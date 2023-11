Welche Botschaft sendet das US-U-Boot mit Tomahawk-Raketen in den Gaza-Krieg?

Ein Lenkwaffen-U-Boot der Ohio-Klasse ist am Sonntag im Nahen Osten eingetroffen, wie das US-Zentralkommando in den sozialen Medien mitteilte.

Das Lenkwaffen-U-Boot der Ohio-Klasse (SSGN) – das vom US-Zentralkommando bei der Einfahrt in den Suezkanal nordöstlich von Kairo fotografiert wurde – ist eines von vier US-U-Booten dieses Typs, die für den Einsatz von Tomahawk-Marschflugkörpern anstelle von ballistischen Raketen mit Atomsprengköpfen umgerüstet wurden.

Nach Angaben der US-Presse kann jedes SSGN-U-Boot 154 Tomahawk-Marschflugkörper mitführen, das sind 50 % mehr als ein US-Lenkwaffenzerstörer und fast viermal so viele wie die neuesten Angriffs-U-Boote der US-Marine.

Der Tomahawk-Marschflugkörper kann Ziele in einer Entfernung von 1.000 Meilen (ca. 1.609 km) präzise treffen und wurde von den USA und ihren Verbündeten bereits mehr als 2.300 Mal in Gefechten eingesetzt. Zuletzt haben Kriegsschiffe und U-Boote der US-Marine im Jahr 2018 mehr als 66 Tomahawk-Raketen auf Einrichtungen der syrischen Regierung abgefeuert.

Laut US-Presse sendet das schwer bewaffnete U-Boot „eine Botschaft der Abschreckung“ an Israels „regionale Gegner, da die Biden-Administration „versucht, einen größeren Konflikt inmitten des Krieges zwischen Israel und der Hamas zu vermeiden“.

Die Stationierung des U-Boots gibt Anlass zur Sorge, so der in Washington ansässige Think Tank „Quincy Institute for Responsible Statecraft“. Der springende Punkt sei, dass die USA wegen des sich anbahnenden Gaza-Krieges bereits eine große Militärmacht im Nahen Osten stationiert hätten.

Der Think Tank verweist insbesondere auf:

zwei Flugzeugträger-Kampfgruppen mit jeweils rund 7.500 Mann Besatzung

zwei Lenkwaffenzerstörer

neun Luftwaffengeschwader (eingesetzt im östlichen Mittelmeer und im Roten Meer);

4.000 in die Region entsandte Soldaten und weitere 2.000 in Bereitschaft, zusätzlich zu den rund 30.000 Soldaten, die bereits in der Region stationiert sind.

In diesen Zahlen nicht enthalten sind „mehrere Dutzend“ Kommandotruppen, die nach Israel entsandt wurden, um „die Israelis bei einer Reihe von Aufgaben aktiv zu unterstützen“, wie der stellvertretende Verteidigungsminister Christopher P. Maier erklärte.

Ferner sind hochrangige US-Militärberater vor Ort in Israel, um gemeinsam mit den israelischen Verteidigungskräften (IDF) Strategien zur Bekämpfung der Hamas zu entwickeln.