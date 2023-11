Russlands öffentliche Unterstützung für Palästina

Pepe Escobar

Während die Unterstützung des Westens für Israels Gaza-Krieg unhaltbar wird, schließt sich Moskau der weltweiten Mehrheit zur Verteidigung Palästinas an.

Die komplexe und nuancierte Frage der geopolitischen Neutralität Russlands in der israelisch-palästinensischen Tragödie wurde in der vergangenen Woche endgültig und unmissverständlich geklärt.

Beweisstück A ist die persönliche Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin am 30. Oktober vor dem Sicherheitsrat seines Landes, hochrangigen Regierungsvertretern und den Leitern der Sicherheitsdienste.

Zu den Zuhörern gehörten unter anderem Premierminister Michail Mischustin, der Sprecher der Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin, der Sekretär des Sicherheitsrates Nikolai Patruschew, Außenminister Sergej Lawrow, FSB-Direktor Alexander Bortnikow und der Direktor des Auslandsgeheimdienstes SVR Sergej Narischkin.

Putin nahm sich keine Zeit, die offizielle Position der Russischen Föderation zu den aktuellen geopolitischen Konflikten zwischen der Ukraine und Israel/Palästina darzulegen. Dies galt sowohl für sein hochrangiges Publikum als auch für die politische Führung des westlichen Hegemons“.

„Es gibt keine Rechtfertigung für die schrecklichen Ereignisse, die sich derzeit in Gaza abspielen, wo Hunderttausende unschuldiger Menschen wahllos getötet werden, ohne dass sie vor den Bombardierungen fliehen oder sich verstecken können. Wenn man blutüberströmte Kinder sieht, tote Kinder, das Leiden von Frauen und alten Menschen, wenn man sieht, dass Sanitäter getötet werden, dann ballt man natürlich die Fäuste, während einem die Tränen in die Augen schießen“.

Die US-geführte Chaos-Koalition

Dann folgte ein Ausblick auf die Hintergründe: „Wir müssen klar verstehen, wer in Wirklichkeit hinter der Tragödie der Völker im Nahen Osten und in anderen Regionen der Welt steckt, wer dieses tödliche Chaos organisiert hat und wer davon profitiert“.

Ohne Umschweife bezeichnete Putin „die derzeit herrschenden Eliten in den Vereinigten Staaten und ihren Satelliten“ als „die Hauptnutznießer der globalen Instabilität, die sie nutzen, um ihre blutige Miete zu kassieren. Auch ihre Strategie ist klar. Die Vereinigten Staaten als globale Supermacht werden schwächer und verlieren ihre Position, und jeder sieht und versteht das, auch wenn man die Trends in der Weltwirtschaft betrachtet“.

Der russische Präsident stellte einen direkten Zusammenhang zwischen dem amerikanischen Streben, „seine globale Diktatur“ auszuweiten, und der politischen Besessenheit, ständig Chaos zu verbreiten, her: „Dieses Chaos wird ihnen helfen, ihre Rivalen oder, wie sie sagen, ihre geopolitischen Gegner, zu denen sie auch unser Land zählen, einzudämmen und zu destabilisieren, die in Wirklichkeit neue globale Wachstumszentren und souveräne, unabhängige Länder sind, die nicht bereit sind, zu katzbuckeln und die Rolle von Dienern zu spielen“.

Putin legte Wert darauf, sowohl vor seinem heimischen Publikum als auch vor dem Publikum des globalen Südens zu „wiederholen“, dass „die herrschenden Eliten der Vereinigten Staaten und ihrer Satelliten hinter der Tragödie der Palästinenser, dem Gemetzel im Nahen Osten im Allgemeinen, dem Konflikt in der Ukraine und vielen anderen Konflikten in der Welt – in Afghanistan, im Irak, in Syrien und so weiter – stehen“.

Das ist ein bedeutungsvoller Punkt. Indem der russische Präsident die Verursacher des Ukraine-Konflikts und des Krieges in Gaza – „die Vereinigten Staaten und ihre Satelliten“ – in einen Topf wirft, hat er Israel mit dem westlichen Hegemon und seiner Agenda des „Chaos“ in einen Topf geworfen.

Moskau verbündet sich mit der wahren „internationalen Gemeinschaft

Im Kern bedeutet dies, dass sich die Russische Föderation eindeutig auf eine Linie mit der überwältigenden Mehrheit der öffentlichen Meinung im globalen Süden und der globalen Mehrheit stellt – von der arabischen Welt über alle islamischen Länder und darüber hinaus in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Interessanterweise stimmt Moskau mit den Analysen des iranischen Führers Ayatollah Khamenei – einem strategischen Partner Russlands – und des Generalsekretärs der Hisbollah, Hassan Nasrallah, überein, der in seiner scharfen, raffinierten und an Sun-Tzu erinnernden Rede vom vergangenen Freitag von der „Spinne, die versucht, den ganzen Planeten und die ganze Welt in ihr Spinnennetz zu verstricken“ sprach.

Einen Beweis für die offizielle Position Russlands, insbesondere in Bezug auf Israel-Palästina, lieferte der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzya, auf einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung zu Palästina, die zwei Tage nach Putins Rede stattfand.

Nebenzya stellte unmissverständlich klar, dass Israel als Besatzungsmacht kein „Recht auf Selbstverteidigung“ habe – eine Tatsache, die durch ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2004 bestätigt wurde.

Damals entschied das Gericht mit 14 von 15 Stimmen, dass Israels Bau einer massiven Mauer im besetzten Palästina, einschließlich Ost-Jerusalems, gegen das Völkerrecht verstößt.

Juristisch hat Nebenzya das von Tel Aviv und der gesamten NATO-Galaxis immer wieder vorgebrachte Argument des „Rechts auf Selbstverteidigung“ für null und nichtig erklärt. Der Hegemon, Tel Avivs Beschützer, hat in jüngster Vergangenheit sein Veto gegen den brasilianischen Entwurf für einen humanitären UN-Sicherheitsrat eingelegt, nur weil er das „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ nicht erwähnt.

Obwohl er betonte, dass Moskau das Recht Israels anerkenne, seine Sicherheit zu gewährleisten, unterstrich Nebenzya, dass dieses Recht „nur im Falle einer gerechten Lösung des Palästinenserproblems auf der Grundlage anerkannter Resolutionen des UN-Sicherheitsrats vollständig garantiert werden kann“.

Die Aufzeichnungen zeigen, dass Israel keine einzige Resolution des UN-Sicherheitsrates zu Palästina respektiert.

Lawrows Prioritäten im besetzten Palästina

Beweisstück C für Russlands Haltung zu Israel/Palästina lieferte Außenminister Sergei Lawrow bei einer Pressekonferenz mit dem kuwaitischen Außenminister Sabah Al-Sabah zwei Tage nach Nebenzyas Intervention bei der UNO.

Lawrow wiederholte die Prioritäten Moskaus, die bereits von Putin und Nebenzya hervorgehoben worden waren: ein dringender Waffenstillstand, humanitäre Korridore und eine Rückkehr an den Verhandlungstisch, um über „einen unabhängigen palästinensischen Staat, wie vom UN-Sicherheitsrat in den Grenzen von 1967 vorgesehen, der in Frieden und Sicherheit mit Israel koexistiert“ zu verhandeln.

Lawrow betonte erneut, dass mehrere amerikanisch-israelische Ablenkungsmanöver darauf abzielten, die Entscheidung des UN-Sicherheitsrates über die Gründung eines palästinensischen Staates zu verzögern (wenn nicht gar zu begraben)“.

Damit, so der russische Außenminister, würden die Palästinenser „zu einer ewigen Existenz ohne Rechte verurteilt. Das wird weder Frieden noch Sicherheit in der Region bringen, sondern den Konflikt nur verschärfen. Und man wird ihn nicht vertiefen können. Die nächsten ‚Trauben des Zorns‘ werden gesät, und sie werden schnell ‚aufgehen'“.

Die Analyse Lawrows deckt sich mit der von Khamenei und Nasrallah sowie Putin: „Es geht nicht um Gaza, sondern um den israelisch-palästinensischen Konflikt. Der Staat Palästina ist integraler Bestandteil dieser Lösung.

Russland sät die Saat, um die Rolle eines vertrauenswürdigen Vermittlers für alle Parteien in Israel/Palästina zu spielen – eine Rolle, die dem Hegemon völlig unangemessen ist, insbesondere nach der stillschweigenden Billigung der gegenwärtigen israelischen ethnischen Säuberung des Gazastreifens.

Es ist alles da, klar formuliert von Lawrow: „Es wird für uns von grundlegender Bedeutung sein, die einhellige Meinung der arabischen Welt zu kennen.“ Diese Botschaft richtet sich insbesondere an die sunnitischen Regime, die von Washington vasallisiert werden. Wenn sie sich besinnen, „werden wir die arabische Lösung dieser sehr schwierigen Frage unterstützen“.

Multipolarität als Voraussetzung: Frieden in Palästina

Zusammengenommen zeigen die Diagramme A, B und C, dass Moskau dem Spiel weit voraus ist. Die übergreifende Botschaft – die überall im Globalen Süden/der Globalen Mehrheit minutiös entziffert wird – ist, dass das unumkehrbare, ausgrenzende zionistische Projekt selbst unter Berücksichtigung der ununterbrochenen Spielchen des Imperiums des Chaos jetzt auf der Stelle tot ist.

Die bisher am wenigsten schlechte Lösung ist die arabische Friedensinitiative von 2002, die von allen islamischen Ländern bis hin zu Russland, Iran und China unterzeichnet wurde: ein unabhängiger palästinensischer Staat in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Das Problem besteht darin, den außer Kontrolle geratenen Zionismus zum Rückzug zu bewegen. Die Nabelschnur zwischen Washington und Tel Aviv muss durchtrennt werden – und die neokonservative, christlich-zionistische Matrix in den USA, die tief in den Silos des Tiefen Staates verwurzelt ist, muss aus dem geopolitischen Spektrum vertrieben werden.

Beides ist kurz-, mittel- und sogar langfristig unmöglich.

Inzwischen zeigt ein Blick auf die Landkarte, dass die Zweistaatenlösung – vom Westjordanland bis zum Gazastreifen – in der Praxis tot ist. Es mag den Anführern der Multipolarität das Herz brechen, dies zuzugeben. Es wird einige Zeit dauern und den öffentlichen Diskurs verändern, bis sie erkennen, dass die einzig praktikable Lösung für das zionistische Projekt eine absolute Abscheulichkeit ist: ein einziger Staat, in dem Juden und Araber in Frieden zusammenleben.

All dies führt uns zu einer klaren Formulierung: Ohne eine gerechte Lösung für Palästina bleibt ein greifbarer Frieden im gesamten Spektrum der entstehenden Multipolarität unerreichbar. Der aktuelle Horror im Gaza-Streifen zeigt, dass Frieden für das Imperium des Chaos noch immer keine Priorität hat, und es wird ein Russland – und vielleicht auch ein China – brauchen, um das Blatt zu wenden.