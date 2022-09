Boykott der Energierechnungen gewinnt in ganz Europa massiv an Zugkraft

Viele Europäer laufen Gefahr, sich in diesem Winter zwischen Essen und Heizen entscheiden zu müssen.

Die Briten haben genug. Eine von der Basisorganisation „Don’t Pay UK“ ins Leben gerufene Petition zum Boykott der Zahlung von Energierechnungen in Großbritannien gewinnt zunehmend an Boden, da das Land mit der schlimmsten Lebenskostenkrise seit einer Generation konfrontiert ist. Da immer mehr Menschen aufgrund der hohen Inflation in die Armut abzurutschen drohen, möchten sie eine breite Boykottwelle gegen die stark steigenden Strompreise durchsetzen.

Das britische Amt für Gas- und Elektrizitätsmärkte (Ofgem) hat am 26. August die Obergrenze für jährliche Energierechnungen um 80 % angehoben, da die Gaspreise in ganz Europa in die Höhe schießen und die Energieerzeugung im eigenen Land knapp ist. Die neue Obergrenze liegt bei 3.549 £ (rund 4.189 $) und gilt ab dem 1. Oktober 2022, bis zum Ende des Jahres, das voraussichtlich noch weiter steigen wird. Dies wird viele Briten in die Gefahr bringen, sich in diesem Winter zwischen Essen und Heizen entscheiden zu müssen. Nach Angaben von Don’t Pay UK werden 6,3 Millionen britische Haushalte aufgrund der drastischen Preissteigerungen in die Energiearmut abrutschen.

Die Gruppe strebt an, mindestens eine Million Briten für ihre Kampagne zu gewinnen. Sie hofft, die Regierung und die Energieunternehmen unter Druck setzen zu können, um die Krise zu beenden und dafür zu sorgen, dass die Energierechnungen für den Normalbürger erschwinglich bleiben.

Bis Dienstag hatte die Basisbewegung mehr als 170.000 Unterzeichner, die sich verpflichteten, ihre Lastschriftzahlungen an die Energieunternehmen am 1. Oktober zu stornieren, wenn die Rechnungen für die Haushalte in die Höhe schnellen werden.

LBC News sprach mit einem Aktivisten von „Don’t Pay UK“, der die Briten dazu aufruft, sich an einer gemeinsamen Aktion zu beteiligen, um gegen die steigenden Energierechnungen zu protestieren:

Die Organisatoren der Kampagne sagen, dass die Unterstützer ihr Versprechen in Kraft setzen werden, wenn 1 Million Unterschriften vor Ablauf der Frist im Oktober zusammenkommen.

Die Times hat jedoch kürzlich über eine Umfrage berichtet, die zeigt, dass 1,7 Millionen Menschen im ganzen Land planen, ihre Energierechnungen nicht zu bezahlen.

It's a simple idea: We demand the govt scrap the energy price rises and deliver affordable energy for all. We will build a million pledges and by Oct 1st if the govt and energy companies fail to act we will cancel our direct debits. Read more here: https://t.co/NPF8VQXcHD pic.twitter.com/E4gPenIXiL — Don't Pay. (@dontpayuk) June 18, 2022

Russel Brand, der ein großer Befürworter des kanadischen Trucker Convoy war, hat kürzlich in seiner beliebten YouTube-Show seine Unterstützung für die Kampagne Don’t Pay UK zum Ausdruck gebracht:

Thanks @rustyrockets for the support!



Together, we’re building a mass movement to resist the crisis, which will accelerate on oct 1 with the extortionate increases.



We all need to work together to defend our communities.



Pledge to strike https://t.co/RYOlAVoLqd pic.twitter.com/pANiETcTGc — Don't Pay. (@dontpayuk) September 2, 2022

Die Regierung hat die Bewegung als unverantwortlich bezeichnet und davor gewarnt, dass sie die Verbraucher durch verspätete Zahlungen noch mehr Geld kosten könnte. Außerdem warnen sie, dass unbezahlte Rechnungen zu Klagen und Pfändungen führen und die Kreditwürdigkeit beeinträchtigen könnten. Die Regierung erklärte, dass die globalen Energiepreise nicht kontrolliert werden könnten.

Die Gruppe „Rechnungsstreik“ lehnt sich an die massenhafte Nichtzahlung der Kopfsteuer im Jahr 1990 an, als sich 17 Millionen Menschen weigerten, die von Margaret Thatcher eingeführte Kommunalabgabe zu zahlen (die im folgenden Jahr wieder aufgehoben wurde).

Europäische Länder protestieren

Ende August versammelten sich schottische Bürger vor dem Gebäude der Energieregulierungsbehörde Ofgem in Glasgow, um gegen die hohe Inflation, den Anstieg der Lebenshaltungskosten und die Preisschilder für Lebensmittel und Brennstoffe zu protestieren.

UK 🇬🇧 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 GLASGOW Demonstrators gather outside the Energy Regulatory Building in Protest against Inflation, Cost of Living, Food and Energy Prices 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/t3Hcw4xrZy — Holy Troller (@IscoPar5) August 27, 2022

Schotten verbrannten ihre Stromrechnungen vor dem Hauptsitz von Ofgem, während sie riefen: „We don’t pay!“

Das Vereinigte Königreich ist nicht das einzige europäische Land, das gegen überhöhte Energierechnungen protestiert. Einheimische in Neapel beschlossen, es den schottischen Arbeitern gleichzutun und gegen die steigenden Energierechnungen zu protestieren, mit denen die Menschen in Italien derzeit konfrontiert sind. Die Bürgerinnen und Bürger versammelten sich vor dem Postamt auf der Piazza Matteotti und verbrannten ihre Rechnungen in einem Eisenkübel, während sie die Auswirkungen der steigenden Stromrechnungen teilten.

Nach Neapel verbrennen die Italiener ihre Energierechnungen auch in Terni, Assisi, Bastia, Foligno, Gubbio, Norcia, Spoleto und vielen anderen Städten: „Wir zahlen nicht! Jetzt reicht’s!“ Es wird ein sehr heißer Herbst in Europa und darüber hinaus.

After Naples, Italian people also burn their energy bills in Terni, Assisi, Bastia, Foligno, Gubbio, Norcia, Spoleto and many other cities: "We don't pay! Now that's enough!" It will be a very hot autumn in Europe and beyond. pic.twitter.com/tJcdoPloRb — RadioGenova (@RadioGenova) September 5, 2022

In den letzten Wochen haben schockierte Bürger in Irland Fotos von ihren schockierend hohen Energierechnungen inmitten der anhaltenden und sich verschlimmernden Energiekrise gepostet.

„Mehrere der Beiträge stammen von Kleinunternehmern, die im Moment völlig am Boden liegen und nicht mehr lange in der Lage sein werden, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten“, berichtet Zerohedge.

„Eine dieser Besitzerinnen ist Geraldine Dolan, die das Poppyfields Cafe in Athlone, Irland, besitzt – und der fast 10.000 € (10.021 US-Dollar) für etwas mehr als zwei Monate Energieverbrauch berechnet wurden.