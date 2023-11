Der Islam wird im In- und Ausland unruhig, und die US-Regierung liebt das

Leo Hohmann

Angriffe auf US-Einrichtungen im In- und Ausland sind Teil eines umfassenderen Plans zur Destabilisierung, Spaltung, Demoralisierung und Dekonstruktion des schwindenden amerikanischen Imperiums.

Falls Sie es bisher nicht bemerkt haben – und ich verzeihe Ihnen, wenn Sie sich in letzter Zeit von der ständigen Flut wahnsinniger „Nachrichten“ erholen wollten – die Barbaren stehen vor der Tür und sie werden unruhig.

Am Samstagabend stürmten Zehntausende von nützlichen Idioten die Tore des Weißen Hauses, verstreuten überall Fäkalien und Kunstblut, verunstalteten Statuen und zeigten allgemein ihre Unterstützung für die unkontrollierbaren Schlächter der Hamas. Ich bezweifle, dass viele von ihnen genau wussten, wen oder was sie unterstützten, aber es muss sich gut angefühlt haben, also taten sie es. Die Leute, vorwiegend die jungen Leute, sind wütend. Und wütende Menschen sind leicht zu manipulieren.

Am Montagmorgen versammelten sich mehr als 75 Aktivisten, um die Eingänge eines Boeing-Werks in St. Charles, Missouri, zu blockieren. Sie behaupten, dass der Flugzeughersteller Bomben herstellt, die von Israel im Krieg gegen die Hamas eingesetzt werden.

Währenddessen versammelte sich eine andere Gruppe von etwa 200 „pro-palästinensischen“ Demonstranten in einem Hafen in Oakland, Kalifornien, und stürmte ein US-Militärversorgungsschiff, von dem sie annahmen, dass es mit militärischen Hilfsgütern an Bord nach Israel auslaufen würde. Die Demonstranten skandierten „Vom Fluss zum Meer, Palästina wird frei sein“. Diese Parole wurde zum Schlachtruf für die Auslöschung Israels von der Landkarte. Siehe unten.

Wenige Tage zuvor, am vergangenen Dienstag, drang eine Gruppe von Pro-Hamas-Demonstranten in das US-Kapitol in Washington ein, störte eine offizielle Sitzung, in der Außenminister Antony Blinken aussagte, und wurde hinausbegleitet, ohne dass es meines Wissens zu einer ernsthaften Anzeige gekommen wäre.

Blinkens Reaktion auf die Zwischenrufe und die Störung seiner Zeugenaussage hätte nicht unterschiedlicher sein können als die Reaktion der Regierung auf die Störung einer anderen offiziellen Sitzung am 6. Januar 2021.

Blinken bezog sich auf die Demonstranten, als er sagte, die USA hätten die Pflicht, „ziviles Leben zu schützen. Ich höre auch sehr gut die Leidenschaften, die in diesem Raum und außerhalb dieses Raumes zum Ausdruck kommen. Wir alle sind verpflichtet, das zivile Leben zu schützen“.

Im Grunde sagte Blinken den Hamas-Agitatoren: „Ich kann euren Schmerz fühlen“, und ging wieder zur Tagesordnung über.

All diese Wut, ob sie nun echt ist oder von den milliardenschweren Eliten geschürt wurde, die die Menschen dafür bezahlen, auf die Straße zu gehen, wird ohne Angst vor Massenverhaftungen, vor FBI-Razzien in den Häusern der Demonstranten im Morgengrauen, vor Untersuchungsanhörungen im Kongress, vor Drohungen eines örtlichen Bürgermeisters, geschweige denn vor dem Weißen Haus zum Ausdruck gebracht.

Und die Wut auf Amerika wegen der Situation in Israel ist nicht auf Amerika beschränkt.

Am Sonntag versuchten Tausende aufgebrachter Muslime, den Luftwaffenstützpunkt Incirlik bei Adana in der Türkei zu stürmen, wo US-Truppen stationiert sind. Sehen Sie sich die unglaublichen Bilder unten an.

Ich wäre überrascht, wenn auch nur eine einzige Person für die Erstürmung eines US-Luftwaffenstützpunktes in einem Land, das angeblich ein vollwertiges Mitglied der NATO ist, ernsthaft bestraft würde.

Deshalb behaupte ich, dass die US-Regierung mit der zunehmenden Feindseligkeit und dem Chaos in unseren Großstädten, im US-Kapitol, in den Seehäfen und sogar auf US-Militärstützpunkten im Ausland völlig einverstanden ist.

Und ich könnte davon überzeugt sein, dass im Interesse unserer Rechte nach dem Ersten Verfassungszusatz die meisten dieser Aktivitäten völlig legal sein und in einem Land toleriert werden sollten, das stolz auf seine Redefreiheit, seine Versammlungsfreiheit und die Möglichkeit ist, seine politischen Ansichten zu äußern, wie unpopulär sie auch sein mögen.

Aber das hat nichts mit der Achtung der Meinungsfreiheit zu tun.

Die US-Regierung hasst die Idee der Meinungsfreiheit und des ersten Verfassungszusatzes. Wir haben am 6. Januar gesehen, wie schnell sie dieses Konzept als altmodisch abgetan hat, als es die Rechten waren, die protestierten und ihre politischen Ansichten und Meinungen zum Ausdruck brachten. Niemand fühlte unseren Schmerz.

Denken wir immer daran, dass Taten mehr sagen als Worte. Wir müssen also aus den Taten der Regierung schließen, dass sie die pro-Hamas, pro-Palästinenser und pro-islamische Weltanschauung unterstützt, die uns gerade von diesen Leuten, die auf der Straße die Rolle der Unruhestifter spielen, aufgezwungen wird.

Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris hat uns so ziemlich alles gesagt, als sie letzte Woche ankündigte, dass die Biden-Administration einen „Anti-Islamophobie“-Kreuzzug hier in Amerika starten wird. Damit sagt uns die Regierung ganz offen, dass Äußerungen, die als zu kritisch gegenüber Muslimen oder dem Islam angesehen werden, anders behandelt werden als Äußerungen, die kritisch gegenüber Juden oder Christen sind.

Wenn eine Regierung Ihnen offiziell mitteilt, dass sie eine Religion einer anderen vorzieht, ist es Zeit, sich Sorgen zu machen. Das ist eine rote Fahne, wie wir sie in Amerika noch nie gesehen haben. Wir sollten Harris und das Regime beim Wort nehmen, dass sie etwas Ernsthaftes vorhaben und es nicht „demokratisch“ sein wird, wie sie sich so oft rühmen.

Eine echte Demokratie, wenn man sie so nennen will (Amerika ist eigentlich eine konstitutionelle Republik und keine Demokratie, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag), würde niemals beschließen, eine Religion als etwas Besonderes gegenüber allen anderen zu schützen. Fast 90 Prozent der 4 bis 5 Millionen Muslime in Amerika sind Einwanderer oder Söhne und Töchter von Einwanderern, und dennoch genießen sie einen besonderen Schutz, der das Recht auf freie Meinungsäußerung für Nicht-Muslime außer Kraft setzt? Mit diesem Bild stimmt etwas nicht, aber das sollte uns nicht überraschen.

In meinem 2017 erschienenen Buch Stealth Invasion habe ich die Strategie der Globalisten beschrieben, den Islam als Trojanisches Pferd zu benutzen. In diesem Buch habe ich erklärt, warum die US-Regierung seit Jahrzehnten unsere Steuergelder benutzt, um muslimische Länder wie Afghanistan, Irak, Somalia, Syrien und Bosnien in die Luft zu jagen und dann Hunderttausende von „Flüchtlingen“ aus jedem dieser Länder aufzunehmen.

Das ist eine beliebte Taktik der Globalisten, um eine große Nation zu stürzen. Sie tun dies, indem sie die einheimische Bevölkerung durch Menschen aus fremden Kulturen ersetzen, die die Werte des Gastlandes nicht teilen. Tatsächlich würden die meisten Flüchtlinge aus Somalia oder Syrien, wenn sie ehrlich wären, sagen, dass sie die amerikanischen Werte hassen, und in vielen Fällen aus gutem Grund. Wir haben ihre Heimat mit Streubomben und Marschflugkörpern zerstört, und jetzt bringen wir sie hierher, weil wir glauben, dass sie sich an dieselbe Kultur anpassen wollen, die gerade ihre Heimat bombardiert und sie in die Flucht getrieben hat?

Keiner der Kriege, die von US-Truppen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geführt wurden, hatte etwas mit der Verteidigung des amerikanischen Heimatlandes zu tun. Was diese Kriege bewirkt haben, ist die Schaffung einer sehr instabilen Welt, mit viel aufgestautem Hass auf Amerika und die Amerikaner.

Amerika ist mit einer so günstigen Geografie gesegnet, umgeben von Wasser und freundlichen Nachbarn, dass es niemals von einem fremden Eindringling hätte erobert werden können, wenn es einfach der Versuchung widerstanden hätte, ein Imperium zu errichten, wenn es nach dem Zweiten Weltkrieg einfach gesagt hätte, wir werden offen sein für den Handel mit allen Nationen, aber wir werden keine Feindseligkeiten gegen sie hegen. Und es hätte keines Raketenwissenschaftlers bedurft, um das herauszufinden. Jede Nation, die mit einer geografischen Lage wie der Amerikas gesegnet ist, wäre sicher, wenn sie nur ein angemessenes Verteidigungsbudget hätte, das sich darauf konzentriert, ihre Grenzen vor fremden Eindringlingen zu schützen. Aber diejenigen, die in den vergangenen 80 Jahren für die amerikanische Außenpolitik verantwortlich waren, haben diese einfache Weisheit auf Schritt und Tritt ignoriert.

Weil sie dumm sind? Ich glaube nicht. Die Eliten, die Amerika regieren, haben eine Politik betrieben, die sie reich gemacht hat, während sie Amerika unsicher gemacht hat.

Die Leute, die in Spitzenpositionen im US-Außenministerium, im Pentagon, im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses usw. aufsteigen, sind die am besten ausgebildeten unter uns. Sie kommen aus Elitefamilien, besuchen Eliteuniversitäten, sind Mitglieder in Eliteclubs wie dem Council on Foreign Relations, der Trilateralen Kommission, dem Weltwirtschaftsforum, dem Atlantic Council usw. und sie haben eine hoch entwickelte Vision für die Welt. Sie wollen Amerika als freie und unabhängige Nation zu Fall bringen, und sie wissen, dass der Weg dorthin über die Zerstörung der Mittelschicht führt. Der einzige Weg, die Mittelschicht, die die Weltgeschichte dominiert, zu zerstören, ist von innen heraus: durch die Verdummung des Bildungssystems, durch Steuererhöhungen, durch rücksichtsloses Geldausgeben, durch die Öffnung der Grenzen für unkontrollierte Masseneinwanderung aus Nationen, die uns hassen, und durch eine Politik, die zu Chaos und Unordnung führt.

Diese Eliten glauben, dass „Ordnung aus Chaos entsteht“, eine neue Ordnung, die auf den luziferischen Prinzipien der Tyrannei, der Angst und des Todes für alle Menschen beruht, die nicht in das von ihnen angestrebte Utopia passen.

Erst wenn jahrelanges Chaos, endlose Kriege und Unordnung alles zerstört haben, können sie mit ihrem „Great Reset“ fortfahren, was ein Euphemismus für die Neue Weltordnung ist, die auf einer völlig veränderten digitalen Wirtschaft mit digitalen IDs und digitalen Zentralbankwährungen basieren wird. Jede menschliche Bewegung und jede Finanztransaktion wird in Echtzeit verfolgt und mit einer sozialen Kreditwürdigkeit bewertet, die darüber entscheidet, wie viel „Freiheit“ man besitzen darf. China ist das Labor, das Testfeld für das System, das sie Amerika und dem Westen aufzwingen wollen.

Diese Eliten wissen, dass sie dieses bestialische System, das alle menschlichen Freiheiten und die US-Verfassung abschafft, nur dann vollständig implementieren können, wenn sie Amerika durch eine weitere Große Depression und einen Dritten Weltkrieg in die Knie zwingen.

Wenn Sie glauben, dass die Spannungen jetzt hoch sind, warten Sie, bis die Bundesregierung ankündigt, dass sie die Wehrpflicht wieder einführen wird. Das wird noch mehr Jugendliche radikalisieren und die Straßen in Aufruhr versetzen. Es wird eine Art Bürgerkrieg auf den Straßen geben. Das Kriegsrecht wird verhängt. Im Nebel des Krieges wird die Regierung ihre politischen Feinde zusammentreiben. Es wurden bereits Listen erstellt und Pläne gemacht, wie man viele von uns in Busse, Züge und Hubschrauber bekommt.

Ich sage nicht, dass es gelingen wird, aber seien Sie nicht naiv. Die Pläne liegen bereit. Die Lager existieren.

Glauben Sie nicht alles, was Sie in den Nachrichten sehen. Es ist alles erfunden. Auch der Angriff auf Israel war ein abgekartetes Spiel. Das habe ich schon am Tag nach dem Ereignis gesagt und ich stehe zu dieser Aussage.

Bereiten Sie sich weiterhin körperlich, geistig und seelisch auf harte Zeiten vor.

Und vergessen wir nie, dass die Macht, die diese selbst ernannten Eliten über uns haben, nur von einem abhängt – unserer Willfährigkeit. Wenn genügend von uns eine Haltung des Ungehorsams einnehmen, wird ihre Macht über uns schwinden.