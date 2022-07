BOOM! Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro zerstört Leonardo DiCaprio für Tweet über Amazonas-Regenwald: Ihr wollt die ganze Welt verändern, aber niemals euch selbst!

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die falschen Behauptungen des Schauspielers Leonardo DiCaprio über die Verbrennung des Amazonas-Regenwaldes zurückgeschlagen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Bolsonaro DiCaprios Militanz gegen Brasilien kritisiert. DiCaprio schrieb einen Tweet mit einem Video, in dem er angeblich auf eine Zunahme der Abholzung im Amazonasgebiet ab 2019 hinweist.

Bolsonaro kritisierte die Argumente des Schauspielers und brachte neue Fakten vor, die die von DiCaprio verfassten Informationen widerlegen.

Der brasilianische Präsident kritisierte auch DiCaprios Schweigen zu den Waldbränden, die in Europa aufgetreten sind.

„Unter uns gesagt, es ist seltsam zu sehen, dass ein Kerl, der vorgibt, den Planeten zu lieben, Brasilien mehr Aufmerksamkeit schenkt als den Bränden, die Europa und sein eigenes Land schädigen. Man kann sich fragen, ob Sie von meinem Land (oder seinen Ressourcen) besessen sind oder ob Sie einfach glauben, dass Brasilien das einzige Land auf der Erde ist“, sagte Jair Bolsonaro.

Bolsonaro erwähnte auch aktuelle Daten über den Amazonas-Regenwald, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Brasilien das Land ist, das die meisten Wälder der Welt bewahrt.

Bolsonaro: „Aber keine Sorge, Leo, im Gegensatz zu den Orten, die du vorgibst, nicht zu sehen, indem du brillant die Rolle eines Blinden spielst, ist und bleibt Brasilien die Nation, die am meisten bewahrt. Sie können weiter mit Ihrem Hollywood-Star-Spielzeug spielen, während wir unsere Arbeit machen“.

„Tatsächlich ist die durchschnittliche Abholzung in meiner Regierung viel geringer als in der Vergangenheit, als der Gauner, der sich in einen Kandidaten verwandelt hat, den Ihr brasilianischer Kumpel unterstützt, an der Macht war“, sagte Bolsonaro über den ehemaligen sozialistischen Präsidenten Lula, der von den Hollywood-Linken unterstützt wird.

Neben aktuellen Daten über die strenge Kontrolle der illegalen Abholzung, die die derzeitige Regierung den Kriminellen auferlegt hat, machte der brasilianische Präsident deutlich, dass Brasilien unter den anderen G20-Staaten das Land ist, das seine Vegetation am besten bewahrt.

„Es ist klar, dass alle, die Brasilien und seine Souveränität angreifen, um Tugendhaftigkeit zu signalisieren, keine Ahnung von der Materie haben. Sie wissen zum Beispiel nicht, dass wir mehr als 80 % unserer einheimischen Vegetation bewahren oder dass wir unter den G20-Staaten die sauberste Energie haben“, sagte er.

Jair Bolsonaro weiter zu DiCaprio: „Es ist auch klar, dass Sie nicht wissen, dass meine Regierung eine neue Verpflichtung angekündigt hat, die illegale Abholzung bis 2028 zu beseitigen, und nicht bis 2030 wie die meisten Länder. Oder vielleicht wissen Sie das, tun aber aus irgendeinem Grund so, als wären Sie unwissend. Ich hoffe, Sie bekommen nicht zu viel für diese Rolle“.

Der brasilianische Präsident kritisierte DiCaprio auch für die Verwendung eines Bildes eines Brandes in Brasilien aus dem Jahr 2003 und behauptete, es sei ein Bild aus dem Jahr 2019 im Amazonasgebiet. Bolsonaro sagte, er würde es gerne sehen, wenn der Schauspieler aufhören würde, falsche Informationen über Brasilien zu verbreiten.

„Wenn es in Ihrer Macht steht, würden wir gerne sehen, dass Sie aufhören, Fehlinformationen zu verbreiten. In der jüngsten Vergangenheit haben Sie ein Bild aus dem Jahr 2003 verwendet, um über die Waldbrände im Amazonasgebiet zu sprechen, die angeblich 2019 stattfinden werden, und wurden entlarvt, aber ich habe Ihnen verziehen. Also gehen Sie bitte und sündigen Sie nicht mehr“, sagte Bolsonaro.

Schließlich beendete Jair Bolsonaro die Botschaft an Leonardo DiCaprio und machte sich über die Aktivistin Greta Thunberg lustig, indem er sie „Greta Timberlake“ nannte und die Frage stellte, ob sie etwas über den Kohlemarkt in Europa zu sagen habe.

„Übrigens, was denken Sie über den kollabierenden Kohlemarkt in Europa? Und was ist mit Greta Timberlake, wissen Sie, was sie in letzter Zeit getrieben hat und was sie dazu zu sagen hat? Wenn ich in meinem Haus eine Grillparty veranstalten würde, würde sie sicher schreien: „Wie kannst du es wagen?“, fragte Bolsonaro.

In den sozialen Netzwerken kündigte Jair Bolsonaro seine Antwort auf Leonardo DiCaprio an und nannte den Schauspieler „Leonardo De Capri“. Bislang hat der Schauspieler nicht auf die Botschaften des brasilianischen Präsidenten reagiert.

– You again, Leo? This way, you will become my best electoral cable, as we say in Brazil! I could tell you, again, to give up your yacht before lecturing the world, but I know progressives: you want to change the entire world but never yourselves, so I will let you off the hook. https://t.co/FxCnqhFv6D