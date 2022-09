Bombastische Enthüllungen von Moderna und AstraZeneca vor dem COVID-Ausschuss des Europäischen Parlaments

Der Europaabgeordnete Cristian Terheș stellte dem CEO von Moderna, Stéphane Bancel, und der Vizepräsidentin von AstraZeneca, Iskra Reic, am 5. September 2022 eine Reihe von Fragen. Sie sollten klarstellen, ob sie die DNA des COVID-Virus entschlüsselt haben, warum sie nicht für unerwünschte Nebenwirkungen haften, wann sie Verträge mit der Europäischen Kommission veröffentlichen und mehr.

In ihren Antworten erklärten die Vertreter von Moderna und AstraZeneca, dass sie die Impfstoffe auf Ersuchen von Staaten/Regierungen herstellten, die sie aufforderten, die Impfstoffe schnell zu produzieren, und dass sie deshalb von ihnen Schutz für die Zahlung möglicher Schäden/Entschädigungen verlangten.

„Was die Haftung für unerwünschte Wirkungen anbelangt, so wollten wir, wie alle Hersteller, dass die Regierungen einen Impfstoff schnell zulassen. Deswegen war es für eine bedingte Genehmigung wichtig, dass uns gewisse Garantien in Bezug auf Schäden gegeben wurden, denn wir konnten keine Garantien haben. Sie wollten den Impfstoff schnell. Man hat den Herstellern keine Zeit für Langzeitstudien gegeben, weil es sich um eine Pandemie handelt“, antwortete Stéphane Bancel, CEO von Moderna, auf die Frage des Abgeordneten Cristian Terheș.

„Die Haftungs- und Entschädigungsklausel wurde mit vielen Regierungen in der ganzen Welt erörtert und vereinbart, weil alle sehen wollten, wie wir die Produktion und Lieferung von Impfstoffen beschleunigen können. Und wie ich bereits erwähnt habe, gilt dies als Standardverfahren in Notfallsituationen und ebenso als [Verfahren], das alle schützt und unterstützt, um mit höchster Geschwindigkeit voranzukommen und das Bestmögliche in Bezug auf die [Impfstoff-]Produktion und Herstellung zu tun“, sagte Iskra Reic, Executive Vice President von AstraZeneca, auf dieselbe Frage.

Der CEO von Moderna räumte auch ein, dass die kürzlich in den USA zugelassenen bivalenten Booster bisher nicht am Menschen getestet wurden.

Ein weiterer wichtiger Punkt, den Stéphane Bancel einräumte, war, dass die Impfstoffe auf der Grundlage eines Segments der Virus-DNA hergestellt wurden, das von den chinesischen Behörden Anfang 2020 zur Verfügung gestellt wurde, und nicht der gesamten DNA.

Vertreter von Moderna und AstraZeneca gaben etwas zu, das „offiziell“ schon bestätigt wurde: Die Regierungen baten die Impfstoffhersteller, auf Kosten der Staaten schnell ein medizinisches Produkt herzustellen, das die Regierungen dann der Bevölkerung aufzwangen. Die Unternehmen erkannten die potenziellen Risiken negativer Auswirkungen aufgrund der kurzen Testzeit und verlangten daher Schutzgarantien, die sie von denselben Regierungen erhielten. All dies geschah auf der Grundlage von Verträgen, die auch heute noch nicht veröffentlicht sind. Kurz gesagt, wir sind Zeugen des historisch größten Korruptionsskandals, der das Leben von Menschen gefährdet, so der Europaabgeordnete Cristian Terheș.

Das nachfolgende Video enthält nur einen Teil der Anhörung. Übersetzung aller Fragen und Antworten sind unter dem Video übersetzt.

Nachfolgend finden Sie die Abschrift der Fragen und Antworten:

Cristian Terheș MdEP:

„Die erste Gruppe von Fragen richtet sich sowohl an AstraZeneca als auch an Moderna.

Die erste Frage lautet also: Ich würde gerne wissen, wann Sie, wenn möglich, die gesamte DNA-Sequenz dieses Virus entschlüsselt haben, oder haben Sie sich ausschließlich auf die von der chinesischen Regierung bereitgestellte Sequenz verlassen?

Zweite Frage. Haben Sie getestet, ob der Impfstoff die Ausbreitung des Virus verhindert oder nicht? Denn die Daten zeigen eindeutig, dass Ihre Produkte die Verbreitung des Virus nicht aufhalten.

Dritte Frage. Sind bei Ihren Tests am Menschen die Probanden gestorben, und wenn ja, an welcher Krankheit sind sie gestorben?

Nun habe ich einige Fragen an Moderna und an Herrn Bancel.

Sie haben hier erklärt, dass Sie sich bei der Herstellung des Impfstoffs auf die Sequenz verlassen haben, die Ihnen von der chinesischen Regierung zur Verfügung gestellt wurde.

Ich habe hier eine schriftliche Antwort der EMA, aus der hervorgeht, welche Art von Tests für jeden Impfstoff durchgeführt wurden. Im Fall des Moderna-Impfstoffs haben Sie unter anderem Daten vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass Sie diese Impfstoffe in den Jahren 2017, 2018 und 2019 getestet haben. Wie konnten Sie diese Impfstoffe testen, weil wir erst im Dezember 2019 von diesem Virus erfahren haben?

Zweite Frage: Verträge. Sie haben hier erwähnt, dass diese Verträge eine gewisse Geheimhaltung oder vertrauliche Informationen enthalten, die Ihre Interessen schützen sollen.

Meine Frage an Sie lautet jedoch: Was ist mit unseren Interessen und den Interessen der europäischen Bürger? Denn so sehen einige Seiten des Vertrags zwischen Moderna und der Europäischen Kommission aus.

Ich frage Sie also, ob es uns allen gegenüber fair ist, über diese Impfstoffe, über Auffrischungsimpfungen, über medizinische Produkte zu sprechen, wenn wir die Bedingungen dieser Verträge nicht kennen.

Meine direkte Frage an Sie, Herr Bansel, lautet daher: Wann werden Sie die Verträge, die Sie sowohl mit der Europäischen Kommission als auch mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geschlossen haben, vollständig veröffentlichen?

Eine andere Frage: die Frage der Haftung [für schädliche Auswirkungen].

Sie wurden von unseren Kollegen hier nach der Haftung gefragt, und Sie haben es vermieden, diese Frage zu beantworten.

Meine Frage ist also, warum Sie die Haftung auf die Mitgliedstaaten und die Menschen abwälzen, die diese Impfstoffe erhalten haben und bei denen es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen könnte, und ich sage, kommen könnte, während Ihnen nur die Gewinne bleiben?

Und nicht zuletzt die bivalenten „Booster“ ….

Sie haben hier gerade erklärt, dass diese Booster von der US-Regierung angefordert wurden, die die „Booster“ auch ohne Tests am Menschen genehmigt hat. Ich frage Sie also, ob Sie das für richtig halten. Glauben Sie, dass wir von den europäischen Bürgern verlangen können, sich mit einem medizinischen Produkt impfen zu lassen, das nicht ordnungsgemäß am Menschen oder überhaupt nicht getestet wurde?“

Der Präsident der Kommission ergriff am Ende das Wort und sagte: „Herr Terheș, das nächste Mal werde ich Ihnen 40 Sekunden von Ihrer Redezeit abziehen.

Darauf antwortete der Europaabgeordnete Cristian Terheș: „Bei allem Respekt, dies ist ein wichtiges Thema, und der Grund, warum sie hier sind, ist, dass sie Fragen beantworten sollen. Und ich sehe, dass sie es alle vermeiden, auf konkrete Fragen meiner Kollegen zu antworten. Nun, sie müssen hier transparent sein, und bisher sind sie nicht transparent gewesen. Ich danke Ihnen.“

Der Ausschussvorsitzende erteilte dem Vorstandsvorsitzenden von Moderna das Wort, der zuerst antwortete: „Ich werde mit Herrn Bancel beginnen und mit Frau Reic fortfahren. Und geben Sie bitte genaue Antworten auf die spezifischen Fragen. Ich danke Ihnen.“

Moderna-Geschäftsführer Stéphane Bancel:

„Zur ersten Frage: Wie ich bereits sagte, haben wir die Sequenz eines von der chinesischen Regierung veröffentlichten Virus verwendet, die online verfügbar war und von vielen Wissenschaftlern in akademischen und staatlichen Labors getestet wurde, die wir für die Entwicklung von Impfstoffen nutzen.

Machen Sie eine Aussage über die geringe Wirksamkeit des Impfstoffs zur Verhinderung einer Infektion.

Dies war im Jahr 2021, als die Alpha- und Delta-Stämme am häufigsten vorkamen, noch nicht der Fall. Wie Sie sich erinnern, waren die Impfstoffe sehr resistent gegen Infektionen und natürlich in Bezug auf Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, was wirklich wichtig war. Bei Omikron gab es eine Veränderung.

Wie Sie wissen, war das Omikron-Virus eine sehr große genetische Veränderung gegenüber der ursprünglichen Sequenz, die aus China stammte, weshalb der Impfstoff neu angepasst werden musste. Die gute Nachricht für die öffentliche Gesundheit ist, dass der Impfstoff in Bezug auf Krankenhausaufenthalte und Todesfälle ausgezeichnet abgeschnitten hat, was, wie wir alle wissen, die Priorität dieses Impfstoffs ist.

Was die Phase der klinischen Prüfung betrifft, so sind mir keine Todesfälle bekannt, die während der klinischen Prüfung aufgetreten sind.

Sie erwähnten ein Dokument der EMA, das mir nicht bekannt ist, aber der Impfstoff, den wir zuvor getestet haben, stammt, wie ich einem Ihrer Kollegen in meinen vorherigen Antworten sagte, aus dem Jahr 2015, seitdem haben wir klinische Studien mit allen Impfstoffen durchgeführt.

Diese Impfstoffe waren natürlich nicht gegen SARS-CoV-2, denn das Virus gab es damals noch nicht.

Es war gegen Influenza, RSV und auch gegen den Pandemiestamm der Influenza. Deshalb konnten wir die Plattform in einer klinischen Studie validieren lassen.

Was die Haftung für unerwünschte Wirkungen anbelangt, so wollten wir, wie alle Hersteller, dass die Regierungen einen Impfstoff schnell zulassen. Angesichts dessen war es für eine bedingte Genehmigung wichtig, dass wir gewisse Garantien in Bezug auf Entschädigung/Schadenersatz erhielten, denn wir konnten keine Garantien haben. Sie wollten den Impfstoff schnell. Aufgrund des Charakters einer Pandemie wurde den Herstellern keine Zeit für Langzeitstudien gegeben.

Und nun die letzte Frage zu den Menschenversuchen.

Wie ich bereits in den vorhergehenden Fragen sagte, ist der Impfstoff… als Zulassungsvoraussetzung für „Booster“ gegen die Omikron-Variante, die letzte Woche in Europa zugelassen wurde, klinische Studien durchgeführt hat. Für den Impfstoff in den USA gibt es noch keine klinischen Studien, aber für den Impfstoff in Europa gibt es bereits Versuche am Menschen.“

AstraZeneca-Vizepräsidentin Iskra Reic:

„Lassen Sie mich zunächst versuchen, die Antwort von Herrn Bansal auf Ihre Frage zu ergänzen, Herr Terheș.

Wie Sie bereits wissen, wurde unser Impfstoff auf der Grundlage der Chadox-Plattform des Adenovirus-Impfstoffs hergestellt, die bereits vor COVID-19 als Plattform existierte, und die ersten präklinischen Arbeiten wurden an der Universität Oxford durchgeführt.

Wenn es um die Haftung für unerwünschte Wirkungen geht, denke ich, dass… Es tut mir leid zu hören, dass Sie mit den Antworten, die Sie erhalten haben, nicht zufrieden sind, aber ich denke, wir sind hier, um so transparent wie möglich zu sein.

Die Haftungs- und Entschädigungsklausel wurde mit vielen Regierungen in der ganzen Welt erörtert und vereinbart, weil alle sehen wollten, wie wir die Produktion und Lieferung von Impfstoffen beschleunigen können.

Und wie ich bereits erwähnt habe, gilt dies als Standardverfahren in Notfallsituationen und ebenso als [Verfahren], das alle schützt und unterstützt, um so schnell wie möglich voranzukommen und das Bestmögliche für die [Impfstoff-]Produktion und Herstellung zu tun.

Weiterhin sind Haftungen und Entschädigung in einer Klausel enthalten, die nur für Dosen gilt, die während des Pandemiezeitraums erworben wurden.