Bolsanaros Massaker: Brasiliens Völkermord an der indigenen Bevölkerung trägt überall die Handschrift der CIA

Von April 1964 bis März 1985 regierte eine Militärjunta Brasilien mit eiserner Faust. In dieser Zeit wurden zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, darunter institutionalisierte Folter, Inhaftierung, gewaltsames Verschwindenlassen und Massenmord. In der Regel handelte es sich bei den Opfern um politische Gegner des Regimes, aber auch die indigene Bevölkerung des Landes war ein spezielles und engagiertes Ziel.

In den meisten Fällen bestand ihr Verbrechen darin, dass sie gegen wirtschaftliche „Reform“-Projekte protestierten, die ihre Häuser zerstörten, oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort lebten. Mit Unterstützung und auf Anweisung der Weltbank vertrieb die Junta die indigene Bevölkerung gewaltsam und entweihte ihr Land, um wertvolle natürliche Ressourcen für das westliche Kapital zu gewinnen. Dabei waren diese Gemeinschaften regelmäßig brutalen Repressionen, Pogromen und Massakern ausgesetzt.

Ein Großteil dieser Barbarei wurde von der Rural Indigenous Guard ausgeübt, einer tödlichen Elite-Polizeitruppe, die im Geheimen von der CIA geschaffen wurde. Die Agentur errichtete auch ein System indigener Gefängnisse, die eine zentrale und schreckliche Rolle in der Politik der Säuberung der Indigenen durch die Junta spielten.

Im Jahr 1988 kehrte Brasilien friedlich zur Demokratie zurück und verabschiedete eine neue Verfassung, die bis heute in Kraft ist. In dieser Verfassung wird das Recht der indigenen Völker anerkannt, ihr reiches kulturelles Erbe zu bewahren und zu schützen und das ausschließliche Eigentum an „traditionellem Land“ zu behalten. Die Situation der Indigenen verbesserte sich allmählich, insbesondere während der ersten Amtszeit des linksgerichteten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva von 2003 bis 2010.

Ein Bericht des Conselho Indigenista Missionário (Indigener Missionsrat – CIMI) vom Juli macht jedoch auf beunruhigende Weise deutlich, dass vier Jahre der Herrschaft des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro Jahrzehnte bescheidener Fortschritte und Fortschritte bei den Rechten und dem Schutz indigener Völker auf groteske Weise zunichte gemacht haben.

CIMI stellte fest, dass Bolsonaros Amtszeit von 2019 bis 2022 durch unablässige Verstöße gegen die Rechte dieser Gemeinschaften und einen vorsätzlichen Abbau von rechtlichen, regulatorischen und sozialen Garantien gekennzeichnet war. Diese Rücksichtslosigkeit führte zu einem schockierenden Anstieg von Gewalttaten gegen indigene Völker durch staatliche und nichtstaatliche Akteure.

Es gibt zwingende Gründe für die Annahme, dass dieser abrupte Rückschritt weder zufällig noch ein bloßes Spiegelbild von Bolsonaros schamloser Missachtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit war. Der Aufstieg des Präsidenten an die Macht ist in erster Linie der Operation Lava Jato zu verdanken, einer vom US-Geheimdienst orchestrierten Verschwörung gegen das Gesetz, die außerhalb Brasiliens als „Operation Car Wash“ bekannt ist und Brasilien erfolgreich in den unterwürfigen und turbulenten Zustand der Ära des Kalten Krieges zurückversetzt hat. Eine Ära, in der die CIA die lateinamerikanische Souveränität mit Füßen getreten hat. Da stellt sich natürlich die Frage. Hat die CIA Bolsonaros rücksichtsloses Vorgehen gegen indigene Gemeinschaften gelenkt?

„Drohender Völkermord“

Laut der brasilianischen Volkszählung von 2022 bezeichnen sich 1 693 535 Brasilianer als Indigene, die 304 verschiedenen ethnischen Gruppen angehören und insgesamt 274 Sprachen sprechen. Darüber hinaus gibt es in dem Land 67 unkontaktierte Stämme, was die weltweit höchste Bevölkerungsdichte in dieser Kategorie darstellt. Das Überleben so vieler indigener Gruppen ist bemerkenswert, wenn man die verheerenden Auswirkungen von Krankheiten bedenkt, die während der europäischen Kolonisierung eingeschleppt wurden und die einheimischen Bevölkerungen dezimierten. Im Laufe der Geschichte haben sie Versklavung, verschiedene Formen des Missbrauchs und massenhafte Grausamkeiten ertragen müssen.

Der Bericht von CIMI macht deutlich, dass diese schweren Verbrechen, die von Bolsonaro initiiert wurden, für die indigenen Gemeinschaften Brasiliens auch heute noch alltäglich sind. Jedes Jahr während der Amtszeit Bolsonaros nahmen Zahl und Häufigkeit der Übergriffe dramatisch zu. Doch seine letzte Amtszeit war besonders blutig.

Im Jahr 2022 verzeichnete die Organisation 29 Fälle von Machtmissbrauch durch brasilianische Behörden gegen indigene Gemeinschaften, 180 Morde, 28 Mordversuche, 17 „unrechtmäßige Tode“, 17 schwere Angriffe, 38 Fälle von ethnisch-kulturellem Rassismus und Diskriminierung und 20 Fälle von sexueller Gewalt.

Insgesamt wurden im Jahr 2022 416 Gewalttaten gegen Indigene dokumentiert, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Durchschnitt von 374 Fällen in den vorangegangenen drei Jahren. Zum Vergleich: Während der Amtszeit von Dilma Rousseff von Januar 2011 bis August 2016 lag diese Zahl bei 242. Beunruhigend ist, dass sich die Zahl der Fälle von Machtmissbrauch jedes Jahr mehr als verdoppelt hat.

Diese exponentielle Eskalation war leider vorhersehbar. Wie die Aufzeichnungen von CIMI belegen, hat Bolsonaro eine umfassende Ausrichtung der Verwaltungs-, Justiz- und Staatsorgane des Landes gegen die indigene Bevölkerung inszeniert. Diese weitreichenden Bemühungen betrafen sogar die Nationale Stiftung für indigene Völker (FUNAI).

Die Regierung versäumte es, mehrere gesetzliche Mandate zur offiziellen Abgrenzung und Anerkennung der rechtmäßigen Grenzen indigener Gebiete zu erfüllen. Die von politischen Erwägungen geprägten Gerichte fällten immer wieder Urteile, die die Rechte der indigenen Gemeinschaften untergruben. Umweltschutzmaßnahmen wurden kaltschnäuzig missachtet, was zu einem vorsätzlichen Abbau der ökologischen Schutzmaßnahmen im Amazonasgebiet führte.

Ein indigener Mann zielt mit seinem Bogen auf Bereitschaftspolizisten außerhalb des Kongresses, nachdem es zu Zusammenstößen wegen eines Gesetzentwurfs gekommen war, der die Anerkennung indigener Gebiete einschränken würde, Brasilia, Brasilien, 22. Juni 2021. Foto | AP

In dieser Region, in der 400 indigene Stämme leben, stieg die Abholzung 2021 auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. Als die Region 2019 von Waldbränden heimgesucht wurde, lehnte Bolsonaro kaltschnäuzig Millionen von Dollar an Hilfe von der G7 ab und begründete dies mit einer Verletzung der brasilianischen Souveränität.

Bolsonaro opferte eifrig die Sicherheit, die Rechte, den Rechtsschutz, das Land und das Leben der indigenen Bevölkerung für den Profit der großen Agrar- und Bergbaukonzerne, die zumeist aus dem Ausland stammen. Ganze Polizeikräfte wurden in diesem Prozess in „private Sicherheit“ für westliche Unternehmen umgewandelt, so CIMI.

Diese zügellose, staatlich gebilligte Diskriminierung und der Missbrauch ermutigten lokale kriminelle Elemente, die die Gelegenheit nutzten, um den illegalen Holzeinschlag, den Bergbau, die Jagd und die Fischerei in den indigenen Regionen auszuweiten und deren Territorium und Eigentum ungestraft zu stehlen.

Infolge dieses umfassenden Angriffs ist die indigene Kindersterblichkeit in Brasilien in die Höhe geschnellt. Den „Teilinformationen“ des CIMI zufolge starben allein im Jahr 2022 835 Kinder im Alter von bis zu vier Jahren. In anderen Fällen wurden indigene Kinder von privaten Milizen ermordet. An einem Morgen im Mai stürmten 12 schwer bewaffnete Männer ein umkämpftes Pataxó-Dorf und beschossen den Ort zehn Minuten lang mit Schüssen und Tränengas. Unter den Opfern befand sich ein 14-jähriger Einheimischer, der beim Versuch zu fliehen einen tödlichen Schuss in den Hinterkopf erhielt.

Andernorts motivierte die Ermordung eines 18-jährigen Eingeborenen im Taquaperi-Reservat die Einheimischen dazu, Land zurückzuerobern, das ihnen kürzlich von kriminellen Farmern gestohlen worden war. Doch die Diebe schlugen noch härter zurück, und zwar mit tatkräftiger Unterstützung der örtlichen Polizei, die viele Bewohner mit vorgehaltener Waffe vertrieb und ihre Häuser anschließend zerstörte. Der Angriff war so brutal, dass die Einheimischen ihn als „Massaker von Guapoy“ bezeichnen.

Der Rauswurf Bolsonaros aus dem hohen Amt bedeutet nicht, dass die von ihm angezettelte Schreckensherrschaft vorbei ist. Gegenwärtig erkennt die FUNAI 86 der 117 Gruppen isolierter indigener Gemeinschaften, die von der CIMI überwacht werden, nicht als indigene Völker an, geschweige denn, dass sie den ihnen von der Verfassung zugestandenen rechtlichen und regulatorischen Schutz genießen.

„Diese Gruppen sind für den Staat faktisch unsichtbar, ebenso wie all die Gewalt, der sie ausgesetzt sind, einschließlich des Risikos eines drohenden Völkermordes“, warnt der Bericht eindringlich.

Anatomie eines Staatsstreichs

Im Jahr 2012 setzte die brasilianische Bundesregierung die Nationale Wahrheitskommission ein, um die von der Junta begangenen politischen Verbrechen zu untersuchen. Es wurde schnell klar, dass die Zahl der während der 20-jährigen Herrschaft der Militärregierung getöteten Indigenen mindestens 20-mal höher war als die historischen Schätzungen. Wie bereits erwähnt, war dafür in erster Linie die von der CIA geschaffene Indigene Landwehr verantwortlich.

Im Dienste dieses Gemetzels erhielten die Mitarbeiter der Garde eine umfassende Ausbildung in CIA-Foltertechniken und eine Vielzahl von Waffen und Fahrzeugen, die in den späten 1970er Jahren bei völkermörderischen „Überfällen“ auf indigenes Gebiet eingesetzt wurden. Dazu gehörten auch Bombenangriffe. Oft bestand die tödliche Ladung aus von der CIA geliefertem Napalm, das auf die Bewohner des Amazonasgebiets und anderer Gebiete abgeworfen wurde, um sie von ihrem Land zu vertreiben und Platz für neue Autobahnen und andere Industrieanlagen zu schaffen. Tausende wurden getötet, viele weitere erlitten durch chemische Verbrennungen lebenslange Narben.

Hat die CIA zusammen mit großen westlichen Unternehmen und Investoren erneut das Abschlachten und die Vertreibung indigener Gemeinschaften unter Bolsonaro gelenkt und vorangetrieben? Er besuchte das CIA-Hauptquartier und traf sich während seiner Präsidentschaft wiederholt mit hochrangigen Mitarbeitern der Behörde. Es gibt jedoch noch zwingendere Gründe, den staatlich sanktionierten, geförderten und erleichterten Völkermord an der indigenen Bevölkerung unter seiner Herrschaft als eine Fortsetzung der Massenvernichtungskampagne der CIA aus dem Kalten Krieg gegen diese Gemeinschaften im 21.

Bolsonaro wurde Präsident als ausdrückliches Ergebnis der Operação Lava Jato (Operation Autowäsche). Was in der Öffentlichkeit als ein Kreuzzug gegen die Korruption dargestellt wurde, der eine neue Ära in Brasilien einläutete, in der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit herrschten, war in Wirklichkeit ein von der CIA, dem FBI und dem US-Justizministerium gesteuerter Betrug. Ziel war es, die profitabelsten Unternehmen des Landes zu zerstören und zu verhindern, dass die Linke wieder an die Macht kommt.

Die Präsidentschaften von Lula und Rousseff lösten Brasilia aus der Umklammerung Washingtons und machten das Land zu einem wichtigen Akteur auf regionaler und zunehmend auch internationaler Ebene. Brasilien wurde weithin als Weltmacht der Zukunft wahrgenommen, die ein ganz anderes Wachstums- und Entwicklungsmodell verfolgte als das vom US-Imperium durchgesetzte. Die größten Unternehmen des Landes verwendeten Teile ihrer immensen Gewinne zur Finanzierung von Sozialprogrammen und Entwicklungsprojekten, die allen zugute kamen.

Indigene Brasilianer werden von der Polizei vom Flaggenplatz gedrängt, nachdem die Behörden angekündigt hatten, dass indigenes Land für den Bau einer „Universität für indigene Völker“ beschlagnahmt würde. Agencia Estado | AP Images

Aus der Sicht Washingtons war die Notwendigkeit, all dem entschieden Einhalt zu gebieten, unübersehbar. Lava Jato war ein äußerst wirksames Mittel, um dieses bösartige Ziel hinter einer öffentlichen Schimäre von radikalen Reformen und positiven Veränderungen zu erreichen. Als Lula im Juli 2017 wegen falscher Korruptionsvorwürfe inhaftiert wurde, bezeichnete der leitende Staatsanwalt der Operation seine Inhaftierung in privaten Telegram-Chats, die später The Intercept zugespielt wurden, als „ein Geschenk der CIA“.

Lulas Inhaftierung hinderte ihn daran, bei den Präsidentschaftswahlen 2018 zu kandidieren. Als er im November 2019 freigelassen wurde, waren weite Teile der zuvor boomenden brasilianischen Wirtschaft verwüstet. Die gesamte Bautätigkeit im Land war zum Erliegen gekommen, Millionen von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen waren verloren gegangen, wodurch das BIP des Landes um mindestens 3,6 % schrumpfte.

Die wirtschaftliche und politische Zerstörung durch die Operation war nicht auf Brasilien beschränkt. Im März 2021 stellte Lula fest: „Die Kriminalisierung [unserer] Ingenieurbüros hatte auch eine regionale Auswirkung, die zu konservativen politischen Veränderungen in anderen lateinamerikanischen und karibischen Ländern beitrug.“ Lava Jato war eine seismische Tiefenwirkung der CIA, die darauf abzielte, die Region auf den Stand des Kalten Krieges zurückzubringen – verarmt, autoritär und leicht von der US-Regierung ausbeutbar. Es war unvermeidlich, dass die indigenen Gemeinschaften darunter leiden würden.

Endlich Hoffnung

Die Nationale Wahrheitskommission Brasiliens hat ihre Arbeit 2014 abgeschlossen. Ihre Ergebnisse bestätigten, dass die herrschende Militärjunta Menschenrechtsverletzungen im großen Stil begangen hat, darunter willkürliche Inhaftierungen, gewaltsames Verschwindenlassen, Vergewaltigung, Folter und Mord. Das Ausmaß der Misshandlungen indigener Gemeinschaften war so groß, dass die Kommission die Einrichtung einer eigenständigen Nationalen Indigenen Wahrheitskommission empfahl, um weiter zu untersuchen, wie sie unter der von der CIA unterstützten Diktatur gelitten haben, und um Wiedergutmachung in Form der Legalisierung ihres Landes zu leisten.

Beides ist in den vergangenen Jahren nicht geschehen, obwohl dies mit der Rückkehr Lulas ins Präsidentenamt nun möglich ist. Unmittelbar nach seiner dritten Vereidigung im Januar dieses Jahres hat er damit begonnen, die Politik seines Vorgängers in vielen Bereichen, insbesondere im Umweltbereich, umzukehren.

Im April unterzeichnete er ein Dekret, mit dem er sechs neue indigene Reservate anerkannte und gleichzeitig den Bergbau verbot und die kommerzielle Landwirtschaft in diesen Gebieten, zu denen auch ein großer Teil des Amazonas-Regenwaldes gehört, einschränkte.

Ein Kayapo-Häuptling hält auf einem Pfad inne, der von Holzfällern in der Nähe des indigenen Landes Menkragnotire und des biologischen Reservats Serra do Cachimbo in Altamira, Bundesstaat Para, Brasilien, geöffnet wurde, 31. August 2019. Leo Correa | AP

„Wir werden indigenes Land legalisieren. Das ist ein Prozess, der ein wenig Zeit in Anspruch nimmt, weil er durch viele Hände gehen muss“, versprach Lula weiter. „Ich möchte nicht, dass während meiner Regierungszeit irgendein indigenes Gebiet ohne Demarkation bleibt. Das ist die Verpflichtung, die ich Ihnen gegenüber eingegangen bin.“

Es wird mehr als nur eine „kleine Weile“ dauern, bis das ganze Ausmaß der katastrophalen Auswirkungen von Lava Jato rückgängig gemacht werden kann. Die Wiederwahl Lulas ist eine ermutigende Entwicklung, aber die CIA ist stets bereit, jede Chance auf Hoffnung für die Region und ihre Menschen – insbesondere die bedrängten indigenen Gemeinschaften – zu zerstören.

Der jahrzehntelange Völkermord stand unter Bolsonaro so kurz vor seiner Vollendung, dass die Agentur jetzt sicher nicht aufgeben kann.

Kit Klarenberg ist Enthüllungsjournalist und Mitarbeiter von MintPresss News, der sich mit der Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung beschäftigt. Seine Arbeiten sind bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone erschienen. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.