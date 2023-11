BMJ-Bericht warnt: Vorstoß der Gates-Stiftung in „KI für globale Gesundheit“ bringt mehr Schaden als Nutzen

Eine bekannte Kritik an der Gates Foundation.

Die „KI-Initiative“ der Gates-Stiftung wird von verschiedenen Seiten kritisch beäugt. Nun hat sich ein akademisches Trio zu dem umstrittenen Vorstoß geäußert, KI zur angeblichen Verbesserung der „globalen Gesundheit“ einzusetzen.

Auslöser für die Reaktion von Forschern der University of Vermont, der Oxford University und der University of Cape Town war eine Ankündigung von Anfang August.

Damals teilte die Gates-Stiftung der Welt mit, dass sie ein neues Programm im Wert von 5 Millionen Dollar plane, mit dem 48 Projekte finanziert werden sollen, deren Ziel es ist, KI-Modelle im großen Maßstab „in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu implementieren, um den Lebensunterhalt und das Wohlergehen von Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu verbessern“.

Jedes Mal, wenn sich die Stiftung als „Wohltäterin“ der „Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen“ präsentiert (d.h. unterentwickelte Länder, die sich gegen viele Dinge, einschließlich des offensichtlichen „Retterkomplexes“ von Bill Gates, kaum wehren können) – und das ist oft der Fall -, hinterlässt dies bei Beobachtern, die der Organisation und den „Experimenten“ ihres Gründers kritisch gegenüberstehen, ein gewisses, wenn nicht sogar sehr unangenehmes Gefühl.

Aber Gefühle sind eine Sache, wissenschaftliche Fakten hoffentlich oft eine andere, und das Papier, dessen Kernaussage in einem Artikel zu finden ist, stellt die Frage: Versucht die Gates-Stiftung, „globale gesundheitliche Ungleichheiten zu überbrücken“?

Nun, wie würde man im amerikanischen Süden sagen – ist die Anatomie eines Frosches wasserdicht?

Aber in der Sprache der Wissenschaft handelt es sich bei der am 9. August angekündigten Initiative höchstwahrscheinlich um ein weiteres Gates-Projekt, das zwar die richtigen Versprechungen macht – Verbesserung des Lebens und des Wohlbefindens von Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere von armen oder an der Armutsgrenze lebenden Menschen (und damit offensichtlich besonders anfällig, vorwiegend für fragwürdigen „Altruismus“) -, aber die Ergebnisse könnten ganz anders aussehen.

Die Studie nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Aus dem Artikel:

„Es gibt mindestens drei Gründe für die Annahme, dass die uneingeschränkte Einführung dieser Instrumente in die ohnehin schon fragilen und fragmentierten Gesundheitssysteme weit mehr Schaden als Nutzen anrichten könnte“.

Die Studie führt dies auf die Natur der „KI“, also des maschinellen Lernens, zurück. Füttert man eine Maschine, die angeblich „lernt“, mit voreingenommenen oder minderwertigen Daten, reproduziert sie diese, vielleicht noch schlimmer als zuvor“, so die Autoren.

Wenn wir also glauben sollen, was viele Wissenschaftler und Aktivisten tun, nämlich, dass „die Welt und ihre herrschende politische Ökonomie strukturell rassistisch sind“, was wäre dann als Ergebnis des „KI“-Lernens aus diesem speziellen riesigen Datensatz zu erwarten?

Und dann – ein weiterer Grund, „sich gegen den unvorsichtigen Einsatz von KI im Bereich der globalen Gesundheit auszusprechen“, heißt es – „ist das fast vollständige Fehlen einer echten demokratischen Regulierung und Kontrolle – ein Problem, das die globale Gesundheit im weiteren Sinne betrifft“.

Man würde von Wissenschaftlern nicht erwarten, dass sie sich so weit aus dem Fenster lehnen, aber hier sind sie: „Letzten Endes liegen die harten, scharfen Kanten des Kapitals, der Befehlsgewalt und der Kontrolle in den Händen einer Handvoll Unternehmen und Einzelpersonen, darunter vorwiegend die widersprüchlich interessierte Microsoft-Gruppe selbst, die mehr als 10 Milliarden Dollar in OpenAI investiert hat.„