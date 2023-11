Blutkult: Hunderte Opfer und Zeugen brechen ihr Schweigen

Kinderopfer für Baal und Moloch: Ein uralter luziferischer Kult haftet noch immer wie ein Krebsgeschwür an unserer Erde. Hunderte von Opfern und Zeugen brechen trotz massiver Drohungen der Täter ihr Schweigen.

Unabhängig voneinander bezeugen sie weltweit dasselbe: eine elitäre Schlangenbrut, die in alle wesentlichen Bereiche und insbesondere in die Justiz eindringt, damit Verbrechen nicht geahndet werden.

Opfer und Zeugen berichten von den brutalsten Verbrechen. Für die Überlebenden gibt es nur einen Weg, diese Gräueltaten zu stoppen: Alle müssen davon erfahren. Sie fordern uns auf, aufzuschreien und unsere Stimme für alle Betroffenen zu erheben.

„Sie entweihten den Tempel, in dem mein Name mit abscheulichen Götzen in Verbindung gebracht wird, und bauten Baalshöhen im Tal Hinnom, wo sie ihre Söhne und Töchter dem Moloch opferten. Mit diesem Greuel haben sie Juda zur Sünde verführt.“ – Jeremia 32:34-35

„Sie töteten Unschuldige, sogar ihre eigenen Kinder. Sie opferten sie den Göttern Kanaans. Sie opferten ihre Söhne und Töchter, um Hilfe von Geistern und Göttern zu erhalten.“ -Psalm 106,37

„Denn sie taten für ihre Götter alles, was der Herr verabscheut; sie verbrannten sogar ihre Söhne und Töchter als Opfer für sie.“ – Deuteronomium 12:31

Der jahrtausendealte Brauch, Baal, Moloch und allen luziferischen Göttern Kinder zu opfern, wird in der Bibel verurteilt und bis heute praktiziert.

Viele Opfer und Zeugen auf der ganzen Welt brechen das Schweigen über dieses dunkle Geheimnis, das seit Jahrtausenden wie ein Krebsgeschwür an unserer Erde klebt.

Die folgenden Stimmen enthüllen einen luziferischen Blutkult, der Kinderopfer und andere Gräueltaten praktiziert. Wenn wir nicht auf sie hören, wenn es für uns zu schrecklich ist zu hören, was andere erleben mussten, wenn wir diese Hilferufe nicht verbreiten, wird das unschuldige Blut wehrloser Kinder weiter fließen. Sie, die Sie diesen Film sehen, haben eine Verantwortung.

Die Überlebende Teal Swan sagt im Film: „Wir haben an Ritualen teilgenommen, auch an solchen, bei denen Kinder und Tiere getötet wurden.“ Sie erzählt von einem Ritual, bei dem ein kleines Mädchen an eine lange Stange gebunden und über ein großes Feuer gehoben wurde. Die Haare lösten sich sofort auf und die Haut fiel schichtweise von ihrem Körper. Sie sagt, es war eines der grausamsten Dinge, die sie je gesehen hat.

Als kleines Mädchen wurde sie eingeschüchtert. Man sagte ihr, wenn sie etwas sagen würde, würde ihre Mutter gehäutet, ihr Vater geköpft und ihr Bruder aufgefressen und ausgeweidet werden. „Wenn man klein ist, gibt es keinen Grund, einem Erwachsenen nicht zu glauben. Wenn also jemand sagt, dass er deine Familie töten wird, dann wird er deine Familie töten“.