Nach Nasrallahs Rede eskalieren USA und Israel den Gaza-Krieg

In Washington und Tel Aviv gibt es kein Halten mehr: Immer mehr Waffen, Schlachtpläne, Truppen und Verbündete werden zusammengezogen, um den Krieg gegen Gaza zu verschärfen und den palästinensischen Widerstand zu brechen.

Dreißig Tage nachdem die Operation Al-Aqsa-Flut die psychologische Abschreckung Israels zerstört hat, unternehmen Washington und Tel Aviv weiterhin gefährliche Schritte, um ihren Gaza-Krieg zu einem regionalen Flächenbrand auszuweiten.

Vor zwei Wochen begannen sowohl die USA als auch Israel von ihrem ursprünglichen Ziel der „vollständigen Eliminierung der Hamas“ abzurücken – ein Ziel, das viele für unrealistisch und unerreichbar hielten.

Doch nun hat Tel Aviv sein Ziel bekräftigt, den palästinensischen Widerstand in seinem Krieg gegen den Gazastreifen zu vernichten, und die USA decken die brutale israelische Kampagne in vollem Umfang.

Das Ausmaß der israelischen Bombardierungen ist vergleichbar mit den Luftangriffen Washingtons in Vietnam, Korea und Kambodscha sowie in den ersten Tagen der „Shock and Awe“-Invasion im Irak. Das Ausmaß des zerstörerischen Bombardements auf einer Fläche von nur 365 Quadratkilometern ist historisch beispiellos.

Um die Situation genauer zu beschreiben: Die von Israel auf den Gazastreifen abgeworfenen Bomben übertreffen die Atombombe, mit der die Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg die japanische Stadt Hiroshima bombardierten. In den vergangenen Wochen wurden 25.000 Tonnen Sprengstoff auf den Gazastreifen abgeworfen – im Vergleich zu 15.000 Tonnen bei der Hiroshima-Bombe, so der Euro-Mediterranean Human Rights Monitor.

Mehr als 10.000 Zivilisten – darunter 4.000 Kinder – wurden durch wahllosen israelischen Beschuss getötet. Weitere 2.200 Palästinenser werden unter den Trümmern vermisst, die Hälfte von ihnen Kinder.

Trotzdem erklären US-Offizielle öffentlich, dass ihre Verbündeten in Tel Aviv darauf bedacht seien, keine zivilen Opfer zu verursachen und sie Israel weiterhin davor warnen, weitere zivile Opfer in Gaza zu verursachen.

Aber Taten sprechen lauter als Worte, und Washingtons Verhalten spricht eindeutig für eine Eskalation der Gewalt. Bis heute weigern sich die USA, ein Waffenstillstandsabkommen zu unterzeichnen, obwohl US-Außenminister Antony Blinken am vergangenen Wochenende eine schillernde Show regionaler Pendeldiplomatie bot. Washington hat auch seine arabischen Verbündeten überzeugt, den Krieg fortzusetzen – vorerst.

Die arabischen Regime, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben – Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko – haben bisher nicht den öffentlichen Zorn ihrer Bürger zu spüren bekommen, die sich vehement gegen die israelische Aggression gegen Gaza aussprechen. Washington und Tel Aviv haben diesen arabischen Verbündeten einige Brosamen zugeworfen, um ihnen zu helfen, die massive Opposition in ihren eigenen Ländern abzuwehren. So erteilte Washington am Sonntag dem jordanischen König Abdullah II. die Erlaubnis, Hilfsgüter für das jordanische Krankenhaus in Gaza aus der Luft abzuwerfen. Diese bedeutungslose Geste folgte auf die Abberufung des jordanischen Botschafters aus Tel Aviv in der vergangenen Woche: Zwei Aktionen innerhalb einer Woche lassen vermuten, dass es auf den Straßen einiger arabischer Hauptstädte heiß hergeht.

Tatsächlich ist die jordanische Luftabwehr eng mit israelischen und amerikanischen Systemen vernetzt, um jemenitische und irakische Raketen abzuwehren, die auf die besetzten Gebiete Palästinas gerichtet sind.

Während seines Blitzbesuchs in den wichtigsten Hauptstädten Westasiens brachte Blinken auch weitere Drohungen für die pro-palästinensische regionale Achse des Widerstands mit und wiederholte die Warnung, dass das US-Militär, das in Westasien, am Roten Meer, am Persischen Golf und im östlichen Mittelmeer stationiert ist, jeden Versuch, in den Krieg einzutreten, abwehren würde.

Und das zu einer Zeit, in der Washington noch mehr Land-, Luft- und Seestreitkräfte in der Region stationiert, um Israels Feinde abzuschrecken. Die Stationierung von zwei Flugzeugträgern mit jeweils einer Gruppe von Schlachtschiffen, vier weiteren Marineverbänden, Kampfflugzeugen und Bombern, Patriot- und THAAD-Luftabwehrsystemen, die Verstärkung aller regionalen US-Militärstützpunkte mit mehr Truppen – und heute die Ankündigung des US-Militärs, ein Atom-U-Boot in den „Nahen Osten“ zu entsenden.

All die Verstärkungen des Pentagons zum Schutz von Israels hemmungslosem Krieg gegen den Gazastreifen – der seit der Widerstandsoperation der Hamas am 7. Oktober nicht aufgehört hat – haben offensichtlich nicht ausgereicht, um die Achse des Widerstands abzuschrecken. Und dafür gibt es konkrete Beweise:

Zunächst reiste Blinken in einer kugelsicheren Weste in die irakische Hauptstadt, um seine Drohungen an die zahlreichen Widerstandsgruppen des Landes zu richten. Kaum hatte er den Flughafen von Bagdad verlassen, verübte der Islamische Widerstand im Irak mehrere Bombenanschläge auf US-Stützpunkte im Irak und in Syrien.

Zweitens werden aus dem Jemen weiterhin Raketen und Drohnen auf israelische Militärbasen im besetzten Palästina abgefeuert, die von US-Raketenabwehrsystemen in Saudi-Arabien, Jordanien und Ägypten abgewehrt werden, bevor die israelische Raketenabwehr einsatzbereit ist. Trotz der Drohungen der USA gegen die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarallah hat der Raketenbeschuss nicht aufgehört und wird weitergehen, „bis ihre Ziele getroffen sind“, wie Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah in seiner mit Spannung erwarteten Rede am vergangenen Freitag ankündigte.

Hamas soll gewinnen“, so Nasrallah

Nasrallah sprach im Namen des Bündnisses „Achse des Widerstands“ in der Region, dem er angehört. In seiner Rede legte er direkt die beiden Hauptziele seines Bündnisses im gegenwärtigen Krieg dar: erstens einen Waffenstillstand und zweitens, dass „der Widerstand in Gaza gewinnt und die Hamas gewinnt“.

Viele in der arabischen Welt und darüber hinaus interpretierten Nasrallahs Rede als besonnen und deeskalierend. Doch sein zweites Ziel täuschte über den ruhigen Ton hinweg und stellt eine sehr hohe Messlatte in diesem Krieg dar. Während Israel und die USA als gemeinsames Ziel die totale Niederlage der Hamas und ihrer Herrschaft im Gazastreifen anstreben, geht es der Hisbollah und ihrer Allianz um den endgültigen Sieg des palästinensischen Widerstands.

Nasrallah drohte daraufhin den USA und erklärte, der Widerstand habe „alles Nötige“ vorbereitet, um sich der US-Marineflotte entgegenzustellen. Wie Tel Aviv aus jahrzehntelanger Analyse seiner Reden weiß, übertreibt der Hisbollah-Führer nie mit seinen militärischen Fähigkeiten. Und dies war eine denkbar klare Botschaft, dass die militärische Mobilisierung der USA die Achse nicht abschrecken würde.

Die israelische Führung hat erklärt, dass ihr Krieg gegen den Gazastreifen langwierig sein wird und dass sie nicht die Absicht hat, ein Waffenstillstandsabkommen zu schließen. Indem die USA die israelischen Gräueltaten decken, haben sie eine Eskalation der Angriffe der Achse des Widerstands an verschiedenen Fronten ausgelöst, wie Quellen der Achse bestätigen.

Die Möglichkeit einer Ausweitung des Krieges auf andere geografische Fronten gegen US-Militärstützpunkte und -interessen wächst exponentiell. Washingtons militärische Aufrüstung in Westasien ist eher ein Anreiz, den Krieg weiter anzuheizen, als eine „Abschreckung“, von der die Amerikaner glauben, dass sie eine Ausweitung des Konflikts verhindern wird.

Die Stationierung amerikanischer Truppen dient lediglich dazu, die israelische Führung zu ermutigen und ihr einen Freibrief zu geben, das Töten im Gazastreifen auszuweiten und zu intensivieren – nicht nur durch das ungestrafte Abschlachten von Zivilisten, sondern auch durch die Zerstörung einer ganzen Reihe von Infrastruktureinrichtungen, die dafür sorgen, dass ein Großteil des Gebiets unbewohnbar bleibt.

Unterdessen hat der palästinensische Widerstand nicht vor, sich zu ergeben, da dies die beispiellose israelische Verwüstung des Gazastreifens bedeutungslos machen würde. Die Achse des Widerstands wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um einen israelischen Sieg in diesem Krieg zu verhindern, was bedeutet, dass die Region auf einen größeren Krieg zusteuert, der über jedes Szenario einer „langsamen Eskalation“ hinausgeht, das Tel Aviv oder Washington vorhersehen oder glauben, kontrollieren zu können.

Die „Bodenoperation“ hat gerade erst begonnen

Kurz gesagt, das Einzige, was heute einen regionalen Krieg verhindern kann, ist eine amerikanisch-israelische Entscheidung, die Bombardierung des Gazastreifens einzustellen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Entscheidung zu beschleunigen – eine besteht darin, dafür zu sorgen, dass die israelische Armee einen hohen und unerträglichen Preis für ihre Bodenoperationen im Gazastreifen zahlt. Zehn Tage nach Beginn des Bodenkrieges sind die Besatzungstruppen bislang nicht in die am dichtesten besiedelten Gebiete des Gazastreifens vorgedrungen, wo sie schwere Verluste erleiden müssten. Die Ausrede Tel Avivs lautet, dass im Norden des Gazastreifens, in den die israelische Armee einmarschiert ist, um ihn vom Süden abzutrennen, noch 400.000 Palästinenser leben. Daher hat das israelische Militär die Häufigkeit und Intensität der Bombardierungen im Norden erhöht, um die Vertreibung der verbliebenen Bewohner zu erzwingen.

Trotz dieser israelischen Vorsichtsmaßnahmen stellen sich die Al-Qassam-Brigaden von Hama den eindringenden Truppen entgegen und fügen sowohl den Soldaten als auch den gepanzerten Fahrzeugen schwere Verluste zu. Je näher die Besatzungsarmee den bewohnten Gebieten kommt, desto leichter werden sie zu Zielen des Widerstands.

Ein Korrespondent von Fox News, der israelische Soldaten an die Front begleitete, machte deutlich, dass die israelische Armee trotz der Bombenteppiche über dem Gazastreifen nur eine Meile in das palästinensische Gebiet eingedrungen sei, um die Realität auf dem Schlachtfeld zu verdeutlichen. Mit anderen Worten: Die Bodenoffensive steckt noch in den Kinderschuhen und hat kaum an der Oberfläche der zu erwartenden Verluste gekratzt.

Verhandlungsversuche

Inmitten dieser Eskalation versuchen die USA nun, Zeit zu gewinnen, indem sie einen „humanitären Waffenstillstand“ vorschlagen, der es den Israelis ermöglichen soll, ihre Reihen zu organisieren, die ständig Angriffen des Widerstands ausgesetzt sind. Aus diesem Grund hat Washington die Vermittlungsbemühungen Katars wieder aufgenommen, um einen Gefangenenaustausch zwischen der Hamas und Israel zu erreichen.

Laut gut informierten Quellen beschränken sich die Verhandlungen derzeit auf die Verabschiedung einer 48-stündigen Waffenruhe. Während dieser zwei Tage soll der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza für alle humanitären Hilfslieferungen geöffnet werden, die in Ägypten blockiert sind, und alle palästinensischen Frauen und Kinder in israelischen Gefängnissen, unabhängig von ihrer Nationalität, sollen gegen die am 7. Oktober von der Hamas gefangen genommenen Frauen und Kinder ausgetauscht werden.

Sollte diese Vermittlung erfolgreich sein, wird sie kaum den Weg für einen längeren Waffenstillstand ebnen – sie wird den Kriegsparteien eine Atempause verschaffen und Washington die Möglichkeit geben, einen PR-Erfolg für die Biden-Administration zu organisieren.

Keine Seite wird allzu lange nach Luft schnappen. Die US-Marineflotte und die Militärhilfe für die Region sind eine Garantie dafür, dass Israels Krieg gegen den Gazastreifen weitergeht und eine größere Eskalation in Westasien verhindert, von wo aus die USA und Israel versuchen werden, eine neue vollendete Tatsache zu schaffen, die Israel durch Normalisierung und andere Initiativen „in seine Umgebung integriert“.

Aber Westasien ist nicht mehr ausschließlich das Spielfeld der USA oder Israels, und in den vergangenen Jahrzehnten wurde Washington bei seinen zahllosen regionalen Interventionen immer wieder von unvorhergesehenen Umständen überrascht. Heute sind diese Gegner stärker und geschlossener als je zuvor.