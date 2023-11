Die genetische Verschwörung: DNA-Tests werden an den Meistbietenden verkauft

Die Geschichte auf einen Blick

GlaxoSmithKline (GSK) wird 23andMe 20 Millionen Dollar zahlen, um seinen Fünfjahresvertrag über die Auswertung der Verbraucher-DNA-Daten des Unternehmens um ein weiteres Jahr zu verlängern

Der Arzneimittelhersteller sucht nach Hinweisen auf Gene, die die Ursache von Krankheiten sein könnten. 23andMe erhält Tantiemen auf alle entwickelten Medikamente

23andMe hat vor kurzem auch einen neuen DNA-Sequenzierungsdienst namens Total Health auf den Markt gebracht, der Ihr gesamtes Exom sequenziert, den proteincodierenden Teil Ihres Genoms, der für die meisten krankheitsverursachenden Gene verantwortlich sein soll. Dieser Schritt ist ein weiterer Schritt im Rahmen des Plans von 23andMe, sich in ein vollwertiges Gesundheitsunternehmen zu verwandeln, das auch Patienten behandelt

Im Jahr 2021 erwarb 23andMe ein Startup-Unternehmen für Telemedizin und Medikamentenlieferung namens Lemonaid Health. Lemonaid-Ärzte werden von 23andMe darin geschult, DNA-Ergebnisse zu interpretieren und maßgeschneiderte Gesundheitsberatung anzubieten

23andMe’s Konzept der „Gesundheitsfürsorge“ zielt darauf ab, den Einsatz von Medikamenten auszuweiten, indem Menschen früher, noch bevor sie Symptome haben, auf der Grundlage von genetischen Risikofaktoren mit Medikamenten versorgt werden

Wissen Sie, wer Zugang zu Ihren genetischen Daten hat? Wenn Sie einen DNA-Testanbieter wie 23andMe in Anspruch genommen haben, besteht die Möglichkeit, dass Ihre genetischen Daten in den Händen von Versicherern und Arzneimittelherstellern sind. Möglicherweise sind sie auch in den Händen von Hackern. In jedem Fall könnte Ihre DNA gegen Sie verwendet werden.

GlaxoSmithKline verlängert Data-Mining-Vertrag mit 23andMe

Wie Bloomberg berichtet, wird GlaxoSmithKline (GSK) an 23andMe 20 Millionen Dollar zahlen, um den Fünfjahresvertrag über die Auswertung der DNA-Daten des Unternehmens um ein weiteres Jahr zu verlängern:

„Die Idee für die Arzneimittelhersteller besteht darin, die Daten nach Hinweisen auf genetische Pfade zu durchkämmen, die die Ursache von Krankheiten sein könnten, was den langen, langsamen Prozess der Arzneimittelentwicklung erheblich beschleunigen könnte. GSK und 23andMe haben bereits ein potenzielles Medikament in die klinische Erprobung gebracht: ein Krebsmedikament, das CD96 blockiert, ein Protein, das dazu beiträgt, die Immunreaktionen des Körpers zu steuern. Es konnte in vier Jahren in die Testphase überführt werden, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von etwa sieben Jahren. Insgesamt hat die Partnerschaft zwischen GSK und 23andMe mehr als 50 neue Zielmoleküle für Medikamente hervorgebracht … Die neue Vereinbarung ändert einige Komponenten der Zusammenarbeit. Alle Entdeckungen, die GSK mit den Daten von 23andMe macht, gehören nun allein dem britischen Pharmariesen, während das Gentestunternehmen bei einigen Projekten Anspruch auf Tantiemen hat. In der Vergangenheit waren die beiden Unternehmen gemeinsam auf der Suche nach neuen Arzneimittelzielen.“

Falls das noch nicht klar war: SIE zahlen dafür, dass Sie Ihre DNA testen lassen, und dann verkauft 23andMe die Schürfrechte an diesen Daten und verdient an neuen Medikamenten. Ein ziemlich profitables Modell, bei dem die Kunden für ihre eigene Ausbeutung zahlen. Und GSK ist nicht das einzige Pharmaunternehmen, das Ihre Daten auswertet. Die Vereinbarung ist nicht exklusiv, so dass eine beliebige Anzahl anderer Unternehmen Ihre genetischen Daten ebenfalls auswerten kann.

23andMe versucht, sich in ein Gesundheitsunternehmen zu verwandeln

23andMe hat vor kurzem auch einen neuen DNA-Sequenzierungsdienst namens Total Health auf den Markt gebracht, der Ihr gesamtes Exom sequenziert, den proteincodierenden Teil Ihres Genoms, der für die meisten krankheitsverursachenden Gene verantwortlich sein soll. Während der Basis-DNA-Test für Gesundheit und Abstammung 229 Dollar kostet, müssen Sie für den erweiterten Test 1.188 Dollar bezahlen – pro Jahr.

Dieser Schritt ist ein weiterer Schritt im Rahmen des Plans von 23andMe, sich in ein vollwertiges Gesundheitsunternehmen zu verwandeln, das auch Patienten behandelt. Mit diesem Ziel vor Augen hat 23andMe 2021 ein Startup-Unternehmen für Telemedizin und Medikamentenlieferung namens Lemonaid Health übernommen. Berichten zufolge werden die Lemonaid-Ärzte von 23andMe darin geschult, DNA-Ergebnisse zu interpretieren und maßgeschneiderte Gesundheitsberatung anzubieten. Laut Bloomberg:

„Total Health wurde entwickelt, um Gene zu identifizieren, die 23andMe als „einklagbar“ ansieht – also solche, die durch eine Kombination von Lebensstiländerungen und Medikamenten beeinflusst werden können. Die Liste enthält die mehr als 80 Gene, die das American College of Medical Genetics als einklagbar ansieht, darunter solche für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und neurologische Störungen … Jemand, der herausfindet, dass er ein Risiko für eine frühe Herzerkrankung hat, würde seinen Cholesterinspiegel genau überwachen und in Erwägung ziehen, cholesterinsenkende Medikamente einzunehmen, sobald diese Werte unsicher werden, sagte [die Vizepräsidentin für genomische Gesundheit bei 23andMe, Noura] Abul-Husn, und gab ein Beispiel dafür, wie die Informationen genutzt werden können … Die halbjährlichen Bluttests des Total-Health-Pakets geben den Kunden einen Einblick in mehr als 50 Biomarker und helfen ihnen, die Fortschritte bei der Bewältigung der durch die Sequenzierung ermittelten Risiken zu verfolgen. Die Kliniker werden den Patienten personalisierte Risikobewertungen und präventive Gesundheitspläne zur Verfügung stellen, zusammen mit einem jährlichen virtuellen Besuch und fortlaufenden Mitteilungen …“

Genetische Veranlagung – eine Taktik zur Steigerung des Medikamentenabsatzes

Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, warum die Amerikaner so sehr von chronischen Krankheiten geplagt werden und warum Gentests in ihrer jetzigen Form nichts zur Verbesserung der Situation beitragen werden.

Wenn Sie genetische Risikofaktoren für eine frühe Herzerkrankung haben, ist es das Letzte, was Sie tun wollen, cholesterinsenkende Medikamente einzunehmen, da diese das Herzgewebe zerstören und als mitochondriale Gifte wirken Statine erhöhen auch Ihr Risiko für Diabetes und Demenz.

Wenn Sie im Internet nach „Statine schädigen das Herz“ oder etwas Ähnlichem suchen, finden Sie auf den ersten ein oder zwei Seiten Artikel, in denen die Behauptung „entkräftet“ wird, dass Statine Ihr Herz schädigen können. Das ist Zensur durch Big Tech, und es wird nur noch schlimmer werden. Sie müssen tiefer in die Suchergebnisse eindringen, um zu finden, was Sie suchen. Möglicherweise finden Sie es sogar überhaupt nicht mehr.

„23andMe’s Konzept der ‚Gesundheitsfürsorge‘ zielt darauf ab, den Einsatz von Medikamenten auszuweiten, indem Menschen früher, noch bevor sie Symptome haben, auf der Grundlage von genetischen Risikofaktoren behandelt werden.“

Der Punkt ist, dass Cholesterin nur wenig mit der Entwicklung von Herzkrankheiten zu tun hat, so dass die gesamte Prämisse dieser Art von „Prävention“ von vornherein fehlerhaft ist. Im Grunde geht es bei 23andMe’s Konzept der „Gesundheitsfürsorge“ darum, den Einsatz von Medikamenten auszuweiten, indem man Menschen früher, noch bevor sie Symptome haben, allein auf der Grundlage von genetischen Risikofaktoren auf Medikamente setzt.

Ihre genetischen Daten können auf vielerlei Weise gegen Sie verwendet werden

Hinzu kommt, dass Ihre genetischen Daten an Versicherungsgesellschaften verkauft werden können, die Ihnen dann möglicherweise zusätzliche Kosten für eine „Vorerkrankung“ in Rechnung stellen, die Sie eigentlich nicht haben, die sich aber möglicherweise in der Zukunft entwickeln könnte. Auch Lebensversicherungen können Ihnen mehr berechnen oder den Versicherungsschutz ganz verweigern. Wie in einem Artikel in The Conversation vom 7. September 2023 berichtet:

„In Australien können Lebensversicherungsunternehmen die Ergebnisse von Gentests rechtmäßig zur Diskriminierung nutzen. Sie können den Abschluss einer Lebensversicherung ablehnen, die Prämien erhöhen oder den Versicherungsschutz einer Person ausschließen … Diese Woche sprachen sich mehrere Bundesparlamentarier für ein Verbot der genetischen Diskriminierung durch Lebensversicherungsunternehmen aus … Das Behindertendiskriminierungsgesetz von 1992 verbietet die Diskriminierung aus verschiedenen Gründen, einschließlich genetischer Risikofaktoren. Es gibt jedoch eine spezielle Ausnahmeregelung in dem Gesetz, die es Lebensversicherern erlaubt, auf eine Art und Weise zu diskriminieren, die anderen Unternehmen untersagt ist. Dies bedeutet, dass Unternehmen, die Versicherungen für Tod, Einkommensschutz und Invalidität anbieten, auf der Grundlage des genetischen Krankheitsrisikos diskriminieren dürfen. Andere Unternehmen, die Risikoversicherungen anbieten (bei denen die Versicherer die Risikofaktoren einer Person bewerten und den Versicherungsschutz oder die Prämien auf der Grundlage dieses Risikos ändern), können ebenfalls Gentestergebnisse zur Diskriminierung verwenden. Dies gilt auch für Reiseversicherungen.“

23andMe, das Google der genbasierten Medizin

Wie in einem Artikel des Scientific American vom November 2013 erwähnt, stellt 23andMe eine einzigartige Bedrohung für die Öffentlichkeit dar, über die nur wenige sprechen. Obwohl es als medizinisches Gerät verkauft wird, ist seine wahre Funktion die einer massiven Informationssammlung, genau wie Google sich als solches entpuppt hat.

Es hat zwar eine Weile gedauert, aber inzwischen ist klar geworden, dass Google all die persönlichen Daten, die es von seinen Nutzern gesammelt hat, dazu verwendet, Informationen zu kontrollieren und zu unterdrücken, die seinen Werbekunden nicht nützen. Wird 23andMe am Ende eine Wiederholung von Googles Lockvogeltaktik sein? Wie von Scientific American berichtet:

„Obwohl 23andMe zugibt, dass es aggregierte Informationen über die Genome der Nutzer an Dritte weitergibt, besteht es unerbittlich darauf, dass es Ihre persönlichen genetischen Informationen nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung verkauft. Das haben wir schon einmal gehört … Auch wenn 23andMe derzeit um die Erlaubnis bittet, Ihre genetischen Informationen für wissenschaftliche Forschungszwecke zu verwenden, hat das Unternehmen ausdrücklich erklärt, dass seine wissenschaftliche Arbeit zur Durchsicht von Datenbanken „keine Forschung am Menschen darstellt“, was bedeutet, dass sie nicht den Regeln und Vorschriften unterliegt, die die Privatsphäre und das Wohlergehen von Versuchspersonen schützen sollen. Diejenigen von uns, die sich nicht freiwillig für das große Experiment gemeldet haben, sind noch weniger geschützt. Selbst wenn 23andMe Ihr Genom bis in alle Ewigkeit vor Hackern, Firmenübernahmen und den Verlockungen des schnöden Geldes schützt, gibt es genügend Beweise dafür, dass es so etwas wie ein „anonymes“ Genom nicht mehr gibt. Es ist möglich, über das Internet den Besitzer eines genetischen Schnipsels zu identifizieren, und es wird von Tag zu Tag einfacher. Während sich die FDA auf die Frage konzentriert, ob das Kit von 23andMe ein sicheres und wirksames medizinisches Gerät ist, vernachlässigt sie das eigentliche Problem: was 23andMe mit den gesammelten Daten tun darf. Denn der Personal Genome Service von 23andMe ist viel mehr als ein medizinisches Gerät; er ist ein Einbahnstraßenportal in eine Welt, in der Unternehmen Zugang zum Innersten Ihrer Zellen haben und in der Versicherer, Pharmaunternehmen und Vermarkter möglicherweise mehr über Ihren Körper wissen als Sie selbst. Und wie 23andMe auf seiner Website warnt: „Genetische Informationen, die Sie mit anderen teilen, könnten gegen Ihre Interessen verwendet werden. Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie Ihre genetischen Informationen mit anderen teilen“. Anwesende Unternehmen natürlich ausgenommen.“

Auf der Website von 23andMe gibt es diesen Warnhinweis übrigens nicht mehr. Letzten Endes könnten DNA-Testunternehmen wie 23andMe die genetischen Daten aller Menschen an Versicherungsgesellschaften weitergeben, die Sie wiederum zu pharmazeutischen Lösungen für Probleme zwingen könnten, die Sie noch gar nicht haben.

Die CIA-Verbindung

Interessanterweise ist die Verbindung zwischen Google und 23andMe enger, als Sie vielleicht denken. Die Mitbegründerin von 23andMe, Anne Wojcicki, war acht Jahre lang mit dem Google-Gründer Sergey Brin verheiratet, und das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Sie ließen sich 2015 scheiden.

Wojcickis Schwester, Susan Wojcicki, war eine der ersten Mitarbeiterinnen von Google. Im Jahr 2006 überzeugte sie Google, YouTube zu übernehmen und war von 2014 bis 2023 CEO von YouTube. Heute ist sie als Beraterin für Google und dessen Muttergesellschaft Alphabet tätig.

Wie das Magazin Quartz berichtet, ist Google vor allem dank der Forschungsgelder für Massenüberwachungstechnologien der CIA und der NSA entstanden.

In ähnlicher Weise konnte Wojcicki schließlich 23andMe an die Börse bringen, nachdem sie mehr als 1 Milliarde Dollar an Finanzmitteln unter anderem von Google, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson und Sequoia Capital aufgebracht hatte. Letzteres Unternehmen ist ebenfalls stark in künstliche Intelligenz investiert und wurde von Washington unter die Lupe genommen, weil es „bedeutende Aktivitäten“ in China unterhält, die dem chinesischen Militär zugute kommen könnten.

Google – die wahrscheinlich größte Spionagemaschine, die je gebaut wurde – die CIA, die NSA, Big Pharma und eine mit China verbundene KI-Investmentfirma. Sie alle sind entweder direkt oder über Investitionen mit einem Unternehmen (23andMe) verbunden, das den genetischen Code von Millionen von Amerikanern sammelt. Klingt das wirklich nach einer guten Idee?

Man braucht keine prädiktive KI, um herauszufinden, dass die Nutznießer der Daten von 23andMe die Pharmaindustrie und die Geheimdienste sein werden, die daran arbeiten, die transhumanistischen und technokratischen Ziele und Ambitionen des globalistischen tiefen Staates zu fördern.

Datenschutzverletzungen sind unvermeidlich und haben bereits stattgefunden

Datenschutzverletzungen und Hacks treten immer häufiger auf, und auch 23andMe ist gegen diese Bedrohung nicht immun. Ende Oktober 2023 teilte das Unternehmen seinen Kunden mit, dass ein Einbruch in seine „DNA-Verwandten“-Datenbank stattgefunden hatte. Wie von Reuters berichtet:

„Das Genetiktest-Unternehmen 23andMe … hat E-Mails an mehrere Kunden geschickt, um sie über einen Einbruch in die Funktion ‚DNA-Verwandte‘ zu informieren, die es ihnen ermöglichte, Abstammungsinformationen mit Nutzern weltweit zu vergleichen … Seit Bekanntwerden des Hacks haben viele Kunden ihre Sorge zum Ausdruck gebracht, dass ihre ethnische Zugehörigkeit und andere sensible Informationen gegen sie verwendet werden könnten, wenn sie bekannt werden.“

Das mag zwar paranoid klingen, aber Thor Benson argumentierte in einem IEEE Spectrum-Artikel18 vom Juni 2020, dass „DNA-Datenbanken in den USA und China Werkzeuge der Rassenunterdrückung sind“ und dass „was zunächst als öffentliches Gut dargestellt wird, leicht für böse Zwecke verwendet werden kann“.

Ihre DNA könnte verwendet werden, um Ihnen ein Verbrechen anzuhängen

In Bensons Artikel geht es nicht um die Verwendung von DNA in der Medizin, sondern um ihre Verwendung in der Strafverfolgung. Bei einer Verhaftung werden routinemäßig DNA-Proben entnommen, und diese DNA-Datenbank wird dann bei anderen Ermittlungen zu Verbrechen verwendet.

Aber auch von Verbrechensopfern werden DNA-Proben entnommen. Ende 2021 wurde ein kalifornisches Vergewaltigungsopfer allein aufgrund der DNA-Probe aus ihrem Vergewaltigungskit, die fünf Jahre zuvor entnommen worden war, eines anderen Verbrechens angeklagt. Es folgte ein öffentlicher Aufschrei, und als der Staatsanwalt die Quelle der DNA-Probe erfuhr, wurde die Anklage gegen sie fallen gelassen. Wie von Mission Local berichtet:

„Gemäß dem Vierten Verfassungszusatz müssen die Strafverfolgungsbehörden einen Haftbefehl oder eine schriftliche Genehmigung eines Gerichts einholen, um Beweise rechtmäßig zu beschlagnahmen. Und in diesem Fall ‚ist es sehr klar, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass ihre DNA gesammelt wird, um sie fünf, 10, 15 Jahre später in einer Strafverfolgungsuntersuchung zu verwenden‘, sagte [Bezirksstaatsanwältin Chesa] Boudin.“

Der kalifornische Gesetzgeber hat außerdem einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Verwendung von DNA-Proben von Opfern für andere Zwecke als die Identifizierung des Täters verbietet.

Wenn DNA-Proben von Opfern später verwendet werden können, um sie mit einem anderen Verbrechen in Verbindung zu bringen, wie können dann DNA-Proben, die freiwillig an ein DNA-Testunternehmen abgegeben wurden, verwendet werden? Jeder kann im Grunde für jedes Verbrechen verantwortlich gemacht werden.

DNA kann gegen Dissidenten aller Couleur verwendet werden

Um auf Bensons Artikel zurückzukommen:

„Ein Mitte Juni vom Australian Strategic Policy Institute veröffentlichter Bericht behauptet, dass China im Rahmen seines mächtigen Überwachungsstaates die „weltweit größte von der Polizei geführte DNA-Datenbank“ betreibt. Chinesische Behörden haben seit 2017 DNA-Proben von möglicherweise 70 Millionen Männern gesammelt, und es wird angenommen, dass die gesamte Datenbank bis zu 140 Millionen Profile enthält. Das Land hofft, die DNA von allen männlichen Bürgern zu sammeln, da es argumentiert, dass Männer am ehesten Verbrechen begehen. Berichten zufolge wird die DNA häufig bei so genannten kostenlosen Untersuchungen gesammelt, und sie wird auch von Kindern in Schulen gesammelt. Es gibt Berichte über chinesische Bürger, denen von Regierungsbeamten Strafen angedroht werden, wenn sie sich weigern, eine DNA-Probe abzugeben. Ein Großteil der gesammelten DNA stammt von uigurischen Muslimen, die von der chinesischen Regierung unterdrückt und in der Provinz Xinjiang in Konzentrationslager gezwungen wurden … James Leibold, ein Non-Resident Senior Fellow am Australian Strategic Policy Institute und einer der Autoren des Berichts über Chinas DNA-Datenbank, erklärt gegenüber Spectrum, er sei besorgt, dass China mit dem Aufbau und der Nutzung dieser Datenbank diese Art von Verhalten normalisieren könnte. Die globalen Normen in Bezug auf genomische Daten befinden sich derzeit im Wandel. China ist das einzige Land der Welt, das außerhalb einer großen strafrechtlichen Untersuchung massenhaft DNA-Daten sammelt“, sagt Leibold. Es ist die einzige forensische DNA-Datenbank der Welt, die Unmengen von Proben von unschuldigen Zivilisten enthält. Leibold sagt, dass ethnische Minderheiten wie die Uiguren nicht die einzigen sind, die von dieser massenhaften DNA-Sammlung bedroht sind. Seiner Meinung nach könnte die Datenbank gegen Dissidenten und andere Personen eingesetzt werden, die die Regierung als Bedrohung ansieht… Wir wissen, dass die chinesische Polizei in der Vergangenheit Beweise gefälscht hat, und jetzt ist es denkbar, dass sie gefälschte DNA zur Verurteilung von ‚Staatsfeinden‘ verwenden könnte.“

In dieser Post-COVID-Ära können Sie „China“ durch die meisten westlichen Länder und „uigurische Muslime“ durch „Anti-Vaxxer“ ersetzen, die von den Geheimdiensten zu einer „nationalen Sicherheitsbedrohung“ erklärt wurden.

Artikel als PDF

Quellen: