgia mit dem Hauptfach Sportwissenschaften, starb am 11. Oktober, mehr als sechs Wochen nachdem er COVID-Symptome entwickelt hatte.

Shawn Kuhn, 21, ein Student der Sportwissenschaften an der University of Georgia (UGA), starb am 11. Oktober an den Komplikationen von COVID, obwohl er vollständig geimpft war.

In den vergangenen sechs Wochen war Kuhn in drei verschiedenen Krankenhäusern ein- und ausgegangen, wurde in ein künstliches Koma versetzt und an ein Beatmungsgerät angeschlossen, wie sein Vater am 10. Oktober in einem Social-Media-Post mitteilte.

Laut seinem Nachruf, in dem er als begeisterter UGA-Bulldog-Fan mit einer Leidenschaft für den Dienst am Nächsten beschrieben wird, spielte Kuhn in der Fußballmannschaft seiner High School und war Mitglied des Cross-Country-Teams der Schule.

An der UGA machte er einen Bachelor-Abschluss in Sportwissenschaften und arbeitete als zertifizierter Personal Trainer im Ramsey Student Center der UGA. Er war ein begeisterter Angler, der auch gerne wanderte.

„Shawn war einer der fürsorglichsten, hilfsbereitesten und lustigsten Menschen, die ich an der UGA kennengelernt habe“, sagte Libby Buchanan, ein UGA-Absolvent und Kuhns Freund. „Seit diesem Tag im Jahr 2018 sind Shawn und ich Freunde geblieben. Wann immer man in Shawns Nähe war, konnte man nicht anders als lächeln und lachen. Er sprach nie schlecht über jemanden und ermutigte dich nur, der Beste zu sein.“

Zahl der Durchbruchsfälle steigt weiter an

Die neuesten Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigen, dass bis zum 4. Oktober 30.177 Patienten ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder starben, obwohl sie vollständig geimpft waren – eine Zahl, von der die Behörde einräumt, dass sie eine Untererfassung aller SARS-CoV-2-Infektionen unter vollständig geimpften Personen darstellt.

Nach Angaben der CDC liegt ein Impfstoffdurchbruch vor, wenn jemand mindestens 14 Tage nach der vollständigen Impfung positiv auf COVID getestet wird.

Nach Angaben der CDC-Website können Personen mit Impfstoff-Durchbrüchen das Virus verbreiten und andere anstecken.

Seit dem 1. Mai erfasst die CDC nicht mehr alle COVID-Impfstoff-Durchbrüche, sondern nur noch solche, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen. Die CDC erklärte, sie habe diese Änderung vorgenommen, um „die Qualität der gesammelten Daten über Fälle von größter klinischer und öffentlicher Bedeutung zu maximieren“.

In Pennsylvania wurden mehr COVID-Durchbruchsfälle gemeldet, was die Gesundheitsbehörden beunruhigte. Im vergangenen Monat entfielen etwa 26 % der fast 5.000 Krankenhauseinweisungen wegen COVID-bedingter Probleme im Bundesstaat Pennsylvania auf Personen, die vollständig geimpft waren.

Nach Angaben der Cleveland Clinic waren 15 % aller neuen COVID-Fälle, die die Klinik im September behandelte, Durchbruchsinfektionen, wobei 10 % der Krankenhauseinweisungen bei geimpften Personen auftraten.

Nach Angaben der Cleveland Clinic handelte es sich bei den geimpften Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, größtenteils um Patienten, die über 65 Jahre alt waren oder an einer schweren Grunderkrankung litten.

„Zwar ist kein Impfstoff zu 100 % wirksam, und wir rechnen mit einigen Durchbruchsfällen, aber die überwiegende Mehrheit der neuen Fälle, die wir sehen, tritt immer noch bei ungeimpften Personen auf“, hieß es am Donnerstagmorgen in einer E-Mail der Cleveland Clinic.

FDA-Beratungsausschuss empfiehlt einstimmig die Zulassung von Moderna-Boostern

Die Impfstoffberater der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) empfahlen heute einstimmig die Auffrischungsimpfung des COVID-Impfstoffs von Moderna für Menschen ab 65 Jahren und „andere gefährdete“ Erwachsene, berichtete CNBC.

Die nicht bindende Entscheidung des FDA-Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) bringt die Richtlinien für Moderna in Einklang mit den dritten Impfungen mit dem Impfstoff von Pfizer und BioNTech.

Die FDA hat diese Impfungen vor weniger als einem Monat für eine Vielzahl von Amerikanern genehmigt, darunter ältere Menschen, Erwachsene mit Grunderkrankungen und Menschen, die in Risikobereichen arbeiten oder leben, wie z. B. Angestellte im Gesundheitswesen und in Lebensmittelgeschäften.

Die Behörde hat zwar nicht immer den Rat ihres Ausschusses befolgt, tut dies aber häufig. Eine endgültige Entscheidung der FDA zu den Moderna-Boostern könnte in den nächsten Tagen fallen.

Die Entscheidung fiel am ersten Tag einer zweitägigen Sitzung des VRBPAC, bei der die Ausschussmitglieder auch über die Auffrischungsimpfstoffe für den COVID-Impfstoff von Johnson & Johnson sowie über eine Präsentation über Mischimpfstoffe abstimmen sollten.

Moderna beantragte die Genehmigung für eine 50-Mikrogramm-Auffrischungsdosis – die Hälfte der 100-Mikrogramm-Dosen, die in der ersten Serie des Zweidosis-Impfstoffs verwendet werden – mindestens sechs Monate nach der zweiten Dosis und nur für bestimmte Gruppen.

Der Antrag von Moderna entsprach den Gruppen, die im September eine Auffrischungsdosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer erhalten durften. Die dritte Dosis des COVID-Impfstoffs von Moderna und Pfizer ist bereits für einige immungeschwächte Personen zugelassen.